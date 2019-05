Espido Freire: "Cela fue un enorme autor y un ser humano adaptaticio"

Voz 1274

hace apenas unos días escuché como un autor reconocido mastica va estas palabras con una satisfacción evidente quién le ahora Cela nadie el entusiasmo era el mismo con el que les recuerdo presumir en dos mil de su amistad con el Nobel al que admiraba sin pudor quién sobrevive gana decía Cela y obviamente tenía razón pero para eso hay que sobrevivir a todo su estrategia de culto a la personalidad la manera en la que buscó y logró la fama dejaba a su paso un buen número de cadáveres y cuando ya no necesito más tácticas quiénes no lograban su favor su atención se alineaba en rápidamente en el bando enemigo Cela probó todo en narrativa quizás no antes que nadie pero con mayor éxito que la mayoría en una sociedad acostumbrada normas y cánones sus novelas exploraba en el tremendismo y el humor coqueteaba con el costumbrismo más rancio y lo modernizada con formas de vanguardia lo que resulta muy interesante para quienes estudian el proceso de creación se alzó como uno de los primeros en explicar la deriva de su obra y la evolución de su pensamiento ese análisis en primera persona es oro para los aspirantes a escritores que en muchos casos hablan de él con ligero desprecio sin haber leído Cristo versus Arizona o Viaje a la Alcarria usaba para ello entrevistas y prólogos cuando la televisión se presto se convirtió en uno de sus autores preferidos su voz Campano uva su aspecto inconfundible la combinación entre su humor escatológico y un vocabulario culto encontraron acomodo en una incipiente sociedad del espectáculo que pasó para no regresar si bien es atención a una carrera literaria parece muy moderna no hacía sino seguir una tradición bien asentada entre novelistas del siglo XIX sabía lo que hacía ya sus resultados como un perro de presa Cela fue senador levantó ampollas entre los militantes socialistas y sobrevivió a escándalos como su pertenencia a la censura franquista o a las acusaciones de plagio de la novela con la que ganó el Premio Planeta quizás ahora se recuerde menos la redacción propagandística de novelas a sueldo del Gobierno venezolano para inventar un idioma propio su vida privada también llegó al gran público la concesión del Nobel de Literatura apareció un paso lógico en ese escritor desbordante