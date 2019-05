'Indestructibles', el cuarto libro del periodista y escritor Xavier Aldekoa

Voz 2 00:00 la yo

Voz 1363 00:09 hoy unos muchos libros además de reconocer la capacidad que tiene un buen libro de hacernos viajar que acercarnos otras realidades nos vamos a fijar en su valor como formato periodístico y en la capacidad de reflexión que generan buen texto una buena historia y las preguntas que nos plantea el autor que hoy nos acompaña es periodista escritor está enamorado de África indestructibles editado por Península es su cuarto libro sabía Aldecoa buenas noches qué tal buenas noches muchas gracias por atendernos había de trabaja para La Vanguardia desde una corresponsalía itinerante entre Sudáfrica hay Barcelona es miembro de la productora social muy Winslow es uno de los fundadores de la revista cinco W es una revista que recientemente recogía un Ondas por un reportaje en concreto no

Voz 3 00:57 bueno si el el director del de el diario deberá prevista cinco W Agus Morales anuló un reportaje sobre migración en mirar al otro lado hoy desde desde Túnez así que una alegría para todos

Voz 1363 01:10 pues enhorabuena eh por la por la parte que toca sueles decir que de África nos fijamos sólo en la herida en indestructibles tú recoges las historias de distintos africanos y africanas que superan grandes conflictos personales que salen reforzados

Voz 3 01:26 todo sin intentar reivindicar el valor del intento de gente que que no se define por ese sería que comentabas o el o el Trauma lo situaciones a veces pues contextuales que les ocurren ya sea la pobreza a la guerra o la desesperanza Hay se definen sobre todo por el que hacen para salir adelante creo que es justo que lo hagamos así porque lo haremos así en otro en otras partes del mundo

Voz 1363 01:49 el título la idea del libro surge tras una conversación creo que la tercera que mantienen no con el Premio Nobel el médico congoleño que que atiende a mujeres víctimas de violencia sexual utilizadas como arma de guerra como surge la idea

Voz 3 02:05 bueno yo estuve con él en Bukavu en el en República Democrática del Congo hoy hay que tiene un un hospital como decías para a chicas alias que han sido violadas como lo llama de guerra ya había una cola tremenda de de chicas mujeres de todas las edades ancianas niñas pues qué esperaban a ser atendidas el el doctor mueven su consulta me dejó entrar muy bella como hablaba con una anciana que venía después de haber sido asaltada le preguntaba por cosas sobre la vida de donde era de cómo era su aldea con quién vivía ya me sorprendió porque no le preguntaba sobre las cuestiones médicas digamos directamente luego silla llegó ahí pero antes se detuvo mucho tiempo y cuando le pregunté y me dijo que si él solo se dedicaba a curarle físicamente lo que hacía era condenarla a ser víctima siempre porque una víctima está anclada al pasado pero cuando esa misma persona empieza a mirar hacia el futuro se convierten superviviente y me parece una una buena lección creo que tratará la otra persona como con dignidad implica también el darle la oportunidad de no reducir la herida no reducir la al Trauma definirse por lo que es como persona por lo que ha sido y no sólo por las dificultades

Voz 1363 03:12 se había abrimos el libro Mozambique República Democrática del Congo Madagascar Malí son algunos de los países en los que te detienes historias vitales como la de Margaret que es una chica ugandesa de trece años cuya foto ilustra la portada y que está casada con un hombre de veintiséis

Voz 3 03:31 la han obligado a casarse yo cuando llegué la verdad es que la niña no Margaret no quería ni si casi ni ni mirarme yo creo ahí también pues el el valor también de la pausa no el poder estar con ella seis siete días significó que esa niña tímida se descubrió como alguien que iba mucho más allí nada ya de de esa herida no de esa persona a la que habían obligado a casarse Margaret es una niña que pese a haber aterrizado en una familia distinta en una zona rural del norte de Uganda en una zona con un contexto ya marcado ella decía que ella no quería ser madre de niñas casadas quería ser madre de niñas libre sigue ya va iba luchar toda su vida para que esas niñas no se casaran hasta aquellas quisieran yeso que no sé si lo va a conseguir o no tiene un valor tremendo el valor del intento ese valor de una mentalidad de tener una mentalidad revolucionaria es el secreto de todas las luchas de la Historia siempre hace falta que haya gente que luche aún sabiendo que lo más probable es que pierda para conseguir cambiar las cosas y en eso está Margaret la verdad es que fue emocionante ver que había una niña revolucionaria

Voz 1363 04:31 más allá de esa chica a la que habían obligado a casarse una niña que te abrió el corazón días después no creo que la acompañados a buscar agua y bueno poco a poco pues te vas ganando esa confianza la conversación es eso no al final del encuentro con el otro es ganarte su confianza

Voz 3 04:50 claro es que ahí es cuando se cuando realmente las las respuestas se hace más profundas creo que también ocurre aquí si yo le preguntó a alguien a quien acabo de conocer una pregunta personal realmente me intentará esquivar esa respuesta pero sí sí yo le dedico tiempo es sabe que el interés mío es genuino aunque sepa que soy periodista lógicamente con el tiempo al final las respuestas y preguntas son de ida y vuelta haya también me preguntaba a mí sobre mí sobre mi familia y entonces esas respuestas acaban siendo mucho más reales implican mucho más lo que ese esa persona también porque en lugar de dirigirse sólo al al a las heridas llegamos esas preguntas también se dirigen hacia la vida ya ahí la la vida somos mucho más similares de lo que parece un libro

Voz 1363 05:32 llama a otro libro y creo que los que te leía tu padre en la infancia contribuyeron a alimentar tu pasión por el continente africano

Voz 3 05:40 sí somos cuatro hermanos y mi padre más que leer no es lo que hacía era interpretar los libros que se acaba de leer en los explicaba como si fueran cuentos El Lazarillo de Tormes trozos del Quijote de la Mancha muchos de Julio Verne siempre estaba Julio Verne y ahí nos distribuíamos por la por la cama y el nos iba contando recuerdo el de le un capitán de quince años de Julio Verne que pues hay un momento en el que les rompen las brújulas del barco ya el dicen que va a médica enrollaba África mi padrinos metían esas historias yo recuerdo a mi hermano Dani era el que llevaba el machete iba cortando las las livianas mi hermana blancas se subió a un árbol y veía una jirafa yo veía en un lago que había un hipopótamo entonces sabíamos que era África que no era no era América hice lo decíamos al capitán de quince años es una interpretación de lo que pasaba en el en el libro pero a mí me despertó esa fascinación por el continente que de que Honduras

Voz 1363 06:30 momento de la de la narración que conecta las dos realidades la africana y la europea a través de tus dos hijas una de ellas y hay un momento muy bonito ahora mismo mira lo tenían marcado pero ahora mismo no sé dónde está dónde una de tus niñas al escuchar una de las narraciones decide regalarle Lena cuando tenía cuatro años estoy en el en la página ciento nueve en el título esposas Uganda decide regalarle su mejor muñeco a la protagonista de la historia de una historia real

Voz 3 07:06 en realidad eso es una cosa que nace incluso antes en el primer cuando nace Lena en el hospital donde les regalan una todos los que acaban de nacer a todos los recién nacidos un pequeño muñeco yo en mi trabajo intento crear o tender puentes entre África y nuestro mundo y sobre todo invitar a cruzar los pensé que eso también lo es lo que quería hacer con mi familia ICO Lena pues es eso ese primer regalo ese primer juguetes se lo llevé a alguien pero alguien siempre leyó un juguete de Elena pero que como un juguete a alguien con el que haya convivido no se trata de diez regalando juguetes por la calle sino quién alguien con el que haya convivido hice lo voy explica ando Allen a medida que voy viajando y esas preguntas que se hacen entre ellos porque acabo haciendo un hilo conductor entre los dos quiénes sois como sois que a qué colegio Weiss que va estuvo juguete preferido pues acaba despertando un interés entre entre ambas partes chilena pues al principio que me baso juguete pues el juguete en el que menos hablaba poco a poco pues me fue dando los juguetes que tenían más sentido o que le gustaban más no recuerda una vez que te yo quería me metió un una furgoneta de Playmobil muy grande Le dije que eso era muy grande para que me lo llevará yo que me diera un peluche me dijo Papá no note puedan peluche porque va a Nigeria hay hay mucha arena y entonces el el muñeco se va se va a ensuciar ahí es cuando detalle me di cuenta que Elena que es nada es una chiquilla tiene cuatro años empezaba empezaba a entender más empezada sobre todo a pensar en el otro lado no tanto en su en su muñeco sino en el niño al que le iba a dar ese muñeco

Voz 1363 08:32 te acostumbras a planificar tu día cuando realizas tu trabajo de reportero cuando estás en terreno me pregunto si es así con la escritura

Voz 3 08:40 bueno soy bastante amante de la de la improvisación que es una manera bastante amable de decir que es un poco desastre para organizar OMS pero pero la verdad es que sí me gusta dejarme llevar a al hacer las cosas a la hora de escribir lo que suelo hacer siempre es que buscar uno algunos momentos irme a a la montaña que me voy está mucho y me encierro la verdad es que sólo hago una hora por la mañana de ir a buscar leña y una hora por la tarde para ir a correr y el resto a escribir todo lo que puedo y me encanta la verdad es que es una un momento que disfruto mucho más allá de si lo que estoy explicando es bonito no es duro pero ese momento escritura para mí es es de lo más bonito de esta profesión

Voz 1363 09:18 he leído que sabía Aldecoa escribe por envidia

Voz 3 09:22 sí es que envidio la a la gente que tiene la capacidad de escoger las palabras justas para para explicar el mundo oí en eso estoy la verdad es que me gusta no me gusta muchísimo África lógicamente pero a la hora de leer leo mucho más allá porque creo que hay mucha gente que tiene un don para explicar el mundo intento copiar lo es todo lo que puedo

Voz 1363 09:42 África te ha enseñado la importancia del poder de la escucha cómo se traslada este este poder a la literatura no sé si ahora escuchándote eligiendo las palabras justas

Voz 3 09:53 eso es un un esfuerzo pero sobre todo también creo que es clave en este trabajo darle el el protagonismo total al otro porque yo soy periodista porque me dejan escuchar de alguna manera también soy escritor porque me han dejado escuchar porque yo al final lo que hago es explicar todo ese mundo que para mí es muy complicado porque también tiene unos códigos distintos unas lenguas distintas si sólo me redujera a explicar lo que veo pues sería un fracaso yo lo que intento es después de escuchar mucho de que alguien me lo explique toma esa paciencia para explicarme ese otro mundo tan diferente explicarlo lo mejor que pueda así que es una consecuencia de que me hayan dejado escucha

Voz 1363 10:31 indestructible también habla de uno de los grandes desafíos de nuestro siglo fenómeno migratorio pero no te detienes en las cifras en el miedo muestras el viaje como experiencia personal como experiencia vital de alguien que arriesga su vida por los suyos como un acto de amor

Voz 3 10:47 es que es así y la verdad es que tuve la oportunidad con los compañeros de Ruido Photo de hacer todas las rutas migratorias africanas y ahí te das cuenta primero que es que hay un sufrimiento tremendo pero que Maese ha de ese dolor que ya habló de secuestros de de esclavitud en Libia de muertes en el desierto y las que ya sabemos más el en el mar pero habló también de la vida de cuando les preguntas Ésa a esas personas porque ese arriesgan dando ninguno te habla de dinero ninguno te habla de trabajo todos te hablan de una familia que está detrás unos amigos una unos hijo es una esposa a la que pretenden ayudar y además en sociedad están comunitarias donde la Comunidad tiene tanta importancia muchos te dicen yo lo que quiero Visa a Europa trabajar un tiempo y regresar a casa allí ese regresar a casa lo tienen mucho en la punta lo la punta de la de la lengua así que creo que es un valor importante el ver que es una una un fenómeno sobre todo muy mal

Voz 1363 11:42 no que diferentes la mirada no que que se tiene desde aquí es además paradójico que la Unión Europea cuando mira a África para hablar de migración se sitúe como víctima no incluso en sus en sus leyes

Voz 3 11:54 sí yo supongo que yo creo que es estratégico que no es no es inocentes es un colocar el el la cuestión de quién es víctima en el centro de del lenguaje y en el centro del de la discusión no es inocente porque la víctima al final sino sitúan a nosotros como víctimas cuando significa que los que vienen esta gente que decíamos que se morían el desierto en el osea bajaba en el mar ellos son las los agresores no que nos vienen a robar el trabajo la cultura yo no tampoco es inocente porque si nosotros somos las víctimas son nosotros merecemos respeto y ser escuchado porque la víctima necesita y merece que se le suele escuche y además somos inocentes porque no tenemos culpa yeso el no tener que dar justificaciones es el el deseo va más absoluto del del poder de sobre todo de extrema derecha así que yo creo que no es no solo no hay no es inocente sino que está dirigido muy bien yo creo que haríamos sin cuidarnos de esas discursos de de miedo porque y del miedo al odio hay demasiado poco poco tramo y eso ya es es muy peligroso

Voz 1363 12:53 este victimismo lo vimos también con el ébola no que casi ni nos tocó ahora hay un fuerte brote avanzando en la República Democrática del Congo me pregunto si hemos aprendido la lección

Voz 3 13:03 ojalá yo también me pregunto porque estuve en República Democrática del Congo hacen hace muy pocos días ahí ves que está desatado es verdad que en una zona donde no ha llegado a un centro urbano con unas comunicaciones internacionales pero como ocurrió en Sierra Leona Liberia Guinea cuando no cuando se está muriendo cientos y miles de africanos el mundo lo miraba con una cierta preocupación pero sin actuar cuando los raza y cuando salta las fronteras si llega a Europa entonces si ya nos decidimos y eso significó que los sistemas de sanidad ya estaban destrozados y hubo mucha gente que murió hoy pues se podría haber evitado

Voz 1363 13:39 hago decir que africanos pobre por desgracia que es pobre por avaricia es la de los otros continentes claro la esclavitud el expolio especialmente los de el de los recursos minerales además hay que añadirle los gobiernos fallidos no los corruptos cuál es el reto de la comunidad internacional el más inmediato

Voz 3 14:01 que el el tratar a África con con el mismo respeto que se trataría asimismo el final yo creo que esta esta cuestión de haber abusado durante tanto tiempo del continente africano le ha puesto una losa al continente difícil de superar y que no ha acabado porque siguen habiendo multinacionales siguen habiendo intereses oscuros en el continente africano como decías también con una connivencia de los gobiernos corruptos del del continente que también tienen responsabilidad sí que es verdad que todo el mundo que ha intentado hacer la voz y cambiar la situación cambiar la balanza y que la riquezas africanas sean para los africanos ha sido sacada de medio y tenemos un montón de ejemplos el el menos el más famoso y el menos perjudica al para perjudicial para él fue quizá el de Nelson Mandela que pasó veintisiete años en en la cárcel cuando dijo que que ya está bien de que los blancos la minoría blanca bueno sometiera al resto de los sudafricanos negros insiste

Voz 1363 14:56 expolio continuado nacen estos gobiernos fallidos estos gobiernos corrompidos cuál es el reto más inmediato del continente africano hacia el mundo

Voz 3 15:06 supongo que la mujer africana ocupe su lugar el lugar que le corresponde y eso es algo que que yo ya estoy viendo es una de las cosas que más me ha sorprendido los fenómenos feministas como están subiendo como esto significa que ya estén ocupando el lugar es de poder cómo va a ser esa respuesta del de los sistemas patriarcales porque existen también en África por supuesto claro cómo van a responder quién responda con la confrontación pues va a tener unos unas pocas oscuras quién aproveche esa fuerza de las mujeres que quieren liderar también quieren ser portavoces yo creo que van a tirar adelante tenemos el ejemplo de Etiopía que acaba de nombrar a su primera presidenta de la historia un gabinete paritario yo creo que ahí tendremos una buena noticia a ver si si no me equivoco

Voz 1363 15:53 quiero terminar con algo que que dice dices que me parece super hermoso dices que África que de África has aprendido a valorar más la bondad la generosidad porque allí nacen de una elección consciente

Voz 3 16:06 es que en el en Occidente valoramos mucho el don de un jugador de fútbol que patea muy bien la pelota de un pintor que pinta muy bien y de un cantante que afina maravillosamente y eso me parece muy bien y está para disfrutarlo está genial pero en una situación muy complicada cuando todo se derrumba el valor de quién decide ser un ser humano no coger un kalashnikov y robar que sería lo más fácil para su supervivencia habla de los suyos esa persona llegar esa decisión personal de decir yo voy a ser un ser humano pese a que cueste tanto quizás me cueste la vida para mi tiene un valor extraordinario en la bondad es una elección el don no tanto así que a mí sí me permiten escoger me quedo con la primera

Voz 1363 16:49 se había Aldecoa muchísimas gracias por este ratito y gracias por por este libro tan bonito por indestructibles