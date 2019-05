'Mi reflejo': la obra poética de Ketty Díaz Llofriu

pequeñas ramas del árbol que me mira lleno de jetas que empiezan a coser el vestido que en primavera lo visten qué lindo saber está tranquilo el viento no lo hace bailar es fuerte mi árbol es grande mi árbol se cierra la ventana quién fue capaz de cerrar la visión de un pequeño de

estos versos pertenecen a un poema del libro Mi reflejo de que Tiriac sufrió un adolescente que puso nombre y tinta a una realidad de la que no se habla el suicidio según la OMS en el mundo cada cuarenta segundos una persona se quita la vida en España no contamos con ningún plan nacional de prevención pese a que sólo en dos mil diecisiete tres mil seiscientos setenta y nueve personas se quitaron la vida sus familiares y personas más allegadas los supervivientes tienen que lidiar con esta pérdida Antonio María yo frío la madre de Kennedy ha empleado dieciocho años en recopilar la obra poética de su hija a la que despidió en dos mil uno a la prematura la de los diecinueve años

Voz 3

01:14

era una forma de que que no muriese del todo y que sus palabras no quedarán en un cajón olvidado que no hubiera servido para nada todo lo que ya había hecho había una historia que contar ya quién y a quién estuviera interesado en conocer todas ellas sentía diferente fuera de su círculo