Carmen, una historia de dependencia

cuando llegamos Carmen dando su hija le pregunta qué has comido ver una sartén aún caliente el e insiste que más había hay que más David los hongos la memoria le falla desde hace tiempo más desde que perdió a su marido hace dos años no lo echo de menos

no vive sola pero durante todo el día no hay nadie con ella a su hija le gustaría que su madre fuera más sociable que aceptará alguien en casa

CES decisión brinda la familia mañana es festivo así que no ir a la asistenta como la llama ella a pesar de su soledad dice que los días no se hacen largos levantarme

Voz 3

01:10

pues yo no me quedé dormida pero me tiene justo esto es lo que hace días si iría tan bien el periódico leo pero luego no tengo todo lo que leo hija