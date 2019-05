Revólver: "Ir por libre en este país es extraordinariamente caro"

Voz 1 00:00 el con cómo estamos siempre preguntando a los oyentes preguntando a nuestros gato pardos a nuestros invitados por su relación con el mar cuando fue la primera vez que visten mar

Voz 2 00:16 cuando tenía seis años porque todavía me queda por descubrir sin mis padres se fueron de Madrid es echaron o no lo sé pero el caso es que debían Mar fue San Juan en Alicante

Voz 3 00:29 en Alicante

Voz 2 00:29 ajá hacía muchísimo frío hay porque en invierno la primera noche que yo voy a Pérez que bien mal pase la noche en un sitio estaba el Hostal San Juan fue tremendo luego pasado luego come debido estuve bastante tiempo ahí yo he vuelto mil veces muchas mañanas a lo mejor pasaba por delante del Hostal San Juan que traía que fue una noche durará

Voz 3 00:54 sí porque le escribes como tremenda

Voz 2 00:56 porque mis padres de repente desaparecen esa noche no es un hermano ellos solos con mi abuela y mis padres tardaron como muchísimas horas y luego vienen acompañados por la Policía vidas otra España imagina en cualquier caso pues está distinto no no no no no recuerdo no hable continuamente ya he conseguido saldar deudas con con la vida y no creo que me deba nada que es una cosa maravillosa levantarte por la mañana había no te dice nada a aquella pues yo creo que debería estar más arriba debería no sé qué tengo entendido más suerte levantas no en lo que va a pachas total

Voz 3 01:33 hay una imagen claro antes de que llegaran a San Juan con tu familia debería ser mucho más pequeño cuando viaja Weiss en esa moto con sidecar tu padre tu madre tu abuela tu hermano tú yo os vais a Navacerrada

Voz 5 01:49 es más el joven cuando te pones mi nombre unas gotas de verdad

Voz 2 01:58 es un día detrás felicidad si esa es otra de las cosas que me ocurrió a mí no el el por fin tener empezar a tener recuerdos de la niñez que me pueden sacar como poco una media sonrisa durante cincuenta años fácilmente no ha sido así hasta hace relativamente poco tiempo que decidí coger la mochila encima de la mesa que repartir culpas las mías no tengo ningún inconveniente porque como no puede ser otra manera pero ahora más que en las ollas no

Voz 3 02:37 porque Carlos Goñi ha escogido el seudónimo el crítico

Voz 2 02:43 porque me parece que se libra de Baltasar Gracián debería ser de lectura para entender y para entender lo voy a ahí en para entender lo que tiene cuatro es más de cuatrocientos años y que está hablando de ayer les sobrecoge muchísimo la primera ley

Voz 3 03:00 yo quiero que me hables de tu profesor Agustín

Voz 2 03:03 el padre parida me tuvo un valor es una de las personas que a veces me me a veces me me mosquee muchísimo conciertos políticos hoy día con con con casi todos porque yo conozco a gente que será Juan en seria aquel señor en el año yo tenía doce años en el año setenta y tres señor nos sacaba de los Agustín los desde va una especie de descampado que había allí un niño de tres meses dijo escuchar una cosa que no voy a contar

Voz 4 03:32 esto a Miguel Hernández

Voz 2 03:36 me imagino que nadie ha puesto dará la importancia social de gran importancia que quiera dar pero si lo si lo colocas en lugar de en el sitio un cura que hiciese es hasta jugando y a mí aquello este fue el que me dejó el venido de la de una manera absoluta femenina de la literatura en electoral si me hubiese gustado se sino lo que pasa es que ahora tengo una relación muy gorda en un codo y lo tuve que dejar descomunal que estuvo un año entero en pijama

Voz 3 04:08 ya sea porque te te gustaba la lectura el balonmano en el colegio y pensabas os hoy profesor de Literatura dos cosas las o voy a ser pues Saavedra voy a jugar a balonmano tiene una lesión que te meten en la cama en pijama un año muy bien

Voz 2 04:21 casa apenas entonces este pues me Debejar los estudios al por no en absolutamente nada yo creo que lo digo públicamente durante el como estoy en otro modo sí estén usa para el Estado en realidad o para el Gobierno y en no tengo ni siquiera lo lo que era antiguamente octavo no tengo nada de todo eso no tengo nada

Voz 3 04:41 nunca tuvimos la oportunidad de volver a ver a este profesor cuando tú ya me es un músico muy reconocido a decirle adiós

Voz 2 04:51 pero eso lo dije Ángel que había sido durante años fue de los Agustinos de Alicante las Agustinas de eran Mararía no no el padre Ángel que todo el mundo conoce como no para Ángela escapa que era él el que tenemos también a principio de balonmano las personas que yo creo que que que que de ahí me han influenciado muchas cosas que es el editaba se lo dije hace apenas ayudar a placer tras cuatro años era más que dije Elián cuando coge Carlos Goñi una guitarra escribir ahí cuando me di cuenta de que empieza a escribir cosas evidentemente es claro me di cuenta de que si le pones dos acordes debajo de la cosa tiene más Graziano y a partir de ahí prendió una cosa importante es que cualquier sueño es intercambiable por otro cualquiera es imprescindible no dejar retenerlos y convertirlas en planes en aquellas calles

Voz 3 05:42 de Alicante de reconoce es como un adolescente lleno de sueños

Voz 2 05:48 no me reconozco como un adolescente lleno de cómo gastó los adolescentes sin problema alguno estaba bien tienes sueño lo que tiene son

Voz 5 05:59 ha quedado muy jodida contigo y el mundo están contra Ci además lo Page el mundo no se entera

Voz 3 06:07 bueno Gemma detención no me llama la atención eh y menos en aquellos tiempos pero es verdad que te fuiste a casa pronto cuanto cumplido dieciocho Fabra cuando tenido contarlo de tu familia igual tiene que ver con eso no con querer hacer tu camino al margen de la familia que a uno le toca dieciocho años sin los estudios terminados supongo que con una mano delante y una detrás te vas donde

Voz 2 06:29 a Valencia iba a Valencia porque tengo más amigos se había empezado a en el primer grupo que tuve en Alicante con garaje digamos empezaba a tocar por Valencia conocía más gente manera de que Madrid ha además siempre digo que cuando me fui de Madrid con mis padres a Alicante de lo que me obligaron a ir con ellos con cuando yo tenía seis años la que por mí no me hubiese y mi madre durante muchísimo tiempo estoy diciendo que que en Alicante me despertaba por la mañana decía dónde estamos y me decía Carlos de estamos en no madrileño de convicción parece ser se me voy a Valencia porque porque es verdad que a tocar a Madrid se es complejo de paleto de mucho cuidado

Voz 6 07:09 la te acuerdas Paco Martínez sería Adela Ciudadanos para Vince tal cual llegar y ver la Gran Vía por ejemplo era como todo el mundo moderno muy cuyo joder me creeré que ya pero ya hoy ahora no

Voz 2 07:24 Carles hacía mucho que no sacas un disco con el revólver

Voz 3 07:29 con como el que has sacado ahora básico cuatro que además es un directo que grabas en el Price cuando la gente no sabe que está formando parte de un directo

Voz 7 07:39 esto de la vi date Pío la boca está suerte sea tengo aviones más esta vez vi tu sangre y también genera roja como siempre escándalos hasta el fin eh herida pero que hoy no así que de

Voz 8 09:05 el eh

Voz 9 09:10 eh

Voz 3 09:16 cuéntanos cómo ha sido ese proceso es un disco que pone la piel de gallina a los que hemos seguido revólver y tu trayectoria ya te echamos de menos a revolver pero cuéntanos cómo se les ocurre esa historia

Voz 2 09:27 bueno no más que yo te voy a echar de menos a tienen madrugadas cuidado eh que esto es en muchos años pero sepan pues los pues los derechos básicos yo nunca los buscó como tal en algún momento me han ellos a mí a tengo esa dualidad absoluta además yo creo que necesito la parte acústica aparato poder hacer bien la eléctrica de la misma manera que creo que mi parte femenina que me cuidado y me mimo muchísimo es la que creo que me haga bastante mejor hombre de la misma forma que para los comunistas puede ser más facha para los de derechas pues un comunista es que me lleva a acompañando todavía me encanta además pues aquí ocurre lo mismo en algún momento necesito dejar la guitarra eléctrica al lado está con menos músicos tocar las canciones de sólo como en realidad así que soy el tipo más en el siete pues lo que sea bastante mediada situación soy tremendamente liberará te artístico creativo como quieras nunca me dejó lo merezco patrones de ningún tipo jamás lo he hecho nunca ni ahora ni antes ni al principio ni niñez pues no creo que en la creatividad de SAR el corazón y los proyectos salen cuando tienes cuando tienen que salir con otro ir al corazón y no otra manera

Voz 3 10:39 oye caros yo quería preguntarte por dos canciones

Voz 4 10:43 una

Voz 3 10:43 que es una letra que me que me gusta mucho no es una letra que viste para ti es la que es que viste para luz pesar el suelo ese esa historia besar el suelo partí esa letra como la escribes que me puedes contar de de uno de los grandes temas de Luz Casal

Voz 2 11:03 han abuelos tengo un problema a la hora de escribir para alguien yo no puedo describir para nadie que no sepa que me va a gustar menosprecie de es cosas de mucha gente que vende muchísimo más que yo y que mucha más gente que yo hice ha dicho que no no porque me tiene que gustar que no vayan ayer en respeta descomunal evidentemente no puede ser que los cualquier cosa que hace lo lógico es que lo que mucho más de lo que tú puedes sí bueno pues cuando me entero que estaba pidiendo estaba buscando material de la canción me llamo ella después para darme las gracias ya estaba en la plaza del Obradoiro estábamos esa noche tratábamos allí estaba la prueba sonido bueno pues para mí fue fue momentazo tremenda de hecho yo creo que de de las nuestras más gordos de mi vida uno SS y el otro es cuando Miguel cantar con él es todo apunta ya de hecho algo importante en la vida Mitadiel reza cantar

Voz 10 11:59 que cantas Pekovic en el río

Voz 11 12:02 todo pulmón

Voz 12 12:11 cuantos más

Voz 11 12:14 más de Qom eh tú

Voz 3 13:16 pues sabes que hay una canción tuya que todo mundo pedían este programa cuando supo que se llamaba el faro cuando arrancamos en octubre pedimos a los oyentes canciones que tuvieran que oí ganó por goleada Faro de Lisboa y ha sido muy recurrente en este programa yo quiero preguntarte antes de despedir quién dirías que dirías que es el faro de tu vida

Voz 4 13:41 ir por libre en este país es extraordinariamente caro es carísimo coña muy claro siempre debatir ese pago

Voz 2 13:51 no es muy alto un amigo a tocar en Euskadi que es porque me fascina cuatro millones de amigos porque me tratan esté en mi casa no baste con mucha de ahí hay una amiga o qué

Voz 4 14:05 que era bastante menciona J

Voz 2 14:07 amigos con los que está hablando de es la diferencia de Carlos con otros cuando Carlos dice lo que que lo hace sin mirar

Voz 4 14:15 para con los ojos cerrados y esto es cierto le volver y eso es caro en este país eso es muy caro porque nunca estás a gusto de nadie

Voz 3 14:24 pero se te ve feliz tranquilo poco menos sí sí

Voz 2 14:27 claro es de hacer las cosas han de ser hacerla sonora el problema son las expectativas del precio que pagas

Voz 4 14:33 oye ese terminar es que este bramaba de la fruta que fuera Leo fascinan todas genera me gusta de hecho hace más de treinta años más de treinta años que lo primero que en que el cuerpo nada más despertarme tienen es fruta en mi caso piña