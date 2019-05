Hora 25 Deportes: A vueltas con Griezmann (14/05/2019)

Voz 1 00:00 el euro veinticinco Deportes

Voz 0919 00:13 una mala noticia ya sabíamos que pausa dependía lo que resta de temporada en la NBA con su nuevo equipo mi lesión sí porque se ha tenido que operar de una lesión que tiene en el tobillo izquierdo

Voz 0906 00:23 el mundiales en septiembre en China tiene llega

Voz 0919 00:26 pero no va a llegar lo ha confirmado el seleccionador español Sergio Scariolo con el que ha hablado nuestro compañero Francisco José Delgado descarta completamente que Gasol aunque queda tiempo pueda estar en el Mundial hola Pacojo buenas tardes

Voz 3 00:39 hola la llevo muy buenas tardes a todos sus compañeros del diario As esta mañana había sido confirmada por fuentes del entorno de la Federación Española de Baloncesto ya no se cuenta con Pau Gasol como contaba la semana pasada tuvo que pasar por el quirófano por una fractura de estrés en el pie izquierdo los doce la recuperación estaban muy justos E intentó hasta el último momento pero tanto la lesión como la edad de Pau Gasol desaconsejan su participación ahora el Time es que lo confirme el propio Pau Gasol que el seguramente en las próximas semanas a través de un comunicado pie a través de una rueda de prensa pero lo malo es que perdemos al puntal de nuestra selección española en el próximo Mundial y quién sabe si ya no lo hemos perdido para siempre porque en la siguiente cita serían unos Juegos Olímpicos cuya clasificación pasa por estar en el Mundial pero bueno no avancemos a dos años avancemos en lo que es este verano y desgraciadamente la noticia es de esa Pau Gasol no bazar en el próximo Mundial con los que se retira con la selección española algo

Voz 0919 01:33 gracias el día viene muy polideportivo a esta hora Fernando Alonso está realizando los primeros entrenamientos con su Mclaren para preparar las quinientas millas de Indianápolis en el circuito no le va bien por ahora lejos de los más rápidos vigésimo puesto para el McLaren de Alonso en el Giro de Italia una jornada accidentada ha ganado la etapa el ecuatoriano cara paz se ha caído

Voz 4 01:53 Mikel Landa en los últimos kilómetros aunque pira

Voz 0919 01:56 mente pudo coger la bici de un compañero no ha perdido tiempo sí lo ha hecho uno de los favoritos du mole en ha perdido cuatro minutos ir seguramente ha dicho adiós a la posibilidad de ganar giro de Italia y en el Masters mil de tenis de Roma buena noticias para Carla Suárez que ha ganado hayas trenca hay pasa a la siguiente ronda Bautista ha perdido con Caixa no ya tenemos rival para Nadal que debuta mañana en este máster en el Foro Itálico ante el francés Chardy y por supuesto vamos a hablar del mercado de fichajes y de una de las operaciones sin duda de este verano otra vez la posible salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid con dirección al Barça una de eso habla ya vosotros en vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 5 02:45 mi comentario y que hoy me parece que se reúne con la presiden

Voz 6 02:51 si no se lo que hará yo soy partidaria de que es el jugador juegue donde él quiera no estamos aquí en en una una dictadura de de no no él tiene que jugar donde quiera y por tanto ya el año pasamos el tenía que haber subido tanto de este tenía que haber ido el año pasado y como atlética pues estoy molesta hacen que como el señorito quería comer en la mesa que comía que come eh el Messi pues a las así será la única manera que coman la mesa porque de otra manera como fútbol está años luz a la piratería guapo

Voz 7 03:29 bueno luego habrá que ver si llega al Barça en que me sale

Voz 0919 03:32 comer el Arsenal del equipo le toca con

Voz 7 03:35 selló con con porque con Messi Luis Suárez cualquiera sabe dejado vuestros mensajes

Voz 9 03:58 el señor Gallego no soy modista de toda la vida este año he sufrido insufrible de aquí el partido lo que ya con todas la sociedad ya la hice no Marcelo no muy bueno pero ya no está para jugar noventa el minuto estaba ha jugado los últimos veinte chavales jóvenes que viene sólo Zidane no empecemos equívoca que vamos a otro haga es el mismo error el que corra seré pone el que no se pongan forma ir que vaya un poquito mayor como hicimos Marcelo está para jugar veinte minuto eh

Voz 10 04:37 vale hasta luego Gallego Gil pues a veinticinco Deportes

Voz 0919 04:54 el próximo sábado uno de junio en el Wanda Metropolitano se disputa la final de la Champions los entre el Liverpool y el Tottenham hoy la directiva del Atlético de Madrid con Enrique Cerezo Miguel Ángel Gil ha recibido la visita de la alcaldesa Manuela Carmena bueno pues para ver qué está todo a punto para esa gran final donde desgraciadamente no va a haber ningún representante español en ha dado las gracias en este discurso claro si hubiera estado en el Madrid y el Atlético incluso el Barça el discurso hubiera sido otra cosa pero a ver qué dice jugando la final el Liverpool y el tótem

Voz 1410 05:28 sabéis hasta qué punto nos une al Atleti al Club Atlético de Madrid y al Ayuntamiento el afán de hacer Madrid siempre lo mejor porque yo creo que tanto el club del Atlético de Madrid como el Ayuntamiento sabemos que es importantísimo amar a nuestra ciudad amar a nuestro país y sabemos que el que hayamos conseguido ese sueño

Voz 11 05:51 de que la Champions se celebra aquí de que tengamos ya detrás este Champions Village que les vimos segura muy bien el suelo cabeza pero sí que

Voz 0919 06:00 Madrid sigue el Atleti y si el Barça el sueño quedado un poco difuminado que vamos a hacer en esa visita el presidente máximo mandatario del Atlético de Madrid no han contestaba preguntas porque la primera pregunta que les iba a hacer todo el mundo es qué pasa con Antoine Griezmann Pedro Fullana buenas tardes qué tal muy buenas estaba esperando que hoy el Atlético tuvieron contacto con Antoine Griezmann para preguntarle definitivamente te quedas o te vas al Barça

Voz 11 06:26 sí lo que podemos contar a estas horas que Gil Marín Simeone Griezmann coinciden en la organización de Pozuelo de Alarcón en la que vive los tres top secret la hora top secret el lugar de la reunión que avanzaba ya en los últimos días el Larguero Gil Marín ha estado todo el día la oficina después de recibir a la alcaldesa donde curiosamente ha recibido la visita de Jorge Mendes es de Diego Costa de Filipe de muchos de los futuribles del Atlético de Madrid lo que el club quiere es que Griezmann les diga a la cara si se va o no al Fútbol Club Barcelona del entorno del futbolista da por hecha su salida en el club están hartos de el franceses sus dudas así que ya no van a mover ni un dedo más para que continúe pero sé si quieren que les diga de forma clara cuál es su futuro

Voz 0919 07:06 Barcelona pasan las horas y la operación parece cada vez más factible Adriá Albets hola

Voz 0017 07:11 hola Gallego qué tal buenas tardes y porque el Barça tiene claro que Griezmann es el fichaje pero también trabaja en otras opciones en otros perfiles de delanteros porque en el club este año ya no se fían de su decisión el año pasado les dejó tirados y las formas no gustaron nada este año al club le consta que Griezmann se ha ofrecido a otros equipos grandes de Europa y por lo tanto nadie se da por hecho que acabará jugando en el Camp Nou futbolísticamente su fichaje genera consenso total en todos los estamentos del club hay quién no ha olvidado lo del año pasado pero al final si los técnicos creen que es lo mejor Se va a intentar su fichaje otra vez porque entienden que ciento veinte millones de euros es una gran oportunidad de mercado así que el Barça pendiente también de las conversaciones de Griezmann con el Atlético y dispuesto a fichar al delantero francés sabiendo también que tendrá que vender algún jugador importante si llega Antoine Griezmann

Voz 0919 07:59 bueno pues por el momento todo el mundo pendiente de esta operación que parece un proyecto vamos con cosas que se han realizado ya definitivo contaba ayer en El Larguero Fullana Juanfran y Felipe no continúan el año que viene en el equipo

Voz 11 08:11 pero sí como contaba Talavera anoche en El Larguero Juanfran ha descartado la oferta de renovación por una temporada con el Atlético de Madrid así que dejará el club después de ocho años igual que Filipe al que el Atlético Madrid directamente no le ha hecho la oferta de renovación porque no entra en sus planes y otro capítulo cerrado el de Yell son Martins ha cerrado el Atleti Madrid litigio con el Sporting de Portugal paga a veintidós coma cinco millones de euros por el futbolista y además traspasa a Vietto siete coma cinco millones de euros va a recibir por el cincuenta por ciento de los derechos del jugador is recordamos que son ahora luego se irá al Mónaco por treinta millones

Voz 0919 08:42 dos millones ha pagado por Jackson que ha estado aquí la mitad de la tempo nada como no ha tenido el resultado que quería está cedido en Francia y luego lo venderá eso lo ve

Voz 11 08:52 y sobretodo evita el litigio legal que tenía abierto ante la fiesta con el Sporting de Portugal el

Voz 0919 08:57 Barça ya aprovechamos también Adrià vez para contar que está cada vez más cerca de fichar al central holandés De Lay si esta semana ha habido reuniones y conversaciones con el entorno de delito

Voz 0017 09:09 el Barça sigue trabajando en el fichaje del joven central del Ajax en el club hay que decir que hay optimismo con su llegada y creen que esta semana puede ser definitiva el problema para el Barça Gallego es que el representante de Live es Mino Raiola que evidentemente lo que busca es el mejor contrato para el jugador y sacar el máximo dinero posible y veremos qué decisión toma al final sobre el futuro del futbolista atroz

Voz 0919 09:32 todo de Live propuestas importantes de inglés

Voz 0017 09:34 tierra pero parece que el jugador sólo contempla ir al Barça a la

Voz 7 09:38 Juve o al Bayern de Munich en cualquier caso

Voz 0017 09:41 el fichaje de de Live también es prioritario para el Barça así como el de un lateral zurdo que pueda competir con Jordi Alba

Voz 0919 09:48 entonces ha quedado claro que es de Live no

Voz 12 09:52 sí parece ser que sí Celis

Voz 1 10:00 red amigo Éste es el mercado

Voz 0919 12:10 hoy se celebra en Barcelona una gala para conmemorar el noventa aniversario de la liga española de fútbol la gala la organizan los clubes la Liga de Fútbol Profesional no la Federación Española por la Federación Española también tendría que celebrar noventa años de la Liga en Primera División ahí está nuestro compañero Antón Meana hola buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes le es de suponer que la la Liga de Fútbol Profesional la anfitriona de Javier Tebas habrá invitado al presidente de la Federación Luis Rubiales

Voz 11 12:41 no no ha podido venir el señor Luis Rubiales ya hemos leído un tuit en la cuenta de la Federación diciendo que bueno que la Liga tiene noventa años pero llamándose la el torneo nacional de la Federación Española de Fútbol y que la liga lleva llamándose la Liga sólo treinta y cinco años pero hoy estamos aquí en el campo del Español porque el diez de febrero del año mil novecientos veintinueve se jugó en el campo de la Carretera de Sarriá el primer partido de la Liga de Primera División que jugaron el español y el Real Unión de Irún terminó con victoria tres dos para el equipo catalán está eh exultante Javier Tebas feliz en este baño de masas con todos los presidente de Primera con leyendas del fútbol español como Ronaldo Se marcha ya Bartomeu que no se quiere quedar ni siquiera se queda al inicio de la gala al presidente del Barça a pesar de que ha tenido palabras de cariño Javier Tebas para la estrella culé Leo Messi

Voz 0906 13:32 eso sí que hay bueno pues ya lo entenderé porque la verdad es que Barcelona ha sido todo un poco convulso lo que ha pasado hoy es entender que jugadores como él que aspira a ganar esa competición pues sesenta lo que es el mejor jugador de la historia de la Liga eh y además yo creo que se merece de porque no vamos a tengamos la porque ya hace mucho tiempo yo desde luego no lo volver a ver yo creo que todos los que estáis aquí a este nivel desde tan joven en nuestra Liga compitiendo no también está siempre que vengan los mejores jugadores de salir del mundo ser Aimar entrenadores como Pep Guardiola o Mourinho también

Voz 0919 14:07 este no está digas hombre Guardiola Mourinho lo esperó muy visto Javier mejor que vengan Clovis muy Pochettino luego esta noche en El Larguero conectamos de nuevo con esa Gara por el noventa aniversario de la Liga en España vamos a Sevilla el pasado sábado Caparrós el técnico del Sevilla habló sobre Andrés Silva que ya sabéis es un delantero que la primera parte del campeonato en el Sevilla estaba fenomenal una racha goleadora impresionante está en el Sevilla cedido por el Milan lleva un las semanas en las que no juega supuestamente porque está lesionado pero claro escuchando a su técnico Caparrós uno no sabe muy bien si la lesión está tan claro

Voz 12 14:47 me imagino que la selección portuguesa no le llame para jugar con su selección porque creo que sería un feo favor al fútbol por eso cómo se está tratando y no va a poder jugar lo que resta de temporada no creo que la Federación lo convoque que juegue tiene que prevalecer el informe por qué le está poniendo que está dando y osamenta ante todo podemos ser todo pero no somos tranquilidad a respirar no somos tontos no somos tontos

Voz 0919 15:19 bueno lo que dejaba entrever Caparrós que a lo mejor el jugador tiene pocas ganas de reaparecer con el Sevilla no le importaría reaparecer con su selección Fran rojillo el jugador ha querido dejar claro que está lesionado donde lo ha hecho sí hola Gallego lo ha hecho en A Bola que todo esto que hemos escuchado de Caparrós para el futbolista Andrés Silva es como dudar o directamente simil como dudar de su lesión así que el delantero ha declarado para su país en A Bola que no está simulando una lesión y que tiene la conciencia muy tranquila nadie en el Sevilla se plantea ya por si alguien lo lo pensó en la primera vuelta ejercer la opción de compra de este futbolista bueno el Sevilla que tiene que pensar lo del año que viene también en Kiev será su entrenador Machín fue la primera parte la temporada técnico del Sevilla ayer estuvo en El Larguero dice que no descarta no dejarte ir al máximo rival al Betis al o al Celta

Voz 18 16:12 seguramente que tendrá que pasar un poco de tiempo pero como son cosas que no únicamente dependen del entrenador primero tendría que estar la propuesta y luego ya se tendrían que toman las decisiones Sevilla Caparrós contra un Betis de Machín sería bonito hombre no lo sé pero bueno tampoco lo Descartes del todo me han llamado del Celta con a nunca miento yo te puedo decir que a mí personalmente por lo menos no no me llama una seta

Voz 0919 16:39 equipos que tiene que pensar en entrenador para la próxima temporada como está lo del Betis que nadie ha dicho todavía que Setién no vaya a cumplir el contrato que tiene qué pasa Fran Roquillos tú lo has hecho gallegos no hay que descartar todo

Voz 1963 16:52 sabían y que siga Setién que lo tiene muy difícil para continuar pero no precisamente que sea Machín uno de los nombres que ha sonado ni mucho menos si Setién no sigue va elegir Serra y cobra mucha fuerza como candidato entre algún otro el de Cilic

Voz 0919 17:07 de del holandés Phillip Cocu que ya lo conoce de su etapa como técnico en el Barcelona cuando era jugador tampoco está claro qué va a pasar en el Celta de Vigo porque Fran Escribá que llegó hace dos meses iba a conseguirlo ejecutivo de salvar al equipo salvo una cata profe superlativa este próximo fin de semana tampoco está claro que salvando al Celta vaya a seguir el año que viene Paula Montes

Voz 19 17:30 de momento gallego en lo único que siempre hacen salvar esa categoría en el último partido de Liga se parece más fáciles de lo que se pensaba en un principio después ya comenzarán a planificar la próxima temporada la primera conversación sí que será con el técnico con Fran Escribá se tenía contratos fascina finalizar la temporada pero quieren tener esta deferencia de hablar primero con el entrenador valenciano por eso aunque Machín no se tiren son nombres que gustan en casa Celta de momento no se haga con ellos

Voz 0919 17:58 y la última de fútbol en Valencia ya sabes que el Valencia se juega el próximo sábado en Valladolid la cuarta plaza que da acceso a la Champions el club le va a pagar el viaje a muchos aficionados pero algunos no a quiénes Pedro Morata pues a aquellos que están en la

Voz 20 18:13 en en la grada joven de animación porque como hay un conflicto interno con el club entre ellos y el club con respecto a que haya un grupo pequeño que impiden que los demás que hay alrededor animen abierto el club una investigación interna

Voz 0919 18:26 hasta tanto en cuanto se resuelva eso pagan todo junto pecadores índole vender entradas a esos seiscientos a ver cómo termina ese asunto llegamos a las ocho y cuarenta y nueve minutos una hora menos en Canarias esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 10 20:00 Jesús Gallego la información es poder

Voz 16 20:07 poder decidir

Voz 0906 20:12 la promoción de los de siempre la vida

Voz 0919 20:26 vaya cómo ha estado de calentita la etapa de hoy en el Giro de Italia la victoria ha sido para el ecuatoriano de Movistar Richard cara pero ha habido caídas en la parte final de la carrera algunas tan perjudiciales como para impedir que tú Molin pueda ser uno de los favoritos ya en el Giro y otras que han cabreado mucho a Mikel Landa uno de los favoritos el español de Movistar que ha tenido que cambiar de bici que se ha pegado una rajada tremenda que ha pasado Borja Cuadrado hola

Voz 0017 20:56 qué tal Gallego muy buenos bueno pues ha sido una jornada importante en la única buena noticia el triunfo de Richard capaz el ecuatoriano al Movistar pero luego habido una serie de caídas una de ellas ha sido la que ha visto implicado a Mikel Landa ahí a Simon Yaiza el ganador de la Vuelta a España bueno pues Mikel Landa línea de meta decía al al enviado especial del diario As Pose un abrazo bastante duro Suecia el puto Lloyds que es un retardado y que va común lo comete una rotonda es una mierda cuando pasan cosas que no dependen de ti Bono tenía un calentón muy importante luego posteriormente ha emitido un mensaje en redes sociales en la que piden el que pedía disculpas a todos los aficionados y en especial a Simon James por unas palabras sacadas de contexto como decimos pues eso lo lógico el calentón después de una etapa complicada pero bueno la alegría la de Richard capaz el ganador en línea de meta

Voz 0906 21:39 soy el que había ingerido con es mala suerte yo quería empezar de nuevo

Voz 0919 21:49 el la caída que de verdad puede tener consecuencias de cara al triunfo final hacia las generales la de dos a uno de los favoritos golfa

Voz 11 21:57 sí sí la verdad es que ha dejado más de cuatro minutos es decía hace unos minutos también que por suerte no tiene ninguna fractura Ivonne pues como decimos seguramente el ciclista que aspiraba a ganar este título Italia que que ha perdido todas sus opciones

Voz 0017 22:10 las en la presentación de la canción de la Vuelta Ciclista España pues aquí estamos con el señor arcano que que ya te escucha por si lo quieres hacer una pregunta en Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 22:18 Cano que ya que no nada al que no que la puede cantar cualquier día en en La Ventana con Francino no eso eh yo estoy ahí todos los lunes y cómo vamos Francino y Toni todos Khaled me ponen palabra más raras para improvisar ya no sé si no sería raro que me hicieran cantar el tema oye pero el tema de la Vuelta que vas a cantar uno cada etapa según si es de montaña depende depende estoy pidiendo

Voz 24 22:39 va a Mikel Landa que me

Voz 0919 22:42 que me de inputs para improvisar porque últimamente lo veo muy creativo pero no esto es una canción ya cerrada que de hecho se publica ya en las en Youtube se va a subir el videoclip bien las redes sociales que a partir de mañana a las plataformas digitales hice llama otro

Voz 0017 22:56 cuanto más

Voz 0919 22:57 que lo hace fenomenal un abrazo muchas gracias un abrazo a seguir tenis mañana debuta Rafa Nadal en Roma va a jugar en primera ronda ante Jeremy Chardy debe Ray buenas tardes

Voz 1566 23:11 la festividad de jugar en la pista central segundo turno después del partido de en las cosas es Chardy no debería tener problemas pero bueno regular que ya debe empezar a pensar seriamente que París está muy cerca también va a jugar Verdasco bajo la damos después en las mujeres a las once de la mayoría vaya a jugar Muguruza de la pista y Carla Suárez en así pues si quieres ver dos españolas naves pues para que te

Voz 0919 23:38 vida muy bien hoy también hay que contar que Bautista perdido no compete

Voz 1566 23:42 bueno sí bautizada perdido con calzador cambiaba dado Carla Suárez buen atea uno o dos Reis difícil pero en esta pista de tierra era favorito yo tendría que haber ganado pero así son las cosas

Voz 0919 23:56 mañana a ver qué tal Rafa gracias Miguel Ángel NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego moi comienzan las finales de conferencia

Voz 0645 24:02 pues sí empieza a la final del Oeste a las tres los bordes reciben a en Auckland a los Blazers de lila y Macaulay es sobra decir que los actuales campeones son claramente favoritos aunque será en este primer encuentro no van a poder contar con Kevin Durant que sufre una lesión en la pantorrilla derecha y ojo porque para el segundo es posible que tampoco esté el que tampoco va a estar Page importante también es De Marcus Cousins no está claro en qué partido podría regresar aunque en principio va a participar en esta final de Conferencia hay una noticia curiosa entorno a esta final es resulta gallego que en Turquía

Voz 0919 24:33 no se va a poder ver por televisión

Voz 0645 24:36 pido el mismísimo presidente Erdogan lo ha hecho porque tiene una guerra abierta con el jugador de Portland en escáneres

Voz 11 24:41 también turco evidentemente cáncer siempre así

Voz 0645 24:44 lo muy crítico con las políticas de Erdogan para que te hagas una idea le llamó dictador lunático y maniaco palabras por las cuales en dos mil diecisiete le fue retirado el pasaporte y ahora mismo no tiene nacionalidad no puede salir de Estados Unidos esto también provoca que se puede dar una cosa

Voz 0919 24:59 muy curiosa es difícil pero sí Portland

Voz 0645 25:02 superase esta final fuese a luchar por el anillo y Toronto eliminase a los Bucks la final entre Portland y Toronto en es que antes no podría jugar cuando se jugase en suelo canadiense porque no tiene pasaporte entonces no podría seguir raro es el día seis y entonces no podría jugar esos partidos en suelo canadiense pero bueno vamos a ver porque para eso queda mucho y yo creo que va a ser muy difícil que Portland pueda ganar esa final de conferencia a los Boris para terminar esta noche se celebra también la lotería del draft que ese ese sorteo en el que sale el orden por el que van a elegir los equipos y los Knicks cava dieciséis son los equipos con más posibilidades de hacerse con el número uno que si no hay sorpresa elegirían al mediático opción

Voz 0919 25:40 gracias Javi quinientas millas de Annapolis todavía quedan dos semanas para la carrera pero ya está entrenando Fernando Alonso allí y cómo van en la primera vuelta hermano Franco buenas tardes

Voz 1385 25:51 hola muy buenas tardes afrontan está siendo el circuito se está haciendo algo malo Police está haciendo aún Mclaren que tiene aún problemas de juventud pero ha rodado ya a una media de trescientos sesenta kilómetros por hora tremendo de la velocidad que cantan en en Indianápolis esos primer día de entrenamientos para las quintas millas que serán la próxima semana pero toma esta semana habrá entrenamiento en fin de semana sabremos quién sale desde la pole

Voz 0919 26:16 trescientos sesenta kilómetros por hora no está entre los más rápidos esta semana cerramos el programa con lo nuevo de Beck en colaboración con Kate de él es fan vaya te Toni López algún titular más del martes una mala noticia para

Voz 26 26:45 la selección sub diecisiete femenina que dirige Toño is ha perdido en las semifinales del Europeo por uno tres contra Holanda lo bueno es que el jueves va a ser el turno de la selección masculina que dirige David Gordo tan

Voz 11 26:55 bien contra Holanda también esperamos

