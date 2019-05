Salientes en Palacios del Sil (León)

Voz 0530

00:19

hay días en que no tenemos agua una cosa básica en el siglo XXI ya puestos pues saber qué pasa con el reciclaje porque no se nos quejamos de que el contenedor de vidrio lleva lleno cuatro años sino no lo hacían ya entonces se llevan el contenedor aquí murió Nos el perro se acabó la rabia ya no tenemos contenedor de vidrio