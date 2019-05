Magdalena Valerio: "Estamos velando para que se haga un uso adecuado de la jornada laboral"

Voz 0194 00:00 Magdalena Valerio ministra buenas noches muy buenas noches ayer nadie lo había tomado en serio si estamos preparados que ha pasado de ayer a hoy

Voz 1 00:08 bueno yo no lo he totalmente coordinado lo que dije ayer con lo que dije hoy es desde luego el Gobierno se lo ha tomado a salió Se hizo un real decreto ley de medidas diversas eran de medidas urgentes de protección social pero también de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo esto se aprobó el ocho de marzo en un Real Decreto Ley ese publicó el doce de marzo de este año ha habido un periodo que se denomina de Alexis de digamos de espera e para que entrase en vigor la ley y que las empresas pudiesen adaptar sus registros de jornada bueno hay algunas que los tienen ya en este país hay empresas en las que ya el registro de jornada existía y las que no estaban haciendo pues dos meses para que se adapte a la nueva normativa que entró en vigor exactamente

Voz 0194 00:59 de de toda la pierdo ministra pierdo ministro la pierdo ahora ahora sí es el problema que tenemos con los mobbing ahora sí ahora sí yo le quería preguntar porque si se me dice que España asista preparada también hay una cosa que ayer me llamó la atención y es que el Ministerio publicó la Guía práctica ayer que era un día después de que la norma entrara en vigor no hubiera sido mejor publicarla antes

Voz 1 01:24 bueno pero es que es que has no se han empezado a recibir consultas en cuanto a dudas hasta esta última semana la semana pasada los otros la norma además es una norma que no hemos querido poner un tipo de registro rígido precisamente para que las empresas se adapten de acuerdo los trabajadores y los representantes de los trabajadores y la empresa les bien por convenio de empresa o bien por acuerdo directamente de los trabajadores con la empresa al registro que consideren pertinente pues en función a la modalidad de puesto de trabajo al tipo de centro de trabajo a la actividad bueno pues cuando hemos empezado a recibir consultas pues la Dirección General de Trabajo que es la competente para resolver las dudas esta norma que quiero otra que tiene que ver con el con el trabajo bueno pues es hemos decidido sacar estaría pero vamos la norma se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día doce de marzo entró en vigor el día doce de mayo que se ha hecho pues cuando hemos visto que no se estaban planteando dudas pues hemos decidido sacar la guía la Guía práctica eh pero vamos no era obligatorio para nada según la ley sacar absolutamente ninguna guía práctica lo hemos hecho para intentar facilitar y por supuesto si alguna empresa sigue teniendo dudas eh pues puede perfectamente elevar las mismas a la Dirección General de Trabajo que con total o a la Secretaría de Estado de Empleo que les serán resueltas sin ningún tipo de problema sabíamos que estaba pendiente esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia había ya unas conclusiones el abogado de la hacía gerencial en el sentido de que se iba a obligar a todos los Estados miembros a tener regulado estos registros de jornada bueno pues existían ya esas conclusiones nosotros decidimos incluir esta regulación en el último real decreto ley que es Ministerio de Trabajo el Consejo de Ministros y luego a la convalidación en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados así que él pues han sentencia como ha acabado ha dicho esta mañana ha pillado al Gobierno con los deberes hechos con una regulación puesta en marcha ahora evidentemente si hay empresas que todavía no han hecho los deberes pues los tendrán que hacer claro

Voz 0194 03:47 me gustaría me gustaría escuchar esta declaración que hacía esta mañana Pablo Casado en contra de la ley

Voz 2 03:52 ahora que sólo pueden recaudar a través de hacer un Gran Hermano para observar qué hace el trabajador autónomo o el empresario oiga lo que tú se tiene que hacerte una inspección unifica lo que usted tiene que hacer es crear condiciones para que haya más gente trabajando bajar las cotizaciones sociales ya verá usted cómo con bajos impuestos todo el mundo está encantado de pagar impuestos sobre todo si tiene empleo que le responda ministra

Voz 1 04:14 bueno es inenarrable usada lo que dices y me resulta difícil utilizar un calificativo para lo que acabo de escuchar que espero que se casado cuando ha hecho estas declaraciones desde luego no había leído la sentencia que ha dictado el Tribunal de Justicia UPA claramente que para garantizar el cumplimiento de la Directiva relativa aquí puede trabajo y la Carta de los Derechos Fundamentales de europea de los Estados miembros deben imponer a los empresarios la obligación de implantar un sistema objetivo fiable ya flexible que permita computar la jornada laboral día a día que realizaba por cada trabajador sea es decir deja libertad a los Estados miembros a que regule pero hay que regularlo los pues eso casándose opina esto pueden además estoy Gran Hermano vamos a ver pero para para garantizar que los trabajadores que este país y tiene un contrato a tiempo parcial trabajan a tiempo parcial por cierto la jornada parcial por por eso la inspección de vez en cuando ponen multas porque no se cumple de esta normativa ya aquí lo que está registraba tan solo quitar también pero bueno esto esto esta modificación este añadido que sea he dicho al artículo treinta y cuatro del Estatuto de los Trabajadores se han ampliado un apartado llaman mueve ha sido para establecer una máscara pero sí para que se generalice esta esta obligación si es que estamos velando por qué usa adecuado de la jornada laboral no se pueden permitir respeten las jornadas si hace una persona obras extraordinarias dentro de la ley se las palien o que será compense con tiempo libre la conciliación de la vida laboral y personal es bueno para la seguridad dice algo laboral es una competencia desleal en las empresas que cumpla impida que no cumplen es cuando también señor casado dice bajar las cotizaciones estupendo vamos a resolver la Seguridad Social vamos a ver usasen ordinarias los trabajadores lo esto es lo que cobra las empresas policial extraordinario en la Seguridad Social necesita también recurso no sé qué piensa hacer ese casado y bueno menos mal que cómo no va a gobernar pues no existe el peligro de que ponga en marcha

Voz 0194 06:22 la ministra muchísimas gracias por habernos atendido gracias y muy buenas noches

Voz 1 06:27 muchísimas gracias a ustedes y un saludo para las personas que no se está escuchando buenas noches