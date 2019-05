"La obra ahora es otra", la autora del cuadro destrozado en Córdoba

Voz 1 00:00 la polémica

Voz 0827 00:06 pues esto es la Historia una obra de la exposición inmaculada sin remedio que se exhibe en la Diputación de Córdoba ha aparecido esta mañana destrozada la obra se titula con flores a María y es un autorretrato de la autora inspirada en una de las inmaculadas de Murillo aunque la mujer en el cuadro aparece con una de sus manos sobre su sexo la imagen ya había escandalizado a los representantes del PP de Ciudadanos y de Vox que habían pedido su retirada por considerar que supone una ofensa al sentimiento religioso pero alguien ha ido más allá bueno que la obra tiene una intención provocadora es evidente nadie lo negará tampoco cabe sorprenderse de que alguien haya podido sentirse ofendido porque la ofensa es un sentimiento muy particular pudiera ser que haya incluso en considere que la provocación pisa los límites del Código Penal por ofender los sentimientos religiosos en cuyo caso el camino no es la cuchilla hería sino los tribunales pero andar por ahí rascando lienzos es propio de otros lugares de otros tiempos aquellos en los que se comenzaba destrozando la obra hice acababa quemando al artista por hereje

Voz 2 01:10 Charo Corrales

Voz 0313 01:11 buenas tardes

Voz 3 01:12 hola buenas tardes claro Corrales ex comisario

Voz 0313 01:15 posición pero es que además es la autora de la obra destrozada en en en Córdoba jodió no se Charo Bueno fin aparte de de transmitirle nuestras condolencias porque es que es así si estás más eh más triste o más cabreada no no sé

Voz 4 01:30 estoy triste estoy muy cabreada que triste que son te

Voz 3 01:37 acto de vandalismo lo único que que que queda es que no respeto a la libertad de expresión entonces algo muy preocupante que en el siglo XXI esto no es como bien se pueden uno al acuerdo no te puede gustar o no pero no hay que hacer un acto de violencia como el que ha sido muy no sé la verdad es que estamos está vuestro partió de del país y luego ciudad en la que estamos cuyo dentro todo no

Voz 0313 02:07 yo yo yo no sé si tienen algo que ver con el con con el encadenamiento de los últimos tiempos quiere decir esta muestra ya pasó por seguida por ejemplo no

Voz 3 02:17 nada nuevo ya Duran tomé no pasa nada y hubo mucha afluencia de público porque estuvo en anticuarios de Sevilla que hay todo tipo de público estuvo en un pueblo de vuelvan Triguero en ella otro costal la verdad aquí las inauguraciones siempre hubo bueno cogida se chico la obra hace bueno y fallada la obra tiene explicación todas las obras llevan una cartera explicativa hemos publicado un catálogo donde se entrevista artistas y hablando de su sentí como muere artista de cómo se sitúan ante la sociedad ante el tipo que han creado se lo mujeres que es lo que realmente trata la la muestra ese catálogo online se puede ya se puede descargar sin problema se está muestran es una es un proyecto muy serio con mucho trabajo por detrás de catorce mujeres artistas los impulsaron tres mujer entre ártica más conmigo que zonas cuadro comisarías de de Nava del proyecto entonces bueno hay tristeza y preocupación lo que está pasando

Voz 0827 03:23 tres que es digamos el debate político previo es decir esta denuncia de ofender los sentimientos religiosos ha alentado a quién al final ha actuado así

Voz 3 03:33 no tengo ni idea no tengo idea porque yo sí que puede ser que uno no sabe quién ahí o no obviamente tal como está la politica chopa ahí si queremos político que usa la palabra respeto puede eso va creando que otra gente semana Antoni a cada cosa como está es muy importante el uso de la palabra y quería aquí decir también que como desde la prensa escrita ha definido maniobra de una me erróneas no se trata de una pintura es un fotomontaje vale hay un ella se representa a nivel de la Virgen un otro retrato en una fotografía Muñoz con una tela encima azul así como otra noche tocando en el sexo tocando en el pulso en problemas allí donde no es una la dice no es un fotomontaje no es una pintura es verdad que las otras natural más enmarcada como una pintura

Voz 1362 04:32 hombre una cosa yo creo es el buen o mal gusto que es propio de cada dos cada uno y otra cosa Ariel sé efectivamente pues la libertad de expresión y la oportunidad y el derecho a exponer una obra personal heredó unas Últimamente estamos acostumbrando no a este tipo de ese por desgracia este tipo puede denuncias porque la ofensa de los sentimientos religiosos como decía Isaías es que donde está la la frontera que es una ofensa y que no entonces claro si dejamos esto en en manos no solamente de los jueces sino de de de la gente que pueda expresar su ira destrozando una obra yo no sé si estos que lo han destrozado serían objeto de una de una posible denuncia

Voz 0313 05:12 denunciar Charo

Voz 3 05:15 yo no tengo pero bueno tengo pensado en lo que hubiera denuncia irá por parte de la galería

Voz 0313 05:21 yo iba la obra la obra va a seguir colgada o lo van a retirar no no sabes

Voz 3 05:26 si la obra me han comunicado que la van a retirar íbamos a poner una nota explicando lo que ha pasado

Voz 0313 05:32 bueno no no no está mal tampoco como mensaje no

Voz 3 05:36 si yo hubiera querido que se quedara no se queda bueno pues ya está la ausencia de la obra la obra ya en otra obra te queda es otra obra hay polémica pero si quería transmitir aquí que tanto yo como mi compañera han noche intención de ofender a nadie era a hablar y digital

Voz 4 05:58 la mujer Ida hará

Voz 3 06:02 bueno poner un debate lo estereotipo que que que definen a la mujer como tiene que ser donde se coloca como el uso de salida Tosac con su novia ninguna intención dos esa estamos en otra en otro nivel quiere decir estamos trabajando por otra cosa

Voz 0313 06:19 muy bien claro Corrales muchísimas gracias por estar aquí hay un abrazo muy grande de verdad muchas gracias adiós Juegos estaba estaba hecha polvo me carga es que ya ya ya ya pero es que además en que la radio

Voz 5 06:32 dan mucho los sentimientos no el entorno de negocio y la frustración de fijo pero estamos en el año dos mil diecinueve todavía sí claro desde luego no sé si habría algún ofendido e pero la ofendida ahora claro

Voz 0827 06:46 sí sí eso es lo que está demostrado es decir que a esta mujer lean rasgó

Voz 5 06:49 ha sido una obra propia

Voz 0827 06:52 eso está demostrado pésimo la ofensa es algo que tendrán que decir los tribunales y es que alguno algo

Voz 5 06:59 convenció sabes qué haría yo no no restaurarla

Voz 0313 07:02 yo si ella misma ha dicho la obra ahora es otro

Voz 5 07:14 Luis Sánchez Mellado no ofende quien quiere efectivamente efectivamente un beso hasta luego hasta luego