Los motivos por los que Leo Messi está enfadado

Voz 1375

00:00

y sobre Messi decíamos el otro día eh que serbio está que serio se ha ido que qué cara cabizbajo sin despedirse de la afición en el Camp Nou en el último partido de liga algo que no es muy habitual pues efectivamente Messi está cabreado está cabreado porque pidió hace unos días que no pitarán a Coutinho en el Camp Nou siguiente partido en el Camp Nou pitos a Coutinho y no sólo a Gutiña o pitos a Busquets en el Camp Nou Messi no dijo nada pero bastante dijo con la cara que puso y cómo abandonó el terreno de juego más