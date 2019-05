Vivivimos "empantallados"

Voz 2 00:00 cuesta de todo el chalé otra foto sean el habeas

Voz 0313 01:10 la letra de esta canción describe otro elemento fundamental en el paisaje de nuestra vida cotidiana de nuestro tiempo el postureo los las redes las pantallas el teléfono

Voz 3 01:25 en una sí que resulta absurdo preguntar pero estoy enganchado al móvil décadas en el es una de estar conectado continuamente con todo el mundo que fui adicto al móvil

Voz 5 01:46 conozco ligue vivo todo el día a través del monje

Voz 6 01:50 le gusta para tengo toda mi vida no de hecho Jamal es lo que menos algo con el móvil lo usó para Internet podemos también Cross y no te pasas al final un montón de oro

Voz 3 02:02 final tuvo casi con el móvil

Voz 7 02:05 bueno pero bueno que tampoco me siento una rara eh y que al final todo el mis alumnos estamos igual y aunque

Voz 8 02:10 Peñas cuando queramos bolsas propongamos pues cartones novios juntos móviles lo que tiene que engañar enganche pero no sólo el móvil siete de que

Voz 0313 02:22 cada diez españoles miran miramos una pantalla durante el trabajo

Voz 9 02:27 jugando bueno pasamos de media yo lo he visto esta mañana no se Lucia sorprender no tanto porque entre Rajoy ya pero bueno pero once horas ante una pantalla hombre eso se supone horas que son despiertos eso son ciento sesenta y siete días al año y además lo que dice este estudio

Voz 0313 02:44 para una gran mayoría lo primero que se hasta el despertar y mantas de dormir es eso mirar o el móvil

Voz 10 02:49 con el ordenador o una Tablet

Voz 11 02:52 son datos de un informe realizado por una plataforma especializada que ha presentado esta mañana reformas en pan tallados y su coordinadora que hemos invitado a La Ventana

Voz 0313 03:01 es María José Abad María José buenas tardes

Voz 1431 03:03 buenas tardes la plataforma de educación digital que es

Voz 0313 03:06 concepto básico fundamental en este tiempo a ver con estos datos para lo de hablar de adicción igual igual es un poco fuerte pero esto que nos marca una una tendencia algún elemento para que reflexionemos para que reduzcan los que hacemos varias cosas

Voz 1431 03:21 sí yo Caracas la radiación es un término muy seria una médica que yo no diría adicción aunque a veces lo digamos coloquialmente pero sí que podemos decir que que normalmente hacemos un uso abusivo de las pantallas dato no reconocemos cuando decimos el ochenta por ciento lo primero que hacemos es coja el móvil al levantar más lo último que hacemos todos nos reconocemos ahí yo creo que ser conscientes esos hábitos hacen que podamos cambiar no

Voz 0313 03:42 aquí estamos más enganchados en el ranking de pantalla al teléfono supongo o no

Voz 1431 03:46 sí sí sí al teléfono al ordenador la tablet yo creo que el teléfono al final es lo que es más pequeño lo que cabe en el bolsillo al final es un ordenador en el bolsillo que nos acompaña a todos sitios Si bueno es normal que estemos en canchas puede ser normal pero hay que cambiar algo no porque todos nos damos cuenta que podríamos pues hacer un uso más saludable que al final es el objetivo esta campaña

Voz 0313 04:06 oye María José y ahí estamos todos quiere decir adultos jóvenes niños Auxerre resiste a alguien

Voz 1431 04:11 sí estamos todos yo creo que en pantallas que sobre todo se dedica a ayudar a los padres a educar a sus hijos en todo esto de las pantallas es importante que demos buen ejemplo sea que al final es verdad que las pantallas son motivo habitual de conflicto con los hijos y eso hay que cambiar es estadística nuestro sabemos que tres de cada cuatro padres dicen que esto es un motivo habitual de conflicto y esto hay que cambiarlo o no porque al final esto ha venido para quedarse

Voz 1362 04:37 ah sí y hay que aprovecharlo como una oportunidad más para no

Voz 0313 04:40 es muy es muy interesante el vídeo que tenéis vosotros de presentación con poco como el como el buenos días de lo que en pan tallados esto ha venido esta aquí y los que han nacido con ello lo que tienen que hacer es trabajar para cambiar les tenemos que ayudar no

Voz 1431 04:53 sí yo creo que al final lo importante no es tanto el tiempo de uso que también es importante sino para que lo utilizamos pues es que no es lo mismo que un niño esté viendo tutorial de You Tube para aprender una afición que este ahí enganchado pasivamente a Youtube o a cualquier cosa cualquier red social

Voz 1826 05:09 sabemos si estamos ya ahora mismo en los umbrales máximos o es una tendencia a lo mejor en la que ya hemos tocado techo y ahora hay como ciertos retos retroceso lo digo porque sí que en los últimos tiempos ya conscientes de esta adicción en términos así populares sí que ha habido desde compañías de telefonía que hacen móviles no están conectados no tan conectados a internet quiero decir que parece que hay como un retroceso o un deseo de desengancharse de distanciarnos

Voz 1431 05:36 sí yo creo que todo el mundo busca el bienestar en todos los sentidos y el bienestar digitales parte de ese bienestar general de la persona hay muchos sistemas operativos ya te hice pues evaluar cuánto tiempo dedica una aplicación a otra yo creo que el primer paso para cambiar es auto evaluarse ver y ser conscientes de que a veces hacemos mil cosas a la vez con una pantalla con unos estamos viendo la tele para la vez con el móvil para la vez no sé qué y y creo que el primer paso para cambiar eso es ser conscientes es saber que estamos dedicando muchísimas obras a esto ponernos aliados au trucos en en pantallas tenemos una cosa que funciona muy bien que es un Parking para móviles que te puedes descargar de la web si la gente lo utilizas a crimen sí sí están Amanda millones de fotos utilizándolo en casa lo pones la recibió de caza pones ahí a cargar los móviles cuando llegas a casa pues que fuera el móvil Ésa es tiempo para estar con mis hijos tiempo para estar con haciendo otras cosas bueno cuando tú quieras Noa o déjame los niños mientras estudian pues que no haya móviles pues ahí se aparcan o a lo mejor tener un día que que no tenemos pantallas mañana es día festivo en Madrid pues a lo mejor es pues un día para probar si podemos vivir sin pantalla o no

Voz 1362 06:43 yo Marie Maria José que el soy bastante pesimista y sí sí sí sí la ceniza de la mesa porque porque creo como dices tú hay una generación que ha nacido con los móviles que en incorporados debemos son los adultos los que tenemos que controlar el uso o dar consejo sin embargo nosotros no tenemos las herramientas que ellos tienen y la naturalidad que ellos tienen todos somos el yo creo que los conversos son los peores en el sentido de que probablemente somos los más enganchados de hecho nos han dado una especie de Soma una especie de droga los creadores de de las aplicaciones los creadores de las redes sociales Facebook eh diciendo a arrepintiéndose de habernos dado un una un arma

Voz 12 07:24 en manos de toda la población puede resultar

Voz 1362 07:26 peligrosa para nosotros mismos entonces yo no sé si hasta qué punto los adultos estamos más capacitados que ellos mismos que los nativos digitales para darnos cuenta o darse cuenta de que hasta aquí hemos llegado

Voz 0313 07:37 porque me parece que sea Atila historia de judoka que hemos contado de de judoka que en pleno combate el otro día en una competición internacional Celia Kay al tatami el móvil desconfía esto esto aparte de que no de que nos hace reír dejó que qué hacía un un un un deportista de élite con un móvil en el kimono o sea hasta el momento estaría Chiki chiki chiki hasta un minuto antes

Voz 3 08:04 para que acabe dos veces

Voz 1431 08:07 bueno paso también con los que por del móviles una foto luego les se entregaron el premio al equivocado no sea que al final yo creo que estas cosas que son tan ridículas que es como puede pasar pues también nos hacen caer en la cuenta de que oye en estamos pasando no sé a qué que no puede perder el puesto de trabajo a otro el deporte internacional es que es muy fuerte osea que sí bueno yo creo que yo soy optimista la verdad es verdad que que está como muy interiorizado y es verdad que no nos damos cuenta por eso cuando a veces no sale las estadísticas éstas que dices pero como puede ser es que eso yo no no es un retrato robot de otro el que yo dedico tantas horas a la pantalla yo es que me acuesto y el último que hago es esto pues a lo mejor hay que aprender trucos esa pues Ponte un despertador de los males y deja el móvil allí en el salón y cargando ya está osea que que yo creo que

Voz 3 09:00 desprovisto lo demás diciendo que no con la cabeza ya aprobado está en la fase de negaciones y graves ser debe ser vamos a ver

Voz 1362 09:07 eh evidentemente hay que racionalizar el uso y evidentemente todo si retira o no pero pero ya no aparte de que es difícil lo que dice este dar ejemplo y es verdad que que a los niños a los jóvenes tratamos de bueno pues de de Carlos buenas prácticas etc pero es que el sistema fomenta el uso del móvil los propios insisto inventores están diciendo nos hemos equivocado hemos hemos hemos creado una una sociedad o como decían desgarrada osea hablo de las redes sociales es que vamos mucho más allá estamos en una nueva civilización y yo creo que estamos todavía sobrepasados por ella llegará un momento pero creo que no seremos nosotros los adultos creo que serán los jóvenes serán los nativos digitales los que era lo que os den harán esto creo

Voz 1431 09:56 sí pues puede ser dos sí que es verdad que estamos asistiendo un cambio de tendencia que antes en las pantallas todo a lo mejor lo mejor y ahora nos damos cuenta de que bueno tiene sus cosas que hay que tener cuidado que es como al final el como antes a lo mejor bufet libre es que te comía es todo y esto es como Gratis gratis en pantallas dices bueno

Voz 1362 10:13 exacto espera no sé que poner Marieta

Voz 1431 10:16 vale pues esto es igual no con las niñas

Voz 0827 10:18 alguna una duda sobre las once horas porque es que es tremendo mientras debe supongo que hay también se contará las horas que pasamos frente al televisor y por supuesto las que pasamos frente al ordenador trabajamos no claro claro entonces desagregados el dato digamos sin quitar las horas que dedicamos a la pantalla porque es nuestro trabajo y las que antes dedicábamos normalmente la televisión cuántas horas más nos han traído las nuevas tecnologías

Voz 1431 10:42 pues pues bastantes más nos ha sobretodo también se ve mucho a lo mejor en esa regala el dato en adultos es más difícil pero el niños es es más fácil no hice dice que tres horas es la media de horas que pasan los niños delante una pantalla cada día no que no que no se aula no entonces es verdad que que sí que es mucho tiempo y a veces somos Sara también poniendo un punto de realidad a veces somos los adultos quienes les damos la pantalla para mí era tecnológica no hay y ahí tenemos que ser bueno pues que ven ahí ser proactivo y a lo mejor darles contenidos que está muy bien en la pantalla pero también con

Voz 13 11:16 jugarlos con juego Ali el libre juego

Voz 1431 11:20 pues lo jugó el juego más tradicional hace poco ha salido un estudio de la Organización Mundial de la Salud que dice que que para niños menores de un año más de pantallas

Voz 1362 11:27 claro de hecho perdona es que el otro día leí una cosa que me dejó alucina me dejó alucinado ahí es que se ha puesto de moda regalar la Tablet como regalo de canastilla para el recién nacido lo he leído en Twitter de un pediatra Alberto salido creo que se llama que es tienen tiene mucha muchos seguidores en una especie de de infló SER entre comillas lo de influyente entre entre los recién nacidos y habla de eso del de la Tablet como regalo de canastilla llama deja

Voz 3 11:54 pero no no no no pero lo constata digamos

Voz 1362 11:59 la primera pantalla la primera el primer móvil es en la comunión en la primera pantalla regalada por amigos de los padres a los papás es una tablet para que el recién nacido en cuanto tenga tres meses cuando