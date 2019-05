Luismi: "Paquito tiene una madurez increíble para la edad que tiene, es un luchador y nunca tira la toalla"

Voz 2 00:00 bueno pues entrando por ahí está Raúl Ruiz llega tarde sí pero hay que

Voz 3 00:08 no

Voz 4 00:09 bueno una historia que te voy a presentar quizá al entrenador más joven de España desde luego pero probablemente de de de así de El Mundo

Voz 1806 00:19 el mundo el entrenador más joven del mundo yo creo que sí apoya bueno vámonos hay Nos vamos a ir a Arroyo de San Serván saber dónde está provincia Badajoz en Badajoz Extremadura nos cuatro conozco cuatro mil y pico habitante que aquí como en casi todos los pueblos de España pues hay un equipo de Fun Club Deportivo San Serván que ha jugado el play off para el ascenso este mismo fin de semana no ha podido ser infiel el entrenador que que lleva ese equipo Luismi Patiño pero en su cuerpo técnico para ver a su segundo a uno uno de su cuerpo técnico tienes que mirara hacia abajo tienes que mirar hacia abajo porque es un niño de nueve años el segundo entrenador del equipo Luismi es así no

Voz 5 01:01 hola hola Luismi buenas noches hola

Voz 3 01:03 la noche cómo estás

Voz 5 01:06 es un poquillo fácil ya claro ayer a la leche a ya de avanzada el playoff para cesa tercera

Voz 3 01:13 en la leche pero bueno como quedó el partido como queda estéis

Voz 5 01:17 pues la ida perdimos uno cero y ayer que vamos cero cero no conseguimos darle la vuelta en casa

Voz 1806 01:22 vaya vaya Luismi es así lleno quiénes Paquito

Voz 6 01:28 pues es una es

Voz 5 01:31 un niño espectacular en todos los sentidos no no madurez increíble para la que viene

Voz 7 01:36 un luchador todo

Voz 5 01:38 no sé si la gente conocerá su caso pero luchando con la enfermedad y que a pesar de ello pues se prevé una sonrisa en la cara el que que no tira la toalla una pasión tremenda

Voz 1806 01:49 que está de segundo entrenador contigo en el cuerpo técnico

Voz 5 01:52 pues sí ahí está el segundo entrenador conmigo ayudando en todo lo que puede y bueno ayer también en un momento malo pues el sentado al lado viera llorar vaya tuvimos dos El Vestuario

Voz 3 02:02 lo raro yo pitos

Voz 5 02:05 pero bueno está por ahí hasta ahora el segundo tanto

Voz 3 02:08 por de el Club Deportivo San Serván buenas noches Paquito cómo está usted entrenador amigo Michael Lin vaya vaya vaya a Rato que pasa este ayer

Voz 1375 02:21 a ir como fue el partido crees que de justicia deberíais haber ganado o no

Voz 3 02:27 sí sí sí qué pasó y qué pasó

Voz 7 02:32 ocho una mala suerte llevarlo un poco más no

Voz 3 02:36 vaya me temo que no te oiga Iturralde como Dennis Hoppe tu Ronaldinho va por teléfono o sea que no tuvo su día al árbitro y al final eso también influyó poco un poquito

Voz 1806 02:46 vamos para que esté escuchando dirá en nueve años Francisco Vegas Paquito tiene Paquito nueve años dice no debería estar en lugar de entrenando jugando a fútbol no le gusta jugar a futbol sí pero es que no puede Paquito a ti te encanta el fútbol y jugabas a fútbol no

Voz 3 03:03 sí que pasa

Voz 7 03:06 porque tú por problemas de salud y ha dicho que por recomendación

Voz 1806 03:15 sí porque Paquito tiene una enfermedad degenerativa en el crecimiento de los huesos de su cadera in ya me dijeron después de tres operaciones después de horas de le dijeron no puede jugar al fútbol eso fue un palo para él no Paco Paco

Voz 3 03:29 fue un palo Patino claro imagínate contar y eso cuando yo eso cuánto tiempo hace que te lo dijeron

Voz 7 03:36 pues hace dos años

Voz 3 03:38 hace dos años que tenía ahora tienen nueve tendría siete años si te dijeron mira mejor que no juegue para que para que te pongas bueno antes y tal y no arriesgar es mejor no jugar

Voz 1806 03:46 sí pero tuvo una idea magnífica claro imagínate a Paquito un niño de siete ocho años que no puede jugar al fútbol más que le encantaba pero Luismi tuvo esa gran idea decir oye vamos a incorporarlo al cuerpo técnico Lin pero cómo se te ocurre eso lo irme

Voz 6 04:02 bueno pues al final la pasión que vienen aquí

Voz 5 04:07 qué le gusta mucho el fútbol y aparte que lo que he dicho antes es muy maduro para que bueno pues si no puede jugar al fútbol porque me echa ayuno Amaro como entrenador

Voz 3 04:15 qué bueno qué bueno

Voz 5 04:17 por eso el futuro pues no puede jugar al fútbol porque no consigue solucionar su problema y sí pero pues no puede ser que sea entrenador y ya está

Voz 1375 04:28 ya ya ti Paquito cuando te lo dijo Luismi que te sorprendió que dijiste

Voz 7 04:32 vamos a hacer

Voz 3 04:37 claro de mayor quería ser entrenado que que

Voz 1806 04:40 yo también he oído yo periodista deportivo

Voz 3 04:45 si tras y que te gusta más entrenador cuando seas mayor au periodista

Voz 7 04:53 cuando yo cantar Mi la verdad

Voz 3 04:56 bueno todavía es pronto ya tendrás tiempo yo te das tiempo para para hacerlo

Voz 1375 04:59 yo como entrenador y como entrenador que él dice a Luismi en que en que le ayuda a Luismi por ejemplo

Voz 7 05:04 pues actuando por ejemplo estaba entrenando y está haciendo él una losa pues banda

Voz 1806 05:12 yo le he visto poner los los conos repartir los petos está apuntando los nombres en en la pizarra hombre está atento a todo eh

Voz 3 05:22 te respetan los jugadores no

Voz 8 05:24 sí bueno ahora a ver si hago porque tendrás nueve años pero el segundo entrenador es el segundo entrenador

Voz 9 05:34 a ver si vamos a tener un lío hay problemas pues ahora eh

Voz 1806 05:38 Paquito te he dicho que había tenido tres operaciones ha por problemas en la cadera si hace nada le volvió no habrá por cuarta vez en los huesos de la cara de si donde esta escayolado de piernas con con una barra entre medio para no moverse pues sus padres le tienen que llevaba traer ha estado en casa muchísimo tiempo escayolado Luismi bien tú has ido a visitarle no Luismi

Voz 5 05:59 sí porque somos vecinos curiosamente somos vecino viva o justamente la plata arriba bueno de vez en cuando cuando pasaba llamaba a la puerta estaba ahí como un ratito con él hablábamos del equipo poco o a jugar algún partido que otro con el a Play marchaban trabajaba ahí con su cosa

Voz 1806 06:16 pues fíjate qué qué como

Voz 9 06:19 esto trascendió que hubo gente del mundo del fútbol

Voz 1806 06:23 que que le mandó mensajes cuando Paquito iba a ser operado por cuarta vez sí Paquito si no

Voz 7 06:30 me me me me un poco sobre todo ponerme

Voz 3 06:35 qué o quién lo dijo Casillas a ver qué le dijo Casillas a Paquito hola qué tal estás tío cómo va

Voz 2 06:43 más oye mandar un fuerte abrazo espero que estés fenomenal que eres un campeón vale

Voz 3 06:50 precio hasta luego quita cuando viste eso

Voz 7 06:56 yo me quedé un poco

Voz 3 07:03 joe te quedaría vamos me imagino todos tus amigos no flipando todo no

Voz 7 07:08 cuando me fui a la ello ya era sigue Paco

Voz 3 07:16 claro imagínate eran vivía todo el colegio la envidia todos los chavales imagínate tú Iturbe contesta esté a Iker

Voz 7 07:23 donde se porque tu ha dado pasos pues me estoy yendo Béjart

Voz 3 07:32 ya lo dijiste bueno vamos a ver lo que lo dijo porque que dijo Paquito no

Voz 11 07:35 la idea el simboliza

Voz 12 07:40 ahora me toca a mí es que estoy parado muy bien pero quiero verte Perera mucho más muchos ánimos mucho esfuerzo campeón

Voz 3 07:50 Quito no me extraña que sea Luis vi te quedan dos telediarios el primer entrenador

Voz 10 07:55 yo encantado

Voz 3 07:58 no me extraña que sea segundo entrenador porque lo decías no mucha madurez para sus nueve años

Voz 1806 08:02 no

Voz 5 08:03 sí y luego cómo se relaciona contrató jugadores ya no sólo lo que me quieren aunque qué tipo de relación el tipo de conversaciones que ve una muchas veces en el me sorprende no hombre que no parece una conversación de un año bueno pues me pasa muchas horas con nosotros hay muchos Willy Isadora

Voz 1375 08:20 oye que que entrenador te gusta más a ti primero Luismi tú tú un poco que entrenador te mola más

Voz 5 08:25 amigos mano a mí me verdad Guardiola a Jurgen Klopp no que que han innovado y que tiene decirlos distinto pero que que me gusta mucho también soy muy una bastante Mourinho y bueno me gusta acogerá Emery Marcelino bueno todo lo que se ve que tienen pasión

Voz 1375 08:44 claro cogiendo un poco de un poco de otro tu Paquito que entrenador te gusta

Voz 3 08:48 además de además de Luismi claro

Voz 7 08:51 pues no hay Guardiola hay sube

Voz 3 08:59 periodista me parece a mí Paquito quieres del Madrid

Voz 5 09:01 sí es lo último que van ganando

Voz 3 09:05 no se va a cambiar claro bueno pero mira de del Madrid que este año no ha ganado nada pero sigue siendo reconociendo que le gusta al Real Madrid

Voz 1375 09:13 si la temporada ya es acabó ya con el partido de ayer se terminó no Luismi

Voz 5 09:18 sí sí ha por desgracia fue el último partido

Voz 1806 09:22 ya fue el único que vais a hacer ahora y Paquito

Voz 5 09:26 pues nada habrá que no teníamos representante clara a ellos les tienen este año es bueno por donde va por donde va la línea que va a ser el club sí claro y luego yo no cumplo contrato dañándose con largo voy a ver qué surge por ahí no hubo decisiones cerquita de casa pues intentaré llevarme a mi segunda conmigo

Voz 3 09:51 hombre por favor nombre por eso vaya donde vaya

Voz 1375 09:54 penes indivisible Luis muy el entrenador del Club Deportivo San Serván Luismi Patiño

Voz 3 10:01 San Francisco negras Paquito quedaos con este nombre estamos porque ya Paquito algún día vete a saber cómo va la rehabilitación hoy has tenido rehabilitación por la tarde no

Voz 7 10:10 sí tengo todos los días ahora son muy temprano porque a las tres y media de la tarde cuando tengo tengo no hay ni hecho a irme

Voz 3 10:20 sales de clase a comer a casa ya rehabilitación luego muy bien y qué tal va al colegio cómo va el año el curso

Voz 7 10:27 hombre pues está dando buena nota

Voz 3 10:30 pues sí estoy campeón me quedo algunos tiene mucho mérito porque claro durante todo este tiempo

Voz 1806 10:34 él no ha podido ir al colegio estábamos cada uno lado en casa

Voz 3 10:37 sí han a darle clases venían compañeros a a darle los apuntes osea que ser ocurra eh Paquito que bueno que bueno pues nada Paquito

Voz 1375 10:46 que que me alegra conocerte ahí seguro que

Voz 3 10:49 que Iker Casillas muchos más jugadores de fútbol muchos oyentes que están escuchando te ahora en la Cadena SER se han quedado con esa cita de este Paquito que tienen nueve años pero que vete a saber vete a saber dentro de unos años Si no lo estamos entrevistando entrenando a no sé quién de amor don Paco Ozzy no está entrevistando a alguien porque también es vista a mí también igual está aquí dirigiendo en Lardero quieres quiere quieres despedir el la entrevista tuvo Paquito vale no importa pues venga imagínate ya hemos terminado total pues oye de la cómo lo que tú quieras

Voz 7 11:18 bueno pues El Larguero oí resultado

Voz 3 11:22 jo fenómeno este tío te lo digo yo no sé si todo hubiera sino a mí ya tiene el nivel oye pues nada tal un beso a tu madre y a tu padre darle un beso Paquito a Paco llamáis a Paco te das un beso que sé que están ahí voy pendiente y luchando cada día para que sea rehabilitación vaya muy bien y ojalá que que vaya todo lo bien que te mereces vale un abrazo e campeón adiós adiós bueno Luismi que la temporada que ya veremos dónde está ese tándem Luismi Paquito muy bien con muchas gracias a un abrazo Luis un abrazo amistoso