Barça, Bayern y City, dispuestos a pagar la cláusula de Rodrigo y el Atlético habla con Marcos Llorente

Voz 1375

00:16

contado que a Juanfran que se va a Filipe ya sabéis que se ha ido Lucas habló ayer al Bayern Munich ya sabéis que se va a Godín has contamos aquí en enero que se iba al Inter será Griezmann noticia que os damos a esta hora de la noche va a venir un club para pagó que dejará el Atlético de Madrid el destino hay una oferta y un interés del Barça pero ojo que la competencia aquí es bestial Rodrigo tiene otros dos pretendientes que están dispuestos a pagar la cláusula llevárselo pagan algo más del doble de lo que gana en el Atlético de Madrid son el Bayern de Munich a donde se va Lucas el Manchester City donde Pep Guardiola reza un día sí y el otro también para convencer a Rodrigo que deje al Atlético y al Cholo hice vaya a la Premier eso ya lo saben en el Atlético de Madrid es noticia que os adelanto a esta hora en El Larguero pero ya lo saben en el club y hombre si yo fuera el Atlético de Madrid me preguntaría esta noche qué coño está pasando espera que a lo mejor no terminado esto suena a una desbandada importante es tono normal pero ni mucho menos más Gabi el año pasado más Thiago más Torres qué está pasando eso esto es una reflexión mía no sé si la compartir o no si yo fuera el Atlético de Madrid me preguntaría ostrás qué está pasando aquí