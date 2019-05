100 Yardas - Cinco quarterbacks para un trono (Programa 163)

Voz 2 00:00 bien ya fútbol americano

Voz 1763 00:29 qué tal estáis bienvenidos otra semana más en yardas con toda la tropa esparcida

Voz 1025 00:34 a lo largo y ancho de el territorio tenemos al chico de la embajada creo que Croacia a Louis Jones con unos ingleses a Andrea ni cuando dos italianos porque así vamos haciendo lo vamos haciendo por nacionalidades en nada tengo saludo a Rubén yendo la salud Baker antes dos cosas la primera un abrazo enorme a los castells en Valencia que estaba con la firma del Vuelo diecinueve Easy os acercaste y sus donde por cierto todos de los Patriots ya ya es el esconden Damià encontrarme a todos tú por el camino pero nada gente muy muy maja y además con muchas ganas de participar en el programa algún día que abramos líneas así con un abrazo enorme a todos y la otra un email que me llegaba bueno perdón donde email Un Sage que me llegaba esta semana que se lo voy a tirar ahora a Iker ya Rubén pero antes les voy a saludar qué pasa cómo estás

Voz 3 01:32 muy buenas pues yo como suele decir Andrea zanjó ni estoy en algún lugar de Guipúzcoa porque estoy volviendo a San Sebastián pero ni loco me pierdo visita concienciarles

Voz 1025 01:42 bueno pues te agradecemos Davor felices de escucharse está también Rubén que hoy también tenía un día de locos si ya apuntaba al bombardeo de cien yardas hola Rubén qué tal estás

Voz 0977 01:52 hola qué tal a todos si de aquí para allá con la serie cosidas pero como Iker no me quería perder ese día

Voz 1025 01:59 muy bien mira una primera y lo vamos sacando temas pero hay una para que no se me olvide porque aquí a al seguidor que nos escribió que le daríamos daríamos a explicar si es que tiene explicación pues nada el porqué han puesto en el último pago o Rankin a Kansas City como primer equipo en este esos instantes de la NFL en el segundo serían los seis el tercero los Patriots por detrás estarían los raids Indianapolis Colts Chicago Filadelfia Chargers Houston etcétera lo que por atrás no cambia es que están los cuatro últimos luego Giants Cardin a Cincinnati en Miami dos fins y hay que que en en este pavo eran puesto un le han dado Debbie Soria esa Kansas City diez punto tres contra Nueva Orleans que tiene diez punto uno Le han dado mucho un ochenta por ciento en playoff contra un setenta y siete a los seis compara estos para que lo vez porque por ejemplo se me hace complicado entender este este baremo porque han puesto a New England en tercera posición pero con diez puntos cinco y uno ochenta y seis por ciento en playoff y un ochenta en División entonces a mí me cuenta porque Kansas City en el ranking alguien sabe o entiende el porqué de este de estos datos porque

Voz 4 03:23 no sé por qué S

Voz 1025 03:24 o con un diez puntos tres de victorias contra un diez puntos cinco por ejemplo de los Patriots está primero Kansas y Adán

Voz 3 03:32 yo creo que es importante saber primero que un ranking no es una clasificación oficial que estos son poco ranking de alguien hay que saber de qué periodista de que especialista analista Américas aquí

Voz 1025 03:47 hoy que te perdemos un momento justo cuando estabas diciendo lo más interesante Iker te nos has desaparecido a ver has vuelto ha vuelto a ver entonces nos decías que un pavo Rangel obviamente es la lista

Voz 3 04:00 claro que él tendrá sus razones para ponerle primer yo no comparto que hoy en día en Kansas sea el primero sí creo que está en el en el pelotón de cabeza pero no lo pongo el primero pero cada Power Rankin este cada periodista de cada analista entonces es la única razón es que a él le gustan más que Navia ahora mismo

Voz 1025 04:17 sí porque pero tiene sentido por ejemplo Rubén que canchas esté primero que que no tiene ningún sentido no eso mal equipo pobre no sé si es para estar primer como en una clasificación ahora mismo

Voz 0977 04:28 hombre antes de la de la Eurocopa se contrae difícil que sí que lo puedes llegar a entenderlo porque el ataque a pesar de la baja de Karim Khan siguió funcionando bien es un ataque muy complicado defender tienen aquí ahora mismo está entre los top de de la Liga ahí pueden llegar a entender que ese equipo va a volver a hacer el lo del año pasado además los refuerzos es cierto que perdieron a sus dos mejores Russell pero bueno no les dejó los refuerzos en defensa más o menos sí que son son bueno son buenos jugadores claro yo creo que va ser un trabajo excepcional y por ahí pueden pensar que Kansas va a seguir va a tener el mismo ritmo que tenía el año pasado pero claro a mí me parece ya un poco complicado no poner a New England sitios todos los años como número uno no porque al final la que termina estando en la Super gol que termina ganando va y me extraña que el Power ranking no no tenga pitos delante y me extraña todavía más cita a erigir como parece que no va a jugar en todo el año porque

Voz 5 05:23 así al cabo te Hill era un hombre importante

Voz 0977 05:25 Ximo para ellos ya no sólo para para el quarterback sino para crear mucho espacio en el medio de del campo que queda aprovechable por Travis que decir por Colin por por otros jugadores entonces

Voz 5 05:36 yo creo que que la baja de Eric Till sí que me

Voz 0977 05:39 sacaría a mí de de casa y de ese primer puesto con él antes de que pasa eso no no creo que sea especialmente raro ver a veces es difícil como número uno

Voz 1025 05:49 pero claro dime de Pardo en avión

Voz 3 05:52 pues es es que cuentes con uno de los mejor receptores la Liga antes también a sacar y has has perdido a los dos a mí me cuesta ponerlos primero estoy totalmente acuerdo contigo con contar y Gil y con todo en orden si son uno de los grandes candidatos ahora mismo cuando menos creo que hay que tener alguna duda a pesar de que tiene una vez Mi Fi subrayo lo que ha dicho que a pesar de que sus refuerzos en defensa son convincentes

Voz 1025 06:17 pero entonces vamos a estar todos de acuerdo en que esto funde más que ayuda porque me imagino que si este aficionado de cien yardas nos manda este mensaje porque obviamente no entendía porque estaba primero hilo las explicaciones que estamos dando insisto esto más para de esa ayudar y no para ayudar

Voz 0977 06:39 sí pero eso es eso es verdad es que es lo que decía Iker no lo mejor es analista que que ha hecho este ranking ver algo en casos que no que no vemos los demás yo ahora mismo yo tendría como número uno El número dos sí que podría estar entre esos seis creo que chips se merece estar ahí o a mi me gusta mucho el equipo que abultados Philae

Voz 1025 07:02 hombre Philadelphia tiene un sabor por cierto ya que estamos hablando de Philadelphia y ahora contamos más cosas le han permitido llevar el diecinueve a lomos colgando en redes Arzuaga osea que allí Year zaga pues

Voz 3 07:15 estaba

Voz 6 07:16 dar su número de la Universidad claro él él encantado de la vida ya

Voz 3 07:18 la gente ya sabe qué camiseta se se tiene que comprar sí sí volviendo un poco a lo que a lo crecía Rubén estoy de acuerdo esos son los nombres pero para quién escuche esto estoy invierte vamos a poner las cosas en perspectiva estamos en mayo en mayo

Voz 1025 07:32 claro claro mayo mayo

Voz 0977 07:34 es imposible es imposible sabe es imposible

Voz 3 07:38 en septiembre hablaremos por una previa volveremos a estamos en septiembre aquí ahora estamos bueno pues haciendo cábalas pero nada de esto va a servir si alguien se rompe una rodilla los entrenamientos y que quiero decir es muy pronto para cualquier cosa

Voz 1025 07:53 pues bueno es pronto para cualquier cosa pero no para hablar de fútbol americano así que cambiamos la página seguimos hablando de las noticias esta semana venga

Voz 7 08:09 en boda Juárez se muy bien

Voz 1763 08:25 por cierto que estamos hablando de de Kansas que no se me olvide que murió a la edad setenta y dos años y que era era uno de los entrenadores

Voz 1025 08:38 en Kansas en en sus tiempos así que nada desde aquí un abrazo muy fuerte a la familia de los City Kansas City Chief eh cuáles son tus no te has to para esta semana ha querido Iker por dónde quieres ir

Voz 3 08:52 yo hay dos ciudades que me gustaría mucho visitar bueno me gustaría visitar de verdad pero justo habían

Voz 1025 08:57 pues vamos dardos aguanta ver

Voz 3 09:00 sí quiero que vayamos así a Tele quiero que vayamos a Boston y quiero que empecemos por si haces porque él no es baladí no me quiero quedar sin reconocimiento para dos jugadores que bueno pues se ha hecho efectivo lo que por desgracia ya sabíamos desde hace mucho tiempo y otro desde hace unas semanas y es que los Seattle Seahawks han cortado a a dos Baldwin ya cambiársela por lo que yo creo que ahora sí supone el final de una era en en Seattle no pierdes a creo que en esto que voy a decir Rubén basadas súper de acuerdo con conmigo uno de los mejores receptores de la NFL a los últimos años que creo que no ha recibido el reconocimiento que que merecía que totalmente creo yo no voy a exagerar que muy posiblemente es el mejor receptor de slots de los últimos años para mí al menos lo es con cancha Arcelor pues bueno el año pasado ya no jugó aunque forma parte del equipo pero se va otra de las piezas gordas de la leyó no pudo creo que el que más fuma fiable todos además que te parece

Voz 0977 10:03 sí muy de acuerdo en todo lo que ha dicho mi tac Baldwin siempre me ha parecido con todo yo creo que pocos pocos jugadores Si no te digo más de dos corren las rutas como las corre como las corridas Baldwin es ser feliz que tenía el inicio de ruta era brutal pero luego

Voz 5 10:21 por qué hacía eso USTEC STEs las cintas que hacía durante durante

Voz 0977 10:26 el la ruta eran era una barbaridad de su jugador como decía el propio Russell Wilson le llamaba no

Voz 5 10:32 siempre abierto el míster estará abierto no porque siempre que que lo buscaba siempre estaba abierto a mi me parece casi un jugador excepcional y que como dice Iker no creo que haya recibido otro jugador se tienen más nombre se les ha alabado más que a lo mejor que yo

Voz 9 10:45 te da igual pero esto haremos bien recordemos que era

Voz 5 10:48 que es aquí ni siquiera se en el en el tren

Voz 1025 10:50 pero que estás cosas sabéis qué pasa antes afortunadamente te en en la NFL y en otros mundos pero en la NFL que hay gente muy válida que pasa por debajo del radar que que siempre están ahí cuando necesita pero que luego no te digo ya en tanto que no sé si a nivel mediático a nivel de los fans

Voz 3 11:08 pero por qué porque Baldwin no era un receptor canónico no no eran el el guarra ciber número uno que todo el mundo espera era chiquitín pero eh vamos a sumar una cosa esto cada vez cada vez que Russell Wilson tenía que jugar a ser Harry judío hizo empezaba a escapar fíjate el que siempre estaba solo eran esos pases siempre iba parado al yo creo que le va a echar muchísimo de

Voz 1025 11:30 bueno pues este es uno de los puntos el otro cuál era perdona tenía un segundo no

Voz 3 11:35 si eres eres cansancio dolor que ya sé yo estamos hablando de un jugador que ya en teoría ya estaba retirado

Voz 1025 11:43 el día doce

Voz 3 11:45 pero es que fíjate justo los dos sexys de la ves yo no hubo uno se va el Tomás tercero Se va se va a jugar a me va a ser rarísimo verle con otra camiseta que no sea lo decías

Voz 9 11:56 sí

Voz 3 11:57 si cambias a los Se retira ser Bandidas había ido es que los los Seahawks que a tantísima gente engancharon a la NFL durante los último lustro pues creo que han perdido prácticamente a a todo lo que lo que les daba identidad se queda móvil Wagener Russell Wilson

Voz 1025 12:14 muy bien pues apuntados los dos yo os voy a tirar otra que no no sé si habéis leído esta semana la actualidad de Denver de los Broncos en donde han estado destacando Joe flaco porque yo flaco parece ser que bueno no tiene ningún problema en decir que él está trabajando pensando en el titular que vamos de mentor de el Bloc no no no lo viene en el en el sueldo

Voz 4 12:40 que que lo que él quiere es dirigir y liderar el equipo

Voz 1025 12:45 no sé si os hay fijaban eso que pared de porque no sé si eso suma en positivo y es una reacción normal o hay ahí un una inseguridad hay una no hoy una presión extra para que el tío desvía el tiro hacia este camino

Voz 6 13:01 sí adelante Rubén luego lo bello

Voz 0977 13:04 a ver a mí no me pasa a mí no me parece mal porque he dicho ni raro no es no es entrenador el citado para conducir una ofensiva para ser titular y para para jugar y para ganar no para ganar partidos yo creo que las las declaraciones no van en en en torno

Voz 5 13:21 despectivo hacia loco ni mucho menos sino como cómo

Voz 0977 13:24 diciendo bueno a mí no me han traído aquí para que enseña nadie yo tengo que hacerlo mío que que bastante tengo no con con estar debajo del Center y con lo que con lo que se me viene no el trabajo de los entrenadores dice el staff técnico ese ese es es es el de el de hacer progresar a dribló de hacerle un quarterback titular en la NFL y luego si en algún momento él tiene que echar una mano para algo yo imagino porque ponen por ejemplo el año pasado lo vimos cuando cuando de lo sentaron por la mar Jackson la relación que tenía con lo machaca no era mala yo no creo que esto vaya a crear un conflicto en el Vestuario yo creo que el sabe exactamente a dónde va sabe que ahora mismo el titular de tu flaco y que yo fuera que sabes que tiene que estar para para ganar partidos no para enseñar a nadie yo creo que

Voz 5 14:03 van por ahí los tiros no me extrañaría que

Voz 0977 14:05 que fuera algo con peyorativo hacia un que fuera para imponerse él sobre sobre el novato no no lo veo de esa manera

Voz 9 14:14 de hecho no lo es en esas aclaraciones además dice que él espera que se desarrolle como jugador que espera pero que que no es su función creo que hasta tiene mucho que verás yo creo que sufra pues es un profesional eh pero que esto también es una cuestión de jerarquía Él ha sido fichado para algo y no es para formar a un chico joven ya a otros por otros las si se les da ese papel entre otros a tienes que jugar pero no no yo flaco le ha fichado para ganar partidos como dice

Voz 1025 14:42 pero pero pero pero yo entiendo la postura de vosotros dos pero pero también entiendo que no sé que que a lo mejor es un tema mío como muy bien decía Rubén y es un tema en donde no hay no hay desprecian esas declaraciones pero sí que me parece que como un tema de cortesía equipo chavala acaba llegar bueno si le echaré una mano en lo que pueda voy a ser titular pero no sé qué que hay que hay muchas maneras de poder sin necesidad de que enseñe Rita la cantaora aunque no sea despectivo e insisto aunque sea desde desde el punto de vista de que yo he venido aquí a hablar de mi libro como diría el otro no

Voz 9 15:20 es decir sin sin tener mala intención por parte de flaco es son Welcome to the End Efeel del libro para luego esto no esto es esto es un mundo profesional si compites por supuesto todos los días se encontró también con tus compañeros ir llevando un poquito más allá está este tema nuestra conversación es que además el el tema del Corte Baker Denver el tema de corte la que la gestión de John Wayne es quizá el punto más delicado yo si si echamos un vistazo a los últimos años la la Hesse para mí la gestión Comillera Manager de John Wayne es excelente a falta de una palabra mejor excelente pero creo que su único lunar es la gestión del puesto de corte debates del momento en el que pierde a Peyton Manning él considera Manning le va muy bien llega aún la Super Bowl la pierde con un ataque explosivo

Voz 1025 16:13 sí es verdad

Voz 9 16:14 es eso sí una vez explosivo al que le gana la defensa precisamente de él ellos boom decías él es capaz de cambiar completamente el paradigma construir un equipo defensivo con ganar con un Manning menor pero también adaptado a lo que necesitaba ese equipo que esas cosas se nos olvida decir pero bueno es eso sabemos que es así está en en yo creo que en la nómina de y desde ahí pues ya lo sabemos si bien Pastor Lynch un baile rebotado de de Texas abramos y vuelta a Denver donde se la vuelve a pegar que aunque no funciona hemos dicho ya muchos nombres que ninguno ha terminado de encajar esta es una temporada importante porque consigues aún cualquier va campeón porque flacos en cualquier cosa un chico joven que tienes que desarrollar creo que el único lunar de Teruel que por cierto es uno de los mejores cortos las de todos los tiempos está precisamente en el puesto de Bach son temporadas importantes las que vienen para para los temas de The Denver por delante

Voz 1025 17:14 bueno hice vienen revoluciones y ahora me explico

Voz 10 17:20 con la americano eh

Voz 1025 17:43 a ver cómo que se evoluciones pues voy a contar algo a ver si mis compi se han tenido la suerte también de de estar leyendo lo que ha pasado esta semana en torno los Patriots Diego run run de la ciudad entorno que es estaban acumulando muchos receptores en el equipo en New England tanto es así que esta hace más de directamente a que salir John Mc Daniels a explicar un poco qué está pasando por Kenny England está acumulando tanto receptores tanto en eficientes Darra Up de Draft perdón verdad no lo sé se dará como es

Voz 4 18:24 decisiones de fichajes

Voz 1025 18:27 fuera de de otra

Voz 4 18:29 en ojalá que ese vine porque dice que en New England bueno pues que necesita a receptores que que tiene pensadas varias cosas y que tiene

Voz 1025 18:43 bueno pues esa idea para el futuro en esta temporada puede estar cambiando la historia la salida de esquí nos puede dar una oferta sí y con mucho receptor mucho el pase y viendo cosas distintas qué pensáis

Voz 9 18:58 si pensaba que con lo de las revoluciones se te te habías confundido programa estaba en las quinientas millas

Voz 1025 19:02 no todavía nota Viana

Voz 9 19:06 lo yo estoy convencido de que yo es Maidán él tiene tiene su plan muy claro no también que de todos esos receptores algunos caerán cortados quiero decir alguno ya ha sido cortado de hecho en los últimos días

Voz 1025 19:17 sí sí pero sigue habiendo muchos eh sabes que la prensa de Boston está preguntando por qué tenemos tanto rectores que vamos a hacer

Voz 9 19:24 suma le suma lea eso la la vuelta el veteranísimo Benjamin Watson

Voz 1025 19:29 sí ya jugó en los espectros que

Voz 9 19:31 había anunciado su retirada y que le han convencido para mira que pensamos que la Marcelo Ousmane tal que iban a convencer para volver a New England y no ha sido ha sido Ben Watson que creo que viene utilizado Icon separen Jenkins como otro también les puede aportar mucho al equipo sumado a todos esos

Voz 1025 19:47 te voy a parar te voy a parar Iker medio segundo porque acababa parecer quede Garay ya sabes que él llama y a la desesperada siempre en las pausas vamos con Kennedy seguimos hablando New England no

Voz 11 20:00 Conexión yardas con Estados Unidos Ladies and gentleman señoras y señores con todos ustedes nuestro corresponsal de bien

Voz 12 20:19 Garay

Voz 1025 20:21 su hermano qué tal estás Kers te vio un par de semanas de vacaciones bien ganada si bien merecidas

Voz 0977 20:28 le cuando estuve en una parte a chicas Colombia

Voz 1025 20:31 ha estimado que bueno estuvo Santa Marta está visitando que Rita llega como nuevo bajarla hasta Cartagena de Indias no si me tengan prohibido porque fui solo a vale tanta Barça carta Cartagena dicen que Mali aunque no no crea Sepi yo ya solamente hueco las grandes filas

Voz 13 20:56 ah no ve no hay obvia

Voz 1025 20:59 a las a veces pierdo pero igual la web de muy bien así me gusta lo importante es participar cuénteme qué se estaba hablando de Estados Unidos en torno a venden Fele que es noticia a los oyentes les bien yardas que le estoy en perfectas condiciones son preguntando por mi estaba más preocupado no me pasó nada absolutamente nada esperando

Voz 5 21:21 estoy esperando al Real Madrid en la final de la Copa del Rey en la Liga

Voz 1025 21:25 sí

Voz 5 21:27 de lo que más se tienen que ver con el fútbol americano tiene que ver con con una clase tiene que ver con el golpe durísimo a la Fiscalía porque no se permitirá utilizar el video no tendremos el honor de ver lo que estaba haciendo Robert N White aquí es que se llame algo por el estilo que walkie de hacia ella no Shannon el sitio en lugar de masaje donde estaba el dueño de los Pentium devenga una noticia que que alimenta el morbo Iker pues definitivamente aquí en los Estados Unidos da mucho que hablar en esa temporada muertos hoy además ahí draft pero de la NBA lotería mejor de la NBA y estaremos muy pendientes por otro lado hombre el tema desnudos en el tema yo flaco un flaco que dice que su objetivo primordial su tarea primordial no es oiga hace bien no es la de ser el mentor de no eso es lo que está esperando mucha gente osea en Denver ustedes saben que están mirando a futuro si necesitan una buena temporada si tiene yo va que todavía puedo dar pero quieren que sea el objetivo y el que reemplace el que llegue como titular en los próximos años llenos mes firmará con los hijos deseaban competirán con paso Lens para el puesto de suplente de Wilson el hombre que firmó contrato multimillonario del cambio Union son días entrenamientos voluntarios en cancha va a participar en el primer hoy el año pasado estuvo siete días con los Yankees de Nueva York a ver si está el cierta de lo que es como mínimo con los Brawn de Cleveland uno del señor que dice estar total mente comprometido cuando el equipo que me al filial para la temporada que se avecina

Voz 1025 23:02 la mía un fuerte abrazo lleguen como nuevo

Voz 5 23:05 no llegaron los béticos Ponseti ya estamos a punto de subirnos al diecinueve

Voz 1025 23:10 bien así me gusta pille el paracaídas no sea caso que le haga falta saludar

Voz 5 23:18 sí

Voz 14 23:19 escucha cien yardas

Voz 1025 23:41 me encanta que estamos absolutamente alineados con lo que es noticia Estados Unidos DEA hemos hablado de Denver viendo saca Kenneth así que vamos perfecto querido Iker así nos vamos de libro vamos como Dios manda M cuéntame entonces Hinault te da la sensación volviendo a los patios que hablábamos estoy de acuerdo que han cortado algunos pero es que estaba contando Un dos tres cuatro cinco

Voz 4 24:07 seis siete tiene

Voz 1025 24:10 en ocho o nueve jugadores para distintas posiciones en recepción o sea nueve o diez en el año

Voz 9 24:19 él se quedaron cortos de de receptores y creo que no quieren que les pase este año pero no no quiero estar más pesado que no le dejó en la ruina

Voz 1025 24:26 pero Rubén tú crees que podemos vivir una nueva pequeña revolución dentro ya del fútbol americano porque al final los Patriots marcan pauta marcan estilo marcan maneras de o si de pronto Si empezaba a jugar con muchos receptores que no sé si va a ser la la situación igual no te lo da todo no tiene pero pero apañan con un par de receptores por el Senado o yo qué sé

Voz 5 24:53 intentar sabes lo que va a hacer en inglés no es casi imposible yo creo que yo yo no creo que vaya a cambiar esa sí tiene muchas los actores pero también tiene cuatro Running Bucks que pueden jugar el sábado cuatro running backs que se ha limitado el año pasado demostró lo queda eso eso yo rookie de White un acuerdo lo utilizan como receptor Barcia es lo mismo hace ahora a Devin Harris o sea yo creo que desde que se va a ir por el por el camino que que tuvo en playoffs porque ahí han demostrado ser ser muy buenos ahí controlar muy bien

Voz 6 25:29 el valor muy bien el tiempo la la posesión de balón

Voz 5 25:32 eh y me extrañaría aunque tengan muchos receptores que ese juego fuera ser mucho más distinto además también hay que saber que esa esa manera que tiene de jugar yo desde tener muchos receptores en situaciones muy cortas para que todo hombre y pueda soltar rápido de balón también les favorece no que haya que ya es mucho jugadores muchos tipos distintos de receptor para que puedan darle alternativas a todo pero yo de verdad si tuviera que es decir yo creo que van a seguir el el planteamiento que que cuando hay que termine el año pasado porque creo que hay todos funcionan mucho mejor el play acción que es donde todo hombre y realmente te destroza lo empieza a jugar muy bien no se me me parece raro que por mucho que tengan vayan a optar por pasar más el balón

Voz 1025 26:18 si el tema también

Voz 5 26:21 el tema te te el tema Sallent sí que es sí que no tengo ni idea de Podemos ahí porque la baja de de y es tan grande es ayudaban tantos y tantas situaciones otras acciones que no sé cómo cómo lo van a como lo van a hacer porque si bueno Ben Watson si es un jugador que puede experiencias cercanía lo mismo pasa con eso yo creo que la red son básicos cortante no se me el resto jugadores como como ha hecho como un cosa no sé don no me terminan de convencer para hacer sus jugadores que los voy a utilizar en muchas estaciones de pasillo creo que a lo mejor tanto receptor va por ahí no porque a utilizar menos sites para recibir Time Out para usar a alinear a lo más más receptores pero como te digo es casi imposible saber lo que sirve Txiki magisterio deciden en la cabeza

Voz 9 27:12 es que es real realmente ya sabemos que es insustituible entonces va a tener que ser de otra manera porque lo que te aportaba fueron conscientes no lo va aportar nadie iría esto añadimos primero que nadie del Man están entrando todo el tiempo juntos si veis en sus redes sociales no hacen más que subir fotos entrenando el uno con el otro eso tiene muy buena pinta y por otro lado nos estamos olvidando de que hay otro receptor que los Patriots esperan que puedan volver ya veremos ojalá no

Voz 1025 27:43 pero pero fíjate pero pero entonces volvemos un poco a mi teoría es que hay volverán a acumular más gente osea es que al final va a haber mucha gente para jugar de receptor porque por eso por eso es Rubén estoy en parte sólo en parte bueno contigo porque digo es que cuando cuando New England mueve ficha normalmente no lo hace por despistar sino porque tiene plan un plan en la cabeza de del Big Boss que que significa algo y me sorprende cómo les sorprende me imagino a la presa a la prensa en Boston que por eso le Antonio preguntado ya en estado forzando esta semana que que haya tanta acumulación de receptores

Voz 5 28:23 sí su plan yo creo que lo tienen lo que pasa es que a saber cuál

Voz 15 28:28 saber cual si encima seguro que lo van a lo a usar bien aquí lo que tengan lo van a hacer bien no

Voz 1025 28:37 los sirios no vaya a poder cinco nombres en en la mesa porque he leído un artículo interesantísimo a ver qué os parecen y es que viendo lo que pasó la temporada pasada en cinco de los chavales cuota esta elegidos a las primeras de cambio en el draft de dos mil dieciocho en la NFL se pregunta hace un juego ahí con con los lectores de que puede pasar o que creemos que puede pasar este año con esos cinco

Voz 4 29:28 les es difícil

Voz 1025 29:32 la mar Jackson Llosa Allen Sam darnos Joe Roth en voy a ir por partes empezamos por los Brahms con Baker Mc Kenzie el que que que os parece que puede hacer este chaval este año con el equipo que se a construir yo a alrededor de él en parte con todas las armas que va a tener sobre todo ofensivas para para yo no sé lucir mucho me da la sensación no sé si pensáis vosotros

Voz 3 30:00 es es es una temporada muy dura para los cinco quiero deciros una temporada muy exacto

Voz 9 30:04 gente donde van a tener mucha presión

Voz 3 30:07 León donde se va a esperar mucho de los cinco pero

Voz 1025 30:09 segundo año para todos eh sí sí sí sí porque saques que que aún que no son rookie pero casi quiere decir que esto son muy nuevos aún

Voz 3 30:17 con el añadido de que ya te conocen mejor amigo claro si para uno hay presión Si para uno va haber exigencias y para uno se va

Voz 9 30:25 dir que que juegue bien si os si es preciso

Voz 3 30:28 ante para B

Voz 9 30:30 que creo que fue el mejor de todos el año pasado también te lo te lo digo pero los cinco nombres sí creo que es el que mejor todos para para todas las armas que tiene más le vale hacerlo bien porque si no creo que ahora runrún dicho eso creo que va a jugar bien

Voz 1025 30:46 qué te siete y cómo cómo puede salir de esta Rubén

Voz 5 30:50 sin duda yo estoy a lo que ha hecho a Iker porque el que más presión va a tener

Voz 9 30:55 no es el fíjate Si

Voz 5 30:58 pues es otro otro de los unos de los otros cuatro podría tener dudas pero ese carácter que tiene de Iker me difíciles en esa jerarquía que ha adquirido en el equipo pero que le vas a salir salir bien no no va tener problemas va a tener muchos receptores a los que alimentar Él debe saber que que tiene muchas muchas bocas que que sentarnos hablando metafóricamente para para para que ninguno entre en un rol que a lo mejor no es el que se espera yo creo que está preparado para ello evidentemente su segundo año es un año complicado sueño a mí no me está gustando todo lo que se está generando alrededor de los Bronx por eso no porque están

Voz 1025 31:36 mucho ruido doble sí sí están obligando casa

Voz 5 31:38 voy a cosas que de momento no debería ser objetivo y eso es peligroso y más con gente joven como como tiene los Brown no no me está usando por eso hay que tener ilusión aquí se juega para ganar sólo puede haber un ganador pero creo que demasiado ruidos como dices tú puedes se demasiadas cosas bien hablando demasiado bien de un equipo qué vamos a engañarnos ha tenido media temporada buena ni una entera siquiera así que hay que tener un poquito de paciencia o Brown

Voz 9 32:07 de ahí a lo que sumo que se quiere esto es esto es una cuestión de un proceso que a ellos hay que pedirles que intenten ganar la división que no está tan lejos de temporadas que no ganaban ningún partivo o partido ganaban uno y además tienen un entrenador que es nuevo en la NFL no podemos estar exigiéndoles una final de conferencia una súper

Voz 1025 32:26 claro estaba mirando por encima los datos si me equivoco me rectifica y los otros y no sé qué que los oyentes están siempre muy atento si me echaron cuando a través de las redes sociales sino hecha a si rectificando estoy fijando me que tanto Baker Mayfield como la Marc Jackson de Loewe el los dos tienen seis victorias las bueno jugando de titulares saque bueno estaban empatados a victorias era sólo un dato curioso e ir por otro lado me paso a la mar Jackson ya que estoy hablando del cómo cómo lo veis qué creéis que puede pasar con lo que a mí este chico me gustó el año pasado estoy de acuerdo quizá mi Phil brilló más pero no no me pareció un mal año para él hizo que tuvo hay un poco de enredo no tuvimos ahí un jugamos hoy es lunes jugamos del blanco y mañana el martes Si podemos otro cuadro verde no no sé muy bien cómo veis esta temporada para amar Jackson me mira

Voz 9 33:29 ves pasar del que más confianza me genera al que creo que más dudas o que más difícil lo puede tener la mar Jackson el año pasado explotó muy bien el factor sorpresa de su capacidad de de explotar corriendo este año elevan a esperas hilvanó obligara a lanzar y en en en eso precisamente en subrayó pero pero todo

Voz 1025 33:50 Paz ileso eh al menos aunque dio el año pasado no es fácil parar a ese chaval sí sí

Voz 9 33:55 no por supuesto que no pero al menos para estar prevenidos y eso yo sí

Voz 5 33:59 eso se nota

Voz 9 34:00 creo que el muchos equipos Le van a obligar a tira del brazo y creo que es donde más asignatura pendiente tiene no no dijo que no digo que tengo dudas y de repente se destapa como como un corte Bach capaz de dominar el partido con el pase todavía no lo ha hecho pero pero creo de todos será el que más difícil más complicado lo puede tener en ese sentido

Voz 1025 34:23 cómo lo ve Rubén tú qué qué sensación de este tras de la mar Jackson

Voz 5 34:28 a mí más que la más Jackson que yo creo que es yo creo que en el talento de brazo Él tiene un brazo poderoso es capaz de tener cierta precisión en lanzamientos fuera de los números yo creo que sus problemas vienen más por mecánicas en el fútbol dentro del porque no se sabe mover muy bien tiene tendencia a salir corriendo no cuando vamos verías aguantar un poquito más en el póquer permita mejorar sus lecturas profesar todo eso pero es que hay una comparación muy clara con una más Jackson a mí y es que el su actual porque ahora ofensivo el que creó en realidad repasara Martín muy mal Museu pero en realidad el que construyó ese ataque ofensivo por tierra fue gran roman tuvo a otro quarterback con similares características a las que tiene la marcha en aquellos finales

Voz 1025 35:14 si bien es cierto que el primer año de escape ni

Voz 5 35:17 pues pilló desprevenido la liga esa manera esos paquetes de de de carrera que también utilizaban de Beniel muy bien a Colleen KPN pero reclaman no fue capaz de hacerle progresar en el juego de pase a practica tengo miedo de que vuelva a pasar lo mismo con la más Jackson que se centren tanto en ese juego de carreras en esa amenaza porque la más Jackson es una amenaza absoluta del juego terrestres ya no sólo por la velocidad sino porque es un corredor que que es potente que que sabe por fin agilidad para evitar nota que él tengo miedo de eso no que que es Roma no fue capaz de hacer evolucionar a a capa y como mejor pasador no vamos a decir que sea un porque pase el puro porque Horse que no lo tienen que ser para para jugar bien en la NFL no fue capaz de hacerlo con la mano Jackson espero que sí lo haga que sepa cómo hacerlo y que el propio Jackson sea capaz porque así lo está haciendo durante todo el verano lleva trabajando lo sea capaz de mejorar su juego de pase si lo hace yo creo que no no se Ivins ahora mismo tienen tienen lo que tienen que tener un equipo en el que suelen velocidad capacidad de ganar Garrosa casco lo que han afeado en él fue elegido en el draft ir por ahí donde va a Astroc a ese ataque no que sea capaz de mejoras mecánicas que sea capaz de ser mejores de juego que sea capaz de generar peligro por el pase porque es si siguen siendo un equipo tan evidente de de defender ahí es cuando empieza a tener problemas

Voz 1025 36:40 el tercer nombre de los cinco elegidos que salieron de los primeros en tú bueno generación de el año pasado salen el hombre de los de los Pili S me da la sensación que los bits han construido un poquito mejor el equipo para este año es más una de las dudas junto a los Jets de de quién puede intentar ser ese segundo equipo dentro del grupo de Patriots Bill Si dos fins he querido Iker

Voz 5 37:13 hay que me me no yo yo yo creo que yo creo que sí pose yo a mi me parece que está muy muy bien los pisos sobre todo

Voz 9 37:23 yo

Voz 5 37:24 han buscado arreglarlo el problema que tenía ofensiva que el año pasado no terminó tan mal pero Sanz se han hecho con con jugadores veteranos jugadores que que es que conoce la Liga además son agradecido a Cody porque para mí es un muy buen jugador de línea ofensiva además de todo esto han rodeado de más talento a yo salen porque la verdad que el año pasado

Voz 15 37:44 a dos estábamos visitando al eso Macaulay solo muy solo está mucho sí

Voz 1025 37:50 Es tarde eso hizo algunos partidos deslumbrantes

Voz 5 37:54 sí hizo partidos que que generan ilusión no puedo decir que es lo que necesita os lo brillan construidos la ex estas es una de las mejores de la Liga sin ninguna o entonces a estar empezando a construir en el ataque han le han dado velocidad con John Brown le con jugador importantísimo para un parque como es un es lo recibes como como Paul Disney Hall muy importante y que se Navas que que yo creo que se va a basar mucho en él y luego tiene arroz Foster que el año pasado maravilloso cuando por todo el campo yo creo que que lo está haciendo bien que los pasos seguidos están dando depende pues eso no de de la progresión que que tenga yo saben como jugador Amío salen cuando llegó a la NBA a perdonar NFL era jugador que tenía un talento descomunal que que a mí podía hacer cualquier tipo de fase en cualquier plataforma lo que pasa es que tenía muchos problemas de mecánicas y muchos problemas de lectura y el año pasado vimos cómo cómo con con Brian Taibo el profesor ofensivo fue capaz de ir mejorando eso poquito a poco de ir metiendo lo en un en un esquema ofensivo que les fuese favorable a él yo tengo muchas ganas de verdad de los cinco que que vamos a nombrar

Voz 1025 38:59 sí tengo deberes yo sabe fíjate tú

Voz 9 39:02 sobre todo por su recta final de la temporada pasada yo yo creo que es cuando realmente consigue ilusionara a los aficionados de bufa

Voz 1025 39:10 lo de menos a más claramente

Voz 9 39:12 de esos últimos partidos él se lesiona y cuando vuelven parece que vuelve un jugador un poquito más hecho no lo lo que dice Rubén jugador algo más desarrollado con con una pinta de que este año lo puede lo puede hacer bien que les han rodeado mejores que es que era era urgente era meridiano no no tenían un cuerpo receptores Campazzo o al Qal que él pudiera alimentar y ahora sí creo que tiene opciones además creo que son las que las que el puede necesita pero los mil ya lo hablamos la semana pasada el polcas Bill Sellers sí supongo que hablaremos también de saldar no

Voz 1025 39:49 vamos ya con esta creo que no

Voz 9 39:51 ese escalón de todavía no pero vamos en el buen camino creo que son dos equipos a los que tenemos que tener en cuenta pero que salvo sorpresa no no los meto en en una pelea por cosas gordas

Voz 1025 40:02 bueno pero pero pelear por ser segundos dentro de un grupo donde tenía esa los Patriots y te puede meter en playoff en un momento dado si si aguantas bien la temporada eh si si haces un buen trabajo

Voz 5 40:14 los propios hace dos años siempre tirón emplee yo

Voz 1025 40:17 sí deseando segundo División

Voz 5 40:20 además la llegada de mismos el el Center halló salen de viene muy bien es un jugadorazo ex jugador que veterano que conoce la Liga que que viene de casa y que ha trabajado muy bien y se ve que es un jugador muy bueno para la oposición y halló sale le va a venir fantástico

Voz 1025 40:36 venga pues cambiamos de de barrio porque voy por orden orden que que veo también un poco de ido mirando victorias al año pasado cinco y sumó cuatro como vemos con estos jets con lo que se está construyendo para él

Voz 9 40:53 igual me equivoco de cabo a rabo si yo creo que vienen buenos tiempos para dar no primero porque les han puesto cuál era para un gurú no Murube El de la formación de cuarteto como es Sadam gays

Voz 1025 41:05 sí sí ninguna duda ahí y creo que la palabra es Burgo efectivamente porque es un tipo con con magia para ese trabajo

Voz 9 41:12 es que además creo que la elección de Adán gays como head coach es precisamente para eso creo que ellos saben que tienen una perla en el puesto de Cuartero y le han puesto ahí para eso ese esa es su función no sé hasta dónde van a ser capaces de llegar los diez creo creo que es un proyecto a mi me gusta es que a mí me gustan fieles pero pienso que es andar no el de aquí a algo va a poco tiempo de aquí a unos años va a ser un quarterback defender ante la Liga creo que va a ser uno de los cuarteles que marquen igual me equivoco ya da igual igual me las pero yo le veo capaz de el año pasado cuando la cagada me parecía que eran cargadas en las que podía invertir

Voz 1025 41:50 ya que pienso que su

Voz 9 41:53 quizá no el año que viene Ike el año que viene el jueves Nueva York y en un equipo que lo puede hacer bien también va a haber presión ahí pero tengo tengo mucha confianza en Sundance

Voz 1025 42:03 yo os digo una cosa los cinco nombres que hemos escogido también están pensados y estoy seguro que la NFL lo ha hecho con esa idea de nombres de futuro absolutamente quiere decir que ni ninguno de ellos creo que no deje de brillar en los próximos años aparentemente hombre siempre puede haber lesiones de otras Godall

Voz 9 42:19 pero el grupo de os hablando a mirarnos son los que más me gustan pero esto es una opinión dedica esas astillas

Voz 1025 42:25 ya ir tú cómo lo como le como leves a dar novia ya estos jets

Voz 5 42:30 no iba a acuerdos lo que lo que ha dicho Iker a mí cuando el año pasado antes del draft se hablaba de estos cinco chicos yo siempre tuve a de como como el mes para mí era el mejor quarterback porque tiene un talento descomunal para para jugar y es más aseados peluquera muchísimo más aseado que lo que era yo salen entre Messi y él creo que eran los chicos que más preparados podían estáis Hausen también para jugar en la en la NFL y como ha dicho Iker ahora en gays está para esto no para para ser para cerca pasa a va a darle que se pero es que además él esto para él es un es un respeto absoluto porque tener un juego de carreras cuando veo un Bell después de una larga claro donde puedas descargar esa presión de no ser tú el que tiene que llevar el ataque es capaz de llevarlo yo creo que eso a él le va a venir muy bien y a mí me gusta mucho y es cierto que en el dos por unas cosas por otras al final no ha terminado de cuajar pero yo sí que sí que era uno de los defensores dan gays creo que trabaja muy bien sus ataques lo que es capaz de hacer mejores a sus cuando Maxi es lo que espero con San darnos porque a mí me gusta muchísimo como como por el va

Voz 1025 43:36 te matamos con un nombre que es el que peor lo ha pasado sin ninguna duda en en su primer año Ike que a ver cómo le viene la mano no porque da la sensación que va saltando de oca no caí tirones el peor equipo porque me toca pero quizá no sea así quizá la historia de Josh Rouse pueda cambiar en Miami dependiendo un poco también lo que se esté construyendo lo que es esté pensando el año pasado estaban los Cardinals ya sabemos lo que le pasa al a ti cómo ha sido carne de de cambio en en este en este arranque de de dará de dos mil diecinueve que queréis de Josh Rouse en hasta dónde podría llegaron no creéis que real ente es el quarterback de duro por ejemplo para unos gol fins que están reconstruyendo

Voz 9 44:26 si se me antoja que de los cinco es el que más juega creo que es el que de todos su carrera más en juego está

Voz 5 44:34 su carrera eh por qué

Voz 9 44:36 eh mal que bien los otros cuatro están están asentados están establecidos se confía en ellos se apuesta por ellos en en Reus en sea puesta pero creo que esta temporada una audición sabiendo la calidad y la cantidad de cuarteles va escribiendo en en el propio en el próximo draft y sabiendo que que a Miami alguno

Voz 5 44:55 le le hace ojitos

Voz 9 44:57 esta temporada es una audición no es Rosen toma Cannes eso pierdas demuestra nos que puede ser el quarterback que lideran proyecto ganador yo creo que pues yo creo que yo rusa en eso tienes que protegerle mejor tienes que darle armas a las que pasar el balón me encajan en Miami pero ese juego mucho más que todos los demás

Voz 1025 45:18 bueno la presión por que va por pisos por escaleras ya es tela caído toda la del mundo como Rubén

Voz 5 45:27 no yo creo que es equivocaría los dos bien sí sí sí yo os en tiene que demostrar que es el titular que ellos tienen este año porque este año va a ser un año complicado para ellos es un año en el que van a perder más que ganar en teoría no iban a sufrir es un equipo que va sufrir que necesita todavía más talento en su en su roces y creo que se equivocaría iban a medir este año yo no en este año tiene que seguir ganando experiencias sevillista bien todo es seguir conociendo lo que es la NFL ser capaz de de de ir mejorando pasito a pasito sabiendo que el equipo este año va sufrir todo lo que sea volverse locos conel e intentar que sea un hombre que gane los partidos intentar que que en vez desempleo cosas así que yo creo que no es no es el caso

Voz 6 46:14 no no sería un error sería un error muy gordo

Voz 5 46:16 que que ellos saben lo que tienen saben que tienen un bache que esta padecer titular de Fele sin ningún tipo de problema si tienen que tener paciencia

Voz 9 46:25 igual digo explicado bien creía que incluso perdiendo creo que va a ser evaluado quiero decir que que para él es una prueba si el se la pegara a lo bestia si las cosas me fueran horriblemente mal sí sí pienso que estaría en riesgo su supuesto eh pero no no no en ningún momento he querido decir que tenga que ganar o que tenga que llevar al equipo al yo creo que es más una cuestión de sensaciones Ike Ike en Auschwitz sean capaces de ver que que tiene cosas que efectivamente yo

Voz 3 46:54 creo que tiene una duda que tengo

Voz 1025 46:56 los la transmito como parte de del equipo estamos en el mes de mayo quiere decir que todo esto que vamos a contar ahora con pinzas top creéis que va a ser Fitch Magic el que abra o va a ser él le veis como quarterback titular porque claro si gana al Real no se no

Voz 5 47:15 sería un error poner a su padre no

Voz 1025 47:18 si no lo entendería y más por el volumen espero que haya bajado un poco de tamaño porque tiene un volumen dejó imposible

Voz 9 47:28 posible que empiece titular yo no me atrevo a decir nada que en el Training Camp Si yo tuviera que poner hice yo tuviera que apostaba queman a poner digo que rusa

Voz 1025 47:37 si no porque a priori es un tipo que lidera el año pasado con más desacierto que acierto a los Cardinals pero pero no por su culpa realmente porque porque lo haces bien un equipo que da pena al año pasado en general no

Voz 9 47:52 yo aquí tengo clarísimo que va seré la hay otros hay otros franquicias que si puedo tener infinitas dudas de quién va a ser el titular aquí vamos pondría un euro a qué base rusa en el titular

Voz 1025 48:02 si estás jugando un dineral ahora Bilbo tú también podría es un euro pondría incluso dos Rubén

Voz 15 48:08 yo voy a me arriesgaría con dos

Voz 13 48:12 la misma cara que avala que ven ahí cambiamos de página vasco salen bien yardas

Voz 1763 49:00 mamá que estamos hoy echándole una mirada general

Voz 1025 49:04 a todo lo que se sigue produciendo porque ya sabéis que en la NFL no cierra por vacaciones como un buen amigo mío dice pero sí que es cierto en que las cosas van a distintas velocidades pero el quizá ahora que ya hay muchos equipos que se han puesto a trabajar y pues se generen también en otras nuevas noticias y otros nos momentos que nos ayuda a entender un poco lo que viene me quedo con una de las frases del arranque del programa sin podéis sumar estamos a la parte final el programa que se que llevamos ya que hace una hora pero yo quería contaros que me llamó mucho la atención no sé si has sido tú Rubén que has dicho que te gusta mucho cómo luce no como pintan los Eagles este año

Voz 4 49:50 y y eso significa que es

Voz 1025 49:53 es un equipo para ti que puede estar peleando claramente por estar en la Super Bowl obviamente creo que va a estar en play off pero quiero decir tú crees que es uno de los Candy datos a estar ahí o no tengo yo no tengo duda

Voz 15 50:04 es como estamos de mayo pasan mil cosas pero si llegamos a día de hoy al uno de septiembre para mí lo he como están ahora mismo con son When totalmente recuperado y demás