Contigo Dentro: Swingles, El Sexagono el juego definitivo para grupos con sexo y Homofobia dentro el LGTBI (18/05/2019)

Voz 1 00:00 m un mero un aquí bueno está claro que sí

Voz 1594 00:57 confieso que me escrita en la pornografía

Voz 1 01:00 me escandalizado deliciosamente con

Voz 1594 01:02 el marqués de Sade más turbado está correr mi leyendo disfrutando de Milo Manara me encanta ver una película en la que el hombre y la mujer seducen mutuamente dan el sí quiero aunque eso no sé un rato sí folla me gusta ver a otros tener sexo así que admito me gusta la pornografía a espera que los que vengan por detrás sepan que el viernes Training es una basura en el sólo ves sometimiento mujeres que exhiben caras de placer que no sienten pornografía en la que se educa creemos que prohibiendo les hacerlo ganamos en no es así cuántas veces Se la colaron ustedes ahí viejo yo yo lo que quiero es sentarme y hablar con ellos ojalá sepa explicárselo que para eso necesitó la ayuda del resto mejoran y perjurar Ésta es que saben tanto de pornografía y por eso la repudio que si la educación sexual es buena

Voz 1 02:03 no querrán entrar

Voz 1594 02:05 existe algún otro método para hundir el machismo por completo que no sea sintiendo repugnancia porque de eso se trata de que ellos mismos lo repudio me gustaría creer que en esto de la educación todos sumamos que sepamos pero parece que educadoras que dan charlas en institutos que repudia que hablemos de porno pero no avanzan más allá de sus propias charlas déjenme que en este país sin que sirva de precedente ejerza de madre y me siente con este chaval a explicarle que todo ese porno de mierda es fruto del machismo casi prefiero que sea él el que lo repudia a que sea yo la que se lo prohíba aunque sólo sea por la de veces que gané yo a mis males

Voz 1 02:54 Contigo Dentro en Twitter

Voz 3 02:57 va contigo Dentro giro dentro

Voz 1594 03:39 lo que me traes esta noche tienes lleno de papeles

Voz 4 03:45 vamos a ver pues mira lo primero que te voy a contar es una sentencia judicial un tanto peculiar venga dale decía judicial de un juzgado Salamanca fallada contra un hombre por quitarse el preservativo en pleno coito

Voz 0401 04:01 hace muy bien

Voz 4 04:03 estaba en faena se lo quitó no informó a su pareja con la que previamente había pactado tener relaciones usando condón pues me para

Voz 0401 04:10 muy bien porque corrígeme esto crea J

Voz 4 04:13 es prudencia me imagino claro volvió

Voz 0401 04:16 así que a partir de ahora cada vez que suceda podemos reaccionar igual podemos ir a denunciar

Voz 4 04:21 hay que ver porque este tribunal la mujer presentó una denuncia ante la Policía ya este tribunal ha fallado diciendo que el comportamiento de este individuo atentaba contra la indemnidad sexual de la víctima ya que había acordado mantener sexo protegido para evitar embarazos

Voz 0401 04:39 es es etc

Voz 4 04:41 cuando la caída pues la sentencia en conformidad tras reconocer los hechos el acusado tiene que pagar una multa de dos mil ciento sesenta euros novecientos más de indemnización a la víctima a ciento uno euros a la Agencia Regional de Salud de Castilla y León por los gastos médicos ocasionados porque ella acudió al

Voz 0401 05:04 en un centro de salud claro entonces no nada

Voz 4 05:06 críticas Gemma firme a mí me parece poco para la mitad

Voz 0401 05:09 también mi ido

Voz 4 05:11 creo que tiene una sentencia firme fenomenal si a ver otra cosa se acerca el final del curso Ana qué bien entonces implican las universidades que tú sabes que proponen cursos de verano en sitios hayan y me encantaban los de la Universidad al tener a niego si hay en El Escorial se pues venga la Universidad de Oviedo tiene este verano en su sitio veraniego para sus cursos que es Avilés

Voz 0401 05:40 bonito un curso

Voz 4 05:42 lado Sexología más de un siglo de ciencia para la sociedad la educación y el amor

Voz 0401 05:49 Men Can eso quiere decir que la Universidad de Oviedo le da la importancia suficiente a la Sexología como para incluirla en sus cursos de verano pues parece que sí sí curso

Voz 4 06:01 está dirigido por Ana Fernández y José Joaquín Arrieta Gallastegi bueno las temáticas que abordan de momento poquito suaves pero son educación sexual sexo en pareja y el trabajo en los profesionales de la administración pública

Voz 0401 06:16 el sexo en pareja y el trabajo de los profesionales de la Administración pública huy por favor ese alguien asiste a este curso que nos cuente cuánto sexo hay entre los trabajadores de la Administración pública porque si tienen un cursi todo qué bueno qué bueno

Voz 4 06:32 algo pues a ver vamos a ver te voy a contar una cosa cuenta el famoso Whatsapp tú sabes si te suena bueno

Voz 0401 06:41 ha llegado alguna vez a quién no le bien Nole

Voz 4 06:44 ha llegado el Negre de esa hay un estudio que ha realizado Antonio Villarreal publica en El Confidencial donde han investigado han tirado hacia atrás para ver si realmente el negro de Whatsapp existe no existe de donde salió cuando fue la primera vez que apareció en Internet demás Easy la tiene tan grande lo que entonces montada bueno él Angra han tirado hacia atrás con aplicaciones y programas que hay para rastrear en Internet se sabe que la primera que fue publicado fue el cinco de octubre del dos mil catorce fue en una página perteneciente a un oficio donados a los macro penes hay un foro hay un creador hay hay un foro de aficionados a los a los a los penes gigantes que este por ejemplo se llama Monster Kok el autores se define como gay neoyorquino y aficionado este tipo de montajes de macro penes vale ya obviamente el rastreo sobre la imagen demuestra que fue tratada y manipulada con Photoshop CS tres una de fotos salvo un poco antigua pero sí que mienten tanto les fotógrafos como el que esto no le ha puesto lo hacen la una aplica esto es un programa informático que van mí alargar un miembro o reducirlo ponerlo Rosa vale vale vale en fin que lo que quería saber que las el negro Whatsapp es falsa vaya pérdidas Isi por último tenemos el fin de semana del veinticinco y veintiséis de mayo en Barcelona una nueva edición de Lero Street bien es una cita a no

Voz 0401 08:22 no les damos importancia cada año porque es una cita que merece la pena salen a las calles de Barcelona a contarles a todos ustedes temas sexuales importantes de que por lo menos dos tres los los

Voz 4 08:37 entre el veinticinco el veintiséis de mayo van a hablar sobre el estigma de la sumisión masculina en el B SM

Voz 0401 08:42 muy bien el de la sumisión más esto

Voz 4 08:45 va a gustar sobre el Si Bari la única que están bueno el taller trata sobre la alteración de la conciencia que puede servir para sanar traumas trabajar miedos osea como con sí Bari te pueden ayudar a solucionar problemas

Voz 0401 08:59 Nos psicológico parece me parece

Voz 4 09:03 otro de los temas así que no se llama la atención el sexo tan Sex contra la actual sociedad hiper sex es esto de emplear todo tu concentración y todo tu cuerpo y toda tu mente a la hora de hacer el amor y no echar un polvo así de gordo

Voz 0401 09:19 te ves capacitado para tanta concedió para todos

Voz 4 09:22 lo que gusta pues mira yo te voy a decir

Voz 0401 09:24 cosa sabes una cita que también hay en él en los Street Festival hay un taller que a mí me llama mucho la atención porque habla de Singers tú sabes lo que es un swing él

Voz 4 09:35 y una bebida

Voz 0401 09:37 pues no no es una bebida pero seguro que se puede ver con cualquiera de esas personas que se denominan swing ven que te voy a presentar alguno

Voz 6 10:22 en su grupo

Voz 1594 10:28 el mundo de las relaciones abiertas también y además cada dejaron las mismas el tema pero me gustaría saber la posibilidad de acudir a cualquiera de estas citas So fiestas de estos eventos

Voz 0401 10:42 cuando no tenemos pareja esto es posible

Voz 4 10:45 buenas noches de Blaster sabes de lo que te hablo verdad

Voz 7 10:50 sí un poquito poquito sí buenas noches

Voz 0401 10:54 existe la posibilidad de de participar en todo este mundo de la sexualidad abierta del mundo liberal del intercambio de parejas cuando no tienes pareja

Voz 7 11:06 sí por supuesto que que se pueden desde la visión de mundo sueñan que es persona que juega solas kikos chica óseas de una pareja abierta podemos entrar de hecho entramos en en juegos de sexo comunitario

Voz 0401 11:30 o sea que que sí se puede acudir a citas de centro liberales por lo menos te pueden incluir no

Voz 7 11:37 qué sino cómo

Voz 0401 11:40 sois muchos los los solteros que os animamos a ir porque realmente siempre que hemos hablado con con parejas de pues eso de intercambio de parejas liberales siempre hablan como como el conjunto como lo que es una pareja que tener una relación qué deciden que ésta sea abierta pero una persona que le apetece tener este tipo de sexualidad a qué se debe

Voz 7 12:05 bueno lo primero está en que somos somos muchos somos muchísima gente de la cual jugamos a solas para hacer un trío siempre se necesitará como mínimo una persona que acceda sola un sueño el chico chico chico chica como acceder siempre que es una de las de las cosas que más se suelen hacer por otro lado también está que salimos y en grupos en conjunto de parejas de amigos en parejas que son abiertas y se van con un amigo que solamente por ejemplo en un en un grupo que que que manejamos ahora que canina de toda España y este muy poquito pero somos alrededor de ciento ochenta personas tanto sean chicos como chicas como mochilas Clams que estamos dentro de este grupo en una página web o desde una plataforma específica en también para para chicos y chicas solas el asunto todavía somos la comunidad bastante bastante grande además la compra importante dentro del mundo liberal que evidentemente sensualidad más desde las parejas que son muy muy de parejas dicho el mismo nombre su Inger ya es histórica que el intercambio los que no queremos o no consideramos que se intercambien nada sino que sencillamente estamos en este mundo Nos gusta tenemos no tenemos una relación cerrada con con otra persona pues también son importantes

Voz 0401 13:54 me recuerdas un poco las mujeres Unicornio a aquellas mujeres que participan como tú me has dicho la tercera pieza de ese trío que participan relaciones sexuales

Voz 8 14:04 pero nunca tienen sexo

Voz 0401 14:06 con uno de los integrantes por separado ocurre lo mismo con los su inglés

Voz 7 14:12 no no no en absoluto los mujeres Unicornio dependiendo de qué tipo de aquí le preguntes porque para ponemos las mujeres son unas para el mundo son otras como es decir diciendo tú has dicho para no nosotros que las mujeres Unicornio no dejan de ser cualquier mujer que suavidad con independencia iba con parejas se con una una persona sola o iba en grupos más grandes o sea que es muy poquito lo mismo pero más reseñado también a los hombres que también podrían ser perfectamente el único puesto que también jugamos con parejas jugamos con el grupo también vamos con con mujeres

Voz 8 15:02 sí ve desde casa a las mujeres único corrió de las hemos entrevistado nos dicen que jamás quedan con uno con uno de los integrantes de la pareja por separado

Voz 0401 15:09 que lo que quieren es siempre tener sexo con dos

Voz 7 15:13 no es vuestro caso entonces no no no no no lo que pasa que en nuestro caso también te diré que como lo vimos desde el punto de vista de la ética de lo que no hacemos es jugar con una pareja separados si la otra parte de otro componente de la pareja

Voz 0401 15:31 es decir no hay mentiras eso sí que siempre suele quedar muy claro parece que que en el mundo liberal las mentiras no entran nunca

Voz 7 15:39 claro que entran lo que pasa que están muy mal vistas en el mundo liberal igual de El mundo convencional hay necesidades pero cuando no nos gusta a la gente que somos víctimas y víctimas no es la tercera parte Nos gusta vivirlas porque el no necesitamos Yes todo sencillamente complicar usual ya que además también que acabamos siendo como los que nos están culpando luego de problemas cuando en realidad que el culpable es quién ha sido el sentir que no le ha dicho a su pareja que juega donde personas

Voz 0401 16:23 claro oye no me has hablado antes de una página web me la puedes volver a repetir que es más menos por la que sino quedáis sí que os dais sacó os conocéis los unos y los otros cómo se llama esa página web

Voz 7 16:36 se llama algún de W viniera ene l es una página plantea esa pero que España tiene una energía muy muy muy grande establecida

Voz 0401 16:51 vale v uve doble doble griega L D punto com

Voz 7 16:59 W Viniegra era L

Voz 0401 17:04 Wilders le había puesto como si fuese una terminación vale Will de engulle que me dices que es francesa es punto com

Voz 7 17:12 seis punto com una punto com

Voz 0401 17:14 me dices que es francesa pero que hay una comunidad española importante

Voz 7 17:18 sí si pudieran bastante bastante grande más extensa también a Portugal también están en México también están en Brasil están en Italia está en trance de por supuesto está por toda Europa pero en España que es la parte pero ahora mismo unos hablamos es el pasando importante y es una de las más seguras que hay

Voz 0401 17:44 bueno pues así como como inicio no estaría nada mal también me vais a proteger los que ya estáis tan metidos aquí para que yo no sufra demasiado ni me equivoque

Voz 7 17:56 hombre por supuesto precisamente de que se generó fue intentando dar apoyo a todas las personas solas que encontraban esto no no estábamos como como muy con muy poca fuerza comenzará a conseguir músculo y comenzará a ser valoran nuestros no nuestra valía dentro de mundo liberal porque al final éramos los chicos son éramos Hendrix estábamos con menos trabajo vamos muy mal vistos somos parte necesaria para muchísimas actividades en los encuentros y las mujeres en muchos casos eran como juguete o el regalo que le hacía una una pareja a la suya

Voz 0401 18:44 no

Voz 7 18:46 en vista de que para todos teníamos unos intereses y unos problemas comunes comenzamos hablando entre amigos estamos a juntarnos a comentarlo a entrara a trabajar entre entre nosotros podemos comentar nuestra historia también a saber quiénes eran los perfiles que era el Masters todos los que no gusta a las que no está mal y a partir de ahí pues empezamos a juntarnos a charlar entre nosotros mismos Alcácer una un grupo para poderlo comentar amigos que los comienzan a juntar pues a esta persona pues también interesaría estar dentro de esta no la verdad es que ahora mismo Opus compiten a tomarnos en serio en diferentes sitios en locales en página puede P en la fiestas privadas unos llaman para eventos la verdad es que esto haciendo una cosa que está siendo muy muy muy positiva sobre todo que desde el punto de vista de recuerdo porque cuando hay alguien que dice sí pues mira me ha pasado es todo con esta pareja o está chico o lo que sea o mira hemos tenido he encontrado qué tal persona derecho que tenemos una infección tal y como actuar dónde podemos ir a buscar los recursos son la manera de poderlo solucionar cualquier cosa pues hablamos dentro de la comunidad no resolvemos todas estas dudas que quedan surgiendo porque claro al final desde un punto de vista de monte colmena Nos vamos solucionando muchísimos de los problemas que antes no teníamos dónde recurrir

Voz 0401 20:28 pues ya saben la unión de su Inger más Zynga Singer de intercambio de parejas Xingjian de soltero es Singla están por ahí para enseñarnos para que aprendamos sobre todo para que tengamos la sexualidad que nosotros elegimos muchísimo las gracias debe ley sita me lo de los apellidos las palabras y así me cuestan dime cómo es tu apellido para que sepa decirlo bien

Voz 7 20:55 sí

Voz 9 20:56 salí de la ley

Voz 8 21:00 me será muy pienso Ana muy de en Juego de tronos que lo sepas

Voz 7 21:03 sí suena suena suena como como muy de película de más malo de película lo sé lo sé

Voz 9 21:09 sí está mal no te digo que tenemos

Voz 7 21:11 bueno soy travieso

Voz 8 21:14 M bueno eso no entonces es pues de

Voz 0401 21:17 ha sido un gustazo me gusta que no se has explicado pues eso la versión de voy soy sola soy solo pero quiero participé a participar en juegos en los que hay más gente y espero que esa larga lista de amigos siga asomando

Voz 7 21:36 sé que no es verdad muchísimo sencillas no antes

Voz 0401 21:40 después de haberme interesado tantísimo por cómo puedo tener sexo yendo yo sola me están entrando muchísimas ganas de saber más tema yo sola adentrándose hacia algunas sexualidad desconocido me estoy acordando de lo que me contó Eva Marrero de Ser Las Palmas de las Dunas de Maspalomas

Voz 10 22:04 no sólo por el calor habitual del sur grancanario sino por la pasión desenfrenada que muchos aprovechan para practicar aquello

Voz 11 22:12 Mar sexo lésbico sexo gay sexo heterosexual Si la jaula haga hablara yo creo que mejor que ella no te va a contar la experiencia

Voz 10 22:25 la experiencia que muchos han probado y no dudan en reconocer

Voz 12 22:28 fue divertido fue aventurero poco

Voz 13 22:31 lo necesaria la de la norma si tengo que decir que hay que llevar natal

Voz 14 22:35 ahí porque si no

Voz 13 22:38 se meten por todos lados y que bueno que era una absoluta

Voz 4 22:40 de de Cruise sin de sexo aire

Voz 10 22:43 en el interior de las dunas se han convertido en un lugar para practicar el sexo con con

Voz 0401 22:49 o con otros a quienes no se vuelve a ver

Voz 1594 22:51 surge en el momento no tienen otro sitio ingleses muy cómodos

Voz 10 22:54 el paraje natural ahí está la arena caliente en la gentes tema poniendo como una moto Cruise sin exhibicionismo bollería es un secreto a voces que las dunas pasan cosas vi una faja me dio mucho asco posturas entre las Luna aseguró que muchas pero en cuanto opinión sobre la conveniencia de practicar sexo en este paraje natural sólo dos una a favor creo que en libertad al fin y al cabo diversión la verdad que me encanta que la gente lo practica ningún cualquier parte vamos y la otra en contra creo que he ahí supo hacer de todo menos sexo para mí las relaciones sexuales son algo privado no me gusta verlas de nadie ni que nadie vea las líneas

Voz 12 23:36 estar una zona cómoda donde no te observando nadie estoy con mi pareja tranquilo porque hay ninguno

Voz 15 23:43 hay muchos Boyer también a mí no me parece el idílico porque yo creo que habiendo unos actores maravillosos alrededor

Voz 10 23:51 qué malo para la imagen de la isla dicen algunos y también para el medioambiente con los residuos que se generan opinan otros aunque no todos lo comparten

Voz 16 23:59 esa duna lleva muchos años ahí están bien conservadas así que no creo que tenga esta crisis ahora

Voz 14 24:07 en cualquier caso el parque

Voz 10 24:09 oral de las Dunas de Maspalomas es un paraíso que como hemos visto cada uno disfruta a su manera

Voz 17 24:35 no sí

Voz 1594 25:20 Carlos arca ya nuestro compañero de Radio Alicante ha encontrado la conjugación perfecta de todas estas ganas de sexo que algunos manifestamos la afición a los juegos de mesa su noticia en Cadena Ser punto com Nos llamó muchísimo la atención juegos de mesa y sexo

Voz 8 25:38 hasta ahora esta suma no pasaba de unos dados

Voz 1594 25:41 con peticiones más o menos explícitas de sexo pero de ese alicantinas han revolucionado el concepto de juego de mesa Judith Elvira Rebeca Moreno buenas noches desde Radio Alicante

Voz 0149 25:54 buenas noches muchas gracias por invitarme al programa o la pelea buenas no

Voz 0401 25:58 buenas noches señoras Avis inventado un juego de mesa sexual pero que además no se parece al resto que es lo más significativo de vuestro juego

Voz 0149 26:09 así es pues bueno ver como había dicho el no es un juego de mesa erótico y lo más significativo de este juego es que ha sido diseñado para que cualquier persona de cualquier género orientación pueda jugar y por otro lado ha sido creado desde una perspectiva feminista y en base a unos principios que que respalda el juego que son el deseo la comunicación la seguridad no juzgar los límites si las propias reglas vamos

Voz 19 26:38 ver el el

Voz 0401 26:42 poco más o menos que son los mandamientos no que deberíamos tener en cualquier relación sexual claro nosotros

Voz 14 26:46 las insistimos mucho en eso en que en realidad cuando hemos establecido los seis principios del juego en realidad de decimos mucho que son los seis principios que deberían reinar en toda relación sexual no como tú decíamos decías queríamos hacer un juego pues un poco distinto no más allá del típico juego para heterosexuales basado en la penetración queríamos romper un poco con eso ampliar el concepto de sexo de sexualidad sí bueno y ofrecer algo a la gente feminista que tiene ganas de sexo y que tiene ganas de jugar

Voz 0401 27:15 es decir tales como me lo estás viviendo parece que no es muy coito céntricos de haciéndome el ya rápidamente que me Folha

Voz 14 27:22 por su puesto que no le echó insistimos mucho en eso no en evitar el coito centrismo no hacer de la penetración la protagonista de El juego de la relación sexual sino bueno en disfrutar de todo el proceso no desde la primera mirada Astra bueno lo que vaya surgiendo durante el juego con las personas que están

Voz 0401 27:40 el implicada mi compañero Carlos que definió nuestro juego como una mezcla entre entre Jude Law CAI el Trivial que me parece una buena definición es más menos por qué es realmente una serie de pruebas por las que vas pasando creo que se empieza con cositas leves o me da la sensación por lo que me estás contando Pere podemos llegar a lo más alto sí así es del juego tiene un recorrido por diferentes fases que hacen incrementar el nivel de sí

Voz 0149 28:07 esta acción sexual poco a poco aquí bueno cómo se mueve un poco entre lo que explicó de los juegos parecidos a la boca pues incluye dado unas fichas si diferentes tarjetas con desde pruebas eróticas hasta preguntas para conocer más a compañera compañero con el que estamos jugando Casillas para quitarse una prenda

Voz 0401 28:30 de ejemplo es poner un ejemplo no has dicho que hay casillas en las que te tienes que empezar a desnudar

Voz 14 28:34 si hay una casilla que es quítate una prenda Ésa es directa pero es casi diría la única que te da un mandato fijo no las demás tu caes en una casilla y extrae una tarjeta que puede ser como decía Judith o fría o templada o caliente seguridad de look

Voz 4 28:49 que lo elige no

Voz 14 28:52 el orden del tablero va aumentando tu vas empiezas por la fase fría llegas sala templada y acabas en la caliente

Voz 4 28:57 como el Monopoly que va desde las calles más baratas a las máscaras

Voz 14 29:03 entonces pues no sé por ejemplo una pregunta fría no cómo se ustedes en una pregunta una pregunta templada te han fotografiado desnuda o desnudo alguna vez

Voz 0401 29:15 empezamos con las confesiones sí claro

Voz 14 29:18 y una pregunta caliente te gusta el sexo oral cuánto y cómo

Voz 0401 29:22 que será muy difícil siempre pasa

Voz 20 29:25 a la ya tantos datos de si me gusta el sexo oral ahora despacito y con buena letra no bueno claro eso esos detrás

Voz 14 29:32 pero también de bueno de romper tabúes de en fin

Voz 0401 29:36 de hablar abiertamente chicas cuantos podemos jugar porque tal y como les tienes contando me daba la sensación de que éramos mi pareja y yo pero lo mismo sin ánimo llama a los vecinos del quinto no

Voz 14 29:46 pues saber en principio nosotras lo hemos dejado lo suficientemente abierto como para que puedan jugar dos o más y de hecho en las instrucciones hemos incluido instrucciones para dos personas en instrucciones para más

Voz 0401 29:57 Abbas mientras que en vaya a jugar sepa que se trata de tener

Voz 14 30:00 sexo con la gente con la que juegas cada cual que decida

Voz 0401 30:03 vale esto me gusta mientras sepamos que vamos a tener sexo es decir yo me siento en la mesa ya sé que voy a tener Mambo sí claro jugar implica a tener sexo con con las personas que está jugando vale eso desde el principio y tengo que hacer todas las pruebas que se me pongan porque a lo mejor meto con una prueba de esas que yo pues tampoco estoy muy ducha yo qué sé lo que me toca

Voz 0149 30:24 bueno uno de los principios que había comentado antes es poner los límites si tus propias reglas entonces cualquier prueba que algún momento determinado quieras no acero o parar es tu propia

Voz 0401 30:37 con vales aquello pudo para momento tiene decir señores no quiero seguir ya me he quitado tres prendas y ya les

Voz 8 30:44 he contado con me gusta el sexo oral pero ahora me se me pone un poquito cuesta arriba lo lo que me empieza a tocar yo puedo coger y plantar plantarle

Voz 14 30:53 por supuesto de hecho en este juego como en el sexo puedes decir que no en cualquier momento cuando tú quieras no estuvo exacto solo si así

Voz 1594 31:03 muy bien Judith Rebeca

Voz 0401 31:05 canta vuestro juego quiero uno donde lo pillo

Voz 0149 31:09 pues ahora hemos lanzado una campaña de crowdfunding

Voz 14 31:12 la tener recaudaciones para llevar a cabo el proyecto y hacerlo realidad

Voz 0149 31:18 podéis visitar nuestra página el se Hexágono a punto es donde hay un enlace a la página de ver Camí donde tenemos el proyecto y ahí se hacen las distintas aportaciones podéis compra el juego o el juego con algún hacha Pita algún regalito más así que invitamos a todas las personas a a su aparato apear padre a sumarse al proyecto y ahí bueno explorar su sexualidad a través de este juego

Voz 14 31:39 claro porque sólo bueno al ser un crowdfunding sólo si entre todas

Voz 0149 31:43 todos llegamos al objetivo podremos hacer realidad el juego

Voz 14 31:46 ahora mismo no existe físicamente entonces bueno pues eso está el proyecto abierto en ver Camio hasta el veinticuatro de mayo oí a la gente le gusta y le apetece que salga adelante pues la forma de ayudarnos hacerlo realidad es comprar uno pre comprar uno digamos

Voz 4 32:01 perdonad que os pregunto una cosa cuando pensasteis este juego pensasteis en un juego para follar amigos para un grupo de gente que no se conoce mucho que se conoce mucho

Voz 0149 32:13 a ver es bastante abierto puede jugar todo tipo de parejas si es verdad que cuando surgió la idea fue cuando nosotras con nuestras respectivas parejas quisimos jugar a un juego de este tipo

Voz 0401 32:24 vale que vosotras ya lo que pasó realmente es que habían explorado el mundo de los juegos sexuales os habéis dado cuenta dan bueno pues de todas sus carencias cuerda así de hacerlo no

Voz 14 32:35 claro no encontrábamos el juego al que a nosotras nos gustaría jugar y bueno empezó como algo así casero de hecho en nuestro grupo de amigas lo hemos regalado más de una vez

Voz 8 32:43 a mano

Voz 14 32:45 un día Nos en tras y la la idea un poco lo cabe hacerlo en serio y bueno aquí está

Voz 0401 32:49 oye como Gemma es la historia de la gente está respondiendo bien en todo este tiempo en el que bueno pues se empieza a hablar del Hexágono

Voz 14 32:58 la gente está respondiendo bastante bien en redes tiene muy buena acogida y bueno en vamos por el treinta y cinco por ciento de la recaudación y nos quedan unos veinte días mujeres que somos más o menos optimistas es verdad que necesitamos todavía un buen empujón pero somos optimistas creemos que va bien la cosa

Voz 0401 33:15 por cuánto me sale

Voz 14 33:16 hasta el juego son veinticinco euros

Voz 0401 33:20 con una chapa de regalo o incluso

Voz 14 33:25 dos o es un excelente ritmo eso pensamos nosotras no las amigas invisibles además bueno el juego si todo va bien estará listo para Navidad osea que qué mejor regalo

Voz 4 33:35 de es amigos a los que se ha regalado qué respuesta viste herido no que os han contado

Voz 0149 33:42 bueno ahora lo que hemos hecho es mandar un prototipo a diferentes tipos de pareja no han dado buen feedback lo han probado sí parece que que gusta Nos dando ideas

Voz 0401 33:55 sugerencias que gustazo tenían amigos así no

Voz 20 33:58 te puedes llegar llegar estoy que te que te para

Voz 0401 34:00 que participen de alguna manera no la verdad es que sí

Voz 14 34:03 algunos algunas han jugado otros simplemente han echado un vistazo también se lo mandamos a una amiga nuestra que es sexóloga Paola Reed Huerta que bueno digamos que la buena acogida por parte de toda esta gente fue la que nos animó un poco a lanzar el proyecto

Voz 4 34:16 pues eso les falta un buen eslogan que podría ser el basándonos en aquel haz el amor y no la guerra olvídate del Pentágono leales al sí

Voz 21 34:25 hago no también es verdad

Voz 14 34:29 ya no está nada mal

Voz 0401 34:31 pues fíjate Itu Julián tú crees que sí que ya sin en tu círculo de amistades disimulan esas pandillas maravillas en las que tú te mueves podríamos aparecer con uno de estos juguetes

Voz 4 34:43 uno esto juegas esta ser puede ser padre me voy a dedicar a gravita más ganas Judith Elvira irreal camerino muchísimas

Voz 0149 34:54 gracias por devanarnos la cabeza por pensar que a través del juego también pueden

Voz 0401 34:58 hemos aprender sexualidad por lanzarse a la piscina

Voz 0149 35:02 su manera

Voz 22 35:04 muchas gracias a ti por invitarnos de verdad nosotras estamos vamos

Voz 14 35:07 encantadísima de poder estar en tu programa contando

Voz 22 35:10 sí estoy ojalá que les guste a la gente el sexo

Voz 1594 35:12 hágolo punto de cabe

Voz 23 35:16 a por la ciudad es el de Cannes

Voz 24 35:19 esta está aquí yo le cuesta más más pequeña quiero dar Chase que iba fuera yo se ha dicho Rice pisos

Voz 25 37:45 el esta semana el viernes para ser exactos que teniendo en cuenta que este programa se emite la noche del viernes al sábado ya pasado el día pero el viernes diecisiete es el Día Internacional contra la homofobia la Trans fobia fobia queríamos hablar de este tema somos muy de de discutir ideas

Voz 8 38:08 entrar todos estos actos absolutamente reprochables

Voz 25 38:12 pero esta vez lo he querido dar un poquitín más de más de

Voz 8 38:17 porque cita no hemos movido un poquito más la tuerca porque yo quiero saber si esto sucede dentro de nuestro propio colectivo por eso tenemos al teléfono buenas noches a Luis Chacón

Voz 0401 38:30 buenas noches Luis tú eres homosexual verdad si tú eres homosexual crees que hay homofobia en el mundo homosexual

Voz 26 38:42 bueno yo creo y creo que hay mucha prueba de que sí que la hay vamos algo que que podemos ver cada día dentro de ir si nos referimos al colectivo entero no sólo al homosexual mucho más todavía

Voz 0401 38:55 como no hay un modelo o qué pasa que es que hay un modelo un estereotipo de cómo es el gay

Voz 26 39:02 bueno no hay un modelo realmente no debería haberlo por los menos había tantos modelos como persona que ahí pero ahí persona optar cualquier tipo de persona obviamente yo pienso que esto no tiene no tiene acarreado un poco igual que todos somos en el fondo un poco machista de construyendo un poco pues eso acarrea también que en el fondo seamos un poco Mojo en este caso de eso a ya pues tema femeninos comportamiento femenino o que consideramos pero me vino a hombre siga tiene una PDA es una causa de homofobia pero también es una causa directa del machismo que tenemos hoy en día entonces yo creo que un poco de la mano es poco lo Bali de todos no

Voz 8 39:45 no sé que me estás hablando de esta plomo fobia no este odio que de repente hay un montón de

Voz 0401 39:50 hemos sexuales que tienen hacia los hombres homosexuales que tienen pluma o a los que no tienen esos cuerpos esculturales

Voz 8 39:57 va a los que no parece que lo van poniendo todo muy difícil no Luis

Voz 26 40:02 en este caso yo creo que bueno hoy en día nos enfrentamos encima al nacional no pues de una manera a través de redes sociales sobre todo ciertas aplicaciones de Botelho que vamos a decir no en lo que puede ciertos tipos de cuerpos son muy preciados con muchos la hizo con mucho amor ha jugado con mucha propuestas de cualquier tipo aquí pues eso implica que el resto nos pongamos este cuerpo como objetivo un poco no yo creo que es el anonimato que esta aplicación pues aporta una serie de moda de perdón de manera ácido insulta

Voz 0401 40:39 es bastante ganó que que

Voz 9 40:41 de cara a cara realmente tampoco lo que no entiendo muy bien por qué porque claro hay buenas noches Pau hola buenas noches todo esta también al teles

Voz 0401 40:50 bueno Pau pasó por este programa Pau cuando venía el programa hablamos del rechazo que se sufre cuando se es una persona no binaria como tú Pérez rechazo por les no binaria Aries dentro del colectivo transexual

Voz 27 41:06 sí creo que todavía la trama se hubiera que ahí dentro del propio colectivo trans es bastante grande no hay parte hacia las personas no vino arias en específico todavía sigue habiendo rechazo no porque se nos considera que que no somos suficientemente trans o que para ser tras tienes que ser un hombre una mujer icono son todavía estereotipos

Voz 28 41:29 sí pensamientos tránsfuga

Voz 27 41:32 en estando

Voz 0401 41:33 pero el hecho de que estén dentro de tu propio colectivo es decir a mí me asombra me duele pensar que una persona transexual pueda sentir rechazo hacia otra persona que también están que lo siente hacia cualquier otra persona pero que lo sea específicamente hacia otra persona que también es transexual

Voz 27 41:52 sí sí sucede y bueno al final creo que todas las personas ese vamos trazo seamos o no al final tenemos una frío expectativa sobre las personas que nos rodean también la tan subidas algo que nos afecta a todas las personas independientemente de si formamos parte uno El colectivo no entonces buenas algo que que que sigue existiendo no hay que bueno quizás es sólo miedo o no el miedo a que a que haya personas que no puede identificar como habitualmente se identifica al resto

Voz 0401 42:28 que no puedan identificar como habitualmente se identifica al resto que buena frase Pau eh no es verdad que cuando lo conocemos las cosas parece que tendemos a atacarla sin más no buenas noches Ignacio Él pidió Domínguez

Voz 9 42:41 buenas noches Celia también al teléfono

Voz 8 42:44 luego hoy estudioso de la vid fobia hasta límites insospechados autor David fobia etnografía de la bisexualidad

Voz 0401 42:53 en el activismo el eje te tela

Voz 9 42:58 oye es innata

Voz 0401 43:00 como es agrede a las personas bisexuales desde el propio activismo LGTB

Voz 26 43:05 pues en este caso la violencia sobre el crudo simbólica futuro verbal no es una parte tan visible que lo importante es que hay algo como es el caso por ejemplo de los hombres gays o de las mujeres lesbianas bisexuales en este caso y de forma específica de violencia sobre todo simbólica verbal negar la existencia achacar unos estereotipos sobre todo de misterio de ultra perfeccionista acción de dudas es convertir a las personas sexuales o en este nivel existentes o en una especie de parodia de la duda

Voz 8 43:41 cuando escuchabas antes a Luis Chacón y a Pau Tere lo he dicho al principio está antropólogo hoy está muy puesto en todos estos temas identificas bien lo que dicen ellos

Voz 26 43:52 sí sí la verdad es que luego porque cuando nos ponemos a pensar hay esto creo que no hace falta ser antropólogo sociólogo vemos lo las relaciones que hay entre diferentes formas de violencia y al final están muy vinculadas entre sí lo reproduce

Voz 7 44:04 sí verdad

Voz 26 44:05 muchas veces reproducimos esto lo digo el perder no sólo como antropólogo sino como hombre del que se ha criado en una cultura mi yo Marica o campo como queramos llamarla que reproduce la vis joven atrás y también el machismo entonces nos damos cuenta por ejemplo el parecido entre la homofobia la Lesbos Fabiola otras fobia que estamos reproduciendo a veces bajo presión

Voz 0401 44:28 sí pero no tanto

Voz 26 44:31 la empatía

Voz 0401 44:32 tener empatía Luis hechos en falta tú también tener empatía

Voz 26 44:36 yo creo que de a tener empatía así entonces estos paneles poco un poco más arriba Iber lo de una manera más global al final la también concitan que cuestionen tu identidad sexual enseñar una persona trans ir bueno pues porque tiene que cuestiona tirar a nadie ya hemos acaso más concretos porque te ponga el maquillaje porque no como el debate cantábamos ayer de los músculos de pero bueno al final al final lo que nos da rabia lo que nos hace nos ataca cuestiones quiénes son que por un aspecto físico con un tiro mi vivencia para llegar hasta aquí o en qué punto de mí te voy a decir de construcción es pero es que después nadie se libra todos deberíamos

Voz 7 45:21 pero queríamos hacerlo

Voz 0401 45:23 aún duele más el rechazo del que me has hablado cuando viene de tus iguales

Voz 27 45:31 bueno siempre creo que es algo que siempre duele no cualquier tipo de violencia viajaban de lengua pues siempre es dolorosa no pero parece que cuando viene de personas que que se supone no que deben entender te y que deben apoyar te pues quizás un poquito más

Voz 8 45:49 señores me permite en que brindamos todos encontrada de la homofobia la transforma la vi fobia

Voz 26 45:56 el juez aunque para finalizar el estaba muy bien

Voz 8 46:00 si no te creo que lo mejor que podríamos me gustaría saber decirme cada uno de vosotros

Voz 10 46:07 un artimaña que tengamos que utilizar todas las personas que seamos LGT de EE

Voz 8 46:11 cuando esa o como transfondo Via homofobia vi fobia todas estas entonces estas fobias Nos exploten en la cara Ignacio Elpidio te toca el primero

Voz 26 46:21 pues yo soy muy buen humor creo que por ejemplo esa estuvo muy bien el papel del humor que ir ser socarrón que soltó Mourinho hombres gays en la Historia y eso a mí me gusta no como única herramienta nunca como la única pero yo creo que puede ayudarnos a lo mejor tomarnos lo incluso reírnos de clubes nos oprime

Voz 0401 46:40 muy bien Luis que tienes referencias ya que de ahí ya que ha dicho directamente tú colectivo pues referencias Luis como nos enfrentamos a todo esto

Voz 26 46:49 pues yo lo mono me parece una manera fantástica creo que además es una manera en la que cede un debate de nuestro punto de vista de una manera mucho más absorbente no de lo que de lo que aprender también me quedó mucho porque nuestro colectivo parece que me ha tenido la la propiedad de coger cualquier insulto que que le ha llegado y darle la web de transformarlo y a poder

Voz 9 47:09 CD entonces un poco que acaba entrecomilla piedra que no sirven para coger algo es para nosotros no sé cómo expresarlo bien pero creo que se ha maravillosamente listo

Voz 0401 47:22 Pau qué hacemos cómo reaccionamos cómo reaccionan como te enfrentas

Voz 27 47:27 pues yo me sumo al humor y me me sumo a también a la red apropiación no del insulto que creo que es algo muy positivo y también muy sana de hacerlo y también me parece que la rabia habían canalizada puede darnos cosas muy positivas y muy bonitas

Voz 8 47:44 yo estoy un poquito también contigo de Paul otro coste carácter tan fuerte de vez en cuando déjenme canalizar de alguna manera toda hasta rabia decirles en la cara a ustedes que son unos impresentables y unos malnacidos

Voz 4 47:58 nos lo siento Pedro J

Voz 8 48:00 hasta mil Chacón se que esta eres una activista en Granada que estás muy implicado en toda la actividad del colectivo homosexual en Granada gracias por estrenar en Contigo Dentro con nosotros

Voz 26 48:14 de las que Fatih por votos literalmente

Voz 8 48:17 Pau siempre es un gustazo y sabes que que además las personas no binaria las como es de los que menos sabe hemos porque esto es de los que menos habláis pues sabes que me encanta poder recurrir a cada vez que te necesito y que siempre esté dispuesto

Voz 9 48:33 el pidió que decir Atleti si contigo hasta desayuno si cruzamos en el barrio

Voz 8 48:40 Nos cruzamos en el barrio que es un placer que aprender tanto contigo me da la vida que vamos a luchar todos juntos contra la homofobia la transferencia fobia

Voz 9 48:51 un abrazo a los tres un abrazo Dentro

Voz 29 48:56 Delia Blanco

Voz 3 49:59 tengo un admirador desconocido

Voz 1594 50:02 en hacerme regalos me llegan con cuentagotas siempre pequeñas cosas que me encuentro en mi mesa perfectamente envueltas paquetes sin remite sin dirección sin mensaje de admirador secreto me manda sus obsequios sospecho sin ninguna pretensión como calculando como presentándose como tentando a la suerte por si yo me manifiesto me he permitido el lujo de imaginar de querer dibujar lo inminente ganando lo de todas esas virtudes que ya que no lo conozco preferiría que tuviera por lo pronto no quiero que este admirador secreto sea un nombre déjeme que me crea que es una mujer la que ha decidido llenarme la vida de pequeños detalles seguro que ya intuye que días que las cosas no van bien que en noches en las que los gatos tampoco son pardos fijo que sabe que encontrarme con sus regalos hará queme brote una sonrisa hay semanas que no me encuentro con lo que es peor que no me quiero encontrar ella me deja que la dibuje a su antojo ojalá semejanza para que las dos Nos guste que no es acarician las pálida nos muerdan las curvas que no en la nunca para comernos enteras sabiendo que el sabor del sexo siempre es dulce déjeme que me imagine que la mujer que me manda lapicero porque sabe Kimi diarios sólo escribo con ellos quiere que apunte su presencia en mi vida con quién exigiera sepa su nombre me gusta imaginarme a esta amante pero más me va a gustar recurrir a ella cuando la extraño lo bueno de las fantasías sexuales de es que siempre terminan los estás estás las quiero Juanito

Voz 3 52:17 no

Voz 31 52:45 sí