Tensión en el juicio

Voz 1989

00:00

la vista oral del proceso registró ayer su jornada más tensa estuvo a punto de generar una fuerte fortísima crisis no es que hasta ahora todo y ha sido plácido pero las cuarenta y tres jornadas anteriores sólo de vez en cuando registraban altercados verbal el de geometría variable entre Presidencia fiscales los demás acusadores y los abogados defensores pero ayer casi explosión a la tensión acumulada el presidente de la sala Manuel Marchena suele combinar cierta dureza con bastante manga ancha la dispensa incluso antes discursos muy políticos pero ayer interpretó que la filósofa Marina Garcés testigo de las defensas explicaba demasiadas impresiones personales por encima de los datos que proporcionaba la cortos seca mente en varias ocasiones en realidad otros testigos tanto policías como manifestantes sean explaya do aquí en la sede del Tribunal Supremo sobre sus miedos sus alegrías sus preocupaciones sus emociones de todo tipo en suma hubo un momento aún peor con un abogado de Manresa que quería declarar en catalán lo que no está contemplado fuentes del Supremo filtraron su malestar pero no por el contenido de la pretensión la utilización o no del idioma catalán sino por la forma en que lo planteo que entendieron como un desafío a la autoridad de los propios magistrados mejor será que este tipo de tensiones no se repita demasiado