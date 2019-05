"Si te distraes con el móvil, compras más"

No hay resultados

Voz 1 00:00 cuidamos tu bolsillo Javier Garcés muy buenos días

Voz 0927 00:05 buenos días psicólogo experto en consumo presidente de la Asociación de estudios psicológicos y sociales a ver que aquí estamos viendo dos cosas por un lado nos están presentando la Tienda del futuro ya hay básicamente son tecnologías escaparates digitales que nos están informando continuamente mientras compramos a través del móvil de informaciones que tienen que ver con con las compras con nuestros gustos con nuestras apetencias con todo lo que nos nos atrae más sin embargo otro estudio de Estados Unidos nos dice usar el móvil en las tiendas puede aumentar las compras vaya historia es difícil de gestionar esto eh Javier

Voz 1406 00:45 bueno sí se entiende si se refiere que el estudio lo que quiere decir es que si deja de prestar atención a la compra es decir si la persona está hablando y esto no es un tema que puede parecer minoritario es que más de la mitad de los consumidores usan actualmente en el móvil mientras están comprando bonos de si uno deja de prestar atención igual cuando conduce a lo que está haciendo es decir no compra automáticamente porque entonces está pensando lo que está hablando y sin darse cuenta de hecho pasa muchos darse cuenta va virando lo que en la estantería mientras que está hablando de una forma automática colocando pues cogiendo cosas de las estanterías al carro y eso es lo que se está advirtiendo que sucede y sucede mucho y que influyó desde luego como todo lo que signifique que vamos comprando automáticamente sin pensar en lo que compramos sino que a lo mejor estamos hablando con alguien íbamos mida el echando cosas al carro y así pasa que después muchas personas cuando pasan a el momento de pagar por las cajas se sorprende de ver las cosas tan cogido de que no se acordaban que habrían cogido

Voz 0927 01:43 claro o sea que a ti no te ha sorprendido para Nadal que que haya cierta distracción con los móviles en Sidney significa finalmente que compramos gastamos más

Voz 1406 01:54 sí claro sobre todo con la forma en que compramos Susana es hablamos una personas que que entrase al establecimiento con una lista la compra hay que dijera Voy a compra aquí allí y aquí iba sabe que va a comprar cuatro cosas prometo lo afecta tanto pero si miramos el que hace el consumidor normal lo que hace que entra sin saber lo que va a comprar histórica a pasear a pasear por los pasillos esperando que las estanterías les recuerden dos cosas por lo general sólo creado el los ojos a mí casi sin darse cuenta sus va pasando va echando y claro para ese tipo de consumidor dejar de prestan atención lo estará hablando con el móvil hace que compre automáticamente mucho más

Voz 0927 02:30 claro fíjate que fíjate que en el estudio lo que han cogido es más de doscientos treinta voluntarios unos con la mitad con teléfono la mitad sin teléfono y lo que han visto es que los que tenían teléfono compraban más pero fíjate el noventa y tres por ciento los consumidores admiten que usan sus teléfonos móviles cuando realizan sus compras habituales

Voz 1406 02:47 sí sí sí a noventa y tres a lo mejor no sé si es un poco excesivo pero si no lo llegamos ya está estamos llegando no porque el consumo como pasamos mucho tiempo que esa es otra medida que se habla más también acostumbrada a pasear más que ya de por sí demasiado se utiliza ya lo centro de compra como lugar de paseo de jazz y encima estamos hablando pues entonces autobombas tiempo

Voz 0927 03:09 vamos a tener que volver y le da mucho protagonismo eso que llevamos diciendo desde hace muchos años que es ir a la compra con una con una lista eso no evitaría también estos problemas cosas apuntadas

Voz 1406 03:20 totalmente totalmente es que lo repetimos mucho pero cada vez el consumidor desgraciadamente lo hace menos porque es lo que decimos tiene ese hábito de una cosa importantísima eh no es solamente porque es mangas temas ya está dominado que tiene que adaptar porque uno lo mayor problemas que tenemos actualmente que para mí es importantísimo es el desperdicio alimentario General de calmar de la tercera parte de la escuela de la comida que se compra no se usa se tira por caducidad porque no se olvida todo de eso tienen muchísimo que ver esa forma de comprar

Voz 0927 03:53 ya ya ya que contrastes lo que decíamos antes hablábamos de la tienda del futuro básico que entremos en la tienda con teléfono móvil pero eso a la vez como le decía a la persona que entrevistaba claro esto al final es porque estemos más toda esta pistas que nos dan pautas ayudas a la compra

Voz 1406 04:09 pero todo a ver todo cabe todo lo que hace legítimamente todo lo que va a hacer un comerciante desde luego es para que el consumidor hace esté el más tiempo posible no es compra más en su tienda que al consumidor tiene que defenderse porque los intereses suyos sino defienden el no lo defiende nadie entonces utilizar la parte informativa que útil pero a la vez no dejarse manipular pues Javier García

Voz 0927 04:31 el psicólogo experto en consumo uno de los mayores expertos sin duda que nuestro país el presidente de la asunción de estudios psicológicos y sociales como siempre un fuerte abrazo Javier hasta la próxima