"El mundo no se modifica mediante la escritura, desgraciadamente"

Voz 1363 00:38 los de Manuel Alcántara poeta escritor periodista a mediados de abril a los noventa y uno años de edad era natural de Málaga hay decía que la escritura no podía cambiar el mundo o al menos no tanto como quisiéramos pero inspira quizá por ello el género periodístico y literario fue en el que más destacó la columna de opinión bueno cada semana juntamos literatura y periodismo con Antonio Rubio buenas noches hoy junto a Fran Pastor aunque dice que tiene una relación tortuosa con la columna de opinión

Voz 0702 01:14 eh sí un poco yo como periodista como firmante de periodismo escrito en ocasiones dedicados semana Si semanas de trabajo algo unos reportajes que nunca se han leído tanto como columnas de opinión que he escrito en mi casa en veinte minutos incluso como jefe de sección cuando era jefe de sección de Cultura de de la pequeña revista ACT quiste pues gastamos dinero y presupuesto en en reportajes entrevistas en crónicas que nunca se llegaban a leer tampoco ni la mitad de lo que se leía la opinión entonces hay ocasiones eran muy frustrante hay piezas muy bonitas de opinión pero como periodista me dolía un poco

Voz 6 01:48 vamos a ver si me permites Fran buscando la parte deportiva para hacer un símil poder entenderla mucho mejor mira lo cien sea la la columna opinión como diría el maestro Alcántara son los cien metros lisos el reportaje son los diez mil metros los tres mil metros obstáculos indudablemente la atención que atrae en una Olimpiada los cien metros lisos es de un nivel superior teóricamente al de los otros pero eso no significa que unos tres mil metros obstáculos o unos diez mil metros no tengan la potencia la capacidades yo respeto a la columna de opinión sobre todo porque creo que soy incapaz de correr esos metros porque hay que tener un nivel un pensamiento una forma de escribir que llene en tan sólo una mínima columna como tal hay gente que lo ha podido conseguir lo consigue yo y vamos a dar auténticos ejemplo de ellos pero yo creo que la con alumna están periodística como puede ser la gran crónica o el gran reportaje decía Manuel Alcántara que crea estado de conciencia quizás el reportaje la crónica lo que intenta es de alguna forma es un partido muy intencional cambiar algo sin embargo la columna creas estado de conciencia

Voz 1363 03:13 no tanto Antonio como Fran vienen acompañados de recomendaciones Antonio una periodista de la que ya hemos hablado en este programa alguien a quien tú conociste personalmente Montserrat Roig

Voz 6 03:25 bien a Roche decía entre otras cosas es sido los ojos y los oídos de mucha gente no escribía yo lo hacían los otros y además escribía la vida pensaba recuerdo porque tuve la fortuna de ser vecino de ella ya vivía en un tercero y un cuarto todas las mañanas Fran se encerraba durante tres o cuatro horas no se le podía molestar absolutamente porque su columna era de tal profundidad ideal trabajo que no podía realizarla en esos veinte minutos y además hay una cosa que era muy importante tocaba el elemento tocaba la vida ir recuerdo una sobre el placer de escribir en que entre otras cosas Nos planteaba y creo que es muy oportuno en los mucho libros algo como una vez un crítico literario catalán que es famoso incluso en el extranjero me dijo con aire paternal Montserrat nunca será una buena escritora pues no eres ni drogadicta ni estas alcoholizado

Voz 1363 04:29 vaya vaya

Voz 6 04:32 el fin de esta forma recoge algunos puntos más sobre la dinámica termina a veces me pregunto por qué sólo son grandes temas el literatura la muerte o el paso del tiempo mientras que la felicidad siempre fugaz efímera pero no por ello menos luminosa sólo queda para los mediocres seriales de la radio

Voz 1363 04:54 Fran no sé si con tantos conflictos pero tunos recomiendas una columna muy concreta hay más cuernos en un buenas noches de Manuel Jabois una de las más leídas

Voz 0702 05:09 sí es una pieza que prácticamente dio la vuelta al mundo a principios de este año cuando la publicó el dieciséis de enero es un trabajo sobre la infidelidad en la era de las redes sociales Jabois se pregunta por el sentido de aquello que llamamos Compromiso o fidelidad a través de la historia de un amigo suyo un amigo que tiene pareja pero se pasa el día escribiendo ese por Whatsapp con otra mujer en entonces a partir de ahí se pregunta por qué porque este tipo de normas no otras en que basamos nuestros lazos de pareja fue muy celebrado este trabajo de Jabois como sabéis es autor de diferentes novelas además de columnista y él además de opinión y escribe crónica también bueno os recomiendo de verdad que la leáis

Voz 1363 05:52 además creo mucha conversación luego los bares hielo en los entornos más cercano

Voz 6 05:57 si hay una película que no recuerda exactamente como se llama centrada precisamente en un móvil que es en una cena como de alguna manera en esas llamada esas dinámicas se crea esa confusión y esa teórica infidelidad sale de alguna manera yo creo que jabón lo que hace realmente es tocar la realidad de hoy le es lo que hacen los articulista es decir elemento virtual ya forma parte de nuestra sociedad de nosotros mismos como tal hay algunos dibujos en los que en un momento determinado plantean la cuchara el tenedor la servilleta el vaso dice dónde se pone el modo en la mesa quiere decir

Voz 1363 06:34 se está ahí y es realidad

Voz 7 06:37 perfectos desconocidos de Alex muchas gracias

Voz 1363 06:41 Antonio nos recomiendas que leamos Alberto Salcedo Ramos colombiano nacido en Barranquilla podemos leerle en el New York Times

Voz 6 06:50 yo creo que hay una cuestión que es muy importante en el evento de la narración elemento de la escritura yo digo posiblemente alguien discrepe sobre mi planteamiento seguro que tendrá base que los latinoamericanos escriben con una delicadeza hacia una determinada profundidad que a veces a los castellano de alguna manera nos falta los Casiano comenzamos a alertaron a los ingleses ibamos dejando las cosas como muy directa yo creo que es importante de alguna forma recuperar a esos queridos compañeros y sobre todo Alberto al que ya estuvo también aquí con nosotros y que hoy por hoy es uno de los mejores cronista de Latinoamérica hay una columna que él mismo me ha mandado porque le he pedido que por favor en mandar a la que él consideraba su mejor columna y anoche a última hora me lo mandó es la alegría del error comienza diciendo errar es humano dijo pato mientras se bajaba de una gallina IVAC terminando de la siguiente forma la mejor forma de aprender a enmendar los errores es convirtiéndolo así conocemos el mundo descubrimos de que material estamos hecho más o menos finaliza me gano la vida cometiendo errores es decir haciendo texto el voto es el latín significa tejer escribir exceso garra patear frase borrar la guerra patear la otra vez dejarla con la siguiente construir el sentido de la palabra a palabra es difícil escribir no es tan fácil a veces Fran necesitamos más de veinte minutos pero lo bonito es poder jugar de alguna manera con las palabras para poder decir algo no solamente bello sino algo profundo y doloroso

Voz 0702 08:37 no decíamos fuera de micrófono que además la opinión de lo que tiene de bonito la opinión es que es el género en el que confluyen más la literatura y el periodismo efectivamente eso

Voz 1363 08:44 es

Voz 7 08:46 un nombre de mujer granos recomiendas leer a Elvira Lindo pues además de periodista sabéis que es escritora gaditana aunque muy madrileña

Voz 0702 08:55 gracias también a su colección de libros Manolito Gafotas ambientada en Carabanchel y hace pocos días de hecho ha sido la pregonera de las fiestas de San Isidro en Madrid os recomiendo una columna llamada primer polvo publicada en el año dos mil quince si parece que habla de amor de la primera vez que vemos la casa de nuestra pareja dice imagina que te invita a su casa que entras en su cocina y que te encuentras ante unos muebles como los de su abuela son los de su aborda el único cambio que ha hecho antes de que vinieran ha sido quitar el calendario de la Caja de Ahorros del año ochenta y cinco parece que cuentan una historia personal habla de un novio de treinta y siete años ayudita y con el pelo largo y cuál es la gracia que realmente no está hablando de ningún novio sólo unos días antes de que ella publicar esta columna en la que no menciona ningún nombre propio ni habla de política en ningún momento habíamos visto por televisión por primera vez cómo era la casa de Pablo Iglesias Turrión en Vallecas

Voz 6 09:49 y es que los vuelos de las columnas a modo de entender es que en ese poco texto o teóricamente poco texto hay toda una serie de mensajes que en la que ella por ejemplo Elvira Lindo está analizando el ayer y el hoy está mirando atrás está describiendo el adelante por lo tanto es decir esa capacidad de poder hacer una columna yo lo digo sinceramente yo me encuentro en principio incapaz necesitas de una concentración de una forma de hacerlo que no todos somos capaces como tal

Voz 0702 10:22 y algo que también que lo que hacía Jabois en su columna que mencionábamos anteriormente es que a partir de la anécdota refleja en unas pocas líneas como es nuestro tiempo ahora mismo

Voz 1363 10:31 sin duda Hay requiere también una observación constante no es que

Voz 6 10:36 la vida lo que realmente se refleja reflejan una columna cuando yo hablaba con Montserrat Roig en muchas ocasiones porque debe cuando comíamos como vecinos y además en determinado momento le faltaba el tema iba a la calle y en la calle en la vida en la situación en la observación de las personas el movimiento de los andares del comportamiento es donde está la realidad de la vida no hay nada como sentarse en un banco dejar que la gente pasa IVAs pidiendo y observando cómo somos cada uno amén de vez en cuando me gusta hacerlo y luego imaginarme que es cada una de las personas en base a lo que hace en base como anda en base a lo que ya

Voz 1363 11:19 construir sus historias algo que hace Leila Guerreiro

Voz 6 11:22 efectivamente Leila Guerrero sobre todo hay unos maravillosos libros porque si os dais cuenta de todos los articulistas que estamos hablando además son escritores escritoras tienen su respectivo libros de Leila Guerrero hay un maravilloso libro que yo siempre recomiendo en en clase que es plano americano en el que describe perfectamente cada uno de los personajes hay una cosa que es fundamental la ir en una de las columnas de Leila que escribió en el mal pensante habla de la palabra la palabra dice salí a correr pensando en la palabra de esto que hacemos escribir dice el maravilloso mundo de la palabra ustedes que se entregan por completo a la palabra por palabra o nosotras de votos de la palabra el mágico de la palabra y la palabra me digo hay siento lo mismo que siento cuando los políticos dicen el pueblo o la gente o promedian frases como la de sino de nuestra nación desánimo abatimiento sin fin que está haciendo criticar a esos compañeros literatos que se dan una on va grandiosa sólo utilizan para habrá literatura y toda esa serie de rimbombantes conceptos ella sutilmente fijaros que dice salía correr y volví es decir llega a normalizar una acción para hacer ver que la rimbombante cuestión de la palabra visto por los grandes cátedra es simplemente tú yo en ellos y nosotros en realidad pero no tiene mayor énfasis que la que realmente queramos darle

Voz 1363 13:03 Fran hizo una columna muy reciente que nos anima a seguir también

Voz 0702 13:08 sí Enric González en El País el nación Barcelona tiene sesenta años lleva en el país desde los años ochenta sido corresponsal en Londres en Nueva York en Roma ciudades a las que ya ha dedicado el diferentes libros en esta ocasión pues nos habla de París una parábola contemporánea tras el incendio de Notre Damme nos cuenta cómo las mismas familias que eluden pagar impuestos son las que después se han ofrecido a restaurar la catedral dice por fin sabemos para que servían los paraísos fiscales los grandes mercaderes corren a salvar el templo el dinero que dejó de estar disponible para los necesitados fluye hacia el templo el patrimonio de la humanidad antes que la humanidad misma pues nada parecido brillante y la verdad es que casi todo lo que leo de él suele serlo

Voz 1363 13:52 Antonio y la última de las recomendaciones de alguien a quien conocíamos como novelista que me sirve para felicitarte por tu reciente cumpleaños que fue el pasado once de mayo Francisco Umbral

Voz 6 14:04 hablamos de Francisco Umbral y hay una cosa que hemos empezado con Manuel Alcántara vamos a acabar mi parte con Francisco Umbral hay un puente maravilloso para ver que la generaciones se van renovando y que cada día vienen mejor gente de alguna manera la Fundación Manuel Alcántara le dieron un premio a Antonio Lucas como bien sabe si como lo hemos tenido aquí por un artículo que escribió al en el décimo aniversario de la muerte de Umbral que seamos como umbral o sin él y eso de alguna forma fijaros es decir Alcántara Umbral Lucas de promedio

Voz 1363 14:45 Fran Pastor gracias hasta aquí nuestro homenaje a Manuel Alcántara al género periodístico y también literario de la columna de la opinión Antonio Rubio gracias