El Larguero: Primera Parte (14/05/2019)

Voz 0198 00:00 con la gente de los despachos quería enseguida habla con con vosotros críticos en nada para deciros que he tomado la decisión de de irme de otras cosas es tener otros desafíos Marco está o no coge el he ese camino pelo es lo que siento y lo que necesita

Voz 1375 01:11 estoy muy buenas noches a la era Griezmann en el Atlético de Madrid cinco años ha durado y hoy se ha confirmado lo que os contábamos el domingo en el Larguero estaba el Atlético de Madrid detrás de este asunto y con la mosca detrás de la oreja porque se temía que ya lo tenía hecho con el Barça por eso os conté que esta semana habría una reunión esa reunión ha tenido lugar hoy en el domicilio de Miguel Ángel Gil Marín a las siete de la tarde la reunión ha durado dos horas estaba Miguel Ángel Gil estaba el Cholo estaba Andrea Berta estaba Antoine Griezmann una reunión que ha comenzado con Griezmann tenso nervioso pasándolo realmente mal ante el sapo que tenía que soltar que más o menos todos lo intuían esta vez ya no se lo podía callar esta vez ya no estaba Piqué para rodar ningún documental estaba Miguel Ángel ha mirado a los ojos y le ha dicho Antoine dime si te vas a ir la respuesta de Griezmann ha sido muy bien recta lo ha dicho me voy será dicho al Cholo se lo ha dicho a Miguel Ángel Gil Marín y como digo estaba presente también Andrea Berta en ese domicilio del consejero delegado del Atlético durante dos horas han estado hablando de de un montón de cosas no poco a poco Griezmann se ha ido relajando se ha ido de es tensando viendo que por parte del Atlético había buen talante porque que en el fondo yo creo que no va a haber mucha gente esta noche que escuchando esta noticia que ya venimos anticipando desde el domingo en la SER se vaya a tirar de los pelos Si es que del Atlético de Madrid tengo esa son nadie duda del peaje futbolista que se Antoine Griezmann pero por tierra Mariaire Se han venido lanzando mensajes en los últimos tiempos de capitanes veteranos jóvenes en la misma lección aquí tiene que estar el que quiera estar en el fondo todos tenían la sensación de que aquí Griezmann estaba pero no quería hasta por eso él el verano pasado después de que Miguel Ángel Gil Marín le pusiera encima de la mesa pues hasta el Wanda Metropolitano y parte de la fuente de Neptuno y lo dijera quédate aquí toma todo lo que quieras ven veinte millones limpios por temporada el a pesar de todo eso que le dio el Atlético para hacerle sentir un jugador importante para hacerle sentir la estrella y el jugador franquicia de este club de este proyecto él dijo perfecto gracias por todo pero sí Nos importa el uno de julio bajarme la cláusula eso estaba ya en la cabeza de Antoine Griezmann así que se ha cumplido lo que te contamos como digo el domingo Antoine Griezmann ha comunicado que el uno de julio así se lo ha dicho al entrenador y a los directivos el uno de julio les ha dicho esta tarde vendrá un club que abonará los ciento veinte millones cláusula lo que vale Griezmann a partir del uno de julio le han preguntado qué equipo es si se va al Barça Griezmann ha dicho que no lo es es decir evidentemente el destino de Griezmann es el Barça evidentemente Griezmann se va al Fútbol Club Barcelona pero dice que eso no se lo ha podido decir en el Barça callan en el Barça juegan al despiste hay llamadas cruzadas pero en el Atlético de Madrid sabían que Griezmann lo tenía hecho con el Barça los compañeros saben que Griezmann lo tiene hecho con el Barça en el Barça de momento lo que dicen es tenemos una final de Copa no nos queremos distraer enseguida vamos a hablar con Kiko Narváez con Miguel Martín Talavera Pedro Fullana va a estar Gustavo López y Gustavo López os vamos a contar que dicen en Barcelona bueno yo creo que es una noticia que aunque se intuye que podía ocurrir no deja de ser la bomba de la temporada un Griezmann que va al Barça veremos si para jugar con Messi Suárez o quién sabe si para dentro de no mucho yo jugar con Messi ídem velé porque a Suárez también habrá que ir pensando en darle un descansito hoy un relevo poco a poco lo que es cierto es que forma informarán la mejor delantera del mundo aunque probablemente haya gente que no ve a Griezmann con buenos ojos en ese vestuario de hecho hay algunos que no lo ven después del vacile del año pasado tampoco en parte de la afición que entienden que un jugador le diga que no al Barça y que vuelvan a él pues hombre raro es no están muy acostumbrados a eso esta vez no ha agravado Piqué el documental ni el vídeo ese vídeo que ya decía yo a eso de las once menos cuarto cuando entraba en directo en Hora Veinticinco con Ángels Barceló decía que seguramente esta misma noche el propio futbolista iba a colgar un vídeo dando explicaciones a los atléticos a los que les ha dicho gracias por todo pero me voy ha sido listo Griezmann porque lo ha dicho justo después del último parte en casa sabe que ya no va a pasar por el Wanda Metropolitano porque hay si pasara aunque sea por fuera aunque sea aunque se acerca aplausos no voy a ver lo que tampoco sé si la afición del Barça le va a recibir haciéndole la ola pero eso ya llegará la primera parte de lo que aquí os contamos el domingo se ha cumplido hoy paso a paso minuto a minuto el martes habría Reunión se ha producido Griezmann le ha dicho como en un guión absolutamente todo tal y como os contamos que se va del Atlético de Madrid y que un club pagara su cláusula no ahora os vamos a contar detalles de esta a la noticia de El día de la semana ahí de la temporada y evidentemente en el Atlético de Madrid tienen que empezar a pensar en en recambios tienen que empezar a pensar en quién van a traer porque ahora mismo la estrella del equipo y del club es el Cholo Simeone de largo el entrenador mejor pagado del mundo ahora mismo está en el Atlético de Madrid entre julio de Griezmann pues tampoco había dinero para tanto ahora con lo de Griezmann que dará dinero para algo más pero además de ese asunto os cuento a esta hora de la noche noticia que os adelanto en El Larguero que las desgracias nunca llegan solas y que hay otro equipo que va a depositar el dinero de la cláusula de rescisión de otro jugador del Atlético de Madrid contado que se va a Juanfran que se va a Filipe ya sabéis que se ha ido Lucas habló ayer al Bayern Munich ya sabéis que se va Godín has contamos aquí en enero que se iba al Inter será Griezmann noticia que os damos a esta hora de la noche va a venir un club para pagar la cláusula de Rodrigo que dejará el Atlético de Madrid el destino puede estar entre tres equipos que evidentemente tiene que encontrar algún día un recambio de Busquets pero ojo que la competencia aquí es bestial Rodrigo tiene a otros dos pretendientes que están dispuestos a pagar la cláusula llevárselo pagan algo más del doble de lo que gana en el Atlético de Madrid son el Bayern de Munich a donde se va a Lucas el Manchester City donde Pep Guardiola reza un día sí y el otro también para comer en cera Rodrigo que deje al Atlético y al Cholo vaya con él a la Premier eso ya lo saben en el Atlético de Madrid noticia que os adelanto a esta hora en El Larguero pero ya lo sabe en el club yo hombre Si yo fuera el Atlético de Madrid me preguntaría esta noche qué coño está pasando por Juanfran Filipe Griezmann Rodrigo espera ve que a lo mejor no ha terminado esto suena a una desbandada importante esto no es normal pero ni mucho menos más Gavia el año pasado más Thiago más Torres qué está pasando eso esto es una reflexión mía no sé si la compartir sólo si yo fuera el Atlético de Madrid me preguntaría ostrás qué está pasando aquí repito salvo que el Atlético se vuelva loco en las próximas horas le coja Rodrigo y le diga te vamos a dar también la Torre Eiffel parte también de la fuente de Neptuno que queda un trocito de Griezmann esta quinta que no quiso Griezmann de la damos Hadid Rodrigo va a dejar el Atlético de Madrid y en el Atlético Madrid también lo saben

Voz 0231 10:02 Antón Meana muy buenas hola qué tal Manu cómo estás buenas noches la próxima semana está programada una reunión entre el Atlético de Madrid y los agentes de Marcos Llorente la noticia has comentado son

Voz 1375 10:14 Perez Rodrigo saltaba en las oficinas de

Voz 0231 10:16 el Metropolitano activaban la operación Marcos Llorente después de una llamada que se produjo ayer desde el entorno del futbolista al sea el equipo rojiblanco se abre la puerta para que el Atlético de Madrid fiche a Marcos Llorente el jugador estaría dispuesto y muy feliz a seguir viviendo en Madrid repetimos la noticia la próxima semana está programada una reunión entre el Atlético de Madrid los agentes de Marcos Llorente

Voz 1375 10:44 uno de los jugadores a los que no quiere Ciudad del Real Madrid y que siempre gusta pero al Atlético con la salida de Rodrigo Se van a VOR Marcos Llorente enseguida ampliamos todo esto no tenemos prisa hasta la una y media que venga Mara Torres con el faro tenemos tiempo de analizar eh de escucharos también a vosotros que está muy bien que ellos cuente esto y que opine Kiko y que opine Gustavo que ahora voy con ellos y Talavera y Fullana que siguen la actualidad de la le digo todos los días lo que nos cuenta Antón Meana pero a mí me interesa vuestra opinión podéis mandar vuestros mensajes de voz al larguero cuando me gusta escuchar lo que pensáis también vosotros aunque os digo una cosa Bill me lo imagino prefiero o iros prefiero escuchar nuestros mensajes seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta no nota de voz la mandas al Whatsapp de Larguero si quieres contar hasta diez antes cuenta hasta diez que igual es mejor cuentas hasta diez y mandas luego la nota no vaya a ser que te calientes demás qué opinión tienes de lo de Griezmann si eres del Atlético au sino presiones del Atlético te preocupa su marcha te molesta lo que ha hecho te pareció bien lo que hizo el Atlético Se la jugó Griezmann al Atlético de Madrid seis cuatro ocho cuarenta y siete XXXVII sesenta mandarnos vuestras opiniones que enseguida ponemos también eh vuestros mensajes al cosa de Larguero y quitando todo esto que está ocurriendo en el Atlético de Madrid e como digo como decía al principio en el Barça callan e está Jordi Martí en el mismo lugar en el que es tanto en Viana a donde voy a ir enseguida en Cornellà donde está celebrando la Liga de Fútbol Profesional el noventa aniversario de esta la bendita convicción nuestra de esta Liga por allí se ha dejado ver Josep Maria Bartomeu el presidente del Barça y se ha encontrado con Tebas por supuesto ni palabra de lo de Griezmann y qué tal el encuentro si es que se puede llamar encuentro o la Jordi muy buenas

Voz 0985 12:30 muy buenas más bien un desencuentro porque Josep Maria Bartomeu no se quedó al acto alacena para la gala del noventa aniversario de la Liga sino se hizo una foto y se fue pero antes de irse según fuentes de la Liga Javier Tebas hizo un aparte con el presidente del Barça ISE los reprochó Tebas le recriminó Manu a Bartomeu su actitud que no se quedara para un acto que la Liga celebraban Barcelona su ciudad Fuentes del Barça y del que han sin embargo que Bartomeu tenía cuestiones personales y que ya hace semanas que la Liga habló el Barça de la ausencia de Bartomeu han tenido que retirar la silla de Bartomeu en la mesa presidencial en la misma mesa por cierto donde también ha cenado el gerente del Atlético Clemente Villaverde

Voz 1375 13:14 evidentemente muchas caras allí que no

Voz 2 13:17 Teresa nos interesa buscar

Voz 1375 13:19 que con las que vamos a intentar hablar no porque no se habla de otra cosa en esa gala de la Liga un rato antes de que comenzara los actos de este noventa aniversario se ha conocido la noticia allí hay directivos del Barça hay directivos del Atlético de Madrid ese desencuentro más que encuentra como nos cuenta Jordi Martí entre Tebas Bartomeu pero de Griezmann ni una sola palabra por parte del Barça en el Atlético ya lo tienen asumido querían saberlo se lo ha dicho a la cara ya hay que empezar a pensar en el Atlético post Griezmann como se que los Atlético está muy pendiente de esto pero también en el Barça están muy pendientes de esto en Barcelona que no tenga ninguna duda que Griezmann la temporada que viene va a llevar la camiseta del Fútbol Club Barcelona

Voz 1375 14:32 enseguida os voy a poner los dos minutos y cinco segundos que dura exactamente el vídeo que ha colgado a Juan no dos cero nueve me dice Álvaro Benito enseguida expongo los dos minutos nueve segundos que ha durado el mensaje de Griezmann que lo ha colgado porque la hecho el Atlético Antoine por favor acelerador de colgar zumbido granate sino esta Piqué que te lo grave otro porque no va a llegar Piqué no va a llegar telegramas yo acogió el Iphone el ha dicho Montes contra la pared porque como llegue Piqué que la vamos a liar otra entonces esté no lo ha grabado Piqué lo agrava alguien del Atleti la dicho apunte encontrar para grabarlo se ha puesto a alargar dos minutos y nueve segundos como vídeo de despedida de los atléticos no sabe nada Griezmann después de jugar repite eludió partiendo el Wanda Metropolitano eh está por ahí Miguel Martín Talavera el compañero que narra los partidos del Atlético y los goles de Griezmann que ya no va a narrar más gol esgrima bueno no queda una jornada había hola qué tal muy buenas qué tal mano buenas noches así un titular de un titular que ahora entramos en faena pero un titular de Griezmann pues pues el titular lo has explicado de tú

Voz 1576 15:36 al principio yo creo que el Atlético de Madrid se ha hecho fuerte porque primaba el colectivo por encima del individuo creo que en los últimos tiempos sobre la última temporada con Griezmann no ha sido así el Atlético de Madrid quiere volver a ser lo que fue en el dos mil catorce le va a echar mucho de menos en lo deportivo

Voz 1375 15:50 no pero es el primer paso para volver otra vez a formar el colectivo titular Pedro Ana muy buenas muy buenas pone cordura al sin ser pido de hace un año post es un buen titular está por ahí uno de los atléticos yo cuando habla todos los rojiblancos escuchan no sólo los rojiblancos son Kiko Narváez muy buenas

Voz 1266 16:08 muy buena mano a ver qué es lo que te comento yo después de que ha estado vendiendo por fascículo y episodios tú a ver qué te digo yo de de nuevo que no te haya dicho por ejemplo en el día de ayer

Voz 1375 16:19 pues mira te voy a hacer bueno está para Gustavo López también hola qué tal

Voz 0749 16:22 bueno muy bueno la la pregunta que te hago

Voz 1375 16:24 te preocupa el Atlético por Griezmann sin Antoine Griezmann y además sin Filipe sin Juanfran sin Godín sin Lucas y lo que acabamos de contar sin Rodrigo que eso lo van a llevar también

Voz 4 16:38 nada que no creo que lo está presentando a unos dos

Voz 1375 16:42 pero te la pregunta te digo te preocupa el Atlético por Griezmann

Voz 1266 16:45 no a mí sinceramente preocuparme sólo me preocupa el momento en el que se vaya el Cholo Simeone a partir de ahí que muchas veces son buena noticia cuando hay un jugador que no quiere estar y toma la determinación de te y se quiere decir que no va a tener a alguien obligado y eso es buena señal a la hora de escribir le cosa es la decisión que ha tomado el el francés y a mí sinceramente la única preocupación que tengo a día de hoy después visto lo visto lo últimos siete ocho años y que se fuese el Cholo Simeone ya

Voz 1375 17:20 eso sí sería grave para los atléticos para mí sí

Voz 1266 17:23 a ver yo no quiero quitar ni mucho menos es el tema de la honestidad ahí en el aspecto deportivo lo que es encontrar a un total de veintiséis goles por temporada y que se deje el culo currando trabajando mucho momento estás más cerca del portero rival tú darme cualquier nombre James Epi Balda él lo me da igual ninguno va a hacer el trabajo deportivo que te hace el Griezmann en estas ahora claro si esos que vienen tiene la ilusión y quieren jugar con esa camisa seguramente les saque mucho más partido a un jugador que no quiere estar con esa camisa

Voz 1375 18:02 Gustavo y yo creo que no sorprende pero faltaba la confirmación no hay muchos teníamos dudas de si hoy Griezmann se iba a atrever aunque conocíamos la noticia Illa hemos contado y sabíamos que lo tenía cerrar con el Barça y que su entorno lo tenía claro y que en el Atlético estaba con la mosca detrás de la oreja pero la duda era si hoy se atrevería a Griezmann a decirle a Miguel Ángel Gil y al Cholo a la cara me voy el uno de julio tú lo esperabas

Voz 5 18:24 era Chuck creo después lo que comente hasta el domingo en el larguero y después de lo que has hablado hoy

Voz 0749 18:32 una forma sencillamente espectacular y el relato que fue aconteciendo prácticamente hora tras hora creo que era un adiós anunciado cuando se firman una cláusula de doscientos millones el primer año se baja automáticamente a ciento veinte creo que esto están abriendo la puerta hay casi el corralón para irte en cualquier momento y eso el futbolista al Atlético de Madrid lo sabía creo que era un adiós anunciado no sabíamos cuándo o cuando lo iba a anunciar pero sí se veía o se olía que podía salir en cualquier momento creo que no lo va a extrañar el Atlético Madrid sí como futbolista pero no como un líder natural como podía ser Godín la pregunta que si se ve un Atlético Madrid post Griezmann a mí me hizo mucha más de mí o M creo que hace más daño la salida por ejemplo de Lucas hubiese hecho más daño la salida de de hola la salida de Godín también puede hacerle daño al vestuario por lo que transmite lo que queda en el campo pero la salida de Griezmann es verdad que es un gran jugador que te marca las diferencias pero en partidos clave en obtuvo no es el líder que necesita el Atlético Madrid es un excelente futbolista te marca la diferencia incurra muchísimo se pone el mono de trabajo es un jugador que te da ese salto de calidad pero a mí me molestaron por ejemplo la salida de Lucas que creo que tiene una la sección de futuro espectacular que te puede jugar en varias cosas acciones que ese esa posición es difícil de encontrar un central sur un lateral zurdo que también pueda jugar ahí que te su a la banda que es un campeón del mundo joven es así que gol un poquito más pero la salía de Griezmann creo que el Cholo Simeone va a suplir in coincido con Kiko que aquel el capital de este barco hay si había daños y se va

Voz 1375 20:12 sí cortando el bacalao es el Cholo que tiene ante sí un reto yo creo que bonito para mí son mucho más claro para muchos preocupante porque dirán joe bonito pero que casi esa recoge casi empezar de cero es reconstruir buena parte de de de Se van seis de momento pero sois jugadores pero con una mano tala

Voz 1576 20:29 con una dificultad que en el dos mil catorce venías de tocar fondo de reconstruir un equipo y venías de la nada y ahora la exigencia para mí la máxima dificultad que tiene Simeone que estoy de acuerdo con Kiko es la piedra angular del Atlético de Madrid en los años anteriores y lo vas a partir de ahora es que ahora la exigencia no va a ser la del año dos mil catorce cuando caía con el Albacete en Copa y cuando te ganaba el último en el Calderón y el al Betis cuando se produce el relevo de Manzano entonces eso ese es el problema que oyó que tiene que aglutinar muchas cosas pero que al equipo se le tiene que ver arriba compitiendo

Voz 1266 21:02 los manera tala y comparándolo con aquella época también que puede afectar tu lado de ocho y te aquel los ciento cincuenta o doscientos ochenta millones de euros también es una tranquilidad entre comillas

Voz 0749 21:14 sí sí a la hora

Voz 1266 21:15 de poder gastar un dinero y traer jugadores a mí lo que me deja la dura es que si miramos Manu lo últimos fichajes del Atlético Madrid no es que el Atlético Madrid haya sido un especialista en hacer dar el dinero ni mucho menos que si tú te lía con claro que no se pero no lo hemos comentado otras veces y hasta ocho nueve jugadores que han venido un han terminado de consolidarse en la titularidad exceptuando Rodrigo como no como el fichaje top Iker el tirón se adaptó pero claro lo decía tala pero claro la comparación que yo creo que se va uno a otro y el otro y el otro entre cuatro y dos ciento cincuenta millones a ver qué es lo que tiene preparado esta Atlético Madrid a la hora de potenciar el equipo

Voz 1250 22:00 el satélite ochenta millones por Lucas noventa y seis Griezmann porque XXIV Semana la Real Sociedad que tiene el veinte por ciento el futbolista setenta de Rodrigo es decir entre los tres doscientos cuarenta y seis millones de euros y me da la sensación que el Atlético de Madrid lo que va a hacer es un un cambio de plan Se la jugó el año pasado a mantener una estrella por encima de todo teniendo una buena vas un buen bloque viviendo que tiene que firmar a dos laterales a dos centrales el centrocampista que va

Voz 0691 22:25 a llegar ahora a un recambio para Griezmann arriba me da la sensación que van a proyectar un bloque un muy buen bloque volvieron poco a los orígenes de la cima

Voz 1375 22:33 tengo una estrella de hecho de hecho yo os contaba no sé si ayer ante ayer que hay nombres que ahora evidentemente el Atlético ya está trabajando y suena les ofrecen una nota a que te parece este vamos a pero es verdad que uno de los nombres que siempre ha gustado ha sido Cavani lo han intentado por tierra Mariaire también pero en el Atlético de Madrid no le salen las cuentas no quieren repetir el error que han cometido con Griezmann eso es lo que lo que se deduce de la operación Cavani que gusta mucho que están soledad muchas vueltas pero que al final va a ser algo parecido la lo de lo de Antoine Griffin ha dicho multimillonario traspaso pon si Gustavo

Voz 5 23:07 no qué dijiste en en el comienzo del programa

Voz 0749 23:11 algo importante no que la fisión cómo se lo tomaría y que voz pensaba que lo mensajes de pueden llevar a la radio sería de de que no pasa nada

Voz 1375 23:19 sí que se va a Griezmann y no pasa enseguida lo sabemos que hay un porrón ya

Voz 0749 23:22 efectivamente yo creo que la afición y eso lo que me llama muchísimo la atención es la indiferencia ante la salida de futbolista como Lucas cómo puede ser Griezmann el tema Godín que una bonita despedida la fisión también es realmente contenta por esa despedida pero la indiferencia que transmite la afición ante la salidas inminente jugadores que fueron claves como el caso de Griezmann Godín o el propio Lucas creo que lo que decía Kiko va en base a eso hay no va a haber indiferencia si en algún momento que se tendrá que ir por algún motivo por otro el Cholo creo que la la afición sigue confiando en la mano el Cholo Simeone para poder volver a hacer un equipo competitivo que gane títulos independientemente de quién esté si quiere estar siempre que quiera estar estando el Cholo creo que la afición del Atlético Madrid va estaré con el Cholo Simeone

Voz 1266 24:11 las cosas hay que decirlo claro no están gestionada para mí bien desde el primer momento en el que se verá la posibilidad y lo comentaba Moner día de ayer no sé si Gustavo Santana a las estarán conmigo en el que les dan la posibilidad de una puerta con ciento veinte millones de euros pero te estoy absolutamente a Chávez en el Metropolitano

Voz 1375 24:30 sí sí

Voz 1266 24:31 entonces yo te dejo la puerta abierta hoy se ha consumado pues lo que él había hecho a la hora de firmar de dejarse una posibilidad de de de ir sitúan jugador no le puede obligar ni mucho menos a querer ya sentir una camisa si le tienes que exigir una profesionalidad que en la que temido en este caso que totalmente

Voz 1375 24:52 eso no se lo puede reprochar nada en absoluto

Voz 1266 24:54 ahora tú como aficionado yo como tú sabes que muchas veces me encanta quitarme lo que es el micrófono me pongo la bufanda a mí Griezmann el día de mañana me va a quedar en la retina o en el corazón atlético y me va a quedar la retina como un gran profesional Gabi Torres Koke y alguno más se me quedan

Voz 1375 25:14 a Godín totalmente yo sé que cuando si algún día claros si algún directo si algún día le toca al Atlético con el Inter en competición europea

Voz 6 25:21 de ahí viene el Inter con Godín Godín se llevará una ovación

Voz 4 25:24 decir cuando metropolitano encima llegando claro no yo tampoco por no no firmo eso está totalmente totalmente sí pero

Voz 1375 25:33 pero hay un pequeño matiz ir ir coincida lo contigo para palabra Gustavo coincido con Kiko en que él ha sido un profesional sea nadie le podrá reprochar a Griezmann su actitud en el campo lo que ocurra lo porque fuera del campo pero sí que se le puede reprochar yo es lo que no le gustan los atléticos y lo que no le perdonan lo del coqueteo permanente lo de dejarte querer pero sobre todo lo del verano pasado por eso yo digo cuando algún día venga Godín si es que viene con el Inter le aplaudo Irán hizo lo mismo Gabi lo mismo a Torres y porque es gente elegante que ha salido por la puerta grande si mañana bueno si mañana no la temporada que viene cuando venga el Barça con Griezmann al Wanda Metropolitano le van a pegar una pitada que porque porque porque no deja buen recuerdo oye está en su derecho que quede claro eh no Griezmann no está haciendo nada más que lo que hace muchos futbolistas pero las formas la manera de hacerlo es lo que no les gusta a la afición del Atlético Gustavo

Voz 0749 26:25 pero siempre fue el año pasado fue el Barça el coqueteo con el Barça anteriormente fue claro ellos esperemos que también fue el United en su momento a mí lo que me da la sensación que al único que la salida de Griezmann ahora mismo es el Cholo está el Cholo al único que el estado doliendo ahora mismo es al Cholo pueblo que transmitía dentro del campo pero al Atlético Madrid no sé si lo duele tanto Kiko por ahí lo puede saber mucho más ni al propio aficionado porque ese coqueteo al aficionado no le gusta o te gusta en el Atlético Madrid correcto es decir totalmente

Voz 1266 26:53 ahora me voy a abrirse habla de sentimiento Manuel retina corazón

Voz 0749 26:56 claro por vivamente

Voz 1266 26:59 a todos les hace un daño porque que crack y un Pippo como de los top cinco se van a dejar el aborto como se lo deja más en todo en todo lo todos los años

Voz 1375 27:09 enseguida me voy a Barcelona hacemos una pausa y seguimos hablando de la gran noticia de del notición del día con Talavera con Pedro Fullana con Kiko Narváez con Gustavo López pero ahora le pregunta si que Rodríguez en Barcelona y le pregunta también a Marcos López que dicen allí de la Xunta de Griezmann y de lo que ha pasado esta tarde están pendientes de que Jordi Martí Antón Meana nos pidan paso en la gala de la liga donde hay director vivos del Barça directivos del Atlético está también por ahí

Voz 7 27:30 hay Adriá Albets junto con Antón Meana hay con Jordi

Voz 1375 27:33 Martí pero mañana es fiesta en Madrid mañana en San Isidro bueno en dos minutos son las doce y comienza el día quince de mayo hay gente en la calle mañana se trabaja enseguida dio una vuelta por las calles de Madrid con Paco Hernández a ver qué dicen muchos atléticos están por ahí tomando una cervecita P

Voz 0691 27:49 yo me pide paso Antón Meana desde la gala de la Liga en Cornellà hola Antonio Clemente disculpe déjeme que lo hago una pregunta en directo en Larguero por favor que se marcha Clemente Villaverde por el ascensor del estadio del Espanyol se quiere ir directamente al parking la Liga ha querido esconder a Clemente Villaverde han querido sacar por la puerta de atrás se va con cara sería Clemente un segundo para el larguero para hablar de Griezmann favor Se cierra la puerta del ascensor así un poco triste un poco raro como si haciéndolo oficial el club en sus redes sociales con el medio de Griezmann tiene que ir Clemente Villaverde escondía

Voz 1375 28:22 todo en un ascensor trasero

Voz 0691 28:24 del campo del Espanyol se marcha sin hablar

Voz 7 28:27 el único directivo del Atlético de Madrid nadie quiere hacer ninguna valoración por parte del Atlético de Madrid además de la que han hecho colgando la noticia en redes sociales con él

Voz 1375 28:35 de Antoine Griezmann que enseguida vamos a escuchar e os voy a poner los dos minutos de la despedida de Griezmann de los atléticos pero pide paso además de Antón Meana no ha querido hablar Clemente Villaverde sí que querrán hablar algunos aficionados están con Paco Hernández por ahí por las calles de Madrid hola Paco que dicen los atléticos muy buena

Voz 8 28:48 las qué tal buenas noches aquí estamos en el centro de Madrid y hoy es festivo en la capital hay mucha gente por la calle íbamos a preguntar a los primeros aficionado del Athletic

Voz 0749 28:56 yo

Voz 8 28:56 qué les parece ese anuncio de Antoine Griezmann de que se va del Atleti a ver por aquí qué piensas del jugador francés

Voz 9 29:02 me parece muy mal lo que ha hecho el equipo pero bueno ya estaba claro por lo que hizo el año pasado que sino el al pasado si ir

Voz 8 29:11 a ver por aquí que te parece a ti que Griezmann haya decidido marcharse del Athletic después de que hace un año en dijera que se iba a quedar

Voz 1023 29:17 mercenario más del fútbol que se va por los intereses económicos a que le paga

Voz 8 29:22 tú crees que se va a ir al Barça te molestaría si se va el Barça Clarín

Voz 1023 29:25 mete al Barça o al Juventus al que más le pague que estás molesto le importa tres pepinos los colores de la le interesa el dinero y lo demás le trae al pairo

Voz 8 29:33 a ti qué te parece la marcha de Iman muy muy bien pues son las palabras de alguno de los aficionados que están por las calles de Madrid que opinan sobre la marcha del jugador del delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann

Voz 1375 29:45 luego vuelvo contigo va como muy triste decía la última de las entrevistadas la niña muy triste lo de Griezmann para del Atlético enseguida a los dos minutos de los vídeos de la despedida de Antón han Álvaro Benito hola hola Manu Eloy me aquí en él