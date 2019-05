Eduardo Sáenz de Cabezón: "La ciencia es parte de nuestra cultura y debería formar parte de la manera de definir quiénes somos"

Voz 1995 00:00 permítanme que les ofrezca un dato importante el setenta y siete coma cinco por ciento de tienes empiecen una entrevista utilizando un porcentaje se lo inventa

Voz 1 00:11 Eduardo Sáenz de Cabezón muy buenos días muy buenos días qué hacemos con la estadística pues con la estadística la usamos mal realmente todo el rato pero nos hemos hablado mal y eso que las de los ránking es una maravilla que nos permite entender muchas cosas empezamos mal pero perdió los bienes

Voz 1995 00:29 el titular la estadística es una maravilla arruina cualquier entrevista buenos

Voz 0522 00:34 no sois fans de la entrada de la estadística desde Cuba

Voz 1995 00:37 en fear

Voz 0522 00:38 si está bien hecha sí es una ayuda de hecho yo creo que esa mala prensa que tiene la estadística es bastante perjudicial muchas cosas porque de hecho tenemos muchos de los medicamentos que tenemos son porque se han hecho buenas estadísticas en los estudios de laboratorio muchos de los avances tecnológicos que tenemos son porque la estadística se utiliza para eso lo que ocurre es que muchas veces cuando la estadística sea aplica a asuntos en los que la ideología está metida pues entonces con con la Iglesia con la Iglesia o con quién sea hemos

Voz 1995 01:09 con Tezanos se dice él con el que hemos Eduardo Sáenz de Cabezón es científico matemático investigador profesor ir recientemente se ha convertido en el nuevo divulgador científico de referencia a la televisión española quizá haya leído su libro que lleva por la décima edición puede que sea uno de los suyos de cientos mil suscriptores de su canal de Youtube Icon un poco de suerte habrán asistido a alguna de sus conferencias alguno de esos monólogos y si esto no es suficiente podrán verle los lunes por la noche al frente del espacio científico de la dos de Televisión Española llamado órbita laica

Voz 0522 01:45 poder estar aquí presentando la quinta temporada de órbita Laica nueva temporada

Voz 1995 01:51 nuevo decorado nuevos y maravillosos

Voz 2 01:53 Paradores colaboradoras entrevistas alucinante

Voz 1995 01:56 demostraciones espectaculares así comenzaba un nuevo camino

Voz 0522 02:01 Armenia esta siendo una una maravilla me han encantado de participar en órbita la Liga me encanta porque ser seremos sabido hasta

Voz 3 02:07 hasta junio en antena

Voz 0522 02:11 yo estoy aprendo muchísimo de ciencia de mí mismo digamos Si del mundo de la comunicación que me apasiona

Voz 1995 02:16 tiene además mucho el humor como como camino como vehículo como le ayuda en cuanto al aludes desde el punto de vista científico hay límites del humor científico no

Voz 0522 02:29 yo creo que tan todas ahí tanto en tanto en cuanto los de haber en el humor no que que bueno es un tema que ahora sí que que

Voz 1995 02:37 claro no es quién hemos topado pero este es un tema

Voz 0522 02:40 sensible ahora mismo lo humor científico

Voz 1995 02:43 pero existe y si existe fuistes verdes científicos

Voz 4 02:47 hay rodilla más más

Voz 0522 02:51 chistes verdes yo creo que debe haber chistes verdes científicos

Voz 1995 02:54 sí

Voz 0522 02:56 es curioso que el humor y la ciencia tienen mucho que ver porque de alguna forma son establecer conexiones que en principio parece que no están hechas para

Voz 1995 03:03 para estar conectadas

Voz 0522 03:05 así el humor inteligente vamos a ver

Voz 1995 03:07 dan una y otra vez que la matemáticas el futuro que si queremos que nuestros hijos se ganen la vida Hay tengan todo lo que necesitan tienen tienen que estudiar matemática tu precisamente defiende esa inteligencia matemática pero explícame porque las matemáticas nos harán libres

Voz 0522 03:24 por porque no hacen menos manipulables en principio una personas menos manipulable cuando es más crítica con los datos con la información que recibe y cuando es capaz de hacer un un razonamiento apasionado y a veces también libre de pasión no a partir de los datos de la información que recibe hilos matemático Nos entrenamos mucho para eso o las matemáticas nos entrenan mucho para eso te vayas a dedicar a las matemáticas no ser capaz de analizar un problema dividirlo esos parte ser capaz de de tomado una estrategia también ser capaz de tener las herramientas básicas que te permiten por ejemplo analizar una estadística de forma de forma correcta o analizar la información que nos ofrece

Voz 1995 04:04 la vida en general que nos rodea pero yo te veo abatible otros programas escucho esos libros si gente como tú hirió pura pasión pura emoción en algo que aparentemente justos todo lo lo puesto no es ése uno de los problemas que cuando luego llegamos a la realidad la matemática aplicada yo con mi cuaderno sólo mucha pasión no tiene

Voz 0522 04:26 claro porque yo creo que seguramente ocurre que el prácticamente el único contacto que tenemos la mayoría de la gente con las matemáticas es la matemática escolar si matemáticas colas yo creo que muchas veces ocurre que que no recibimos contextualizada no no tiene que ver con nada a nuestro cuaderno de ejercicios de división pues no tiene que ver con nada más que con Nuestro cuaderno de ejercicios de divisiones eh nos falta esa especie de conexión con el resto de la realidad pero cuando uno la ve yo me lo estoy encontrando ahora que tengo un poco de acceso a mucha gente no jueves sí que despierta pasión no interés eso sorpresa porque te das cuenta de que ponerte retos intelectuales soporten o ponerte retos de cualquier tipo es algo que nos pone que nos gusta que no satisface además

Voz 1995 05:13 Alfredo Pérez Rubalcaba desapareció hace unos días era profesor de titular de Química Orgánica además dejó la política y se dedicó a ello Angela Merkel es doctora en física pero hay muy pocos hemos estado buscando esa mañana en muy pocos casos de políticos con una formación científica relevante más allá de lo lo que estuviéramos todos en el colegio en BUP COU en lo que se nos echa un poco de menos a algo de ciencia en en esos órganos de de de poder

Voz 0522 05:40 sí yo lo he hecho en menos lo he echado de menos tradicionalmente no por suerte ahora que no es costumbre en este país tenemos un Ministerio de Ciencia tenemos gente formada científicamente ya en la gestión de la ciencia yo creo que es algo que nos puede ayudar no sé si precisamente en los puestos directivos o en los puestos de más relevancia políticos aunque también yo creo que sí

Voz 1995 06:02 tú hablabas de centros el pensamiento crítico la idea de que forjar tu mente en una función matemática te va a ayudar a poner todo en duda hay al menos utilizar eso para cuestionarlo al menos pero ya veremos cuál es el resultado yo creo que esas muy positivo gente que toma decisiones todos los días sobre la vida de los demás es muy positivo ese pensamiento

Voz 0522 06:21 muy positiva yo que va ahora por ejemplo en las universidades hay un porcentaje extraordinariamente alto de matemáticos como rectores con las necesidades españolas y a mí el el caso más llamativo con lo que yo he tenido más contacto fue el que fue alcalde de Medellín en Colombia Hay gobernador luego de Antioquia que es Andrés Fajardo que transformó esa ciudad él es un doctor en lógica matemática pelotón no

Voz 1995 06:42 tú cuando es entrar este estudio que has visto aquí un montón de teles en marcha sueco que tú cómo aplica es tu mente científica vale me haga una configuración espacial estos con utilizas tu mente matemática científica en el día a día

Voz 3 06:57 en el día a día hombre no

Voz 0522 07:00 no anda obsesionado que ya me gustaría porque yo creo que las obsesiones también valoradas ya me gustaría ir ahí obsesionado con mis cuentas pero sí es verdad que en mi en mi planificación diaria de horarios y que se te pongo un ejemplo muy tonto que es cuando uno va cuando uno va al supermercado y eligen que cola se va a situar ahí pues hay estudio matemático que te dicen mira esta el mejor que este este tipo emocionalmente

Voz 1995 07:24 yo no lo ha leído lo tiene en cuenta que a veces me manejo de eso hilo el tres por dos que yo creo que te engañando al rato entonces por dos echa la cuenta era eso como que tres puertas a echar la cuenta eso es lo de la cola tenemos que tenemos que quedar en el mercado en una tarde de hombre

Voz 0522 07:43 hay muchas mates en eso premura Tito glamour

Voz 1995 07:46 bueno Eduardo Sanz obsoletos tenemos muchas cosas en las que hablar contigo aspire a entender algunas de ellas así que vamos a hacer una pequeña pausa eh enseguida volvemos a echar cuentas bueno y Toni Garrido Eduardo Sáenz de Cabezón en una doble vida identifico de día presentador de televisión de noche porque cualquiera diría que le falta al menos un par de vidas más es desconozco los porcentajes matemático cuenta cuentos profesora lenguaje sistemas informáticos bueno lo vista autor del libro Inteligencia matemática tiene un canal de Youtube donde hay setecientas mil personas que no sabemos muy bien porque que les siguen a todas partes acaba de tomar el testigo después de Valle Jiménez Ángel Martín del programa de ciencia de la dos de Televisión Española órbita laica buenos días buenos días los porcentajes llegan los porcentajes de los chales la audiencia van bien los la estadística iba contigo

Voz 0522 08:39 va va va si va mejorando la la Audiencia va más subiendo haga en el programa de ayer fue nuestro

Voz 1995 08:47 de la temporada está no te dan los datos tú como matemático dice es como un veintisiete con cuatro

Voz 0522 08:52 dice pero yo sí se empieza a dividir digo vamos a ver si este es el porcentaje con cuántas maquinitas hacen

Voz 1995 08:58 Santos hubo aquí quito pongo

Voz 0522 09:01 es que me encanta analizar cosas

Voz 1995 09:05 y no sólo eso también acudir a sitios donde tiene que explicar qué cosas hace esto es una charla

Voz 0522 09:11 seguramente has dicho os han dicho alguna vez que un diamante es para siempre verdad a depende lo que uno entienda por siempre un teorema es así que está siempre teorema de Pitágoras el teorema de Pitágoras eso es verdad aunque ya muerto Pitágoras te lo digo yo aunque se hunda el mundo el teorema de Pitágoras seguiría siendo verdad allá donde se junten un par de catetos y una buena hipótesis usa el teorema de una torpeza crítica

Voz 1995 09:41 millón y medio cómo te explicas que alguien en su sano juicio que era reírse escuchando el teorema de Pitágoras

Voz 0522 09:49 me explico que alguien en su sano juicio quiere hacerlo que lo que no me explico es que haya un millón de personas en su sano juicio es más infrecuente volveríamos en las estadísticas

Voz 1995 09:58 hoy se está celebrando por cierto en la final española de Fame Lab el concurso de monólogos científicos del que tú fuiste su primer ganador hace siete años

Voz 0522 10:05 eso es el primer ganador del Fame en España fue a partir de ahí como un empujón a salir a muchísimos lugares porque yo no sabía que existía en todas estas cosas de la divulgación que se fía todo esto todo este tipo de presencia de los científicos por ahí estoy maravillado

Voz 1995 10:21 desde luego como gran parte del trabajo iba es casi casi inherente al cargo gran parte el trabajo de las ciencias contar qué es lo que uno está que es lo que no está haciendo a veces tiene que ser muy difícil

Voz 0522 10:34 es difícil a veces porque hay muchas cosas que son técnicas no la ciencia a partir de principios de siglo XX empezó a generar un lenguaje propio generar unas formas de de comunicación propias pero desde luego a mí me parece que la ciencia no solamente es forma parte de la cultura y es más yo creo que si la cultura de alguna forma más difícil definir la cultura no es de alguna forma es la auto imagen que la sociedad tiene de sí misma ola la forma de expresar la propia identidad la identidad que tenemos eh extintivo o por lo menos es científica tecnológica la nuestra cultura actual por tanto yo creo que la ciencia debe formar parte de esa reflexión sobre quiénes somos

Voz 1995 11:10 ha cambiado algo la imagen que tenemos de los científicos con una bata blanca

Voz 5 11:16 los con la algún tipo de

Voz 1995 11:18 protección en la cara para manejar líquidos porque ahora no sé si la palabra está de moda pero bueno los científicos estamos ante una

Voz 0522 11:31 los matemáticos en concreto eh estabas estamos así como de moda claro si yo creo que ha cambiado por una parte porque nos hemos acercado a gente digamos y la agentes acercado también llegados que la ciencia forma más parte de la conversación ya no es científico no es ese héroe aislado ya

Voz 1995 11:46 es que también seguro que las series han tenido algo que ver

Voz 6 11:49 Big Bang Theory ahí está él neutral

Voz 7 11:52 lo que me falta Tesco días de mi disfrazado

Voz 6 11:55 de carga no balancea atómico a mí

Voz 7 11:57 Silicon Valley Silicon Valley es la cuna de la innovación hay un algoritmo de compresión que tiene reconocía

Voz 1995 12:04 hombre quién va a protagonizar un científico que como tú tiene una doble vida límites

Voz 8 12:11 yo no tengo ni puta idea de quién eres si la tienes

Voz 1995 12:14 se han hecho mucho por cambiarla

Voz 0522 12:17 las seis han hecho mucho llamé además las quedadas nombrado me encantan yo me acuerdo la primera vez que yo The Big Bang Theory estaba cree que está en un avión yendo a un congreso de matemáticas

Voz 8 12:27 vi aquello digo esto esto esto es Pané

Voz 1995 12:30 a ver qué dicen tú de los tópicos esperamos que un matemático leyenda a congresos matemáticas un avión vea empecé a ver viva Eton

Voz 4 12:40 yo estuve

Voz 9 12:42 los tópicos tópico pero yo yo yo creo sinceramente que es la matemática es la madre de todas las ciencia no sé por qué digo antes que la matemática moderna esencia los griegos habla del misticismo de de los números Egipto este viernes de muy muy lejos

Voz 0522 13:01 sí sí al principio de la civilización está la matemática hay una una cierta teoría o por lo menos lo que lo que el la historia va diciendo dónde cómo empezamos a escribir es porque empezamos primero a contar ya escribir los números y a partir de ahí se generó en la escritura en Mesopotamia todas las culturas han tenido una base matemática porque esencialmente las tres o las tres cosas que hacemos los matemáticos por muy sofisticadas que sean que son contar ordenar y medir es esencialmente lo que hacemos para relacionarnos con naturaleza

Voz 9 13:30 la pregunta de si se puede decir todo el número así puede explicar todo con la matemática

Voz 0522 13:37 yo diría no es ganó y menos mal que no muchas veces queremos reducir las cosas que hemos reducir demasiadas cosas a números y esto ahora está empezando a traer problemas eh porque tenemos una presencia que no sé hasta qué punto somos conscientes de los algoritmos en nuestras vidas yo creo que se nos están metiendo en lugares donde a lo mejor no deberían meterse

Voz 1995 13:57 en en casa en el teléfono nuestra vida además el algoritmo de Mike yo has dicho has mencionó a Mesopotamia fíjate que nos hemos ido rápidamente de la algoritmo de la zona Mesopotamia pero tuvo que ser ese primer hombre que empezó a contar el primero que dijo uno primero que contó como tú eso le vino bien para decir mía

Voz 0522 14:20 esos son más que nosotros vámonos nosotros somos más que eso vamos a por ello

Voz 1995 14:25 sí si los dioses están con nosotros y somos más sí sí somos menos y en cuanto a las referencias nosotras ahora ya los matemáticos Andrés Velencoso Messi matemáticos poco estáis al nivel que tenemos en este en España te hemos divulgadores de primer nivel siempre aparece uno atrás en el tiempo que formó a una generación a nuestra que es Félix Rodríguez de la Fuente naturalistas

Voz 10 14:51 concretamente los psicólogos aconsejan

Voz 1995 14:53 van a recoger unos bonitos dibujos geométricos a Paulson esa forma de hablar que aparece también de otra manera en otro icono pop Eduard Punset regrese al programa

Voz 11 15:08 para ahondar más en este fascinante puedes explicará las aplicaciones tanto a unos

Voz 1995 15:17 figura del divulgador científico por ejemplo para los sajones es muy evidente tiene una larga tradición Ésta es la voz de Carl Sagan

Voz 12 15:24 pues son las más avión en Den Bosch

Voz 1995 15:34 que el maravilloso y los curso desmanes una mota de polvo el universo el testigo lo tomó recientemente de Cosmos un gran programa la gran serie de Carl Sagan lo tomó Neil de Grace Tyson

Voz 13 15:47 con Wayne Manor Hearst Juan dicen conoces a Faces Toulouse sea Faces Reino Unido tienen

Voz 1995 15:58 a una gran voz la de David Attenborough tienen

Voz 14 16:02 a usted le se Samaranch bable marca sabes táctil fue fui clubs la fe

Voz 1995 16:10 hasta hace poco en España cuando escuchamos a David Attenborough doblado al castellano solía ser con la voz del gran José María del Río en la oscuridad

Voz 15 16:20 el húmedo suelo de la jungla parece no albergar miga alguna a menudo la única señal de vida

Voz 1995 16:27 son me dieron su último trabajo una serie Netflix nuestro planeta alguien ha tenido la felicidad de elegir para el doblaje español no es muy distinta es una persona muy conocida vamos a seguir es capaz de reconocerla Eduardo vamos a ponerlo yo un rato eh

Voz 16 16:44 han jugado todos los seres vivos terrestres animales soplando dependen de aún así sólo el uno Goosen están estudiante

Voz 17 16:59 ningún no

Voz 1995 17:01 escucha poco más ese ejercicio en casa

Voz 16 17:05 animales soplando dependen de ella aún así sólo el uno está nuestro

Voz 1995 17:16 Penélope Cruz en la voz de

Voz 0522 17:20 la NASA debida tengo tú vas ensayando

Voz 1995 17:22 has empezado ya leer lento en casa

Voz 0522 17:25 me gusta por ejemplo a mí que me gusta mucho leer poesía en siempre en la voz alta siempre desde niño sí porque me parece que a veces se loco no me parece como que está hecha para este hecho eso está hecho para eh para poder exterior interior exterior Virsa

Voz 1995 17:45 a diferencia ritmo en el Lagar necesario tú tú desde luego no lo haces tú tú se lo digo yo tuve

Voz 0522 17:56 yo no en general no sé si si siempre me ha no sé si siempre me gusta eh porque también muchas veces que cuento cuentos por ahí a veces me gusta más jugar con esa dinámica de la prosodia vamos a decirlo con palabras así pedantes no con mantener el ritmo mantener una pausa mantener silencio y a veces Youtube el envío de tres minutos no te deja eso un poco nervio

Voz 1995 18:19 que que piden todos fan sitúa followers antes eran alumnos pero ahora ya

Voz 0522 18:27 pues me resulta sorprendente para mí me gusta claro el como hemos dicho me gusta analizar siempre las cosas ya estoy analizando como que los vídeos los temas que más eh funcionan son aquellos de los que tuvo luego puedes presumir presumir con tus colegas de facultad porque hay algunos vídeos con los que tú puedes presumir con tus colegas de facultad sobre dividir entre cero o la demostración de que pies irracional ese tipo de cosas o con los que puedes presumir con tus colegas de bar como hablábamos de de la fila el supermercado o cómo sale mejor pagar una cena si cada cual paga lo suyo o pagamos dividimos la cuenta

Voz 1995 19:02 no

Voz 0522 19:04 la respuesta sale más barato pagar cada uno lo suyo es ahí sí porque cuando se divide la cuenta si tú tienes un plato de pongamos Ramírez diez euros o el de veinte es decir bueno sitio que pagarlo yo no me merece la pena pagar el doble pero somos ocho va a ser un euro y pico de de diferencia Nos conviene con que haya cinco seis que piensen así pues de pagar diez pasamos a pagar quince todos entonces uno se corta más que has visto

Voz 1995 19:29 qué qué lista es la gente lista se se se no está para ir a cenar Eduardo cómo cómo hacerlo entonces eso especies son los que más triunfen

Voz 0522 19:37 pero ellos son los que más triunfan porque yo creo que son con los que luego tú te puedes Chile LEAR de que sabes es muy aplicables bueno favorito es mínimo de favorito ahora mismo es el XXVII voy cambiando eh

Voz 1995 19:50 pero tenista

Voz 0522 19:52 no sé si me va a servir el veintisiete lo tengo porque dos más tres más cuatro mil cien coma seis más siete es Veintisiete me parece bonito

Voz 1995 19:58 lo que debería tienes número favorito se lo voy cambiando eh tú también lo tiene Nobel siete pero por siete penas siete tres cinco sirven está en el siete tres

Voz 4 20:12 pero el siete es eterno lo bien que ansía volver a mi la ilusión que estaba llena y siete

Voz 1995 20:23 bueno Eduardo Sáenz de Cabezón es un tipo apasionado oí tenemos la sensación que les sería da igual lo que te diré que sería igual de por lo menos es matemático y muchas otras cosas divulgador muy eficaz en nuestro país les invitamos además a que tienen su canal en Youtube o tomen el libro Inteligencia matemática que es muy interesante que vean órbita laica el lunes a las diez de la televisión española Eduardo un placer de verdad un placer

