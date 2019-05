Ángel Cappa: "Todos queríamos ser Maradona, él fue Maradona"

Voz 1995 00:00 seguimos en compañía de Nacho Carretero y Fernando González Ponzo hace un rato escuchábamos a la jefa de Cultura de la Cadena SER a pegarles de de desde Cannes hablar con el ministro con Pepa Bueno sobre sobre todo lo bueno que va a ocurrir durante dos semanas intensas deciden desafió la setenta y dos septuagésimo segunda va dicho septuagésimo segunda edición del Festival de Cine de Cannes un evento que alberga mucha gente algunos conocidos uno de los protagonistas a Tarantino por supuesto Almodóvar uno de los protagonistas inesperados ser Diego Armando Maradona gracias a un documental dirigido por el británico Asif capaz día que es el creador también de los documentales sobre la vida de Amy Winehouse si Ayrton Senna

Voz 1 00:45 el documental suena así iría hasta el fin del mundo pelo como una nueva varió

Voz 2 00:55 sense siete o simplemente nada podía hacer nada contra la Camorra en El Bronx máximas

Voz 1995 01:21 el documental recoge horas y horas de material inédito que registro el propio Maradona y su entorno para vosotros que significa Amaral

Voz 3 01:32 mucho para para un futbolero depende nuestra quinta fue el nuestra primera gran estrella que vimos en realidad fue la los Pelé y Di los que nos contaban nuestros padres visto con nuestros propios ojos siguen una tele en color recuerdo Maradona en el Barça ya aparte pero os queremos bajitos y con el pelo Rizzo y gordo vamos al fútbol de alguien que no es hacía ver que podíamos tener un poco de éxito en la vida admiro

Voz 1 01:58 el referente era la magia era magia eh

Voz 3 02:01 cuando un niño magia en cualquier aspecto de la vida era algo que querías versión de un DVD de de

Voz 4 02:09 las mejores jugadas de Maradona en la liga italiana porque siempre de Maradona hemos visto los goles del Mundial con la selección pero eran partidos sueltos del Nápoles contra Talanta o lo que sea cualquier equipo del montón le pegan unas patadas mientras tan salvajes en Italia unos ochenta siempre se escapaba el tipo que yo nunca vi nada ni parecido es que hoy metes a cualquier jugador que les defiendan así inmadura cinco minutos pide el cambio porque porque lo destrozaban ir al final tipo no lo tocaba nadie bueno

Voz 1995 02:41 eso viendo esas vídeos parece que es otro deporte pero seguramente el punto de inflexión que convierte definitivamente a Maradona en un icono mundial ocurren el momento que vamos a escuchar la según muchos la mejor jugada de todos los tiempos el segundo gol de Argentina Inglaterra en el Mundial de México de mil novecientos ochenta y seis son once segundos

Voz 5 03:00 ahí para a promover yo reconozco que al cine ese terremoto teatro

Voz 6 03:17 sonido de

Voz 1995 03:18 hace viajar en el tiempo es curioso porque en aquel partido estuvo este gol maravilloso y luego estuvo la mano de Dios que también actuó tal y como reconocería el propio Maradona

Voz 0493 03:29 yo con la cabeza de los llegaba entonces tuve que hacer un esfuerzo meterle el puño meterle el puño izquierdo y mandarle la cabeza tras aunque no es otro que Ramos mezclar la política con con el deporte nosotros sabíamos que lo que teníamos enfrente in

Voz 1995 03:45 como queriendo evidentemente digamos una trampa los ingleses no ofrece justificaba ese gol no llegaba hubiera llegado claro me hubiera metido el golf la cabeza bueno es una figura a la que el tiempo no deja de lado y hoy recurrentemente aparece nuevas imágenes en el pasado Mundial de fútbol probablemente la imagen más icónica icónica que quedará es la de Maradona celebrando un gol con Un rayo de sol que eliminaba a él y mira que había gente en el estadio nosotros esta mañana hemos querido contar con la opinión para hablar de Maradona y de muchas otras cosas con la opinión de un hombre de fútbol jugador entrenador de clubes como Huracán Racing de Avellaneda River Real Madrid junto a Valdano comentarista de autor de numerosos libros sobre fútbol sobre la mucho más no lo sobre fue Ángel Cappa muy buenos días

Voz 1 04:32 qué tal buenos días

Voz 1995 04:34 cómo definimos a Maradona como un genio

Voz 1 04:36 perdona son genios de para mí los jugadores de fútbol de ese nivel se dividen en cracks que son los que hace no lo que hay que hacer lo académico y lo que está en los libros que no es fácil no Iniesta por ejemplo Xabi Kroos jugadores que son Crack igual que son genio jugador que hace lo que lo que nadie podía ser como hay genios en la pintura en la música en todos actividades Maradona fue un genio fue una cosa genial pasa por donde no se puede pasar hace cosas imposibles que que asombran inclusive a sus propios compañeros hay una anécdota famosa cuando llegó al vestuario en Barcelona entonces es la primera vez que segó le dieron las medias en un Rosso entonces de las medidas para ponerse para entrenar entonces él hace poco así y hasta la hasta hasta lo entonces cambiaba con una pierna con la otra con el hombro bueno con la cabeza claro lo demás compañeros ha mirado porque era tenía una relación con la pelota que yo creo que es la más íntima de toda la historia del fútbol

Voz 1995 05:48 que hoy existen en en Cannes un nuevo documental nuevo trabajo con material inédito que cuesta creer que no hayamos hemos visto todo Maradona dentro fuera arriba abajo lave Belloch pero todavía hay material Nieto demostraría esa genialidad demostró el interés que sigue despertando el personaje

Voz 1 06:04 sí por supuesto si yo tuve bueno yo lo conozco a él personalmente una cosa es Maradona personaje y otra cosa es el Maradona mano a mano que sigue siendo un chico de barrio sorprendido por todo lo que lo que es el personaje de Maradona no yo tuve la la suerte de comentar con él yo estaba dirigiendo Racine y me contrataron para comentar el Mundial noventa y ocho y con él él fue un solo partido fue esparcido con Holanda pero ese partido que fue de pronto se veía estábamos en las cadenas cabinas veía un tumulto una cantidad de gente tremenda todo se tiraba las is ya todo se venía Maradona ahí estaban comentando cerca nuestro le llame Shane Enyo Bauer pero Maradona revolucionó todo el todo la L

Voz 1995 07:01 porque sólo fue un partido o parte Josico hermano pueblo bueno una consejera habrá tenido tiempo un vas a los partidos que te da la gana once sí

Voz 3 07:10 lo hizo en el Mundial de EEUU y siendo jugador fue a uno

Voz 7 07:12 solo

Voz 1995 07:15 bueno en la en el documental que veremos desde luego hay grandes hitos en la vida de de Maradona no se puede olvidar las aficiones que tenía Maradona no solamente en

Voz 1 07:26 en el terreno de juego y la culpa de que tengo dentro yo hoy

Voz 0493 07:29 sí ése es no haber podido ver a Giannina en el cumpleaños normal al alma en en en un cumpleaños normal porque porque empezaba el cumpleaños me iba

Voz 1995 07:44 representa mucho más que un jugador de fútbol al fin y al cabo Maradona en nuestra sociedad representa algo algo que va más allá

Voz 1 07:50 sí pero él lo dijo cuando se despidió que él se perjudicó el sólo con eso no esa a la que esa frase famosa la pelota no se mancha quería así que el juego estaba al margen del de los errores personales no el dice que pagó y todavía sigue pagando por esos errores personales la de la droga que lo destruyó sea autodestructivo enseres no no perjudicó a nadie con eso no porque hay una hay una digamos una exigencia que yo considero injusta de los personajes públicos si tienen que ser ejemplo no sé porque ella en que se ejemplo nadie tiene que ser ejemplo de otra persona cada uno es como es porque si no tendríamos que decir porque no son ejemplo las multinacionales que que pagan el ocho por ciento de impuestos no tendría que ser ejemplo eso sí

Voz 1995 08:43 a pagar a el ocho por ciento serían ejemplar es mayor parte ellas no paga nada pero bueno lo llevaban política fiscal agresiva

Voz 1 08:50 eso no es algo que tiene en común con otro genio

Voz 8 08:53 no dominan totalmente el campo en se expresa en la vida privada están pienso en Jos por ejemplo otro jugador que irá grandes boxeadores con Mc tan Mike Tyson domina su deporte pero fuera no domina su propia vida no fue es parte de la genialidad estas genio subida deja de ser suya

Voz 1 09:11 es es ellos dejan de ser de

Voz 3 09:14 ellos mismos uno del club o de la afición o de lo que los medios lo han convertido en el caso de Diego Ángel aparte tú siendo argentino Diego se convirtió en mucho más que un jugador de fútbol ganar

Voz 1 09:24 Tina Dios el sueño de todos los argentinos y si una vez estábamos con un amigo nuestro amigo mio amigo nuestro a los amigo mio un intelectual en entonces se decíamos vamos a suponer que estamos en el Siero donde quieras tú antes de nacer un tipo te pregunta qué quiere ser Borges o Maradona Maradona sitúa alguno después con el razonamiento lo que uno quiere ser Maradona entonces es el sueño de todos los argentinos eso queríamos ser

Voz 4 09:58 un amigo mío de siempre cuenta que es la primera que llegó a Buenos Aires y cogió un taxi Le pregunto al taxista eh para Di para usted quién es el mejor jugador de la historia de todo el tipo empezó a Dubarbier entre Pelé Beckenbauer digo varios nombres y este amigo le dijo no Maradonas Dios ni lo tenían cuenta en esa selección

Voz 1 10:17 ese sueño nuestro todos queríamos ser Maradona lo mismo que quería ser jugador de fútbol pues nosotros queríamos ser Maradona todos y entonces él fue Maradona

Voz 1995 10:39 estamos en Hoy por hoy con alguien Ángel Cappa que siempre fue un defensor de las esencias de su deporte lo alejado del mar que el fútbol que por ejemplo se jugaba en la calle y que junto a su hija María escribió un libro titulado también nos roban el fútbol hablábamos de Maradona y es verdad que en ocasiones se uno de esos vídeos y lo compara con el fútbol de ahora parece incluso otro deporte ha cambiado demasiado el fútbol en poco tiempo es muy evidente esto verla en el tenis por ejemplo pero también en el fútbol deporte cambia muy rápidamente

Voz 1 11:11 bueno el negocio se apodera del juego Illes transmite sus valores y que va a quitar todos los valores propios del deporte no antes el juego interesaba casi más que el resultado bueno y Xavi mismo Xavi Hernández dijo una frase que para mí es extemporánea porque no no corresponde a este momento hijo a mí me duele más fallar un pase que fallar un gol dijo Xavi Hernández es si me interesa más el juego el resultado pero el negocio no interesa el resultado únicamente la frase decir lo único que vale es ganar y lo único que vale ganar el juego lo tiene importancia esos cambios evidentemente pero es es aplicable a la política eso es aplicable a la política naturalmente es aplicable a la política todo sí quiénes son los que verdaderamente mandan nosotros votamos cada tanto Nos aman nos ponen en en en en un teatro ahí están los protagonistas de nuestra vida que no sé por qué dicen de mera confianza que suele había arreglado la vida a mí me ofende bueno político y se eso es decir a la confianza la vida déjame que yo decida Mi vida ACM participar de alguna manera pero una política también como tú dices está quién quiénes son los que mandan decoraciones eso es lo que manda es el dinero eso es lo que gobierna es decir eso es lo que verdaderamente deciden la ánimos

Voz 4 12:37 en el fútbol hoy en día creo que también también claro por supuesto perdió un poco la el eslogan que se ha generado últimamente de odio eterno al fútbol moderno que en realidad se refiere un poco al fútbol negocio del negocio como como como la anulación del juego y a mucha gente nos ha separado un poco de de lo que es ver fútbol pues ver ahora un so pues un ejemplo es la final ésta de de Europa League que ahora se va a jugar dentro de unos días lo que era la UEFA se juegan Baku

Voz 1 13:06 la capital de Azerbaiyán no hace poco lo ir jugando equipos ingleses es que era muy todas

Voz 1995 13:11 a finales de juegan este año sólo singles

Voz 1 13:14 un sesenta mil entradas creo que son hicieron seis mil para cada equipo el resto es para sponsors corporaciones patrocinios entonces no quieren gala en realidad no quieren al aficionado en el estado de naturalmente no les interesa al interesa la televisión más que nada pero fíjate ese juego mundial en Qatar que Khyber captar con el fútbol y además sospecha uno nunca puede decir con contundencia pero sospecha que fueron conseguido con sobornos admitidos también en en Alemania es decir futbolística no la corrupción soborno entra todo yo juego donde está en juego empiece a emocionarse como en ese libro por alguna jugada habita buena por amor de Dios hagan que salga esto bien

Voz 3 14:01 Camps mira es cuando está en juego y dónde están los futbolistas porque el gol del futbolista ha cambiado también un montón es más mercancía que incluye otra cosa ya que a la hora de de ficharlo pues como una inversión edad posibilidad de lesiones no se da la oportunidad que un chaval desarrolla una carrera no vamos a dar la oportunidad de que no fue remos con él es Atlante dos otros años juegue bien lo vendemos antes de que acabe el contrato son dinámicas que lo marcan todo pero yo también defiendo que hay algo en el fútbol moderno que ha mejorado respecto al anterior pues es mucho más seguro a un campo de fútbol hoy en día se queja de que antaño

Voz 1 14:40 aquí ya digo aquí

Voz 3 14:42 pero por ejemplo es vergonzoso ver con me imagino que mucho más como Argentina como una final de Libertadores entre los dos grandes equipos de Argentina si tiene que jugar un país en el que te garantizan un poco la seguridad

Voz 1 14:53 eso fue hombre eso fue negocio eso fue preparado yo no puedo afirmarlo pero llevaron el autobús por un sitio donde no había culto tiraron dos o tres piedras que aquí me ha pasado en España dirigiendo España también han han apedreado autobuses pero es a partir de ahí vamos a suponer que eso fuera cierto bueno se juega el Mendoza se juega en Córdoba au se juega en Chile porque se juega aquí se juega aquí porque el presidente de Argentina allí el presidente del Real Madrid tiene negocios en común de ahí uno puede deducir un montón de cosas como buena traer un partido además es una actitud colonialista y digamos insoportable

Voz 1995 15:38 el hombre no están los españoles en general ya bastante nos hemos comido a lo largo de la historia la idea imperialista colonialista que esta no es negocio que sea puramente negocios déjame volver a esas finales a ver si el Brexit que Ángel Cappa nos va a venir bien el Brexit porque cuatro equipos británicos examinan las competiciones europeas poco antes de que supuestamente abandone las competiciones europeas

Voz 1 16:03 no sé qué pasará con eso porque de lo el el que va a decidir eso va a ser el negocio también

Voz 7 16:08 no se va a Gemma Montull hay dinero van a nombre bueno no al final los ingleses siempre diciendo por ellos mismos dejar de jugar competiciones europeas que estuvieron muchos años sin jugar después

Voz 3 16:18 de de la locura de Heysel Liverpool Jude yo han vuelto a ser ellos los que libre y voluntariamente han decidido cómo queremos seguir vamos a echar de menos porque más allá de que es la cuna del fútbol ahora mismo el fútbol inglés a mí particularmente me parece de lo más divertido y entretenido

Voz 1 16:34 que hay equipo que juegan bien varios equipo además a en España yo creo que están equivocados no está el Madrid Barcelona y Atlético de Madrid el resto está a una distancia sideral en cuanto los presupuestos yo creo que se puede ser capitalista pero también se puede ser inteligente como la NBA la NBA d'Huez que han a dos equipos hay muchos equipo no entonces no se tiene que ser capitalista y además burro bueno yo creo que es inteligente también

Voz 1995 17:06 no descartamos que se que se puede ser las dos cosas a la vez

Voz 1 17:08 cómo que no descartó que pueda un observador

Voz 1995 17:11 cosas a la vez inteligente y capitalista

Voz 7 17:13 pero no es el es que no es el que recuerden hasta otros televisivos

Voz 1 17:17 sí claro acabo de decir fíjate la NBA competitiva hay hay unos y otro bueno siempre hay alguien que será mejor pero no con semejante diferencia no

Voz 1995 17:27 pero por ejemplo ya que menciona la NBA es un deporte que hasta hace tres cuatro años Se jugaba muy parecido a como se jugaba aquí pero de repente han aparecido una seguir jugadores que la meten desde el centro del campo en el que empiezan a disparo sea empiezan a lanzar desde sitios impensables de forma rutinaria antes esos tiros eran poco quedaban segundos avanzaba al hora lanzan desde su propio ser su deseo su propia cancha habrá una revolución igual en el fútbol que los goles y vengan desde desde todos lados la técnica ahí esos esos cuerpos que han mejorado hasta puntos imposibles sean como el baloncesto donde veamos jugadas que todavía somos incapaces de imaginar llegar al fútbol a eso

Voz 1 18:06 fútbol a diferencia a todos los deportes una vez estábamos mirando justamente con Maradona partió de la NBA estaba jugando solo también me gusta mucho el baloncesto yo soy de Bahía Blanca una ciudad que es de baloncesto no ahí serios Ginóbili por ejemplo bueno entonces estamos mirando yo les digo a Diego Diego qué fenómeno ascensor Dane Diego me mira me dice sí sí es un fenómeno pero con la mano en casa me fue distinto por cierto Ángel ahora que lo acabas de nombrar en si quitamos toda la circunstancia Gemma

Voz 3 18:41 el significado del fútbol en Argentina Ginobili no es mucho más en su deporte de lo que ha sido Maradona en el suyo innoble no ha llegado mucho más lejos en el baloncesto

Voz 1995 18:50 qué compromisos dice Maradona

Voz 1 18:53 sí sí sí pero nadie suerte ha expuesto suele aconsejó que sueña con ser sino en Argentina todo el mundo te repito quiere ese Maradona que se jugador de fútbol es fútbol es es muy importante en Argentina es mucho más cómodo es un un vehículo por el cual el las clases oprimidas en Argentina que viene ahí el fútbol nace de ahí tiene la oportunidad de ser pero no de ser famosa estupidez sino no se lo que te niega la sociedad formar parte entonces claro Wendy es el Basque uno lo admira pero nada más en cambio uno lo que quiere es ser crack ya ser un gol en la cancha de Boca River

Voz 3 19:35 Achero me había dicho una vez en Buenos Aires el fútbol en Argentina es la trompeta para un negro de Nueva Orleans y es lo que cientos veinte en forma de dejar de ser la nada claro claro

Voz 1995 19:44 hoy se estrena en Cannes un documental sobre el gran fenómeno mundial que se llama Maradona y que lo sigue siendo y es un placer utilizar eso como excusa para poder hablar fue Ángel Cappa Ángel un verdadero placer muchísimas gracias por invitarme