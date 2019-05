Daimiel: “No sé si Frank Vogel va a ser respetado por sus propios jugadores”

Voz 1 00:00 mucho

Voz 2 00:05 dejamos al gran poquito ese gran entradas de sólo nueve años son un futuro hoy a su entrenador también haya Luismi hablamos de energía como cada martes hola Antoni Daimiel qué tal buenas noches Manu qué te ha parecido de Griezmann como gran Atlético quieres

Voz 3 00:17 pues inevitable e asumible ya te había huido desde el domingo estaba hecho a la idea así que bueno

Voz 0200 00:26 no sé hay que hacer muchas lecturas no se estado oyendo un poquito hoy no sé cómo en un equipo que queda segundo

Voz 3 00:32 Liga Hay que parece tan tan unido no me parece una piña o al menos

Voz 0200 00:36 los se presume de eso pues puede haber hasta diez jugadores que se quieran ir

Voz 1375 00:40 es es una reflexión no yo decía empezando decidió fuera Atlético diría joder qué pasa aquí no se Filipe Godín Lucas Juanfran Griezmann Rodri espérate si es algo bueno y en Morata y Costa a veces es

Voz 0200 00:56 a veces bueno hablamos de la NBA

Voz 1375 00:59 esta noche empieza la final del Oeste no a las tres

Voz 0200 01:01 corrió esos Lakers primer partido de la final del Oeste Golden State Warriors como es habitual en estos últimos cinco años hice un inesperado participante Portland Trail Blazers que ganó deteniendo la ventaja de campo en contra a Denver en la semifinal de Conferencia con con un equipo al que no se le ha hecho justicia infravalorado pero que por méritos propios secuela en esta final eh

Voz 1375 01:23 no está Durán y no sé cuando se espera que

Voz 0200 01:26 que puedan volver mira lo lo último que han dicho hace minutos es que hay una previsión de que cause sin ser tuviera el alta a partir del cuarto partido de esta eliminatoria que Duran pudiera tenerlo para el tercero pero yo creo que eso son previsiones optimistas ya eh o sea que

Voz 1375 01:44 sea casi mejor pensar en la final en caso que se metan

Voz 0200 01:47 sí sí o que seco les complica esta eliminatoria hay tengan que ir a forzar antes de tiempo pero son de lesiones muy delicadas la de causa IMS hay mucho peligro diría yo de reproducirse es una lesión en el cuádriceps jugador muy grande ir normalmente mano estas lesiones del gemelo como la de Duran que le llamaba la la pedrada normalmente siempre se decía que eran tres semanas es verdad que hoy con los avances y tal y al mejor la tipología muscular de Duran es menos pero a mi se me antoja muy rápido que pueda jugar el próximo fin de semana

Voz 1375 02:19 sin Durán y sin causa IMS y con un gran Damián Lille hay un gran Macaulay les das alguna posibilidad aún sin él sin Durán incautados

Voz 0200 02:26 yo les doy posibilidad de guerrear e va a depender mucho de de como esté Clay Thomson que a mí para mí es un jugador clave cuando Clayton son aporta en ataque Imet veintitantos o treinta es muy difícil superar a Warriors incluso aún sin Durán ir porque es además jugador que ofrece muy buen rendimiento defensivo y que va a tratar de frenar a Lila Haro a Macaulay no pero es un equipo profundo con buenos suplentes Portland Illes ha ganado dos de cuatro partidos en temporada regular a World

Voz 1375 02:56 con todo es está llamada cientos de cuatro a ver qué pasa en la serie que empieza esta noche remito a las tres por cierto arte pero al final del Este pero he leído que en Turquía se van a quedar sin ver la final del Oeste porque el presidente Erdogan ha prohibido que se retransmita por la presencia de Inés Cantera

Voz 0200 03:11 sí sí sí así es el el canal principal de televisión que tiene los derechos de NBA no va a retransmitir los partidos de la final del Oeste

Voz 1375 03:19 el una se llama es Sport

Voz 0200 03:22 lo Le sí que va a haber gente que a través de la televisión de pago de cable ya pueden ver NBA TV el canal oficial de la NBA y Jaycee sí lo van a poder ver en Turquía o los abonados al lío que Alix pas pues también lo pueden ver pero a través del canal principal no se va a ver

Voz 3 03:38 bueno hay un lío tremendo no porque

Voz 0200 03:41 es que no sólo tiene el pasaporte revocado una orden internacional de búsqueda y captura solicitada a la Interpol por Turquía para este jugador este jugador es ciudadano turco en no será ciudadano estadounidense hasta el dos mil veintiuno por lo tanto no jugó en Toronto eh el el último partido que jugó su equipo allí son claro porque no se podían detener dependerá de las autoridades de Canadá en ese caso pero

Voz 1375 04:07 jo pero no puede salir claro un desastre bueno pues nada que pongan la serie de lo que pasa

Voz 3 04:13 empero no madre mía y el LIC Paz no sé si has visto en las últimas semanas sí que

Voz 1375 04:22 ahora se puede menos partidos como sea a modo coach no sí si eso es que va como con treinta segundos de retardo más o menos pero te van señalando realidad el nombre del jugador encima no te dan los porcentajes bueno es alucinante justo donde está en ese momento el jugador cogió un rebote ante tocó por encima su cabeza cinco rebotes metió una canasta pone doce puntos inmediatamente digo dónde vamos a llegar bueno esto lo veíamos en películas de ciencia ficción también tuvo mucho eso eso era propio de una de una Play Station los partidos retransmitidos trenes espectacular

Voz 3 04:51 bueno final del Este

Voz 1375 04:54 lo primero que tenemos que hablar es de León Archie vaya pasara eh

Voz 0200 04:58 tremendo tremendo es una canasta histórica eh la primera vez que se decide con una canasta sobre la bocina un séptimo partido eso ya lo el mono pues tacha de histórica esa canasta luego si el suspense la incertidumbre toca cuatro veces el aro e y si te fijas con detalle en la repetición ralentizada es absurdo el segundo toque que da el valor a lo es que se mueve hacia el lado contrario al que se debería mover bueno acaba entrando la reacción de todos en un canas Tom para un gran jugador para un gran partido cuarenta y un puntos completó en ese encuentro y bueno pues Toronto Amigó que han sido los dos mejores del Este en temporada regular iban a Juan

Voz 1375 05:35 al final de esa jugada de defiende Simmons pero sí lo ya en marcha y luego llega en la ayuda Embid que que que no sé si te pone el tapón hundió de dos trece

Voz 0200 05:43 sí bueno hay muchas teorías sobre eso exigimos está defendiendo bien en vida ayuda pero Embid digamos que tapa un poco a Simmons Embid no es tan rápido como hay pero yo lo hace muy bien Sky porque busca la esquina pero no no sobre la línea lateral sino pisando la línea tres para tener margen de saltar hacia atrás y luego eleva mucho el balón precisamente para evitar a envidia eso le ayuda a que luego después de cuatro toques en el aro acaben tras hábito

Voz 1375 06:08 Nuestro Scariolo en el cuerpo técnico de Toronto que lo que está haciendo que Away les sitúa el nivel del Ebro o no

Voz 0200 06:14 de Duran

Voz 3 06:16 tampoco pues

Voz 0200 06:17 bueno vamos a ver en On a lo mejor no era a lo mejor no porque está promediando treinta y dos puntos por partido en los playoffs ha hecho una gran defensa sobre Jimmy Butler en esta eliminatoria eh hay que recordar que sólo Michael Jordan o la Ayun Ica Wayan sido el mismo año jugador defensivo del año y MVP de unas finales lo tiene o lo tienes o la sólo olivo en Michael Dani Countrywide eh claro Kawase es un jugador de ida y vuelta que también lo era Jordan eh Cobi también fue un buen defensor cuando se lo pedía el equipo pero Kobe Bryant quizás bueno pues tuvo años de todo tipo no de más fallos de más aciertos los porcentajes de tiro de Caboalles son del cincuenta y cuatro por ciento en tiros de campo lanzando veintiún tiros por partido ya es impecable lo que está haciendo

Voz 1375 07:01 ahora que está siendo está rindiendo a un nivel con pocas veces se ha visto en el momento en el que más lo necesita

Voz 0200 07:06 sí porque no absorbía tanto juego en San Antonio como estaciones Toronto

Voz 4 07:10 oye y en este duelo guay y compañía contra ante todo cumplo y compañía

Voz 0200 07:15 muy interesante porque tiene apostar muy interesante a priori no sabemos ni cómo van a ser los emparejamientos e hombre hay que darle el crédito a Milwaukee que ha sido sólo dos partidos mejor que Toronto en temporada regular pero ha sido mejor y luego pues la manera en la que ha acabado con Boston ha sido un golpe de autoridad no con el cuatro uno pero es muy interesante a nivel táctico los emparejamientos que vaya a haber como defiendan a ante tocó porque para frenar amigo que hay que defender ante tu cupo pero llegar a tapar los tiros de los tiradores de Milwaukee que son varios no y ahí va a ser muy importante la labor que haga de ayudas y de colocación marcas

Voz 3 07:53 me parece con todo

Voz 1375 07:55 Miso de los Warriors que este es el duelo de lo que queda de NBA

Voz 0200 07:58 sí Un boca Guaino sí es es es es es verdad que es el duelo de esta final de conferencia aunque bueno vamos a ver Lila Stephen K

Voz 1375 08:07 bien que siempre se pica mucho no hace mucho se motiva mucho sí

Voz 0200 08:10 además es nacido en Auckland a el lugar donde tiene el pabellón bueno tú estuviste allí si no mucho pues él es nacido allí en Auckland aunque él ahora mismo se siente Portland ha llevado a toda su familia a vivir a la ciudad del estado de Oregón a Portland Juan

Voz 1375 08:25 bueno ahora te pregunto por lo de Pau por cierto

Voz 3 08:27 sí

Voz 1375 08:29 pero esta noche además empezar final de lo oeste también es un día importante porque se celebra la lotería del draft no no los jugadores pero si el orden de los

Voz 0200 08:37 en el orden claro se sortea el orden y con la nueva normativa hay tres equipos los tres con peor récord eh que tienen las mismas posibilidades de posibilidades de llevarse el número uno Nueva York Cleveland y Phoenix tienen un catorce por ciento no hay posibilidad Melanie Fini eso es un logro

Voz 1375 08:54 que elegirá acción Williamson es sí

Voz 0200 08:57 pone aunque Chicago tiene un doce y medio Atlanta un diez eh esto se celebra en Chicago a las dos y media iba a ser muy importante no porque por ejemplo bueno pues Nueva York Cleveland también pero son equipos que dependen de esta elección para reconstruir

Voz 1375 09:10 hombre cien Williamson en Nueva York estaría bien no sería una buena forma de empezar a reconstruir los mails de alguna forma

Voz 0200 09:16 plena hablar algunos periodistas es verdad que son periodistas que se mojan mucho demasiado a veces fallan a veces aciertan pero vuelven a hablar de de esa posibilidad de reunir a caer Irving Kevin Duran i Cy Williams son en los Knicks ese salto de calidad ver un mes para otro vamos

Voz 1375 09:31 es buena y lo Days también en Movistar Plus

Voz 0200 09:34 bueno será en la previa de del para válido en directo si se dará un resumen de todo han quedado sin tampoco lo hacen así tal cual en directo estos hacer como en una sala para

Voz 5 09:44 de poco el la lotería del Niño Dios eso es no se vale vale

Voz 0200 09:49 el eh otra tenemos noticias de

Voz 1375 09:52 la semana el nuevo líder es que a ver si se pone a jugar ya porque desde que dejó de jugar no les lleven

Voz 0200 09:56 nada más que le es verdad sí que le rodean muchos problemas extradeportivos no en este caso bueno parece que unos unos rusos que estaban allí en una discoteca hay que es eran de los Knicks en empezaron a reprochar haber dejado los Knicks y haber seguido a Dallas y acabaron pegándose Hay bueno con sangre en la cara en ese vídeo que éxito viral en redes sociales jo Se dice que puede tener una pequeña fractura en una mano Dallas Mavericks ha estado investigando el asunto pero porque incluso Le podría caer alguna sanción madre mía

Voz 1375 10:26 dos entrenadores antes de ir con preguntas de los oyentes los Lakers ya tienen técnico han elegido a Fran fragor sí pero le ha impuesto Jason Kidd de segundo sí sí sí

Voz 0200 10:35 eso sólo le han dado tres años de contrato que normalmente cuando un equipo está en esas pues suele ofrecer cinco años de hecho Tyrone luz se supone que no firmó porque no aceptó alguna de estas condiciones Frank Vogel era el entrenador de aquellos señala a países que jugaron finales de condolencia contra Miami yo creo que eso ha entrenado por más de Conferencia Este más defensivo luego no ha sido jugador Él empezó siendo coordinador de vídeo en las franquicias con lo cual no sé si va a ser un entrenador muy respetado por sus propios jugadores

Voz 1375 11:05 no lo veo con la puesta rara es la mala noticia en este caso ha sido la elección de John Beilin buena mala noticia por lo que nos afecta a nosotros porque le han cogido como técnica de los Cavaliers en lugar de Jordi Fernández

Voz 0200 11:16 sí habían entrevistado a varios técnicos incluido Messina incluso ya sí que Vicious también lo habían valorado en Cleveland Jordi Fernández era uno de los favoritos pero se han inclinado por este entrenador el entrenador de la Universidad de Michigan yo creo que ha sido una decisión del dueño de los Cavaliers que él reside en Michigan en Ohio reside en Michigan en los alrededores de Detroit allí en Michigan es un ídolo este entrenador de sesenta y seis años creo que tiene ya ha llevado a dos Final Four en doce años a Michigan y normalmente este tipo de elecciones tampoco han salido bien en la NBA no buenos entrenadores universitarios pasará NBA así que también hay dudas

Voz 1375 11:53 pues nada a ver qué tal John Beilin en Cleveland Frank Vogel en con Jason Kidd segundo en los Lakers qué pasa con Pau es que llega al Mundial

Voz 3 12:00 no no no no además seguro si Scariolo

Voz 0200 12:05 Scariolo ha confirmado que que va a ser baja e pasa que luego la federación parece que han dicho espérate no vamos a pero Rajoy dice que no llegan ni Begoña bueno es que es una lesión que no contempla cuando ya sabíamos de esta lesión el fin de semana yo con Dani Garrido en Carrusel hable sobre el asunto yo yo no les daba ninguna opción es la misma lesión que tuvo su hermano Marc estuvo muchos meses de baja es una versión muy delicada en un hueso del pie al instalará en estos meses no sí sí por eso

Voz 1375 12:31 ya

Voz 0200 12:31 yo yo lo doy por hecho que que no va a estar en la selección y que tiene que tratar de recuperarse para mantener su intención de jugar dos años más al baloncesto y quizás poder estar en los Juegos Olímpicos de toque es el gran objetivo de Pau una lasciva porque

Voz 1375 12:45 iba a haber cuatro españoles en una final de conferencia por primera vez en la historia los Gasol masiva que hay más Mirotic pero solo no podemos hacer una medio

Voz 0200 12:52 AMPA si ir todavía podemos ir más allá ya sabes que es la primera vez que en una final de conferencia a final de Lena de NBA se enfrentan dos hermanos iban a ser Stephen Carrie Isère carnal es verdad pero Anel en la otra también oye se van a enfrentar todavía pertenece a Milwaukee Pau Gasol no así que Pau Gasol algo que no ha ocurrido nunca en la historia se va a dar en dos campos que pasa que lamentablemente para uno basado en la pista

Voz 1375 13:16 qué pena los Gasol en la final del Este y los carriles

Voz 0200 13:19 a final de mes tres tienes las bueno a preguntas de los oyentes

Voz 1375 13:21 ahora a Daimiel que mandáis a través de la cuenta del Larguero instarán que hay un montón antes de que llegue Mara que está por ahí

Voz 3 13:27 dice Royce F R S

Voz 4 13:30 jugador de Warriors defenderá en la eliminatoria amas columna

Voz 3 13:34 pues puede ser Iguodala eh

Voz 0200 13:39 Clayton son pero luego pueden cambiar también y Clayton son encargarse de Macaulay ahí tienen un doble problema pero es verdad que tienen buenos defensores

Voz 1375 13:48 Julio cero trece te pregunta además de decisión Williamson que otros jugadores interesantes bien qué equipo crees que encajarían

Voz 0200 13:55 bueno esto se va a empezar a hablar desde esta noche mismo una vez que se sepa el orden del drama hay un jugador que en el torneo Final de la ansiedad Voley enamoró que es Yao Jay Morant de Murray State un

Voz 6 14:07 gran atleta un jugador no

Voz 0200 14:09 muy creativo que puede jugar sin balón aunque mide metro ochenta y nueve es decir puede ser un escolta esta impresiona mucho y luego los otros dos jugadores compañeros de Willian son en Duk RJ Barrett un modelo de dos metros pero que es base no es un ala pívot que tira de fuera con muy buen tamaño bueno hay muchos jugadores no Garlan cool ver Volvo All el hijo es evidente también que va a estar ahí en los primeros puestos dice a FM francés Sito

Voz 1375 14:37 hubiera que elegir este está bien entre sólo uno de estos tres Tim Duncan Shaquille O'Neal o llevaba edificio

Voz 6 14:43 Jabbar llevar por la la la carrera tan larga no en la élite

Voz 1375 14:49 Molly Molly setenta y cinco cómo se gestionan los asientos a pie de pista en los playoffs es venta individual es invitación

Voz 3 14:55 eh lo dice porque José Manuel Calderón estuvo en el que bueno en el caso de Calderón el tiene muy buena relación con él en la caro el está invitado seguro pero les echaron en el videomarcador se llevó una ovación ha clave pero hay de todo ese pueden comprar de manera individual pero es verdad que la franquicia el departamento de

Voz 0200 15:17 de relaciones públicas de la franquicia siempre busca la posibilidad

Voz 6 15:20 de vender eh de vender a Bin ha

Voz 0200 15:23 al precio de salida en taquilla pero venderse lo a famosos para que estén sentados allí sea mucho más

Voz 1375 15:29 en todo el partido te preguntaban antes quién de los bordes podría defender te pregunta otro oyente eh Daniel Pardo dos con qué defensor crees que dejarán los Raptors ante todo tocó pues mira

Voz 0200 15:41 yo creo que el primer defensor puede ser si acaso eh pero va a haber muchas ayudas haber dos contra uno Marc Gasol va a estar muy pendiente incluso podría ser su defensor en algún momento pero yo creo que sí acá mi luego hay en un momento crítico de partido como ha hecho con

Voz 1375 15:57 sí podría ser dice Pedro Gil Muñoz e dejando poco hay un montón de preguntas de las finales de este este pero dice por ejemplo crees que cambiar Capella por otro pívot más reboteador haría que Houston diera un salto importante para ganar el anillo bueno es ver

Voz 0200 16:12 que no estaba bien Capella pero Capella es un buen reboteador eh lo que pasa que no ha estado a su nivel en estos playoff incluso en la segunda mitad de la temporada y eso es un problema tendrán que analizar porqué pero no no ve muy claro un cambio en ese sentido

Voz 1375 16:25 eh Pardellas más Alex Castle dice crees que el Real Madrid puede llegar a jugar en un futuro en la NBA en un futuro cercano al palo pero está mirando cometiendo joven de poner algún madridista pero pero

Voz 0200 16:39 vamos a hacer vamos a si son setenta año unos

Voz 1375 16:43 te queda pequeña la Liga ACB que está mirando diciendo que tiene que ir allí a jugar a la NBA Euroliga mira al acelerador exactos se me empieza ya eso es el fin de semana que hizo la última dice Ródenas cuarenta y cuatro Ibaka o Mirotic para la selección crees que se juegan gran parte de su convocatoria en esta eliminatoria o no lo creo yo creo que lo tendrá bastante avanzado

Voz 0200 17:02 decidido Scariolo hoy para mí sería una sorpresa que

Voz 1375 17:05 no fuera Mirotic eh no hay aquí una de estas diferentes hacer una pregunta culinaria es más de bravas o de alioli

Voz 0200 17:13 pues mira hoy al lío de alioli la la salsa brava es un juego ya cuando tienes cierta edad hay que cuidar

Voz 3 17:21 el sistema digestivo

Voz 1375 17:24 que me francés que te abandona deportiva dice eres más ensalada de pasta o quién es la aquí no va a los nuevos veinte

Voz 0200 17:30 verdad que que ha cogido mucha fuerza la aquí no hay si a mi me gusta la aquí no ha dicen que es muy la y tal ahora el otro día curiosamente me compré una cosa que no sabía lo que era azúcar y se llama azul con zeta y con k es una legumbre roja primero me la compré Isabelle Huppert y luego llegué a casa y busca en Internet la ponen por las nubes han legumbre asiática que dicen que es buenísimas sí jugó había no me la echo falta buena pero sí sí Icomos

Voz 1375 17:57 se come cruda como la lechuga o creo no es no

Voz 0200 18:00 o la alubia les deja y tal pero pero bueno la puedes hacer ensalada y tal si en ensalada con con tomate a lo mejor no azul azúcar y si pues nada tienen nombre recomendación al activo de la NBA