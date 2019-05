Cristina Cuervo Regado: Catedrática de la UPM en Ingeniería Aeronáutica

Voz 1

00:17

era ella así que cuando tuve diecisiete años pues me estuve mirando la forma de opositar a la Academia General y me encontré con que en aquel momento año ochenta las mujeres no podían entrar armadas cuando yo me graduado esa promoción con terminamos dos a los pocos meses me ofrecieron también la posibilidad de ser profesora y al mismo tiempo hacia mi tesis en el año noventa y dos doctores tuve la fortuna de ser la primera mujer en España que alcanzaba el grado de doctora en Ingeniería Aeronáutica luego ya hace unos años obtuve la la cartera de ese momento la segunda ha habido épocas en las que era muy complicado al final la que si va siempre de la reunión es la que intentaba que las no supusieran las seis de la tarde que no me pusieran clases de ocho a nueve de la noche eh pues era yo en mi familia he tenido siempre un apoyo brutal a todo por eso yo pienso que cuando pensamos en que las niñas accedan a profesiones que sean considerados siempre masculinas a dónde teníamos que acudí es a las casas es una pena porque no