Lo Que Queda Del Día | ¿Cómo fichan los astronautas?

Voz 0312 00:00 día con Isaías Lafuente perdiendo arrancamos hoy el resumen Isaías que tengo bueno pues ayer el país estaba relacionado con la de fichar el del trabajo sacó una guía para

Voz 0827 00:13 en que sectores que trabajadores no estarían sometidos a esa obligación pero se les olvidó

Voz 0312 00:18 uno con esto de las horas de fichar controlar las horas de trabajo mira al ministro Pedro Duque dice que en algunas profesiones es más complicado que en otras contabilizar las horas

Voz 1 00:29 desde el punto de vista de los astronautas pues nosotros también tenemos una profesión de esas un poco raras en las cuales pues cuando estás en las naves espaciales pues no se cuenta a la hora

Voz 0312 00:41 claro esto tiene toda la razón

Voz 2 00:43 el astronauta dormido en la nave está trabajando

Voz 0312 00:47 un astronauta en la luna está distraído

Voz 0827 00:52 que la verdad es que ha pasado buena parte de su vida fuera del mundo hay otros que parece que habitan fuera del mundo cuando creemos que hemos escuchado la última oralidad pues llega alguien de Vox Illa supera hoy ha sido Ortega Smith describiendo los derechos de las mujeres para así negar que el aborto sea uno de ellos la mujer

Voz 3 01:09 pues tienen derecho a hacer con su cuerpo aquello que crean más conveniente pueden comer más pueden comer menos pueden cuidarse pueden cortarse el pelo puede corregir las uñas lo que creemos que no es un derecho es acabar con la vida de un ser inocente que llevas en tu interior

Voz 0827 01:22 hoy Sarah Socas en su reto de las palabras le ha mandado un ligero menú saque a Ortega Smith ya ya ya

Voz 4 01:30 fíjate que podrán cortar mi cuñada pero la vida van a poder cortarme el al segundo porque si hay algo que no van a poder conseguir nunca que en un segundo de Mi cuerpo no sea dueña ocurre tiene el panorama es difícil no hay símil yo me cuelgo por las ramas a la vera nunca hago trama el Supremo huele estado todo a mí me hala a Banes horas Mullen que volverá yo soy Volver una película yo no soy Penélope pero pongo la cruz que ocurre cuando yo saco mi línea dentro del debate el azar haciendo mate en el campo se transforman y esto más difícil que no soy carpintería después de haber visto un debate en España madre mía

Voz 0827 02:12 las twiterías después antes otras cosas contra miradas como las de Ortega Smith en Córdoba se exhibe una exposición titulada mácula sin remedio una de cuyas obras ha aparecido esta mañana destrozada Se titula con flores a María es un autorretrato de la autora inspirado en una de las Inmaculada de Murillo pero en este caso la mujer se está tocando el sexo

Voz 5 02:34 alguien la ha destrozado rasgado la de una cuchillada Saro Corrales que es la autora de esta obra ha estado hoy en La Ventana por qué

Voz 6 02:43 ante este acto de vandalismo lo único que que que queda es que no no respeto a la expresión es algo muy preocupante que en el siglo XXI afecto no es muy bien se puede uno estaba acuerdo no te puede gustar una verdadera pero no hay que hacer un acto de violencia como el que ha sido

Voz 0827 03:05 pues nada a alguien se ha tomado la justicia por su mano literalmente antes Vox Ciudadanos y el PP habían pedido su retirada por ofender sentimientos religiosos

Voz 6 03:14 obviamente tal como está la politica noche

Voz 7 03:17 ahí sí tenemos políticos que usan la palabra respeto pues eso va creando que otra gente es hermana Antonia cada cosas como ésta

Voz 0827 03:26 cree Charo Corrales que por supuesto con su obra como con cualquier otra puede haber gente que se sienta ofendido Pere ofendida pero desde luego ella ha dicho que no tenía ninguna intención de ofender

Voz 6 03:36 Nuestra intención no era ofender a nadie era hablar dice militar a la mujer Idaira bueno poner de debate estereotipo que que que definen a la mujer como tiene que ser donde se coloca como esos salida actos con no había ninguna intención de ofensa

Voz 8 04:00 desde luego no podía esta mañana

Voz 0827 04:02 conocíamos conocíamos la noticia justo cuando hablábamos con el ministro de Cultura con José Guirao que está en el Festival de Cannes decía lo siguiente

Voz 9 04:10 la manera de solventarlo no es destruyendo la obra si alguien se sienta ofendido pues se plantea una denuncia lo lamento muchísimo por pues la artista de la obra icono de no condeno actos como esto como este porque en fin eso nos lo habíamos visto desde la época de los nazis

Voz 0827 04:31 ya se encontraba allí en Cannes porque hoy se inaugura las setenta y dos edición de este festival que es un evento que en esta ocasión tiene como protagonista entre otros a Diego Armando Maradona gracias a un documental dirigido por el británico Asif capaz día

Voz 10 04:46 lo vídeo iría al fin del mundo pero como no daría un paso

Voz 0827 05:05 oye este hombre habla ese documental sobre este hombre han hablado esta mañana en Hoy por hoy lo ha hecho como hombre de fútbol jugador entrenador de clubes como huracán el Racing de Avellaneda al River Plate también del Real Madrid junto a Jorge Valdano comentarista deportivo autor de numerosos libros se llama Ángel Cappa

Voz 13 05:31 seguimos el sueño de todos los argentinos y si una vez estábamos con un amigo nuestro un intelectual en tú se decíamos vamos a suponer que estamos ante de Nasser íntimo te pregunta qué quiere ser Borges Maradona Maradona sitúa después con el razonamiento uno a mí no quiere ser embargado entonces es el sueño de todos los argentinos eso queríamos ser entonces él fue Maradona

Voz 0827 06:02 Maradona un gran jugador un hombre también acechado por algunos problemas cuando hay algunas de las twiterías de hoy también unos hablaban de un problema que hemos abordado en nuestro programa

Voz 14 06:11 vamos con hippie que se hace eco de una eterna demanda de los consumidores de cine descargaba ilegal

Voz 0312 06:16 mente si ves en el cine al que grava las películas piratas no todos lados

Voz 14 06:22 ahora una lección de vida cargo de asombrado

Voz 0312 06:25 mamá cuando se abre que soy mayor yate avisar a la factura Jean

Voz 15 06:32 sí

Voz 0827 06:34 antes la emancipación era la que marcaba la edad adulta pero resulta que la media de edad de los jóvenes españoles para abandonar la casa de los padres es ahora de veintinueve años según Eurostat es la sexta más alta de la Unión Europea la media comunitaria es de sólo veintiséis bueno en cambio los más precoces a la hora de abandonar el hogar familiar son los suecos lo hacen con dieciocho años y algunos incluso antes como nuestro sueco particular Tom calen

Voz 6 07:01 luego con una acción no pero yo no puedo no fue presionado me pidió ubicados un estoico pueda trabajando estudiando peores viviendo fuera del nido yo en mi caso fue una buena decisión yo amo profundamente amistades no ocurre la acción de enfrentamiento con los padres de que no podíamos todo lo contrario pero también una necesidad de salir detenido icono el mundo básicamente

Voz 0827 07:31 no poderse mancillar desde luego es un problema personal pero también es un problema social del hemos hablado con frases Núñez que sociólogo profesor de estudios de Artes y Humanidades en la Universitat Oberta de Catalunya dice que hay razones culturales en España pero no solo razones culturales

Voz 1828 07:46 yo creo que en nuestro caso en España hay que tienen muy en cuenta pues los factores estructurales en el mercado laboral está sitio no es fácil encontrar trabajo no es fácil cambiar de trabajo con lo que pueda esto suponer de de movilidad geográfica no es fácil encontrar un piso son caros no es fácil entrenar la movilidad geográfica por lo tanto yo creo que esto en los países de donde participaciones es algo muy avanzada es es es claramente así

Voz 0827 08:15 pues en esos países en los países del norte de Europa ya no es que se anticipen los hijos de los padres es que los padres también buscan emanciparse de los hijos para mantener después su vida

Voz 1828 08:25 pero luego hay cuestiones ideológicas todos estos países del norte son los padres también quiere tener una vida más allá de los hijos no digo tanto que se vayan los hijos pronto es una cuestión también de de ellos mantener la gente en su vida profesional y personal

Voz 0827 08:39 nos hablaba el sociólogo de la importancia de la emancipación

Voz 1828 08:43 personalmente creo que ser individuo emanciparse comprometerse con la sociedad es algo que está bien eso hay que hacerlo lo antes posible que llego mal Antón que habla de la necesidad de salir del cine pero no de dejar de ser adolescentes

Voz 0827 08:58 pues nada tenemos aquí dos Europas la del norte la del sur ton calen ha vivido las dos si le dan a elegir

Voz 16 09:05 sinceramente tengo que decir con este pero aún así que prefiero el él el modelo español es más hay presos pues por viviendo aquí porque yo creo que esto

Voz 6 09:17 modelo es más cercana yo prefiero el modelo español en ese sentido

Voz 8 09:29 hemos hablado de educación a lo largo del día de las materias que conlleva la educación esta mañana ha pasado por la radio Eduardo Sáez de Cabezón antiguo colaborador nuestro ahora presenta órbita Laika ya defendido el es matemático ha defendido de las matemáticas como antídoto contra la manipulación por

Voz 17 09:46 que no hacen menos manipulables una personas menos manipulable cuando es más crítica con los datos con la información que recibe y cuando es capaz de hacer un un razonamiento apasionado y a veces también libre de pasión no a partir de los datos de la información que recibe hilos matemático Nos entrenamos mucho para es o las matemáticas no entrenarán mucho para eso te vayas a dedicar a las matemáticas o no ser capaz de analizar un problema dividirlo esos parte ser capaz de de tomara una estrategia también ser capaz de tener las herramientas básicas que te permiten analizar la información que nos ofrece la vida que nos rodea

Voz 0827 10:22 la verdad es que los matemáticos en los rifan últimamente en todos los sectores pero Eduardo echa de menos más matemáticos en la política

Voz 17 10:28 sí yo lo he hecho en menos lo he echado de menos tradicionalmente no yo creo que es algo que nos puede ayudar ahora por ejemplo en las universidades hay un porcentaje extraordinariamente alto de matemáticos como rectores buenas noches españolas y a mí el caso más llamativo con el que yo he tenido más contacto fue el que fue alcalde de Medellín en Colombia luego de Antioquia que es Andrés Fajardo que transformó esa ciudad él es doctor en lógica matemática doctor no

Voz 0827 10:54 y mientras tanto en Brasil contra toda lógica están ahora muy preocupados por la guerra que a sonar hoy su Gobierno han abierto contra la filosofía Pepe Rubio ha hablado esta mañana con el filósofo brasileño Fabio Oliveira que es profesor de la Universidad Fluminense en Río de Janeiro y lo dejaba muy claro

Voz 18 11:09 la filosofía se convierte en el propio acto de rebeldía contra la velocidad de la superficialidad pero sobretodo contra la desinformación la filosofía acaba convirtiéndose en un obstáculo tan grande al gobierno de Evo sonaron que al final el pensamiento libre no tiene espacios cuando sostiene muy ideal educativo da su misión en las reglas económica es y militares pienso que vivimos un momento en Brasil de o a dio a la filosofía el odio a la educación y al pensamiento libre

Voz 0827 11:48 tenemos pocos políticos matemáticos y filósofos pero

Voz 19 11:51 pues resulta que tenemos alguno extraterrestre consulta

Voz 0827 11:56 no hemos descubierto esta tarde en el consultorio extraterrestre de los Especialistas secundarios que han conectado con un alienígena que estaba en misión especial en la tierra

Voz 0800 12:06 hola buenas qué tal bueno tardes tarde cuentas calcula que viene aquí a la tierra uno citas misión de recuperación del individuo por se cinco siete siete seis cinco un individuo que se llama así sí lo hemos de llevar otra vez de vuelta a nuestro planeta porque estaba aquí bueno debía pasar de incógnito en la tierra para estudiaron para pero si quieren identificar pero fracasó en su misión si procede sacarlo de aquí doblar la al planeta nuestro ha sido descubierto este elemento se erige Linde el individuo se cinco siete siete seis cinco aquí en la Tierra lo conoce como Isabel Díaz Ayuso

Voz 20 12:43 ni siquiera suena así mucho aquí en España muchas veces terrestre esa extraterrestre nos quedamos

Voz 21 12:50 más tranquilo sabiendo es bueno nos quedamos más tranquilos sobre todo porque somos estos animales allí una mujer que parecía estremecer ese tiempo ha sido la protagonista acontece de Nieves Concostrina

Voz 0827 13:04 la gran heroína María Pita qué tal día como hoy en mil quinientos ochenta y nueve se puso al frente del pueblo coruñés para repeler la invasión de doce mil soldados ingleses que la reina Isabel había enviado para vengarse de que Felipe II le enviase un año antes a la vencida Armada Invencible

Voz 8 13:21 ciento cuarenta y dos navíos se plantaron frente a las costas de Coruña pero como Felipe II andaba ya ha entretenido con sus tercios en Flandes Galicia estaba practicamente desprotegida hilos paisanos coruñeses tuvieron que plantar cara y sumarse a las pocas tropas que había allí un alférez al mando Gregorio Roca Monde segundo esposo de María Pita cayó muerto de un tiro de Kabul y su mujer se encendió agarró la espada de su esposo se fue a por un inglés que avanzaba con el estandarte de su país le arreó un espadazo le quitó la bandera inglesa la alzó los coruñeses se vinieron arriba cuando Drake vio la desbandada no podía creerlo cinco días después de la heroicidad de María Pita la escuadra del almirante se perdió en el horizonte camino de Inglaterra

Voz 13 14:06 la niña

Voz 0312 14:09 increíble es la historia de María Pita increíbles lo que ha ocurrido en una expedición que ha conseguido llegar al fondo de la tierra a la fosa de las Marianas

Voz 0313 14:17 por su marido científico ha batido el récord de inmersión en la fosa de las Marianas en el Pacífico ha llegado casi a los once mil metros de profundidad Isabel lo que ha encontrado ahí los sonó de todo lo ha encontrado mierda basura plásticos restos de la contaminación provocada por el ser humano conclusión esta es la última la más rotunda estamos a gilipollas

Voz 0827 14:41 bueno pues como tú decías estamos aquí limpiados y también estamos empantanados lo hemos descubierto también en La Ventana nos pasamos once horas diarias frente a una pantalla de televisión del ordenador o del teléfono las pantallas que crean problemas dentro de casa también fuera hay de todo y también gente que busca el tobillo de otra gente a través de las redes sociales le ha pasado a Hugo Silva que en la serie que protagoniza brigada Costa del Sol interpreta a un policía andaluz de los años setenta el ex de Madrid es hijo y nieto de andaluces pero le han llovido críticas por su acento

Voz 0312 15:11 bueno al final las redes sociales son una herramienta las puedes usar de una manera o de otra yo creo que es muy fácil usar las redes sociales de una manera oscura vamos a ponerle también se puede hacer de otra manera los trabajos están ahí para eso para que el público los valore y disfrute con ellos o pase de ellos pero sí que en necesitaba en ese momento ser sincero ser sincero y

Voz 22 15:32 la y de alguna manera usar esa red social

Voz 0312 15:34 sé que mucha gente usa para para destruir para por no sé para cosas

Voz 0827 15:38 Puig para construir por ejemplo ya sí hemos construido nosotros la radio en nuestra venta

