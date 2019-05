El Larguero: Segunda Parte (14/05/2019)

Voz 1 00:00 el guerrero con Manu Carreño

Voz 2 00:04 no me gusta

Voz 0906 00:05 bien al Barça a Ecuador es mucho mejor

Voz 2 00:08 pues ya es bastante mayor

Voz 3 00:10 porque si se cabrea cuando le tocaban jugadores como Figo e también hacer lo mismo e las varas de medir donde están una pena creo que Fernando Torres en su momento yo quiero que se que dos jugadores que quieren estar en el Atlético de Madrid

Voz 1091 00:28 a mí me fastidia que Griezmann se vaya como Atlético pero creo que es la mejor solución para todos yo la pregunta que me haría es Si sobre todo la política de fichajes del Atlético de Madrid de renovaciones del Atlético de Madrid y además el conflicto que hay con el profe Ortega es la puede ser el detonante de que tantos jugadores se quieran marcha

Voz 4 00:51 haré todo el mundo va a ganar con esta operación pero que el Atleti Se para reforzarse confiemos en el Cholo teniendo al Cholo teniendo una afición que no tiene cláusulas ninguna y nadie puede pagar la cláusula de nuestra afición creo que al final el Atleti va a salir adelante

Voz 1375 01:06 mensaje para los agredió a este mensaje le pone tengo hay algún Atlético dando botes no sólo Manolete que Manolete está me dice que hasta hasta no está preocupado nuestra preocupa por lo de Griezmann bueno son mensajes de los oyentes de Larguero seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete el mandando mensajes al Whatsapp de El Larguero estamos con Kiko Narváez y Gustavo López con Talavera y analizando la despedida de Griezmann si alguien se ha perdido esta tarde Griezmann le ha dicho lo que ya contamos aquí el domingo que se va no le he dicho a donde yo si te lo digo se va al Barça se conocerá cuando toque conocerse de momento el Barça tiene que jugar la final de Copa y tiene más cosas de las que hablar hasta que llegue el uno de julio pague los ciento veinte millones que hoy ha dicho a Griezmann al Atlético que va a venir un club los va a pagar y además también encontrar la portada El Larguero que va a pasar algo muy parecido con Rodrigo va a venir otro club va a llevar a Rodrigo no sabemos si el City de Guardiola si el Bayern el Barça también está interesado pero saben en el Atlético que también se va a ir Rodrigo del Atlético de Madrid en antes de nada me voy a Barcelona ya pero estos son los dos minutos y nueve segundos que dura el vídeo de Antoine Griezmann despidiéndose de la afición rojiblanca

Voz 0198 02:11 hola a todos en nada después de hablar con con el chulo he luego con Miguel Ángel Icon la gente de de los despachos en quería enseguida a hablar con con vosotros críticos la fichó en que siempre me ha dado es mucho cariño en nada para el deciros que he tomado la decisión de de irme de otras cosas se tiene otros desafíos en la verdad que me ha costado no coge el eh ese camino en pelo es lo que siento y lo que necesito ir quería agradecer todo el cariño que más que me habéis dado durante esos cinco años donde gana ganado mis mis primeras copas mis primeros trofeos importantes se concluye y la verdad que ha sido ha sido momentos increíbles y que siempre recordaré he la verdad es que os llevo en el en el corazón no es no es fácil

Voz 1375 03:17 para un jugador al tener

Voz 0198 03:18 en tanto cariño oí por eso que él y a decirlos hoy y que sea ahí los los siguientes después del del entrenador del club en sabe él y muchas gracias por todo he en otra vez pues llevo en el corazón hay muchas gracias por todo y que han sido cinco años he verdad increíbles donde he disfrutado mucho lo he dejado todo en el en el campo intentado ese es el un chico bueno con las con las fotos o los autógrafos que me habéis pedido intentado darle muchas alegrías a la gente que venía en el Wanda Metropolitano o los aficionados que que vienen que son muchos en los partidos fuera de casa in a sólo agradecimiento a a todos vosotros y muchas gracias de corazón y aquí hasta luego

Voz 1375 04:21 no sabía muy bien cómo terminar como cortar el servicio después de dos minutos y nueve segundos eso han sido sus últimas palabras despidiéndose yo creo que a ver seguramente haya muchos atléticos dolidos y lo estamos oyendo en muchos mensajes sino estáis mandando pero Kiko lo decíamos antes hoy la de la despedida la charla empezar un poco tensa sobre todo porque el ritmo

Voz 5 04:37 va un poco nervioso pero la directiva ha entendido que si se quiere ir que se vaya sobre todo esto

Voz 1375 04:43 no puede empañar los cinco años que ha dejado Griezmann en el Atlético eso también queda ahí no

Voz 1266 04:47 es que yo creo Manu lo venimos hablando de que hay que saber diferenciar una cosa de la otra deportivamente les hace daño al club evidentemente encontrar un futbolista como Griezmann nada reprochar la actitud la profesionalidad y el trabajo y el curro que ha tenido siempre predisposición de lo que su facultad de forma de jugar en pos del equipo que buscar en los beneficio individuales hasta ahí de acuerdo después estamos ahora en la otra pantalla atraganta es el día de hoy sentimientos es difícil que se pueda haber sentimiento exigirle a no ser que haya nacido de cuna en plan rojiblanco ahora el detalle del agradecimiento cuando un club hace el esfuerzo tan grandísimo que ha hecho el Atlético de Madrid se merecía no vivió hoy en su casa hecho a la ligera y haber hecho o haberlo hecho otra forma por supuesto que que sí pero es que hoy es el punto final mano algo que empezó a inscribirse en el momento de que te ponen tres rodilla y haces que la cláusula baje a ciento veinte millones el primer paso para que Griezmann se fuese del Atlético de Madrid en el momento que tú firmas que baje el uno de julio de dos mil diecinueve la cláusula a ciento veinte millones

Voz 1375 06:03 el euro a mí como Atlético lo que me

Voz 1266 06:06 saben que después de que hace el esfuerzo yo creo que Griezmann debería de haber firmado una cláusula de equipamiento y en caso de que el francés no hubiese querido firmar esa cláusula de quinientos de refuerzo que yo estoy haciendo con él yo lo que hago es que no lo firmo hago una rueda de prensa y digo señores el ha propuesto la llave del Metropolitano capitán traerle más de veinte millones de euros netos todo esto lo que quiere bajar la cláusula no podemos permitirnos bajar no eso porque el año que viene en cualquier equipo es venir con esa pasta llevárselo yo creo que son dos pantalla ido cosas totalmente diferentes aquel sentimiento por un lado

Voz 1375 06:43 totalmente lo que nadie duda Gustavo lo que ha hecho en el campo nadie duda casi un profesional intachable con la camiseta en el terreno de juego pero la sensación que tiene todo el mundo es que Reed Manuela clavado al Alex

Voz 0749 06:52 esa es la la sensación que queda en el aire no yo creo que lo que hice Kiko lo firmo debajo y por un lado lo que fue deportivamente y por otro lado lo que ha negociado yo creo que el Atlético de Madrid también ha accedido a esa cláusula y corrígeme si me equivoco porque tenía

Voz 6 07:08 de lo que esperaba era que Si bueno

Voz 0749 07:13 no tenía la fortuna hay se en los cruces y podía llegar a la final Grima estaba en el One y después a ver qué era lo que sucedía en doce accedió para tener a su máxima estrella ha pedido también del cuerpo técnico en este caso el Cholo Simeone a pedir del capitán como era Diego Godín y su amigo íntimo en el vestuario de que pueda estar Griezmann este año y que después bueno Dios dirá y eso yo creo que fue lo que se negoció en su momento decir bueno tiene la final Wanda vamos a esperarlo sino es verdad vuelo poner una cláusula alta si queréis bien sino no firmas después a hora de prensa y realmente lo que tirase a los caballos es al propio futbolista diciendo nosotros lo damos todo pero él no quiere porque lo que quieres rebajarse

Voz 1375 07:51 en la temporada que viene puede Eric

Voz 5 07:54 sí sí pero también hay otra razón yo

Voz 1576 07:56 estoy de acuerdo con lo que comenta Kiko lo que comentabas tú pero al final no nos engañemos el Atlético de Madrid estos siete años

Voz 7 08:04 si no estoy lo que estoy viviendo algo que no es real

Voz 1576 08:07 pero competir todos los años con los equipos mucho más grandes que tú es una es una cosa que les está dando un poso de normalidad que no es para nada anormal que para mí es un milagro entonces en ese milagro tú nunca vas a poder competir mientras pasos ni en sueldos con o por lo menos ocho equipos que hay en Europa como mínimo ocho equipos en Europa no vas a poder competir con ellos en Sar en en traspasos lo que tienes que demostrar ya no te digo con bajando la cláusula pero con determinados guiños es que tú les tienes que ganar a ellos se les ha ganado otros futbolistas que quieran estar tu equipo porque más dinero porque más títulos te van a dar en otro sitio

Voz 1375 08:44 no estoy de acuerdo con lo que dice Kiko de al que le preocuparía de verdad la afición sería que se fuera el Cholo porque el Cholo ha conseguido ser tan grande como el que más ya está a punto de ganar dos Copas de Europa con el Cholo dos que las siete años está a punto de conseguir eso porque en el campo no había nadie mejor que ellos ahora si el Atlético pretende ser igual de grande también en los despachos en los contratos y unos salarios creo que se equivoca si pretende si les sí pretende competir en el campo con todos ellos creo que lo puede hacer como ellos son mejor ahora si fuera del campo el Cholo hoy el Atlético pretenden competir con el United con el City con el PSE con el Madrid con el Barça se va a meter un batacazo le de mucho ruido y estoy seguro que esto ha servido de lección no a cometer esos errores

Voz 1266 09:24 tú lo que dice tú el como Bing y ya ve hoy digo es el Cholo Simeone ya a partir de ahí lo que es buscar un jugador con los veinte veintidós veintitrés millones porque ya hace lo paga tu al Cholo Simeone es buscar la media de cuatrocientos millones de euros de presupuesto comparado con los setecientos seiscientos de otro es mantener un equilibrio de muy buenos jugadores grandísimo jugador de P seis cinco siete millones nada

Voz 1375 09:51 arte a los veinte porque no se puede mantener

Voz 1266 09:54 claro fue tiene al Cholo que esa es la baza para mí a día de hoy

Voz 1375 09:57 es más estoy seguro de que muchos jugadores de los que se van que están yendo unos cuantos en parte está jorobadas por no decir otra cosa es decir osea que a este le habéis dado veinte kilos y aquí estamos los demás la banda de los desgracia Wiener con cuatro cinco ya este veinte bueno en Barcelona está así que Rodríguez hola así que muy buenas qué tal mano muy bueno también Marcos López hola Marcos qué tal muy buenas noches envueltos en el debate de la copa que es lo más importante del futuro de Valverde de Pep Segura de la depresión de Messi del batacazo de Liverpool hoy llega a Griezmann y le dice a Gil Marín que me voy en Barcelona algunos dicen pues tras a ver si va a venir aquí al final como aquello está en Barcelona esa tarde si que

Voz 1906 10:36 bueno un poco ya lo que contaron comentábamos ayer ella vamos ayer que hay unanimidad en cuanto al aspecto deportivo es un paso más esté de Griezmann lo que nos dicen es que el jugador se ofreció al al club ya explico Mundo Deportivo hace semanas e incluso algunos meses que quería reflotar el acuerdo que dejó en el aire el han el año pasado y en el Barça lo ven con buenos ojos lo que pasa es que como sucedió lo que sucedió y además consta que también se ha ofrecido a otros clubs de Europa pues al menos aquí se mantiene la prudencia hasta que no este digamos el acuerdo cerrado firmar no está en la que ha entregado en la sede de la Liga de Fútbol Profesional por si acaso para no volver a comer la historia con patatas es verdad que ahora se abre un escenario nuevo bueno es que como Griezmann ya ha dicho que se va a marchar del Atlético el Barça puede dar un paso adelante e intentar negociar el precio de la cláusula me explico son ciento veinte millones de euros eso según el club convierten a Griezmann en una ganga relación calidad precio porque no hay delanteros de este nivel A esta cantidad pero sí interesa por ejemplo de pagar a plazos y el Barça digamos no tener tanta tensión de tesorería

Voz 8 11:47 o incluir algún tipo de acuerdo

Voz 9 11:49 Tinto pues permite poder político de Madrid ya te digo que este escenario se va a contemplar en el club

Voz 1375 11:54 eh Marcos López y esperar a que se confirme evidentemente el destino de Griezmann es el Barça ya que espera que se confirme dónde te encajaría Griezmann jugando en esa hipotética delantera con Messi con Suárez o tal vez haciendo de Suárez y poniendo a Messi le al lado de Griezmann que vaya

Voz 1906 12:10 cada vez relevando más a Suárez que no que hable Marcos sobre esto ya que sacas el nombre de Messi de Suárez esto cada uno le va a dar la importancia que quiera pero digamos que en la plantilla concretamente entre los pesos pesados los cracks del equipo

Voz 9 12:26 trece o para fichar a Griezmann mejor Neymar

Voz 1375 12:30 sería la respuesta es decir que entre siempre siempre han perdido a su amigo ni Messi Suárez Neymar pero sobre todo es imposible pero sobre todo por lo del verano pasado antes de lo del verano pasado no veían con malos ojos a Griezmann la mayoría después de lo del verano pasado hay que reconocer que muchos no les gustó ahora en cuanto se ponga la camiseta lo presidente marque un gol ese escudo se acabó lo que sí

Voz 5 12:50 menudo delantero Marcos sin duda es un pedazo de delantero ahora la gran pregunta es qué ha cambiado para Griezmann hace un año no quiere estar a la sombra de Messi y ahora viene a estar a la sombra de Messi a la sombra de Suárez no tanto pero de Leo sin duda para mí en la llegada de Grid más si sacaba confirmando va en va va a originar una sería va una seria división en lo que es el equipo en el sentido de que Coutinho y ya no te sirve vamos a ver qué pasa con porque el Barça de momento si acaba firmando Guzmán con De John ya ha invertido ciento ochenta millones de euros y le falta de League que siguen otros setenta euros estamos hablando practicamente de doscientos cincuenta doscientos sesenta millones de euros eso el Barça no puede sostener tiene que vender a Coutinho no sé si tiene que vender y no sé lo que va a hacer pero es evidente que la manera de jugar del Barcelona dónde encajaría y Kiko y Gustavo que sabe más que nosotros de fútbol donde pones tú en la banda izquierda donde lo

Voz 1375 13:47 a mí fíjate ahora mismo antes de que se produzca el acto oficial me suena a Messi Suárez Griezmann no haciendo poco o Griezmann de Neymar pero ya veremos sino va entrando más Griezmann en el lugar de Suárez iba poniendo Messi Griezmann y vale bueno el tiempo lo dirá ahora Cerro con todos nosotros pero me está pidiendo paso Jordi Martí desde Cornellà con un protagonista pero que muy muy importante y me llena de orgullo y satisfacción que lo tengamos en el Larguero Jordi Martí muy buenas

Voz 0985 14:14 qué tal Manu buenas noches pues en efecto nos acompaña el presidente de la Liga don Javier Tebas qué tal don Javier buenas noches noches en este estudio Manu que Juli Cuenca Nos ha montado lo que es uno de los palcos vips de este estadio magnífico que es el del Real Club Deportivo Español yo ahora voy viendo aquí a Javier Tebas Manu me preguntaba ostras

Voz 9 14:36 por un momento han podido coincidir en la mesa presidencial Bartomeu

Voz 0985 14:43 Clemente Villaverde porque si no recuerdo mal el señor Villaverde gerente del Atlético estaba en la mesa presidencial en la mesa presidencial algo que quitar una silla que estaba prevista para Bartomeu también las OPA ahí lo que hayan puesto porque al final como hemos contado al inicio del programa Manu Bartomeu vino se hizo la foto fue pero don Javier realmente imagínese con lo que ha caído el asunto Griezmann te hubieran coincidido en la mesa presidencial Bartomeu Villaverde

Voz 0906 15:10 bueno también hasta Óscar cerrado e en la mesa presidencial no pero menos pero han estado ha acercado a saludar a no sé si a la mesa adictos nuestro vicepresidente ya que eventos de hemos incluso hemos hablado del tema de e Iván que había anunciándose momentos Un la salida de peso cuenta con Óscar osea no sé

Voz 0985 15:31 que decía Oscar Wilde no sabía nada bueno pues más pues aquí estamos con Antón con el presidente te vas un servidor

Voz 9 15:39 su disposición para vivir acompañado Javier buenas noches se se siempre lo mejor de cada casa Antón Meana hay Javi Jordi Madrid escoltando te cómo estás qué tal ha ido la gala van bien bien bien no era un día

Voz 0906 15:51 pues bueno un día que podéis hacer pocas veces en la historia de la competición no pues noventa años muchas pues de de muchos jugadores de muchos récords estos con hablamos muchos estadísticos quedó nos demuestran que pues bueno cuando Zubizarreta Senegal premió al que más partidos ha jugado Brown piensas que más de seiscientos cincuenta partidos no de dices que lo no como se supo por tantos partidos en la en la Primera división no de fútbol español no va Raúl quinientos muchos partidos también no es increíble no

Voz 9 16:25 pues enhorabuena porque esa gala de los noventa años de de la Liga con tantas con tantas estrellas y con tantos ilustres de nuestro fútbol a los que hemos admirado de los que hemos hablado hoy con los que hemos hablado eh que te ha parecido lo de Griezmann esta tarde ha sorprendido ya te lo esperabas no

Voz 0906 16:39 no parecía yo por los medios de comunicación lo que parecía que era una clínica que iba a pasar pero bueno es el fútbol no oí es un gran jugador no oí es un jugador que bueno pues que no puedo no esa esa expresión cabeza diciendo media Europa lo que yo creo que el precio de la cláusula de rescisión ese descolgamos tachando habrá seis clubes en Europa que pueden para esa cláusula de rescisión

Voz 9 17:06 sí bueno pero ya olía raro lo de la cláusula no

Voz 0906 17:10 sí bueno porque bajaba no claro entonces pues bueno pues eran daba una posible previsión de de de de salida de de Griezmann no insisto está entre los mejores jugadores del mundo no recordamos que que está los tres jugadores del Balón de Oro no ha tenido premios muy importantes este año eh pues a veces es difícil que pueda pelear para un Atlético Madrid con esos seis clubes que digamos de Europa no

Voz 1375 17:36 el uno de julio llegará incluso a la sede de la Liga es depositará los ciento veinte millones eso es lo que ha dicho Griezmann se lo ha dicho a Gil Marín

Voz 9 17:44 tú sospechas a donde va no

Voz 0906 17:46 no yo lo que lo que haga lo que vais vosotros no la verá si es por lo que ha hecho Óscar Gago el rato que estado hablando con barítono parece ser que zona pero bueno sabemos cómo es el fútbol no adiós

Voz 10 17:59 es una diecisiete hice barato esta noche se va el Barça tiene que soplar doscientos si te dice oye Xavier que si bien el Barça coge Miguel Ángel dice por favor pagar esta noche

Voz 0906 18:10 claro que no pero bueno que por eso te decía que sabemos cómo es el fútbol no pero bueno también si insisto si tú haces un una Europa que puede pagar ciento veinte millones pues tenemos el PSE-EE hay cuatro equipos ingleses no pocas más eh

Voz 1375 18:24 hombre que siga que sigan nuestra Liga no ha ido Cristiano

Voz 0906 18:27 por favor no pero parece volverán Hay otros de quién volverá aquí

Voz 9 18:32 de ellos bueno no habla antes muchos no yo creo que

Voz 0906 18:35 se está hablando jugadas para Realmadrid incluso para el Fútbol Club Barcelona vamos a ver no yo ojalá se quede en la Liga española ojalá ella siempre se va a volver Neymar a la Liga no yo es que Juan Carlos de un bajonazo

Voz 1375 18:46 madridistas ahora mismo otra dejado tiene un ojo

Voz 0906 18:49 es que es lo que lo que aquí pues bueno yo razón el lleven vende mucho porque si ya le costó un precio muy elevado de más de doscientos millones de euros con las no el fraude financiero de UEFA si amortiza poco sólo en dos años no ha pues eh tiene que pagar el club que lo quiera en este caso si viene a España ante el Real Madrid pues otros doscientos millones de euros lleno a ver yo no veo claro pero no puede pasar es es un deporte muy va de sientan jugadores a cambio ya está dando ya ya pero pero pero es que preguntar díficil tú crees que no va a venir me es que es difícil en el nombre se dos para él para el PSOE y es complicado porque ya tiene prole gastamos todos de encima controlando como para que pueda eh general una pérdida este traspaso y que vender mucho más jugadores sí no sé a qué nivel de ventas hace el PSOE pero eso lo difícil por lo menos esta temporada por ese tema eh pero

Voz 1375 19:42 papel también

Voz 0906 19:44 eh no en papeles más fácil porque el precio fue bastante menor de lo que le costó a cuando lo compró al Mónaco por lo tanto ahí tiene más posibilidades de caso de venderse por los nombres de PSF y solitario votar dotar a porque estas cosas ahora se cuentan muchos del Felipe financiero no de haber cómo hago lo que me sale porque a ver cuánto es lo que tengo que vender ya por eso veo en papel desde los Si el que quiere vender

Voz 9 20:09 más fácil que para superar su control económico venden que no animal demás crean muchas más plusvalías que que les va a crear una minusvalía bueno y lo de Griezmann no hay muchos equipos que puedan pagar en España que yo sepa no dos esta esta fecha no deja me dice esto está hecho si ya lo sabes todo y los ellos

Voz 0906 20:27 no hombre yo no lo sé de la creerlo pero bueno

Voz 9 20:31 pues veremos en el Barça era la temporada que viene oye qué tal con Rubiales es mejor no mucho mejor

Voz 0906 20:37 bueno pues esa relación que tenemos que está siendo relación directa pero institucional eh que es lo que hay que contárnoslo hundimos con la Federación en el Consejo Superior de Deportes Si bueno yo creo que sí avanzando íbamos a ver si si seguimos avanzando las pues unas reuniones con con la indignación del CSD no yo creo que ya no es un tema ante a los temas personales yo creo que nos equivocamos no yo creo que hay que ver los temas institucionales no no hace falta es llevarse bien incluso te puedes llevar personalmente mal para que sea tengamos que ser lo suficientemente responsables que representamos a instituciones y que lo que hay que hacerse es que intentar que tengamos acuerdo ante las instituciones no

Voz 9 21:19 es posible la paz Tebas Rubiales de verdad

Voz 0906 21:22 la Federación Liga claro que es posible te barría señales es un tema personal yo eh después de muchos acontecimientos es muy complicado que yo tengo una relación personal con viales de de paz no pero es institucionalmente creo que la Liga la Federación podemos tener la justo hemos tenido incluso con Villar durante mucho tiempo se siendo yo presidente porqué no lo vamos a hacer con siendo presidente eh Rubiales de la federación

Voz 9 21:46 dijiste siempre de esconder a candidato que no estaba capacitada para ser presidente de la Federación cumple un año que sigue pensando lo mismo después de un año en la no menos todavía que antes no son igual

Voz 0906 21:57 ya no voy a creo que lo mismo no lo mismo hasta no dando voy a seguir entrando de hecho porque bueno ya vemos todo lo que lo que está pasando alrededor de de de lo que puede ser convenio todo ha sido durante los últimos meses pues bueno yo

Voz 9 22:14 sigo pensando que vamos a hacer pero bueno el presidente la Federación ha sido elegido en I más que que que te decía que te hacen según la Federación como instituciones salto no me gusta el presidente que está no está claro saliste de la reunión Javier de cree fuera P

Voz 1375 22:27 la reunión en el cese de conciliación saliste te fuiste a poner una denuncia contra Rubiales eso sigue en pie

Voz 0906 22:33 sí claro las enunciase pueden no se quitan

Voz 9 22:36 yo no voy a hablar más de este tema no vale vale no es por saber si seguía en pie porque si son situaciones que denuncia este muy pues una cuarta coacción por parte de Luis Rubiales

Voz 0906 22:50 pero bueno ya llegará el momento yo creo que ahora lo que hay que hacer es edición institucionalmente avanzar que lo que estamos haciendo mención desde ese de ahí nada hay yo creo que tengo que estar por encima de esa situaciones imagino que Luis Rubiales hará lo mismo para que las dosis institución unos entender no si lo que tengamos que resolver en el ámbito personal y judicial en este caso los resolvamos

Voz 9 23:14 en la Asamblea de la Liga hubo clubes que votaron una cosa te dieron la razón y luego en la Asamblea de la Federación votaron lo contrario por ejemplo el Atlético y el español te dolió eso te sorprendió

Voz 0906 23:25 no pero bueno yo creo que ya sabemos cómo es esto no hay nada vaya la diferencia hasta que en mi opinión que en la Liga el voto secreto allí al nadie sabe quién vota lo que vota cada uno a lo que pasa que como el Fútbol Club Barcelona quiso hacer constar en acta que que él estaba a favor de lo que estaba haciendo la federación con los torneos pues entonces cómo llevar a de Real Madrid hubo sólo dos votos en contra se supo quiénes votar la ligando Nos no se votan con papel verde rojo que todo el mundo lo ve no para pasar lista después no se hace cada uno con esa opinión que sepa dónde está la libertad a la hora de de de votarse recomendable que la Federación instaurar el voto secreto electrónico como lo tenemos nosotros no

Voz 9 24:11 es el larguero y hablaremos con calma hay que hablar de un montón de cosas de la Copa de la Supercopa de la Liga tal pero Antoni Jordi seguro que te quiera hacer alguna más antes de dejar a Javier Tebas Antoni Jordi hombre yo quisiera preguntar por qué hoy Bartomeu

Voz 0985 24:24 si no se hizo una foto se fue hay ni siquiera estuvo en el acto y en la cena de gala de este noventa aniversario la relación señor Tebas es lo ha reprochado la relación entre Burton

Voz 9 24:37 no no sí señor te pregunto

Voz 0985 24:42 se han alejado un poco por el apoyo del Barça que estando el Barça al AECA ya la Superliga europea esto ha provocado una distancia entre Tebas y Bartomeu la Liga y el Barça

Voz 0906 24:51 lo primero que el presidente del Barça ha estado hoy no sólo se ha hecho la foto porque yo estaba hablando con él al menos en unos ocho nueve minutos de estar un buen rato hemos está saludando a a la secretaria de Estado a otros compañeros de de clubes yo estaba sola sea un rato hablando de pues de la situación que impedía quedarse a la cena Noonan situación personal perfectamente entendible además más aún se ha dicho a Bartók que ya Oise yo haría lo mismo en su caso en ese tema no no eran graves ni nada pero es un tema que que que yo creo que eran importante para él y distintos yo creo que ha hecho bien de no no están dando iban oí hemos el el Fútbol Club Barcelona evidentemente ahora es normal si en en en la Liga el presidente de la Liga en la mayoría de los clubes estamos muy preocupados con lo que está ocurriendo con el modelo de transformación de Champions que se quiera hacer pues es normal que si ellos estaba apoyándose modelo pero bueno hemos hablado de eso que que hay que sentarse que hay que hablar sea que que hay que intentar corregir los defectos que tenga lo que me me manifiesta pero es normal que a lo mejor en sistemas de distanciado pero yo no valoro a mí que me gustaría que todos los clubes estuviesen con lo que a veces pienso pero tenemos que tomar muchas decisiones en hará lo que creemos mejor para Liga de fútbol independiente del cruces entonces caso independientemente que sea el Fútbol Club Barcelona

Voz 0985 26:10 yo sobre cuestión sobre esta cuestión manos me permites de la ECA de la Superliga europea quisiera preguntarle señor Tebas si él ya explora la vía jurídica para frenar para frenar esta Superliga europea usted ha explorado la vía jurídica la vía política también la va a tocar

Voz 0906 26:25 sí bueno eh Paco Arango Superliga europea pero pero para que aclaremos a todo el mundo es una es una transformando la competición es una transformación de la de la Champion muy radical que hace muchísimo daño da todas la ligas nacional no es casualidad lo que estamos si seguir los medios de comunicación en Italia en Francia en Inglaterra en Alemania en muchísimos países una postura tan unánime de las ligas ITA unánime de un perfil de clubes de todos de toda de toda Europa nosotros de cómo esto ya se no hablando hace tiempo dos Naga misma cogió por sorpresa sorpresa que lo presente la UEFA el martes en una zona tan clara porque es un proyecto que se viene hablando el UEFA lo venían hablando desde hace más de un año en nosotros ya hemos trabajado todas estas líneas estratégicas no nuestra baja la línea estratégica jurídica hemos puesto ya desde hace tiempo en marcha pues los diferentes escenarios que podemos tener una política no sólo política deportiva sino política del ámbito político en en tanto en Bruselas como en la en la política nacional y también una antena de comunicación no yo creo que es importante que que todos los aficionados los medios mediación separa las consecuencias tanto en el Liceo de acceso como económicas que tiene un modelo de estos de competiciones que se está haciendo no

Voz 1375 27:37 y un casi o no te pido Copa a partido único Javier

Voz 0906 27:42 sí es lo que ha decidido la Real Federación Española de Fútbol por su asamblea puede ser así

Voz 1375 27:49 eh Supercopa fuera de España

Voz 0906 27:52 si fuese a un solo partido o incluso pero con dos clubes si si es con el modelo de cuatro clubes no

Voz 9 28:02 partió los lunes sí claro

Voz 0906 28:06 con un modelo cambiado que que estoy insistiendo últimamente que yo creo que el error que teníamos o el fallo que tenía la que fuese el abierto el partido los lunes yo creo que en el próximo trienio pues eso lo hemos corregido

Voz 9 28:18 te digo adiós en un minuto

Voz 1 30:58 el Larguero con Manu Carreño

Voz 0198 31:02 Antonio hablando

Voz 9 31:02 despedir a Javier Tebas sí que además tiene más entrevistas hay que cumplir

Voz 0231 31:06 el tiempo pactado pero estuve el otro día al presidente en la Reunión usted con los clubes en Madrid sí que notaba cierto nerviosismo entre el presidente de la Liga como que hay un club de la Liga que es el Real Madrid que puja mucho por el cambio de modelo porque haya más partidos europeos y a lo mejor menos domésticos eso luego lo hablan los presidentes en las asambleas en la Comisión Delegada hay un malestar interno con el Madrid porque no les diga cara a cara en la Liga lo que está haciendo hoy como usted siempre dice le llegue por otros

Voz 0906 31:36 la voces hay malestar Manolo que hay más quedaros y más preocupación no vamos a ver hacia donde vamos en el modelo de esa europeo no eh que el Real Madrid busca una otro tipo de competición de una reforma de Champions construido hace muchos años no vamos a cuando la época del G catorce e vemos todo lo que declaraba es muy similar a lo que hay ahora no por lo tanto no no resulta novedoso otra cosa que resulta novedoso que esta vez lo más novedoso es la la postura de la UEFA de Obama en la UEFA que lo que piensa el Real Madrid en este aspecto no

Voz 1375 32:10 Javier que vaya bien te damos un abrazo y no sabemos otro día muy bien un abrazo hasta luego presidente de la Liga Javier Tebas en directo desde Cornellà donde ha tenido lugar esa gala del noventa aniversario ya no quedará mucha gente por ahí Antoni Jordi no

Voz 0985 32:22 ya prácticamente con Javier Tebas se retiran los asistentes sabes que también entre los asistentes había el vicepresidente deportivo del Barça Mestre Jordi Mestre también estaba el CEO del Barcelona Óscar Grau también estaba Guillermo Amor

Voz 0231 32:37 IU no sé si hay Adriá Albets pero es Manuel que los ha seguido el que ha estado pendiente de ellos y es la otra imagen hemos contado en directo en El Larguero la salida de Clemente Villaverde la única radio que estaba con Clemente Villaverde en esa imagen absurda de esconder a Clemente Villaverde por un ascensor es secreto de el estadio de Cornellà que se fue como una cara desencajada Clemente Villaverde como si él hubiera hecho algo en el fichaje de Griezmann pero esta Adrián por ahí pero Adriá Albets sí que ha visto cómo salían los directivos del Barça que no querían Manu decir ni mu

Voz 1375 33:06 ya hay andas no si estas hola

Voz 0017 33:09 mano qué tal buenas noches Éstas han marchado por el ascensor que tocaba no han escondido ni desean marchar por la puerta de atrás como sí ha hecho Clemente Villaverde se ha marchado hace nada unos minutos el vicepresidente Jordi Mestre Óscar Grau también Guillermo Amor que por cierto ha recogido dos premios que eran para Leo Messi y en general no han querido hablar pero buenas caras en la expedición de del Barça que evidentemente pues conocían durante esta cena de la gala de la Liga la noticia de de Griezmann el anuncio de que se va a marchar del del Atlético de Madrid Jordi entre el vicepresidente deportivo incluso salía de la gala sonriendo porque bueno pues seguramente todo va sobre lo previsto para para el Fútbol Club Barcelona aquí ya en la alfombra roja

Voz 17 33:52 la practicamente no queda nadie acaba de pasar por aquí

Voz 0017 33:55 el presidente de la Real Jokin Aperribay también Radomir Antic así que todos los invitados mano ya se van marchando a a casa

Voz 18 34:03 abrazos los tres un abrazo chao Jordi Antón Meana hasta luego Adrià Labraza abraza luego los allí en la gala del no

Voz 1375 34:09 este aniversario de la liga donde nadie ha hablado de Griezmann nadie el único Javier Tebas que intuye lo que puede pasar pero nadie dice nada de momento sí yo lo ha dicho Kiko sí que lo ha dicho Gustavo López ha dicho Talavera Fullana estaba terminando Marcos López cuando estaba Javier Tebas costó en el micrófono de Jordi para terminar ya es decir adiós a todos de lo que puede ser ese Barça donde de momento nadie dice nada pero

Voz 5 34:30 tú decías Marco fue como delantera o la calidad de la va discutir nadie no no no en absoluto no de discutir nadie hay que ver el encaje del equipo en la manera como se gestiona esa inclusión pero insisto abre serias dudas sobre evidentemente el futuro de Coutinho eh que puede que puede que puede tener mercado en Inglaterra puede tener mercado en el PSG porque hay muy pocos equipos como decía el presidente Tebas de la Liga que puedan pagar el fichaje de Coutinho y abre también alguna incógnita sobre el futuro de en Belén en en el Barça

Voz 1375 35:00 pues nada chavales eh quedan partido todavía para el Atlético de Madrid que será el último Talavera hay Fullana contra el Levante no contra el último partido

Voz 19 35:08 en el Ciudad de Valencia no va a estar muy

Voz 1576 35:11 Ata no basta dar Saúl por sanción además de los lesionados Si bueno pues muchas despedidas no vamos a ver si juega Griezmann que teóricamente jugará vamos a ver si juega a Godín que teóricamente Juani también se despide como de noche contábamos también Filipe Juanfran van a jugado su último partido con el Atlético de Madrid por lo tanto veremos saberlo de Rodrigo y con todo esto esta noche por lo tanto va a ser un partido que no me no tener ninguna consecuencia clasificatoria pero es importante ver las sensaciones en la despedida de mucho

Voz 0906 35:42 jugadores un apunte rápido eh

Voz 20 35:44 porque ha pasado casi ya tercer plano Cape carpetazo por fin al litigio con el Sporting de Portugal por son Martins el Atlético de Madrid paga veintidós coma cinco millones de euros al Sporting de Portugal para hacerse con Jackson y así acaba ese litigio que tenía ante la cifra de conjunto portugués y además se lleva Vietto por siete coma cinco millones de euros por el cincuenta por ciento de los derechos del futbolista recordamos que está cedido en el Mónaco Iker Atlético tiene acuerdo con el Mónaco se queda en Primera para eh venderlo por unos treinta millones

Voz 1375 36:11 pues nada tienen trabajo Andrea Berta ahí el Cholo porque ahora Gustavo Kiko a ver a quién Xetra trae más o menos por un módico precio que pueda hacer lo que hacía Griezmann que era mucho lo que hacía en el campo no sé qué nombres hay por ahí pero vamos a ver

Voz 9 36:21 el problema no es que lo que hace a Griezmann Ali por eso qué

Voz 0749 36:25 problema que vas a tener el dinero ibas a tener las urgencias para fichar y eso muchas veces es es un problema

Voz 5 36:32 lo que le pasó al Barça con pájaro todo el mundo sabía que tenía de doscientos veintidós millones ingenio lo diez minutos

Voz 0749 36:40 claro es el tema en que voten es el dinero en caja tenerlas urgencia para cubrir porque seguramente el Cholo para la pretemporada va a querer a todo disponible o si no es todo el noventa y cinco por ciento de los fútbol lista de puedan llevar a venir tenerlo en el plantel porque esta pretemporada no fue buena para el Atlético de Madrid lo va a querer resarcir en la próxima ir el vendedor va a saber que el Atlético Madrid también le puede pasar al Real Madrid van a tener dinero en caja iban a ser más fuerte en va a ser más caro todo va a ser una a una bueno un bonito mercado de verano y que el Atlético de Madrid tiene que aceptar mucho y muy bien Manu

Voz 1375 37:12 tiene todo el verano por delante pero algún nombre que ilusione que te ilusione Kiko que puede ilusionar a los atléticos

Voz 1266 37:16 es el problema ahora que me ilusionan nombre que me ilusiona a mi mano le iban al Bayern de Múnich al City a al Barça Real Madrid al equipo a la Juve de mucha pasta y la competitividad que haya a día de hoy todo lo con los dineros que tiene los equipo le va a complicar la contratación sobre todo de él que tiene que sustituir a Griezmann porque hay otros jugadores que lo puede sustituir comprando hoy viento Soldado que el Cholo que a lo mejor al Bayern de Munich Madrid Barça o Juve no les interesa pero tiene que dar con el comodín y tiene que acertar con el jugador que marque la diferencia a mí hay un jugador que particularmente de estar jugando en Italia muchos años que fue tener esa hambre turco que le pega bien escuadras a balón parado que Estibalas y que el Cholo tal como exprimió a Griezmann una vez que vino de la Real Sociedad que era mejor dicho que mucho apostaba por el fíjate lo que se ha convertido pues moldear lo al al gusto de el Atlético de Madrid y a mí es un jugador también sobrada por ahí el tema de James pero a mí me pone un poco más en caso de la pastilla eso el tema derivada que se otro jugador en esa

Voz 1375 38:18 sí marca más parecido a regla podría ser bueno pero

Voz 18 38:21 parezcan atentos a la Cadena Ser que lo iremos contando un abrazo Kiko hasta luego Gustavo cumple su hermano de ocho chal adiós adiós Fullana sí que hasta luego barcos hasta luego un abrazo me voy enseguida con Javi Herráez pero está por aquí otro Javi Blanco que nos recuerda que hola a ver malo yo

Voz 1375 39:10 como para perderse Carrusel a todos lo que a ver si está mandando miles y miles de mensajes a a los que habéis participado ya sé que no centrar todos pero aquí va una tanda más para cerrar el tema de Griezmann nos preguntaba a los Atléticos ya los no atléticos os preocupa nos decepciona qué os ha parecido lo de Antoine Griezmann ha sido la noticia de esta tarde y esto que otros oyentes

Voz 22 39:29 problemas un poco más grave es la desbandada que hay de los buenos jugadores hacia la Premier

Voz 23 39:34 lo de Griezmann es una tomadura de pelo al Atleti se va por porque quiere tener un club mejor pero estar a la sombra de Messi se Balbás

Voz 0198 39:43 esa pensando que no ha podido conseguir la Champions inervarse conseguir pero tranquilos que no va a desgracias el buenas noches referencia Griezmann no pasa nada que se vaya

Voz 22 39:57 a ver si con un poco de cordura porque Griezmann no anunció que se iba a ir la noche en el Wanda Metropolitano para quitarle protagonismo a Agustín evidentemente no no creéis eso

Voz 3 40:08 el el que ha terminado

Voz 0985 40:10 yo ahora con muchos jugadores no quieren jugar en la élite

Voz 3 40:13 el Atlético de Madrid no acaba de ser un club grande gracias

Voz 24 40:17 alegro un montón de que se vaya el Athletic necesita un crack un líder sobre todo los libre tenía un crack ningún límite a Dios Griezmann que te vaya de marzo

Voz 25 40:26 esta misma película que visto hace cinco años se marchó por la puerta de atrás estando en Francia de vacaciones se marchó de la Real iba por títulos no no por buena pasta igual que ahora lo cosa que ahora parece que es el malo y antes no lo era pero es el mismo él mismo niñato estoy pesetero de siempre

Voz 1375 40:45 como opiniones de todos los aficionados si oyentes de Larguero dejamos el asunto Griezmann y hoy es martes es noche de NBA enseguida viene Daimiel ante Raúl Ruiz que anoche llevados avance que no se iba a traer un reportaje espectacular una entrevista que tengo muchas ganas de hacer al entrenador más joven del mundo que tiene nueve años y con el que vamos a hablar enseguida pero vamos que igual lo coge el Cholo se lo lleva dentro poco enseguida estamos con él con Paquito el entrenador más joven del mundo nueve años tiene la criatura enseguida estamos con él y con Raúl hubiese antes que venga Daimiel está por ahí Javi Herráez hola Javi muy buenas hola qué tal muy buenas verdades en el Real después de lo que le ha dicho ciudadana Keylor que hoy los reflejando la margarita viendo las ofertas me quedo me voy chupo banquillo me voy a la grada que puede ser de mí Courtois sabe que ya es el titular para la temporada que viene lo ha dicho Zidane y luego están hay hay Luca Zidane que estarán al acecho aunque yo contaba hoy a mediodía en cuatro que el número dos lunes cada uno hace su apuesta la mía es que el el número dos va a ser el número tres va a ser Luka ciudad

Voz 26 41:48 pero el titular está claro quiénes que va a ser Courtois Javi sí señor eso lo que quiere el club además que II saluda el tercero sea Luca bueno al final también en el césped pondrá acabar su sitio eso sí habrá convocatorias sabremos quiénes el dos y quiénes el tres pero creo que aunque sea un tema importante lo que sí que es mucho más importante es lo que va a pasar a partir de mañana el equipo ha descansado hasta hoy Keylor Navas se marchó el viernes y no dijo nada casi nadie hay compañeros que no sabían que Zidane le dijo a Keylor que ya no cuenta con él para que hay gente que dice que Keylor Navas su entorno

Voz 1375 42:24 sí andaban filtrando información

Voz 26 42:26 este es un dato sabía hay jugadores que no sabían que Zidane le había dicho a Keylor el pasado viernes que ya no cuenta con él porque lo que sabían era que Keylor si contaba para Zidane hace un mes y medio saque las cosas van cambiando y hay alguno que piensa que en esos tres días le pueden llamar también a la garita le pueden llamar a la al despacho de Zidane las orejas tiesas de algunos futbolistas hay un hombre seguros hay muchos evidentemente Benzema Varane Modric bueno sacar la lista interminable Courtois Carvajal

Voz 1375 42:56 Marcelo pero hay otros que no están tan seguros

Voz 26 42:59 aquí tienen ofertas si tiene en movimiento y otros que tienen también preocupación el caso de Toni Kroos que dijo públicamente que se quiere quedar pero la diana Cross que es un futbolista muy bueno sensacional que ha sido un baluarte del Real Madrid que la temporada no está tan asentado no club con Zidane al frente como lo estaban tan ya así que puede pasar algo también con el alemán aunque tiene contrato sólo ha ganado de momento sigue pero en cuanto al punto de que lo preguntas antes Inlaterra es su objetivo pero un grande es muy muy complicado los veinte millones de euros son cinco cada año netos diez al año brutos se antoja muy complicado con treinta y dos años algo tendrá que hacer el Marie para que Keylor tenga un destino porque Keylor no se quiere quedar para chupar banquillo bueno para chupar grada porque banquillo sería unen Di Palma ciudad

Voz 1375 43:54 me queda medio antes de tirar había hoy contárselo a Pacojó en y luego también a Gallego el asunto de Iker y el el homenaje bueno y de momento no estaba homenaje porque para empezar hay que esperar a ver quiere decir a Iker

Voz 26 44:05 claro claro hombre está agradecido a todos sus detalles

Voz 1375 44:08 evidentemente es una oración no pero todo pero

Voz 26 44:11 los es el día diez España Suecia de Bernadeu entonces tendría que haberse ella bueno había colgado las botas tenía que haberse jubilado el de momento no se quiere jubilar el quiere recuperarse a los doctores Iber que pasa a sus treinta y ocho años porque el próximo lunes cumple XXXVIII hiel de momento lo que quiere es sólo recuperarse agradece todo Isidre que ya un homenaje que llegue pero éste lo veo un poco pronto sí