llevo varias semanas dándole vueltas a una idea tan antigua como la literatura y que sin embargo por bien de la literatura misma no tenemos quienes tratamos de escribirla más remedio que intentar renueva es la idea del héroe ese personaje que concentra en sí el sentido de una historia y muchas veces se convierte en el modelo de comportamiento y carácter que se quiera o no se propone al lector es una idea controvertida erosionada recluso ha sufrido la subversión de verse sustituida por su contraria el antihéroe del que tenemos tantos ejemplos de el único opte Dostoievski a Josef K de Kafka pasando por el Pascual Duarte de Cela o el Junta cadáveres de Onetti sin embargo diríase que en los últimos tiempos hay una vuelta al héroe en su sentido más primario con el apogeo de la franquicia audiovisual de Marvel pero también con una ficción televisiva pensada para las masas de espectadores gestionada con los algoritmos de las plataformas digitales que presuponen que ese modelo es el preferido después de todo por la audiencia como mucho se le ponen un par de sombras y un par de reveses de adorno pero al final estamos en lo de siempre el héroe es extraordinario el héroe es admirable el héroe prevalece por lo que no sólo olvidamos la complejidad hay precariedad de la condición humana ignoramos algo mucho más importante los verdad