"Vivimos en Brasil un momento de odio a la filosofía, a la educación y al pensamiento libre"

Voz 0313 00:28 hoy al asomarnos a la ventana lo que vemos son rayos lo que escuchamos son truenos lo que apreciamos es una tormenta sobre la filosofía los la primera ni por desgracia tampoco será la última en Brasil el presidente Jacques sonoro y suministro de educación quieren directamente recortar los estudios de Filosofía que elogió no sólo eso retirarlos de la educación pública porque dicen que invertir en ellos no tiene un retorno económico inmediato así que cuando el plan salga adelante si finalmente sale que ya veremos estudiar estas carreras en Brasil

Voz 0313 01:03 de los que puedan pagarlo Pepe Rubio buenas tardes buenas tardes PP estado esta mañana hablando con un un filósofo brasileño que se llama Fabio Oliveira que es profesora Universidad Fluminense de Río de Janeiro bueno no estaba en la universidad cuando hablaste con él no no estaba no estaba

Voz 1095 01:21 Amazonas con gente de ahí bueno y había problemas de cobertura como hemos tenido que hablar durante esta noche a través del whatsapp y con lo cual esto es una maravilla de la tecnología pues a hablar con el Amazonas directamente bueno pues Fabio nos cuenta que los recortes ya anunciados son una tragedia científico

Voz 4 01:37 junto con los cortes en el traspaso de dinero se anunció también algunos cortes de becas de maestría y doctorado el impacto de eso sigue siendo incalculable pero le pedí que las investigaciones ya iniciadas pro Siegel

Voz 1095 01:58 por qué es la filosofía un problema para bolso narró

Voz 4 02:01 la filosofía acaba convirtiéndose en un obstáculo tan grande al gobierno de Evo sonaron que al final el pensamiento libre no tiene espacio en los cuestionamientos no son bienvenidos cuando se tienen muy ideal educativo da su misión en las reglas económicas y militares en esta concepción la educación pasa ser percibida apenas como un producto a ser comercializado y que tiene como finalidad atender a una expectativa de mercado

Voz 1095 02:38 el filósofo Fabio Oliveira nos habla incluso de odio a la filosofía

Voz 4 02:42 considerando que la filosofía es una forma de desatara los nulos que no es impiden tensar de forma crítica se puede deducir que es contrario a la filosofía aquel que vive su propia miseria del pensamiento pienso que vivimos un momento en Brasil de odio a la filosofía por así decir un odio a la educación vial pensamiento libre

Voz 1095 03:09 también la filosofía es un arma contra la desinformación y eso tampoco gusta allí

Voz 4 03:14 en tiempos de Iberia timo la filosofía se convierte en el propio acto de reo rebeldía contra la sociedad la superficialidad pero sobretodo contra la desinformación la técnica no puede caminar sin una reflexión crítica ética

Voz 5 03:36 por último Fabio Oliveira cree que lleva

Voz 1095 03:38 la filosofía la enseñanza privada es controlarla

Voz 4 03:41 la filosofía se convertirá en que instó a yo de una aristocracia pensante que muy tomará las riendas de la sociedad controlando lo que pueda aceptaron ser pensado por quién puede ser pensado

Voz 6 04:01 cómo son esas esos Potes Potes

Voz 0313 04:23 qué oportuno la letra de esta canción de Caetano Veloso la verdad es que el único positivo que Nos ha transmitido este profesor del campus Fluminense de Río de Janeiro es el apoyo internacional desde las redes internacionales de filosofía y en especial de la Red Española cuentan con el apoyo unos ha dicho verdad PP de más de mil profesores pero profesor en todo el mundo todo en torno al medio millón de firmas bueno algo salgo José Luís Martí buenas tardes hola buenas tardes José Luis Martín filósofo el derecho político vicerrector de Innovación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona yo decía hace un ratito que hombre no es el primer ataque iba a ser el último que sufre la filosofía pero tan directo hiper unificado en un en fin en un presidente esto no es igual no esto forma parte de algo un poquito más extenso y más amplio en el tiempo no profesor

Voz 5 05:08 seguro seguro bueno lo primero quería decir que soy una de esas personas que han firmados a que viene a por animaría a todos nuestros colegas afirmarlo aunque por supuesto estas medidas son solamente simbólicas pero creo que que son importantes no y que que va a las personas que están sufriendo directamente estos anuncios de recortes a les pueda ayudar un poco no encontrar un poco de solidaridad ha sin duda respondiendo a tu pregunta esto no es casual esto no es una decisión que se tome un día de manera improvisada sino que claramente obedece a un plan a una estrategia ha dicho el ministro que hizo el primer anuncio ha el ministro de Educación sustituía al anterior ministro que fue el primero nombrado por por bolso negro que duró sólo tres meses en el Gobierno ha pero que también anunciaba planes parecidos osea que han habido dos ministros distintos no es una cuestión de que un ministro en particular haya tenido una una idea a el día sino que los dos ministros han han propuesto el mismo tipo de medidas han sido respaldados por Ball sonaron ir los tres los dos ministros mencionados sonaron mismo se declaran seguidores y admiradores de un filósofo curiosamente a brasileño afincado en Estados Unidos que muchos consideran el gurú del Gobierno el señor que se llama o la Abu de Carballo A que tiene por ejemplo en Twitter seiscientos mil seguidores es un es un profesor que no está afincado en ninguna universidad Él vive en Estados Unidos pero básicamente ofrece cursos por internet así que es imposible no ver aquí un plan claramente definido o no

Voz 0313 06:47 esto entraría dentro de ese modelo de de tendencia utilitarista de la Universidad bueno que también hemos conocido he vivido aquí en España es decir estudiamos sólo aquellos en fin aquellas profesiones aquellos estudios aquellas carreras que tengan una salida muy concreta y a ser posible técnica o tecnificada No es una tendencia esto ya lo hemos vivido también

Voz 5 07:08 efectivamente es una tendencia a y además seguramente en el origen hay buenas razones digamos para que uno replantee la formación estamos en una sociedad cambiante a todos sabemos que la tecnología la globalización hay múltiples factores que hacen que nuestra sociedad cambia y que nos obligan yo ahora hablo como vicerrector de Innovación que que se preocupa por estos temas en nuestra universidad nos obligan a replantear constantemente el tipo de formación que quedábamos a nuestros estudiantes dicho esto ha ir sin menospreciar para nada la formación digamos útil tú mencionabas no con una óptica utilitarista a por supuesto que la Universidad ha sido siempre en los mil años que tiene de Historia ha estado enfocada a dar una una formación más de raíz no más de pensamiento crítico más de de reflexión es decir justamente todo lo contrario no a así que yo más bien diría que en los tiempos en los que vivimos en los que todo cambia tan deprisa más bien a la dirección que deberíamos tomar todos es la opuesta pero tiene razón hay no deja de haber una tendencia mundial de hecho a en favor de los anglosajón

Voz 0313 08:14 no les Thiem no es ciencia tecnología ingeniería y matemáticas no las cuatro patas

Voz 5 08:18 así es que que como decía en el origen el modelo Stemm no tiene porqué es negativo ni incompatible con Coltrane

Voz 1095 08:26 compatible no tiene porque ser incompatibles al contrario

Voz 5 08:29 al contrario yo creo que la la la tónica tendencia que a mí me parece más positiva es justamente la de introducir asignaturas de pensamiento de reflexión a ido sobre todo de eso de pensamiento crítico a en aquellas carreras justamente más técnicas más de ingeniería más aplicadas no esto es lo que nos están pidiendo las propias empresas a las grandes empresas del mundo están todas apostando sus unidades de reflexión ética

Voz 0313 08:58 bueno Google por ejemplo no por citar un caso muy concreto

Voz 5 09:01 así es Google y todas las empresas tecnológicas la última en llegar a esta moda sido Facebook más bien fruto de la A pero yo creo que que efectivamente hay una tónica en el mundo que que básicamente si hoy en día hablamos con cualquier experto en educación nos va a decir que es absolutamente fundamental ya en la escuela primaria secundaria pero también en la universidad fomentar las asignaturas de reflexión y que nos den una mirada de mayor profundidad

Voz 0313 09:27 profesor es posible que no hayamos quedado un poco anclados en el pasado un poco rancios con esa división de toda la vida de entre ciencias y letras entre Tecnología y Humanidades esté todo más me no deba estar todo más mezclado

Voz 5 09:40 absolutamente yo creo que la dirección al menos que estábamos que yo veo que están tomando los mejores universidades y que nosotros también intentamos traer aquí la va en ese sentido va en la dirección de de permitir la combinación de conocimientos mucho más flexible más plural que los estudiantes que estudian Ingeniería o que estudian medicina tengan también acceso Humanidades justamente ellos lo reclaman lo reclaman y con buenas razones me parece a hemos vivido décadas de especialización la la formación universitaria atendido hay pero especialización a levantar muros no entre disciplinas para que dentro de cada disciplina se dieran los estudios más especializados posible a ir lleváramos a los estudiantes a a tener conocimiento más profundo posibles sobre un nicho es relativamente pequeño y esto estamos viendo que no funciona no funciona por muchas razones pero sobre todo porque la sociedad en la que vivimos como decía antes

Voz 0313 10:33 cambia muy rápidamente nuestro

Voz 5 10:36 los estudiantes que han entrado este mes de septiembre pasado los que están ahora en su primer curso universitario son estudiantes que nacieron en el año dos mil son personas a Ciudadanos ya votantes protegido por tanto ciudadanos de pleno derecho que en el año dos mil cincuenta que nos parece algo muy remoto todavía tendrán cincuenta años y se hallarán en la mitad de su vida profesional nosotros debemos formales en realidad para adaptarse a un mundo que es cambiante a así que más que darles formación digamos de Formación Profesional premio humo Plus es exacta

Voz 0313 11:07 está muy bien esa definición más que eso yo creo que

Voz 5 11:10 lo que debemos darles es herramientas de base ha con pensamiento crítico con capacidad de visión con conocimiento por ejemplo del funcionamiento de la sociedad de los problemas de la sociedad es es bueno

Voz 0313 11:21 es que si el pensamiento crítico no hay democracia de los bien este domingo en el diario El País dos filósofos por ejemplo de Antonio Campillo María José Guerra no sé si tuvo ocasión de leerlo profesor al respecto de sonaron yo también lo que él no de sonaron en Brasil hay hay un componente ideológico digamos de de ese país en concreto bastante acusado eh me da la impresión no sé

Voz 5 11:41 absolutamente de hecho es curioso ha si uno le las justificaciones que ha dado el ministro ha entrado que es el ministro actual también el anterior a ellos citaban el ejemplo de Japón que en el dos mil quince tal vez los oyentes recordarán en dos mil quince Japón a parece que anunció que iba también a recortar los presupuestos la financiación a becas y de fondos de investigación a las Humanidades en realidad no pasó a algunos todavía sostienen hoy que fue un malentendido que había generado el anuncio del Gobierno ahí fue cuando los propios empresarios japoneses los que se por supuesto por supuesto a era seguramente había ciertamente sobre el sistema universitario japonés una presión desmedida por run que armas en los rankings internacionales de universidades no por por parecerse más a las universidades anglosajonas las universidades estamos viviendo un poco esta presión ha por por ser más competitivos no y a veces puede parecer que las humanidades son un lastre pero qué curioso no que paradójico cómo van a ser un lastre sí de hecho seguramente son el principal propósito por el que las universidades deben existir no

Voz 0313 12:49 cómo vamos a estudiar o a intentar que alguien aprenda lo que sea de la inteligencia artificial sino un bagaje sin un sedimento ético y moral de cómo debe tomar decisiones después

Voz 5 12:59 absolutamente me ocurre es absolutamente si éste de hecho que es un uno de mis campos de investigación y lo conozco un poco mejor a es absolutamente toda la gente todos los ingenieros que están trabajando en inteligencia artificial reclaman de hecho tener un con unos conocimientos y un juicio ético mucho más claro no es un reto que tenemos como sociedad que al que además debemos contribuir todos es decir aquí no la función porque esto de que hablábamos antes de la híper especialización funcionaba bajo el paradigma de la división del trabajo como el que en la sociedad podía prosperar si cada uno sabíamos muy muy bien hacer algo muy concreto pero esto que estamos viendo que no funciona más este modelo como digo está muchos dicen está agotado o en todo caso hay razones digamos para para no llevarlo hasta el extremo Yves los propios ingenieros que trabajan en la tecnología punta más avanzada en inteligencia artificial se dan cuenta de las lagunas enormes que tienen no de conocimientos por también por responder la pregunta qué hacías no sobre sobre la posible ideología que hay detrás yo creo que a nadie se le escapa que bolso sonaron tiene un color político muy marcado a recordemos que el hijo de sonaron Eduardo bolso narró a es miembro forma parte de este movimiento internacional de Stipe Banon eh sí sí sí lo que algunos llaman la internacional populista a ellos se llaman a sí mismos no y que claramente tiene relaciones digamos con con la extrema derecha europea con el partido de Trump en Estados Unidos ha es decir es es una ideología política profundamente populista que desprecia el conocimiento técnico y el conocimiento científico y también las humanidades a Iker realmente nos nos tiene que preocupar no

Voz 0313 14:41 sin duda movilizarnos José Luís Martí filósofo y vicerrector de Innovación de la Pompeu Fabra de Barcelona ha sido un placer le invito a usted y a los oyentes de La Ventana que escuchen algo que conecta con lo que comentábamos al principio este no es el primer ataque la filosofía no va a ser el último ha habido otros en la historia merece la pena que lo recordemos

Voz 7 15:02 y la filosofía y el poder nunca se han llevado demasiado bien es lo que tiene pensado

Voz 8 15:08 yo sé que no sé nada

Voz 2 15:11 ni Sócrates se libró de la cicuta en la incipiente democracia griega por hurgar por hablar libremente de los dioses en plural luego llegó el dios en singular y la vida siguió igual están pisan mismísimo centro del cosmos a Hipatia la asesinan una turba de cristianos por mujer pagana y lo peor estaba por venir hasta la risa te podía costar la vida

Voz 9 15:38 que lo alarmante de la risa una risa más bien distinto es Diego no puede llegar en nombre de la rosa

Voz 2 15:48 un monje muere de forma misteriosa en una abadía su pecado la lectura de un ejemplar único de la poética de Aristóteles donde se hablaba de los beneficios de la risa más lejos fue el filósofo Giordano Bruno filósofo si esto no justifica su actitud en contra de la santa religión intento decirle que existen dos verdades simultáneas una católica hay una filosófica la verdad es una sola la revelada por Dios custodiada por las han condenado por la Santa Inés posición muere en la hoguera en mil seiscientos no creía en el infierno en la Santísima Trinidad la política mi querido amigo

Voz 10 16:27 nunca es algo más que la posibilidad ofrecida a gente sin escrúpulo de oprimir agentes sin memoria es Fran

Voz 2 16:36 en su a Marie Huet filósofo parisino que unos versos satíricos contra el poder le llevaron a la Bastilla en la cárcel decidió adoptar como nombre su pseudónimo vivan las cadenas dicen que gritaba el pueblo al restaurado monarca absoluto Fernando VII el amigo de Concostrina la mezcla de poder y populismo fueron en los últimos siglos la argamasa perfecta contra el pensamiento

Voz 11 17:06 Inteligencia a Millán Astray frente a la Michel amigos

Voz 12 17:10 que Unamuno seis pero no convence porque convencerse persuadir para persuadir necesitáis algo que os falta razón

Voz 11 17:22 Google cimientos y sucumben

Voz 2 17:23 quinientos el siglo XX ha dado para mal para muchos ejemplos

Voz 10 17:30 Silvia Arena

Voz 2 17:32 es por la violencia como

Voz 13 17:34 soldados de la paz Ivy Mike Myers

Voz 8 17:38 Dani Martín

Voz 2 17:39 líder Kim soñadores que perdieron su vida porque sus ideas su filosofía de vida no gusta por intereses políticos o económicos como los que se llevaron por delante a Chico Mendes el ecologista pacifista que quiso salvar el Amazonas se mató

Voz 10 17:56 se sigue matando al que piensa diferente

Voz 14 18:03 eh