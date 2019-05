Entrevista con José Luis Martínez Almeida, candidato a la alcaldía de Madrid por el PP, en La Ventana de Madrid

Voz 1 00:00 por lo que más sorprende de Madrid es la luz del cielo pero ahora te va a sorprender más la luz de Cepsa hogar porque concibe hogar tienes hasta un dieciocho por ciento de descuento el lúcidas y un ocho por ciento de descuento adicional en carburante porque todo lo que hacemos lo hacemos porte contrataron en Cepsa hogar punto com

Voz 1 00:52 La Ventana de Madrid

Voz 3 00:53 pero Javier Casal candidata la fuga Isabel Díaz Ayuso planta los empresarios madrileños si cancela un acto porque acudió a la prensa es que esta conversación te pone incomoda

Voz 1 01:03 pues que me está poniendo incómodas

Voz 0861 01:05 en realidad no tengo ni idea no soy demasiado hábil leyendo la expresión facial del lenguaje corporal

Voz 4 01:16 limpio y nieve anular quería un foro

Voz 0867 01:22 Isabel calmados sin preguntas son nuevos tropiezos la estrategia les ha vuelto a salir fatal los empresarios están muy enfadados con Ayuso y también con su equipo el tipo de Ayuso que acumula otro resbalón que deja en un segundo plano las propuestas del Partido Popular para la Comunidad de Madrid

Voz 4 01:42 buenas tardes a todos desde el estudio de la SER

Voz 0867 01:44 el hotel Hyatt escenario de nuestras entrevistas electorales hoy nos visita el candidato del Partido Popular el Ayuntamiento de Madrid José Luis Martínez Almeida antes vamos a repasar el resto de cosas que ha dejado la campaña de este veintiséis m arrancando porque si plantón de Díaz Ayuso al Foro Madrid empresarial en Aranjuez siguiendo a Díaz Ayuso está Javier Bañuelos Javier qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes Javier cuéntanos primero qué paso con este acto de esta mañana y como se han quedado los empresarios

Voz 0861 02:12 se han quedado sorprendidos sobre todo pero sobre todo muy decepcionados con el plantón de Ayuso entre otras cosas porque fue el Partido Popular quién eligió el día y la hora un dossier informativo que es cero Nos dicen el cinco de marzo el presidente empresarial de Madrid Hilario Alfaro nos ha contado que ayer sólo recibió una llamada del jefe de campaña de Isabel Díaz Ayuso una llamada donde me dijeron que no querían a la prensa en el turno de preguntas

Voz 6 02:36 la madre multimedia ayer a las seis y media entonces terrenos que se estructura de la compañía ya incluso dice que es el turno de preguntas en mejor que no esté la prensa y que las cosas que la cama

Voz 0861 02:49 no accedieron porque no lo han hecho con ningún otro candidato Javier el último ayer mismo Javier Ortega Smith tampoco la semana pasada con Ángel Gabilondo que aceptó todo tipo de cuestiones

Voz 0867 02:59 salmos Ayuso interviniendo en directo ahora mismo Javier como lo justifica todo esto el Partido Popular porque el problema final dirá sortear digamos las preguntas en tienen cómodas

Voz 0861 03:07 la candidata lleva una buena racha en campaña los estropicio dos han sido constantes insiste en que los periodistas estamos sacando punta a todo y estamos manipulando sus palabras en unos su relación con la prensa trata de ser cercana en el día a día suele aceptar siempre preguntas pero lo cierto es que en desayunos tan técnicos como el de esta mañana con empresarios y centrado en medidas económicas bueno algún territorio incierto para ella desde el PP no insisten en que el motivo de ha sido un problema la agenda pero en ningún caso el motivo ha sido el formato de ese encuentro el PP propuso a los organizadores sustituir a Isabel Díaz Ayuso por Enrique Ossorio de hecho se presentó esta mañana en ese desayuno informativo pero los organizadores el polo empresarial de Madrid una han rechazado centenario porque consideraban que no era serio el cambio de planes de última hora por cierto Javier hoy aquí a orillas del río Tajo a quién Ana juez Pablo Casado o y tampoco completa tampoco llena el aforo vemos ahora mismo bastante si al vacías lo cierto es que están al sol y el calor hoy aquí aprieta mucho aclaró mágicos gracias Javier un saludo unas buenas tardes

Voz 0867 04:07 bueno en esta campaña electoral hay otros enfrentamientos dialécticos uno clarísimo sobre política fiscal Gabilondo y Ciudadanos y Aguado en caminos enfrentados Aguado quiere bajar los impuestos y el candidato socialista en la Asamblea quiere subir los impuestos a los más ricos Sonia Palomino qué tal muy buenas tardes

Voz 1915 04:22 buenas tardes Ángel Gabilondo plantea recuperar el impuesto de sucesiones en herencias que superen el millón y medio de euros subir un tramo del IRPF a las personas con rentas más altas el candidato socialista a la Comunidad entiende que hay dos

Voz 0861 04:34 por ciento de la población madrileña con más recursos

Voz 1915 04:36 a los que se les puede pedir ese esfuerzo

Voz 7 04:39 es desde luego no te dar puesto subir impuestos al noventa y ocho por ciento de los ciudadanos de Madrid lo que hacemos es llamar desde luego a la solidaridad de quienes tienen más posibilidades

Voz 1915 04:52 para Ciudadanos esta medida es ineficaz plantean de hecho lo contrario extender las bonificaciones que como decimos ya están al noventa y nueve por ciento apuestan ha dicho su candidato a la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado por una fiscalidad Álava

Voz 8 05:03 el señor Gabilondo ya creo que se ha quitado definitivamente la careta que no han debido aprender nada de la pésima gestión de treinta y siete años ininterrumpidos de Gobiernos

Voz 1915 05:12 declaraciones de Aguado delante de los empresarios madrileños el y la candidata a la Alcaldía de la capital Begoña Villacís se han reunido con la patronal en materia de empleo la formación naranja hace una apuesta clara por el empleo autónomo Los socialistas en cambio se han reunido con los sindicatos con UGT y Comisiones Obreras

Voz 1 05:27 con un decálogo de compromisos como consensuar una ley de Industria para reactivar el sector

Voz 0867 05:33 otro sector la sanidad centra en este caso la campaña de Más Madrid que presenta a esta hora en el hospital de La Paz sus políticas para mejorar la sanidad pública madrileña ahí está Elena Jiménez Elena qué tal muy buenas tardes

Voz 1915 05:45 buenas tardes a todo en la plaza central exterior de este hospital de La Paz hasta aquí el candidato de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid Iñigo Errejón se ha trasladado el acto ha empezado con algo de retraso hay unas sesenta personas el sol calienta de hecho algunos de los organizadores han tenido que quitar un par de filas de sillas porque no había suficiente gente hasta ahora no hemos podido escuchar las propuestas de Íñigo Errejón sobre sanidad de ese candidato sí que le hemos visto intentar reanimar a un muñeco en una clase práctica que han dado aquí hace unos minutos de reanimación cardiopulmonar al ritmo del esté llena life de los Beatles hemos visto incluso a quién le ha tocado intentar reanimar uno de esos muñecos milenio bueno han repartido aquí entre los asistentes unas de Z simbólicas que han hecho con la marca de Íñigo Errejón y Manuela Carmena que dice el prescripción empleo estable de calidad una sanidad sin exclusiones ni barrera de acceso duración del tratamiento cuatro años de momento poso elogian en todas las políticas paciente madrileños y madrileñas firmado el médico la médica Manuela Carmena e Íñigo Errejón hace unos minutos una de las trabajadoras del Hospital de Getafe ha estado contando todas las batallas que ha hecho la marea blanca en los últimos años del Partido Popular y ahora mismo está en el uso de la palabra el psiquiatra Diego Figuera que va en la lista de Más Madrid a la Comunidad de Madrid

Voz 0867 06:57 hincha de gente Errejón pincha también casado y Ayuso en Aranjuez no sé si es el calor es el hartazgo tras tanta campaña electoral Carmena tiene acto esta noche y sabido es que no le gusta trasnochar hoy la alcaldesa de Madrid seguido por la mañana el Wanda presentar la gran cita futbolera de final de temporada en la final de la Champions sin equipos madrileños

Voz 1410 07:15 tanto el club del Atlético de Madrid como el Ayuntamiento sabemos que es importantísimo amar a nuestra ciudad a mano nuestro país y sabemos que el que hayamos conseguido ese sueño de que la Champions se celebra aquí y que estemos seguros de que va a ser un éxito extraordinario en el que nos va a estar mirando medio mundo

Voz 10 07:35 pues es algo que nos hace

Voz 1410 07:37 ver que vamos por muy buen camino

José Luis Martínez Almeida gracias por venir a las entrevistas electorales del Hyatt Centrica en La Ventana de Madrid suerte en la campaña que vaya todo bien muchas gracias igual vendería ustedes mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte mañana día de San Isidro queremos salir un poquito fuera de Madrid charlamos aquí con dos alcaldes a los que separan cuarenta años de edad pero también de gestión salto generacional de alcaldes en La Ventana de Madrid hasta mañana

Voz 11 07:55 el veintisiete minutos

Voz 0867 10:05 siete y media de la tarde campaña electoral cuenta atrás quedan doce días para el veintiséis M

Voz 15 10:10 ya ya no hay nada como a aceptar la realidad yo como béisbol helipuerto literalmente

Voz 1 10:18 el cuerpo estaba al reconocerlo La Ventana de Madrid

Voz 4 10:41 las aletas son un peligro para los motoristas respetarla el Madrid pues vamos

Voz 0867 11:08 José Luis Martínez Almeida qué tal muy buenas tardes como ésta vamos Palha entonces Javier Vargas César como ha venido ha venido en otro bueno que reconocer que no quería sortear Madrid central los baches de Madrid Beltrán no lo voy a negar el ingenio con con el odio de los baches se ahora la próxima vez acuérdese de los que vamos en bici que lo sufrimos también sufre también una rueda ahí no sales no sales eh hay hay sobre todo hombre yo creo que es un peligro

Voz 10 11:37 para la integridad física pero yo creo que está aparte de agradecer el montaje lo que sí demuestran una cosa que yo creo que la política del sentido de humor no tienen por qué estar reñido yo creo que también tenemos que tomar las cosas y los ciudadanos agradecen que que no nos tomamos tan en serio como a veces hacemos

Voz 0867 11:54 bueno estamos en la Gran Vía sin eludir los problemas de Madrid central pero coincidirá conmigo en que además de un concejal y diputado del Partido Popular se le fue en su día un poquito la mano cuando dijo que la Gran Vía se iba a quedar desierta no le voy a pedir que escuche conmigo a Pedro Rollán que es el actual presidente de la Comunidad de Madrid

Voz 16 12:09 lo que tendrá lugar es el caos desabastecimiento la pérdida de vida pérdida de identidad en los comercios que dan sentido a Madrid central pérdida de empresas pérdida de puestos de trabajo

Voz 0867 12:24 bueno no puede entender la épica de la política pero aquí estamos en el escaparate del Hyatt no parece que estos comercios que tenemos aquí delante se vayan ir a la quiebra mañana mismo hombre mañana eso es cierto mañana no parece que la cantidad de gente que entra allí en el juego y en el primar

Voz 10 12:37 pero es cierto que que el otro día salió el estudio de Plataforma de Afectados por Madrid centrales si decían por ejemplo que había destruido empleo en el cincuenta por ciento de los comercios que que había comercios que ya tenían que estar adoptando medidas de reducción de jornada o incluso despidos de personas yo sí pienso que Madrid central no es una medida acertada y lo sigo manteniendo a la vista de las circunstancias que han concurrido después de la definitiva entrada en vigor otra cosa obviamente que la Gran Vía es el un eje turístico por excelencia y los turistas no dejan de ir por la Gran Vía

Voz 0867 13:07 sí le ha costado pero el Ayuntamiento finalmente ha dado a conocer lo hizo la semana pasada los primeros datos de Madrid central algo más de doscientas multas al día usted sigue creyendo que las multas se están ralentizando para que las sanciones no afecten a la campaña electoral de Manuela Carmena

Voz 10 13:21 es que todavía no hemos visto que haya llevado ninguna yo no el momento en que vea que haya llevado alguna pero creo que todos los que hemos tenido multas en Madrid yo he tenido multas en Madrid para qué negarlo sabemos que las multas una vez que se produce la infracción yo calculo que no tarda más de llegar entre dos semanas y un mes que van despacito ese déficit ese ha empezado a multar el quince de marzo si no recuerdo mal es decir hace prácticamente dos meses todavía no ha aparecido una de esas multas creo sinceramente que se están retrasando para que no coincidan con las elecciones no lo pone GAR

Voz 0867 13:51 eh ya sé que Madrid central no les gusta mucho ya me lo ha contado que lo va a cambiar cuando cuando llegue a la alcaldía si lo quieren así los madrileños pero qué va a hacer con el protocolo anticontaminación el protocolo anti contar

Voz 10 14:01 nació en nosotros hemos dicho que lo mantendremos es decir creo que el debate no lo tenemos que situar en el protocolo anticontaminación por una razón no es decir lo que hay que hacer es evitar que se active el protocolo la anticontaminación pero una vez que se han superado los umbrales que fija fijase protocolo que además son informados por la Comunidad de Madrid que además la Unión Europea también los ha informado creo que en este caso no hay que tocarlo quizás somos conscientes de la dificultad viene de una información previa ya adecuada pero quizás es ahí donde sí tendremos que incidir cuando estamos en el Gobierno en garantizar que haya mecanismos de información que en la mía posible anticipen la aplicación de los escenarios porque es cierto que hay mucha gente que se va a dormir antes de las doce de la noche cuando se hizo al día siguiente se se no circular pero yo si digo que el protocolo anticontaminación llamarlo hemos mantenido una vez que ha sido informado favorablemente polaco comunidad de Madrid por la Unión Europea que hay poco nosotros vamos a tener que hacer más que poner todas las medidas para evitar precisamente que se aplica

Voz 0867 14:51 la moto lleva etiqueta no la motos fue otro detrás es

Voz 4 14:54 no no no

Voz 0867 14:57 la etiqueta activamente señor Almeida usted va a por todas faltaría más se si la derecha no recupera Madrid el futuro de Pablo Casado estará muy cuestionado

Voz 10 15:07 no creo que no tiene afila los cuchillos dentro del propio Partido Popular no no no creo que necesariamente el futuro de Pablo Casado dependa de Mary creo que estas elecciones no son importantes ni para Pablo Casado ni para mí que soy el candidato y que soy el que me la ocho información importantes juegan la Alcaldía creo que son importantes para madrileños y sinceramente lo digo es decir el problema que vamos a tener es que si vuelve a gobernar la izquierda se vuelve a gobernar Manuela Carmena creo que no va a ser beneficioso ni para Madrid ni para los madrileños por tanto pensar antes en el futuro de Pablo en el futuro mío yo creo que es un ejercicio de cierta irresponsabilidad yo creo que tenemos que pensar en el futuro los madrileños dar lo mejor de nosotros mismos y luego con resultados electorales ya que se verá lo que te tenga que pasara lo que no tengan que pasar con cada uno que yo creo que de verdad no tiene porqué afectar pero al futuro de Pablo Casado

Voz 0867 15:50 generales han metido más presión más nervios

Voz 10 15:52 hombre es obvio que no hemos tenido un foro bueno es así de sencillo no hemos tenido un buen resultado nosotros no podemos echarle la culpa a nadie más que a nosotros mismos y yo creo que los electores precisamente lo que nos demandan ese ese ejercicio de autocrítica ese ejercicio de reconocer que San cometí

Voz 17 16:07 tú errores yo yo los resultados aquí en la ciudad el veintiocho abril los puedo verdes dos

Voz 10 16:13 efectivas que es un hay principal hemos perdido trescientos mil votos de las elecciones de junio de dos mil dieciséis a las elecciones de abril de dos mil diecinueve yeso nos invita necesariamente a una reflexión y por tanto tenemos que asumir que esas de lectores nos han ido por capricho que se han ido porque no se ven reconocidos en nuestro proyecto por tanto tenemos que ajustar nuestro proyecto para volver a reconectar con ellos porque lo cierto es que durante muchos años no votaron creo que eso es indudable en el votaron como fuerza mayoritaria eso no ha pasado ahora en segundo lugar puedo ver el vaso a medio lleno que es que el centro derecha sumaba en las elecciones generales la primera fuerza es el Partido Popular pero si le digo la verdad ni siquiera eso me consuela porque eso se desvía del objetivo principal que es mi autocrítica saber porque ese manido trescientos mil hubo nada más y nada menos setenta mil a Vox doscientos treinta setenta Mela ciudadanos y doscientos treinta mil la voz y a partir de ahí tratar de reconectar con esos votantes sumarles nuevamente al proyecto el Partido Popular

Voz 0867 17:03 hablando de su más haberla suma para que la derecha en el recupere el Ayuntamiento de Madrid depende de más actores uno yo se llama Ciudadanos el otro lo cita usted también se llama Vox eh a Begoña Villacís bueno no se la conoce usted bastante y además es bueno concejala durante cuatro años agosto conoce un poquito menos nosotros les conocemos más por sus declaraciones en realidad que por sugestión que no ha habido quiero que escuche lo que he dicho esta mañana aquí muy cerquita de la eh precisamente en Gran Vía el candidato al Ayuntamiento Ortega

Voz 18 17:28 las mujeres tienen derecho a hacer con su cuerpo aquello que crean más conveniente pueden comer más pueden comer menos pueden cuidarse pueden cortarse el pelo puede corregir las uñas lo que creemos que no es un derecho es acabar con la vida de un ser inocente como es el niño que que lleva

Voz 0861 17:43 tras el 20D

Voz 0867 17:45 se puede gobernar con Vox mire

Voz 10 17:47 lo lo primero es que yo creo que uno los errores que cometimos en las elecciones generales el tuvimos más tiempo pendiente de las declaraciones de Vox de lo que decía Vox de los temas que centraba Bosch cree presentar nuestro proyecto a los madrileños yo creo que ese error no lo podemos volver a cometer si yo me dedico a comentar las declaraciones que hacen unos y otros las declaraciones en este caso el señor Ortega Smith olas que hace la señora monas serio o las que hace la señora Villacís yo creo que no es estaríamos equivocando por tanto Llamas que no es una cuestión de titularidad municipal lo de índole municipal con así decirlo yo creo que esta es una cuestión que serán los electores los que tengan que decidir si es acorde con sus idearios estas declaraciones y por tanto si quieren votar o no quieren votar a Vox lo que sí creo es que tienen un proyecto para la ciudad de Madrid que es el mejor que es el del Partido Popular yo es que me tengo que centrar en explica al Partido Popular este tiempo

Voz 0867 18:32 hay que negociar después de la selección ya pero yo siempre

Voz 10 18:34 te que digo una cosa es que al final nosotros hemos jugado en los terrenos de juego que no han marca otros creo Cuno los problemas que tuvimos en las elecciones generales es que no supimos identifican nuestro propio proyecto nos identificamos en relación a los demás proyectos y por tanto creo que no debemos volver a caer en ese error si luego tengo que negociar con Vox yo tengo muy claro llamar no llevado esta cuestión tampoco nevado esta pregunta yo negociar sobre el programa del Partido Popular y desde luego negociaremos dentro del marco de nuestro ordenamiento jurídico dentro del marco constitucional

Voz 0867 19:03 no va a permitir que el orgullo se va ya a la Casa de Campo

Voz 10 19:07 no porque es que no me parece una es que me parece que esta propuesta esa propuesta aparte todas las valoraciones que podamos hacer lo que me parece es que desconoce absolutamente lo que significa el orgullo para la ciudad de Madrid lo que significa el orgullo en relación al ámbito espacial donde se celebra el orgullo que es un símbolo de identidad del centro de Madrid específicamente y además ignora que la Casa de Campo por cierto es un bien de interés cultural en el que no conviene meter a cientos de miles de personas y además confundo intencionadamente lo que son las fiestas con lo que es la manifestación y la manifestación es competencia de la Delegación del

ahora seguimos charlando con José Luis Martínez Almeida de sus propuestas para Madrid lo hacemos como todos los días en estas ediciones especiales de La Ventana

Voz 0867 20:57 siete de la tarde y cuarenta y un minutos entrevistas desde el hotel Hyatt Centrica Gran Vía José Luis Martínez Almeida voy con la limpieza hoy ha dicho usted que va a endurecer a las empresas de limpieza que no cumplan los controles las sanciones pero el problema no sé si es el incumplimiento inside el contrato porque por ejemplo con las hojas en otoño vemos las calles repletas llenas de hojas pero por contratos legal es decir el origen no está en el incumplimiento muchas veces sino la propia redacción del contrato que se firmó en su día en época del Partido Popular con Ana Botella al al margen de que hay cuestiones concretas que es cierto

Voz 17 21:30 por lo de la recogida de las hojas pues lo que tenemos que hacer es un contrato y un refuerzo presupuestario para que eso no se vuelva a producir pero creo que si no está en el contrato se puede contratar autónomamente que es lo que debería haber hecho este equipo de gobierno irreal

Voz 10 21:42 todas las cuestiones que no obedecen a campañas concretas como puede ser la hoja como puede ser determinada campaña de recogida de residuos lo que hay que hacer es que se cumplan los contratos nosotros creemos que hay uno de los problemas es que hay una serie de indicadores y los indicadores lo que exige que se verifica su cumplimiento ISIS ha producido el incumplimiento lo que hay que proceder a penalizar a las empresas lo decimos así de abiertamente no tenemos ningún problema ningún complejo en decir que si hay que sancionar a pesar de lo que decía antes de nuestra deuda unico claro

Voz 0867 22:10 en contundencia campo antes en ocasiones las sanciones a las empresas les supone menos claro que poner más trabajadores sobre el terreno para recoger más basura más lengua no es más residuos

Voz 10 22:19 pues en pero lo que pasa es que las sanciones en el ámbito de la Ley de Contratos también van in crescendo es decir llega un momento en que incluso se pueda acordar la resolución del contrato por falta de cumplimiento quiero decir si lo que hay es una verdadera voluntad de que esos contactos se cumplan lo que hay que hacer es verificar los indicadores y los indicadores se tienen que verificar con suficientes personas en estos momentos no sabemos si el Ayuntamiento está dedicando suficiente personal a verificar los indicadores y en caso de que no se cumplan los indicadores habrá que sancionar a la pudiera resolvería sus con

Voz 0867 22:46 datos antes de la finalización de los mismos sino no dan resume

Voz 10 22:49 Toxo efectuó antes de comprobar que no dan resultado y optaría por la resolución

Voz 0867 22:53 y cuando toque renegociar los cuando toque volver a sacar esos concursos adelante volverá ponen el tema de la limpieza sobre la mesa usted media habla de unos indicadores mínimos de unas condiciones mínimas evidentemente una de entiendo que una de las condiciones que hay que pone sobre la mesa es la contratación de más efectivos no porque eso sí se ha mostrado insuficiente

Voz 10 23:09 si es necesario si de verdad es necesario y hay que hacer ese esfuerzo presupuestario yo creo que hay que hacerlo es sinceramente lo digo porque si es cierto lo que se ha habido un problema también en los contratos de falta de personal para poder tener la ciudad en el estado de limpieza pues ahora también es cierto que estamos en un momento presupuestario distinto no estamos en el momento en que se licitaron esos contrastes por tanto creo que la limpieza es la principal preocupación de los madrileños lo dicen todas las encuestas podría yo creo que hay que hacer el esfuerzo que sea necesario para que deje de ser la principal preocupación de los madrileños en un marco presupuestario que entre comillas permite más alegrías que el que había

Voz 0867 23:41 antes hablaba de Ana Botella y de sugestión en esa etapa también en mitad de la crisis se vendieron pisos públicos se vendieron pisos públicos a fondos buitre aquella operación ha traído consecuencias que todos conocemos para los inquilinos de esas viviendas y también para el Ayuntamiento de Madrid que ahora no tiene no tiene pisos sociales no qué hacemos admitimos el error primero volvemos a levantar viviendas como locos ahora

Voz 10 24:03 no estoy de acuerdo en una premisa eh creo que es una decisión política tremendamente difícil de tomar posiblemente en un momento como el que vivíamos en aquella época yo creo que a veces es difícil juzgar cinco seis años después las decisiones políticas que se toman pero no creo que sea la excusa para el problema de vivienda que tenemos en la ciudad de Madrid entre otras cosas porque no era puramente viviendas otea es vivienda pública con algún régimen de protección no es vivienda social que es distinto y por tanto pretender escudarse en que se vendieron mil setecientas viviendas cuando han prometido cuatro mil quinientas es que en febrero de dos mil diecisiete Manuela Carmena firmó un pacto con el Partido Socialista hay por cierto llevaba dos años como alcaldesa no nos puede decir que no sabía la complejidad la dificultad de la tramitación administrativa en este caso para la construcción de viviendas dice que va a hacer cuatro mil quinientas ya hecho sesenta y cinco yo creo que quién tiene que hacer una autocrítica es necesariamente Manuela Carmena también en este sentido

Voz 0867 24:55 pero evidentemente usted lo hubiese vendido mal vendido las viviendas son fondo buitre o si os secunda o apoya y respalda lo que en su día hizo Ana Botella en Primera

Voz 10 25:04 bueno yo creo que hay que tener cuidado con la terminología que por parte de este equipo gobierno lo digo porque al mismo tiempo que llaman fondos buitres también han comprado edificios a esos mismos fondos que luego denominan buitres es decir yo creo que también es necesario tener un cierto ejercicio de Valencia no puedes decir que son fondo buitre para la venta de viviendas pero que cuando tú los comprase el edificio generalmente no dan mejor las rondas huy triste

Voz 0867 25:23 se hubiese hecho la operación de Ana Botella

Voz 10 25:25 yo en aquel momento lo que digo es que entiendo que fuera una decisión que estaba encima de la mesa y que se podrá tomar por el equipo de gobierno no puedo decir si lo hubiera hecho no lo hubiera hecho seis años después pero en aquel contexto entiendo que sea decisión se pusiera encima de la mesa que formara parte de un plan de saneamiento y que finalmente es adoptar ahora sí me preguntes lo hubiera adoptado sí o no es muy compleja

Voz 0867 25:45 en qué le parece la propuesta de Podemos que quiere expropiar esas viviendas se que en su día se vendieron a los fondos buitre no sé si hay alguna manera u otra manera de recuperarlas

Voz 10 25:54 yo creo que es que cuando se está hablando de expropiación cuando se está hablando

Voz 17 25:58 de Recas

Voz 10 25:59 ahora el Ibex yo creo que no es la solución yo creo sinceramente que la solución que nosotros lo apuntamos parece ser que además ahora es Manuela Carmena a la que sigue esa senda porque nosotros desde el primer momento hemos dicho que había que poner solares a disposición de la iniciativa privada ahora nos dice Manuela Carmena que tiene treinta solares preparados para en su derecho de superficie darlos a la iniciativa privada bueno pues bienvenida sea eso yo creo que por ahí se arreglan los problemas de vivienda sinceramente pienso que el problema de la vivienda en la ciudad de Madrid es que ha aumentado la demanda como consecuencia la recuperación de la crisis económica Isaac estranguló la oferta no ha habido un aumento de oferta

Voz 0867 26:28 vamos con el IBI usted lo quiere bajar se bueno quiere bajar los impuestos en general general la pregunta del millón que hace cualquier ciudadano bueno todo el mundo quiere pagar menos pero claro voy a tener los mismos servicios en la misma calidad ayer ayer sólo preguntaba Begoña Villacís metía por supuesto claro que que tendremos si le daremos a los ciudadanos los mejores servicios pero nadie habló de cifras concretas nos explican cómo de dónde van a sacar el dinero para yo lo doy las

Voz 10 26:50 cifra concreta nosotros queremos bajar los impuestos en cuatrocientos sesenta y seis millones de euros a lo largo de los próximos cuatro años aquí son como lo vamos a un gobierno municipal que los la subida en trescientos cuarenta y siete millones de euros en segundo lugar tenemos un Ayuntamiento con mil millones de euros de supe Habitat y por tanto yo creo que hay capacidad presupuestaria para poder absorber esa subida de cuatrocientos sesenta millones pero es que además respecto del año dos mil quince este Ayuntamiento tienen una capacidad de gasto presupuestaria superior en cuatrocientos millones de euros precisamente a lo que sucedía en el año dos mil quince yo creo que una buena administración una gestión eficiente una gestión eficaz con el superávit que hay da para bajar desde luego en nosotros tenemos los cálculos hechos esos cuatrocientos sesenta y seis millones sin necesidad de rebajar el nivel de prestación de servicios públicos en la ciudad de Madrid que por cierto está rebajado por una sencilla razón porque como el presupuesto además no se ejecuta pues tenemos un problema

Voz 0867 27:39 eh eh escucha este verbo Rey municipal Izar que les sugiere me sugiere

Voz 10 27:45 que es una forma de enmascarar un proyecto que tiene una raíz profundamente ideológica que no atiende a la razón esencial que es la mejor prestación de los servicios públicos fíjate yo no soy contrario a la daba existencia de empresas públicas por ejemplo Jonas de menca a mi me parece que Mercamadrid funciona estupendamente me parece que Ifema es un consorcio que funciona extraordinariamente desde lo público me parece que la EMT también es una empresa que tiene que seguir siendo pública pero yo sí reconozco una cosa no entiendo porque la Funeraria tiene que ser pública en un sector que está completamente liberalizado a mí eso me extraña no sé porque Calle treinta tiene que gestionarse desde lo municipal no sé por qué el teleférico tiene que gestionarse desde la empresa municipal de transportes es decir en sectores que tienen competencia económica hay que están liberalizados a mí lo que me dicen me pregunto por uno

Voz 0867 28:29 Cima Benzema yo creo que no debe haber sido

Voz 10 28:31 municipalidad oí por cierto yo creo que la verdad es que es una de transporte disculpe similar

Voz 0867 28:36 por ejemplo la EMT salvando las distancias unos autobuses y los otros en bicicleta

Voz 10 28:40 hombre yo creo que no es lo mismo el servicio público de transporte que es el la EMT y que además está reconocido legalmente como tal que lo que son transporte un sistema de transporte mediante bicicletas ha dicho de otra manera de esa manera

Voz 0867 28:52 que aún no es el teleférico no no es así para ir a pasar un día de va de picnic en la casa de

Voz 10 28:57 yo suelo de otra manera las motos eléctricas también las tenemos que municipal porque es un medio de transporte también como las dice que las motos eléctricas no la bicicleta así yo creo que ahí lo que hay que hacer es si hay competencia dejarlo haber también muchas veces me dice no es que vosotros queréis que lo rentable sea para el sector privado y lo deficitario para el público bueno es que también tenemos que tener en cuenta que lo público está compitiendo con lo privado a cargo de los impuestos que pagan precisamente desde el sector privado con lo cual yo creo que hay una doble fuente de financiación que es una cierta competencia desleal

Voz 0867 29:26 mire una una preocupación de muchos universitarios que estudian en la ciudad universitaria Ike dicen que uno preguntan sobre todo no en voz alta que cuando va a llegar allí víctima que cuando van a poder utilizar el servicio municipal de bicicletas del Ayuntamiento de Madrid usted extenderá seguirá extendiendo bicis sus llegar hacia universidad porque al margen

Voz 10 29:44 de del modelo de gestión al margen del modelo gestión al margen de toda la polémica sobre el contrato que licitó el PP al margen de toda la polémica sobre la municipalidad ha hecho que ahora iba a firmar Madrid Ahora Madrid yo creo que es un servicio público de bicicletas en este caso es bueno un servicio de alquiler de bicicletas como es víctima yo creo que es bueno para la ciudad de Madrid y más si son eléctricas hay que reconocerlo dada la propia orografía de Madrid nuestras condiciones climatológicas porque invita a la utilización de la bicicleta y aunque muchos me lo nieguen yo soy partidario de que la bicicleta por supuesta esté en el menú de movilidad sostenible de una ciudad moderna como tiene que ser madre

Voz 0867 30:21 qué hacemos con los Juegos Olímpicos

Voz 10 30:23 pues la verdad es que lance yo lance la propuesta de que se hubiera un amplio consenso habría que intentarlo oigáis en suma o todos al carro Tengo que reconocer que es las pocas propuestas en las que ha tenido un éxito casi completo salvo Carlos Sánchez Mato que ya ha dicho que no pero he visto que Begoña Villacís apunto inmediatamente que Manuela Carmena lo considera tentador que Pepo hoy ha hecho declaraciones Hernández también al respecto por tanto oiga pues me alegro de haber lanzado esta propuesta que yo suponía que podían obtener este amplio consenso pero veo que oye hay cuestiones de sentido común en la que se puede estar de acuerdo

Voz 0867 30:53 para luego toca pelear lo claro luego toca pelearle sabemos y tenemos experiencias heridas heridas profundas además del pasado reciente

Voz 17 30:59 no son fáciles de curar es es cierto siempre he pensado que

Voz 0867 31:03 al final uno se deja un dineral en promoción extra que le viene muy bien a la alegría no

Voz 10 31:06 ver a la ciudad a la marca Madrid también pero

Voz 0867 31:09 no llega a las finales IVE como se mueve todo aquello en el COI y se da cuenta que que se está enterrando en ganada el eh

Voz 10 31:15 el otro día estuve desde reunido ya con Alejandro Blanco

Voz 0867 31:18 que no sopa JJOO sino también para adoptar

Voz 10 31:20 dar temas de deporte en la ciudad de Madrid llames

Voz 0867 31:23 lo explicando que ha cambiado el método de Colombia no ayer Begoña a las ciudades dicen que ahora todo es más limpio

Voz 10 31:28 se claro es todo Marlene limpios hombre dijo Alejandro Blanco cara a todos más limpio que ahora desde luego se va desde el primer momento con la Comisión de Evaluación del COI me del COI que los controles son más estrictos por tanto yo creo que en esas condiciones si merece la pena participar digo que creo que Madrid tiene un argumento que podemos copiar la Lula Lula en Copenhague cogió un mapa mundi dijo este es el único continente donde nos han celebrado los Juegos Olímpicos yo cogeré un mapa mundi diría es la única gran capital del mundo una gran ciudad el mundo donde nunca han celebrado los Juegos Olímpicos yo creo que el COI ahí algunos debe si usted es alcalde como ha

Voz 0867 32:01 pacificar a los servicios de emergencia los bomberos que están en pie de guerra con la aplicación de las treinta y cinco horas o a la Policía municipal que no se entiende con el actual Gobierno tenido más de un problema de tres bueno ha tenido problemas imprimirse el con el concejal

Voz 17 32:12 bueno pues creo

Voz 10 32:13 que lo primero es tener un cauce de interlocución una interlocución que no esté quemado yo lo respeto no Javier Barbero y a mi me parece que es una persona que en el trato personal desde luego muy agradable y muy afable dentro de mis diferencias ideológicas que tengo con él pero es cierto que está quemado es decir yo creo que no sirve como interlocutor con la Policía Municipal con los servicios de emergencias se lo dije incluso a Manuela Carmena en algún pleno Le dije alcaldesa coja usted directamente la interlocución pero está claro que la Policía municipal no confían Javier Barbero podemos discutir sobre las causas nos echarán la culpa a un hoy otras echarán la culpa a otros pero atendamos al hecho objetivo ya que estaba quemado en su interlocución por tanto lo primero que tenemos que establecer son cauces de interlocución claros con la Policía Municipal y los servicios

Voz 0867 32:52 EGEDA y a partir de ahí hacer un diagnóstico de las no

Voz 10 32:55 necesidades que tienen tanto en recursos humanos como en medios materiales desde luego lo que nunca le pasó el Partido Popular es que la cúpula de bomberos hiciera una rueda de prensa dijera que había habido una purga estalinista eso jamás nos pasó a nosotros por tanto creo que lo que ha fallado sinceramente es que no han percibido que había una voluntad de diálogo sincero interlocución por parte del equipo de gobierno

Voz 0867 33:14 en esa zona de la Gran Vía donde estas esa puerta de ese establecimiento el Primark se eh normalmente a los manteros se realiza la venta ilegal de todo tipo de productos setas de fútbol y calcetines de pantalones eso cómo se combate pues no es suficientemente dura la Policía Municipal de aplicar la ley o hay que ir como dice Manuela Carmena el origen del problema hay reconducir la situación para que para que esta gente que es el último eslabón no de de de de las mafias que que les llevan a la calle pues que consigan un trabajo y que no estén ahí con la manta vueltas desde o eso creo que nadie quiere ser mantero quiere

Voz 10 33:49 tras en esa situación de vulnerabilidad por tanto que el foco nosotros no lo ponemos en los manteros a los cuales además siempre hemos dicho que hay que poner a su disposición los recursos sociales del Ayuntamiento de Madrid que además una de las grandes ámbitos de competencia en ámbito en materia social son las personas en situación de especial vulnerabilidad pero el problema es cierto son el último eslabón de unas mafias entonces todos sabemos que esas mafias son las que de verdad están lucrado con la actuación de Laurent matarse la calle todos sabemos más o menos dónde están los pisos donde esas mafias en Lavapiés tienen todos sus centros de producción y distribución han bajan un ochenta por ciento las intervenciones de la Policía Municipal en esos pisos eso es lo que debería respondernos Manuela Carmena cómo es posible que hayan bajado un ochenta por ciento cuando todos sabemos que están identificados los lugares de distribución de toda esta mercancía de venta ambulante ilegal no fijemos el foco en los manteros que desde luego nadie quiere ser mantero yo estoy dispuesta a darle los recursos sociales que sean necesarios fijémonos en las mafias que están explotando a los manteros y actuemos sobre esas mafias para cortar esta situación

Voz 0867 34:47 E l pregunto también por los lateros que es una situación muy

Voz 10 34:49 la Liga idéntica dio el el

Voz 17 34:52 el otro día estaba el otro día que fui al al al metropolitano me quedé asombrado de la cantidad de lateros que había por los alrededores del estadio tranquilamente desvió

Voz 0867 35:02 a usted le echa en cara a la Policía Municipal que no actúe con más contundencia porque es así que son actuaciones en la calle

Voz 10 35:06 esas son actuaciones en la calle Brett también es cierto que que que a veces es complicado poder llegar a todos los lateros que había en aquel momento en el estadio pero sí creo que la Policía Municipal juega con una mano atada a la espalda por este equipo de gobierno

Voz 0867 35:22 yo valoro mucho su papel como youtuber pero me ha fallado en una cosa que se jugó usted es uno de los vídeos para que vea que lesivos pincho de tortilla y caña si el Rayo no descendía yo usted da por hecho que no iba a descender ya

Voz 17 35:36 pues la verdad es que los augurios no han fallado los augurios espero que no me fallan en los resulta electoral no promete nada no

Voz 0867 35:47 que en videoclips no se gasta mucho pero cuánto se gasta Martínez Almeida en la campaña electoral de las municipales del Partido Popular

Voz 10 35:53 si les digo la verdad sinceramente estoy dispuesto a dar ese dato sin ningún tipo de problema pero no es tanto lo desconozco por una cosa porque además por decirlo claramente el presupuesto es un presupuesto a nivel nacional y entonces

Voz 17 36:03 cada campaña municipal y autonómica le han asignado una determinada cantidad estoy dispuesto tranquilamente a pasarles el dato de la cantidad asignada la candidatura de José Luis Martínez al Ayuntamiento de

Voz 0867 36:14 lo esperamos Carlos Sánchez Mato hemos dijo que su campaña no llegaba a los treinta mil euros entonces que tenía que meter cosas en el coche llevarse las pancartas de aquí para allá y que ya no estaba en edad de cargar cosas que le toca cargar algo a mí me

Voz 10 36:25 cargará algo folleto folletos que partiendo por la calle hombre tampoco

Voz 0867 36:29 anegar es nuestro tope es más alto

Voz 10 36:32 hasta mil euros de Carlos Sánchez Mato como también es más alto lo que la cantidad que está gastando Manuela Carmena o Íñigo Arjona

Voz 4 36:38 estamos rallys también escucha esto que lo estamos poniendo creo que le gusta mucho en una entrevista que si usted se iba a una isla

Voz 0867 36:56 es desierta en plan superviviente se llevaría la discografía completa de los daños te gusta mucho

Voz 4 37:01 bueno eso parece estar no su no no no no no no no no

Voz 10 37:11 y Juliette eh tú

Voz 4 37:13 pero no no se esperaba es que se me ha ido a mi se me ha ido y yo creo que es no puede ser una como a gusto eh

Voz 0867 37:23 cómo conoció lo vamos a comprobar cómo conoció a ir estaba en qué en qué momento se aficionó la música Dire Straits

Voz 17 37:29 me afición a la música de estrés porque yo estuve un año destinado en Toledo que fue en el año dos mil dos un abogado del Estado como abogado del Estado y entonces iba todos los días a Toledo volvían al coche y entonces ahí fue cuando lo cogí mucha afición vamos que voy a mirarlo porque lo tengo aquí ya soy un desastre para los nombres

Voz 4 37:50 vamos a asumir un poco la música Martínez Almeida busca la Cartuja versionar alguna andaba equivocado muy Lane

Voz 10 38:00 muy bien con una serie que me gusta mucho que es vano Jurado

Voz 4 38:02 los Hermanos de sangre la derecha

Voz 0867 38:05 que no se conforman sólo con los discos de Julio Iglesias y que tiene buen gusto musical señor Martínez Almeida que haría si fuera alcalde de esta ciudad que es lo primero que haría cuál sería la la primera medida que tomaría usted

Voz 17 38:18 la primera medida que yo tomaría si fuera alcalde de esta ciudad creo sería bajar a la calle bajara a la calle hablar con los madrileños de verdad creo que esa es una cuestión que también ha faltan este equipo gobierno creo que no han bajado lo suficiente a la calle a hablar con los madrileños creo que Manuela Carmena yo no dudo de su buena voluntad de sus buenas intenciones pero creo que ha sufrido lo que a veces se llama el síndrome de la Moncloa en la segunda legislatura el presidente del Gobierno pues yo creo que Manuela Carmena ha sufrido el síndrome de Cibeles demasiado pronto creo que no se puede perder de verdad el contacto con la calle en el contacto con la realidad

Voz 0867 38:51 José Luis Martínez Almeida gracias por venir a las entrevistas electorales del Hyatt Centrica en La Ventana de Madrid suerte en la campaña que vaya todo bien muchas gracias igual vendería ustedes mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte mañana día de San Isidro queremos salir un poquito fuera de Madrid charlamos aquí con dos alcaldes a los que separan cuarenta años de edad pero también de gestión salto generacional de alcaldes en La Ventana de Madrid hasta mañana