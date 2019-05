Voz 2 00:00 acto

Voz 3 00:22 David tres buenas noches buenas noches aquí alguna

Voz 4 00:24 Juanma nuestra cara ves la continuación de lo que estamos hablando hasta ahora porque nos centramos en esa retirada de la fragata Méndez Núñez del grupo de combate estadounidense Abraham Lincoln

Voz 1880 00:32 sí esa retirada al menos mientras se encuentra en Oriente Medio como decisión temporal dice decía esta mañana Margarita Robles que se interrumpe el acompañamiento con la fragata porque esa misión no estaba prevista ahora al Gobierno de Estados Unidos

Voz 5 00:46 ha marcado una misión una misión que no estaba prevista con el Gobierno español y desde ese punto de vista nosotros pues eh temporalmente interrumpamos S

Voz 1880 00:56 bueno el caso es que estamos hablando de esta decisión del Gobierno pero que es una fragata eso es de lo que hoy vamos a hablar en la cara nuestra cadáver para describir qué es una fragata íbamos a la fragata es un buque de guerra para misiones de patrulla hay escolta dotado con armas anti submarinas anti aéreas de superficie fragatas también una palabra que aparece por PRISA otra vez en español en mil quinientos treinta y cinco en una carta que escribió Juan de Valdés desde Nápoles es un italiano mismo porque su origen italiano es FERE Gata en la etimología hay varias líneas para unos su origen estarían el Diego a frac datos que es sin puente abierta otro Se van al árabe con arriba Cat qué sería barco incendiario y después eh Joan Corominas dice que viene de la expresión now fragata con posible origen porque las fragatas se usaban en los naufragios eran barcos de pequeño tamaño que las galeras llevaban sujetas a la popa para usar en emergencias el también hay un pájaro no que sea maragato lo hemos descubierto si se llama fragata real es un ave vive en el océano Atlántico tropical en Florida en las Antillas en las islas de Cabo Verde también las costas del Pacífico americano desde México Ecuador incluyendo las Galápagos también es grande mide un metro de longitud hijos con dos metros de envergadura pero nosotros hoy Ángels vamos a dejar los pájaros Nos vamos a los barcos y antes de conocer un poco más las fragatas abrimos el capítulo musical de la cara B con el barco extraño con el Straits Bout de los Water Boys Los chicos de la

Voz 3 02:21 de pues nada

Voz 4 02:33 el siglo XXI conocemos fragatas como esta Méndez Núñez pero de que pocas son desde cuándo hay fragatas mira esto me lo ha contado esta tarde Antonio Luis Gómez Beltrán que

Voz 1880 02:41 es historiador naval es además autor de los libros la invencible su leyenda negra e islas Terceiro

Voz 6 02:47 ya en el siglo XV y sobre todo en el siglo XVI hay bastantes referencia aún diseño tecnológico se empieza a denominar tratan de hecho en las esporas era la fragata edad

Voz 7 03:01 una cadera disminuida

Voz 6 03:04 este apenas de estaría a Dios banco con es menos que se utilizaba para operaciones de exploración de avisos y norte

Voz 1880 03:14 me contaba también Antonio que después en el siglo XVII no se refería tanto a la embarcación sino al modo de trabajo

Voz 6 03:20 no era un tipo de barco que era más bien un concepto de actuación tenía combate Chase buscaban un marco que tuvieran unas características determinadas de velocidad rapidez para enfrentarse a los Corsario pero había distintos tipos cómodo Sabra las finanzas o locales once de hola sabrá que muchos documentos que vieron como fragatas porque porque haciendo la misión de la fragata más que el tipo el tipo estándar de los buques de guerra en el siglo XVII cuando se va desarrollando durante la Guerra de los ochenta

Voz 1880 03:57 así que es ese año su mejor momento cuando se empiezan a construir como tal las galeras en la guerra de los ochenta años

Voz 6 04:02 elemento de combate que durante la Guerra de los ochenta años a raíz de la reactivación bajo el mandato del conde duque de Olivares va a tener un gran desarrollo si se va a crear una alzada se denomina alarmada de Flandes que tendrá que durante ese éxito luchando con la controlado fragmenta es Holanda

Voz 8 04:20 a va no

Voz 1880 04:27 y este es el ferry fervor de los de la Sandro Sisters vamos a conocer ahora ya el presente de las fragatas dejamos atrás los Gale once tés y brasileño espinacas para hablar de las fragatas de hoy del siglo XX para eso nos escuche de Jesús Valle que es ingeniero naval Jesús muy buenas noches

Voz 9 04:45 qué tipo de embarcación nos tenemos que imaginar cuando hablamos de las fragatas de hoy

Voz 7 04:51 claro para Gaza de hoy son son una embarcación cuando son son buques de un porte como de ciento cincuenta metros de eslora o más grandes con mucha tecnología son son un barcos bastante rápidos y ocho nudos y medio XXIX con muchas armas poco visibles normalmente con un helicóptero les da apoyo

Voz 10 05:14 y sobre todo son son

Voz 7 05:17 que es muy polivalentes para que las armadas puedan puedan realizar una gran cantidad de acciones con estas con con estas fragatas

Voz 9 05:26 dirías Jesús que son los mejores buques militares

Voz 7 05:30 hombre yo no me atrevería tanto pero sí creo que son los buques militares que más juego le dan a a una armada

Voz 9 05:37 y se puede usar para cualquier tipo de misión antiaérea o de guerra submarina tú decías antes que era polivalente

Voz 7 05:44 sí es no es muy se puede se ponen poner diferentes sistemas de armas para hacer pues eso omisiones antiaéreas errante submarina pero pero también se utiliza mucho en otro tipo de misiones

Voz 9 05:58 incluso para acciones humanitarias para misiones humanitarias utilizan

Voz 7 06:01 te últimamente en España tenemos un un armada que que está muy dedicada a misiones humanitarias muy dedicada a misiones de imposición de resoluciones de la de la ONU iba a conseguir una una defensa más que un ataque no la verdad es que estas estas fragatas de hoy en día

Voz 10 06:24 sobre todo los moverlos

Voz 7 06:27 muy polivalentes que que tenemos en España hay que construimos aquí en España permiten permiten muchísimos tipos de actuaciones y de acción

Voz 9 06:37 para que nos hagamos una idea cuanta tripulación puede llevar por ejemplo

Voz 7 06:41 estamos hablando de unas doscientas personas paso

Voz 9 06:45 sin yo veo un barco yo no tengo ni idea eh pero si yo veo que veo embargo como sabré que es una fragata dime algo que la distingue especialmente a simple vista

Voz 7 06:53 bueno no no no es tan fácil que además hay un tipo de barco que es la corbeta que digamos que es una fragata pequeña o la fragatas una corbeta grande por así decirlo básicamente lo que vamos a ver es un barco muy estilizado con unas con con lo que llamamos una copa de espejo es decir que cae cortado en la en la zona de la popa si lo hubiésemos por debajo de del agua no está que mucho que tiene un don More un domo de Sónar que llamamos nosotros donde hay un sónar que que bueno está escuchando que es lo que pasa es un día es marinas suelen ser embarcaciones de de doce dices en las las que nosotros fabricamos aquí en España tienen una una torre como de comunicaciones que no tiene prácticamente antenas es es un un bloque ahí va un sistema de combate que se llama la X que la verdad que es una maravilla en la popa se puede ver un helipuerto osea en la parte de la parte de popa vemos un un trozo que es que es plano dónde dónde van a aterrizar los servicios

Voz 9 08:04 los no sé a distinguir a simple vista a pesar de Apple no Joyce que además estaba a bordo de una pero yo creo que a simple vista no no las habría distinguir Jesús muchísimas gracias

Voz 3 08:16 muchísimas gracias hasta luego

Voz 1880 08:28 fragatas que también tienen capitanes no como este capitán de su corazón del grupo daba no sé si os acordaréis canción del ochenta y cinco fue número uno mucho tiempo aquí y la verdad es que yo creo que este grupo Double

Voz 4 08:39 sólo hizo una canción cierto acá estoy convencida Cristina hace bien el Gobierno en retirar esa fragata

Voz 0436 08:46 bueno en principio yo con los datos que manejo efectivamente es el objetivo de de la acompañamiento de Abraham Lincoln en a otro entre otras cosas también el del entrenamiento el aprendizaje desvía de su ruta pues estaría justificado la reacción y la decisión de España que no accede en todo caso entrar en ningún tipo de controversia con la Ejecutivo de EEUU ellos ellos son soberanos de acercarse nosotros de de no seguir y luego cuando valoramos a falta de de no sedes hay algún detalle que se comprometiera a España seguirlo como socio de de de Estados Unidos pero en principio no parece

Voz 0019 09:22 sí yo creo que parece parece razonable sobre todo marca un periodo en el que no estamos en eso del seguidismo Estados Unidos no hacer lo que ellos hacen para de ese modo tan de algún modo paleto intentar ser algo en el orden interno

Voz 4 09:36 qué hacía Aznar es si por eso por que ahora ya no no lo asocie con paleto pero sí lo estaba pensando ahora con lo que hacían darnos

Voz 1617 09:44 es verdad que la ministra ha argumentado muy bien que la decisión es técnica y no política pero pero Gonzalo lo ha resumido bien no preverse con Estados Unidos aquí pues siempre tiene algo de política no no no es sólo una decisión pool aunque es la explicación sea técnica siempre puede tener una interpretación política no

Voz 11 10:05 además ni brava

Voz 1880 10:10 conocéis la voz no es Tina Turner remató corren esta esta realmente es una canción para niños que se cantan grupo y entonces cada voz comienza a cantar una estrofa después que el anterior

Voz 11 10:23 ha dotado llevado

Voz 4 10:26 no vamos a colonias prácticamente que películas de fragatas ha servido para la cara B haber he de bares

Voz 1880 10:31 los de marinos y de marinos así un poco en general vamos a empezar escuchando la banda sonora de Master and Commander

Voz 13 10:42 es una película de dos mil cinco basada en las novelas de Patrick O'Brien es la historia de un marino británico a bordo de una fragata esta sí que es fragata Price durante las guerras napoleónicas y si os acordáis el protagonista es Russell Crowe

Voz 14 10:59 eh

Voz 1880 11:07 eso es El holandés errante si es la ópera de Wagner El holandés errante que es un barco fantasma el más conocido de todos los barcos fantasma está condenado a navegar sin rumbo perdido por todos los océanos de El Mundo realmente este barco sólo ha podido ver de lejos

Voz 5 11:23 cuando me abandonasen aquí inmuta a dejada de la mano cambios juntillas tiene algo muy importante

Voz 3 11:33 la próxima vez conmigo

Voz 1880 11:35 bueno visto claro no podía fallar no podía fallar gatas del Caribe que resulta que basaba va a continuar sin ya que va a continuar sin Johnny Depp parece ser que la quinta entrega no recaudó tanto como las anteriores Ike también la popularidad de Johnny Depp ha caído así que Disney ha decidido prescindir de él yo no sé cómo será la sí

Voz 3 11:54 yo tampoco sé que quién va a ser todavía no se prepara diremos piratas y hay muchos más nuestro favorito por supuesto el de la canción Espronceda te lo había escuchado así verdad en heavy además si es que los genes luego son nos puede unos tiernos

Voz 1880 12:21 me una una banda de La Rioja que se llama Tierra Santa más barcos que tenemos en la memoria venga pues mira por ejemplo en Moby Dick de Herman Melville lo he traído una versión cinematográfica mil novecientos cincuenta y seis John Huston

Voz 15 12:34 yo he ido encontrando Messi tiene decidí embarcar para conocer los paras del modelo ahora cuando estoy triste y Manu barato

Voz 16 12:42 cuando siento porque en esta

Voz 1880 12:45 la versión el capitán James Gregory Peck el protagonista como sabéis sólo quiere dar caza al cachalote blanco que él ha dejado maltrecho no Easy nos vamos al teatro tenemos todavía la oportunidad de ver la versión de Juan Cavestany de Moby Dick está este mes el día diecisiete que es un par de días tres no día de Irán el día diez en Cuenca en elegido el día veinticinco en Ceuta el día treinta y uno es con Josep Maria Pou que él es el capitán ajado

Voz 17 13:12 mira Arpón lo contemplas de auténtico cuartel Godard Goikoetxea y me darán su sangre

Voz 1880 13:20 llevamos años ya con la petición del oyente más bien con la petición del jefe

Voz 18 13:24 las llamas nada que ha

Voz 4 13:34 date cuenta que de esto sólo nos acordábamos el jefe ello situ con lo cual quiere decir la edad que tenemos en la pelea

Voz 1880 13:41 es una pelea que se llama Botón de ancla y este es un tema del luego dinámicos los escuchamos perfectamente se llama guardia marinas hoy realmente la Pelli tiene tres versiones se hizo una en el cuarenta y ocho otra en las sesenta y otra en el setenta y cuatro y ésta la del sesenta es en la que aparece en el dúo dinámico que son dos marineros tenemos una segunda petición del oyente Ésta no es de el jefe del equipo El velero de Perales

Voz 3 14:09 de una fragata hemos acabado en un velero saber nos quedan

Voz 19 14:15 mi

Voz 3 14:20 bueno que escuchando esta canción de

Voz 1880 14:21 años setenta y nueve también es fácil acordarse de un juego seguro que hemos jugado todos al juego de los barquitos en aquellos años lo hacíamos con papel y boli Se trataba de otro jugador que había colocado en una cuadrícula sería con números y letras de las tres palabras eran agua tocado hundido os acordáis no se hubiese vendía más sofisticado era el hundir la flota de la infancia también el barco pirata yo no sé si alguno de vosotros lo tuvisteis era de un nivelazo

Voz 3 14:46 y con qué cerramos la cara B pues vamos a ganar la grave

Voz 1880 14:49 los protagonistas los que están en las fragatas los que trabajan en la Marina