El Larguero: Información y análisis de la salida de Griezmann del Atlético y hablamos con Javier Tebas (14/05/2019)

Voz 1375 01:08 siento es lo que necesito muy buenas noches la Griezmann en el Atlético de Madrid cinco años ha durado y hoy se ha confirmado lo que os contábamos el domingo en el Larguero estaba el Atlético de Madrid detrás de este asunto y con la mosca detrás de la oreja porque se temía que ya lo tenía hecho con el Barça por eso os conté que esta semana habría una reunión esa reunión ha tenido lugar hoy en el domicilio de Miguel Ángel Gil Marín a las siete de la tarde eh la reunión ha durado dos horas estaba Miguel Ángel Gil estaba el Cholo estaba Andrea Berta estaba Antoine Griezmann una reunión que ha comenzado con Griezmann tenso nervioso pasándolo realmente mal ante el sapo que tenía que soltar que más no menos todos lo intuían esta vez ya no se lo podía callar esta vez ya no estaba Piqué para rodar ningún documental estaba en Miguel Ángel le ha mirado a los ojos y la dicho Antoine dime si te vas a ir la res está de Griezmann ha sido muy directa lo ha dicho me voy solo ha dicho al Cholo se lo ha dicho a Miguel Ángel Gil Marín como digo estaba presente también Andrea Berta en ese domicilio del consejero delegado del Atlético durante dos horas han estado hablando de de un montón de cosas no poco a poco Griezmann se ha ido relajando seguido de es tensando viendo que por parte del Atlético había buen talante porque en el fondo yo creo que no va a haber mucha gente esta noche que escuchando esta noticia que ya venimos anticipando desde el domingo en la SER se vaya a tirar de los pelos y es quieres del Atlético de Madrid tengo esa sensación nadie duda del futbolista que se Antoine Griezmann pero por tierra Mariaire Se han venido lanzando mensajes en los últimos tiempos de capitanes veteranos jóvenes en la misma directo yo aquí tiene que estar el que quiera estar en el fondo todos tenían la sensación de que aquí Griezmann estaba pero no quería está por eso él el verano pasado después de que Miguel Ángel Gil Marín le pusiera encima de la mesa pues hasta el Wanda Metropolitano parte de la fuente de Neptuno y lo dijera quédate aquí como todo lo que quieras veinte veinte millones limpios por temporada el a pesar de todo eso que le dio el Atlético para hacerle sentir un jugador importante para hacerle sentir la estrella y el jugador franquicia de este club de este proyecto él dijo perfecto gracias por todo pero sí nos importa el uno de julio bajarme la cláusula eso estaba ya en la cabeza de Antoine Griezmann así que se ha cumplido lo que te contamos como digo el domingo Antoine Griezmann ha comunicado que el uno de julio así se lo ha dicho al entrenador y a los directivos el uno de julio les ha dicho esta tarde vendrá un club que abonará los ciento veinte millones de cláusula lo que vale Griezmann a partir del uno de julio le han preguntado qué equipo es si se va al Barça Griezmann ha dicho que no lo puede decir evidentemente el destino de Griezmann es el Barça evidentemente Griezmann se va alto el Fútbol Club Barcelona pero dice que eso no se lo ha podido decir en el Barça callan en el Barça juegan al despiste a llamadas cruzadas pero en el Atlético de Madrid sabía Juan que Griezmann lo tenía hecho con el Barça los compañeros saben que Griezmann lo tiene hecho con el Barça en el Barça de momento lo que dicen es tenemos una final de Copa no nos queremos distraer enseguida vamos a hablar con Kiko Narváez con Miguel Martín Talavera con Pedro Fullana la estar Gustavo López Gustavo López os vamos a contar que dicen en Barcelona bueno yo creo que es una noticia que aunque se intuye que podía ocurrir no deja de ser la bomba de la temporada un Griezmann que va al Barça veremos si para jugar con Messi y Suárez o quién sabe si para dentro de no mucho jugar con Messi ídem velé porque Suárez también habrá que ir pensando en darle un descansito y un relevo poco a poco lo que es cierto forma informarán la mejor delantera el mundo aunque probablemente haya gente que no ve a Griezmann con buenos ojos en ese vestuario de hecho hay algunos que no lo ven después del vacile del año pasado tampoco en parte de la afición que entienden que un jugador le diga que no al Barça y que vuelvan a por él pues hombre raro es no están muy acostumbrados a eso está cuando agravado pique el documental ni el vídeo ese vídeo que ya decía yo a eso de las once menos cuarto cuando entraba en directo en Hora Veinticinco con Ángels Barceló decía que seguramente esta misma noche el propio futbolista iba a colgar un vídeo dando explicaciones a los atléticos a los que les ha dicho gracias por todo pero me voy ha sido listo Griezmann porque lo ha dicho justo después del último partido en casa esa sabe que ya no va a pasar por el Wanda Metropolitano que Haislip Sara aunque sea por fuera aunque Sáenz ya cerca aplausos no voy a ver lo que tampoco sé si la afición del Barça le va a recibir haciéndole la ola pero eso ya llegará la primera parte de lo que aquí os contamos el domingo se ha cumplido hoy paso a paso minuto a minuto el martes habría Reunión se ha producido Griezmann le ha dicho como en un guión absolutamente todo tal y como os contamos que se va del Atlético de Madrid y que un club pagara su cláusula no horas vamos contar detalles de esta a la noticia de El día de la semana y de la temporada y evidentemente en el Atlético de Madrid tienen que empezar a pensar en en recambios tienen que empezar a pensar en quién van a traer porque ahora mismo la estrella del equipo y del club es el Cholo Simeone de largo el entrenador mejor pagado del mundo ahora mismo está en el Atlético de Madrid claro interés uno de Griezmann pues tampoco había dinero para tanto ahora con lo de Griezmann que dará dinero para algo más pero además de ese asunto os cuento a esta hora de la noche noticia que os adelanto en El Larguero que las desgracias nunca llegan solas y que hay otro equipo que va a depositar el dinero de la cláusula la rescisión de otro jugador del Atlético de Madrid ya os hemos contado que se va a Juanfran que se va a Filipe ya sabéis que se ha ido Lucas habló ayer al Bayern Munich ya sabéis que se va a Godín ya os contamos aquí en enero que se iba al Inter será Griezmann noticia que os damos a esta hora de la noche va a venir un club para pagar la cláusula de Rodrigo que dejará el Atlético de Madrid el destino no hay una oferta y un interés del Barça pero ojo que la competencia aquí es bestial Rodrigo tiene otros dos pretendientes que están dispuestos a pagar la cláusula llevárselo pagan algo más del doble de lo que gana en el Atlético de Madrid son el Bayern de Munich a donde se va a Lucas y el Manchester City donde P Guardiola reza un día sí y el otro también para convencer a Rodrigo que deje al Atlético y al Cholo hice vaya a la Premier eso ya lo saben en el Atlético de Madrid es noticia que os adelanto a esta hora en El Larguero pero ya lo saben en el club hombre si yo fuera el Atlético de Madrid me preguntaría esta noche qué coño está pasando por espera que a lo mejor no ha terminado esto suena a una desbandada importante esto no es normal pero ni mucho menos más Gabi el año pasado más Thiago más Torres qué está pasando eso esto es una reflexión mía no sé si la compartir sólo sí yo fuera el Atlético de Madrid me preguntaría ostrás qué está pasando aquí repito salvo que el Atlético se vuelva loco en las próximas horas le coja Rodrigo y le diga te vamos a dar también la Torre Eiffel parte también de la fuente de Neptuno que queda un trocito de Griezmann esta quinta que no quiso Griezmann de la damos Hadid Rodrigo va a dejar el Atlético de Madrid y en el Atlético de Madrid también lo saben

Voz 0231 10:01 Antón Meana muy buenas hola qué tal Manu cómo estás buenas noches la próxima semana está programada una reunión entre el Atlético de Madrid y los agentes de Marcos Llorente la noticia has comentado sobre Rodrigo saltaba en las oficinas del Metropolitano activaban la operación Marcos Llorente después de una llamada que se produjo ayer desde les torno del futbolista al hacia el equipo rojiblanco se abre la puerta para que el Atlético de Madrid fiche a Marcos Llorente el jugador estaría dispuesto y muy feliz a seguir viviendo en Madrid repetimos la noticia la próxima semana está programada una reunión entre el Atlético de Madrid y los agentes de Marcos Llorente

Voz 1375 10:42 uno de los jugadores a los que no quiere Ciudad del Real Madrid y que siempre hago dado al Atlético con la salida de Rodrigo Se van a VOR Marco Llorente enseguida ampliamos todo esto no tenemos prisa hasta la una y media que venga Mara Torres con el faro tenemos tiempo de Ana Izar de escucharos también a vosotros que está muy bien que ellos cuente esto y que opine Kiko y que opine Gustavo que ahora voy con ellos y Talavera hay Fullana que siguen la actualidad de la de digo todos los días lo que nos cuentan Antón pero a mí me interesa vuestra opinión eh podía mandar vuestros mensajes de voz al pasar del Larguero cuando me gusta escuchar lo que pensáis también vosotros aunque pero prefiero iros prefiero escuchar nuestros mensajes seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta nota de voz la mandas al Whatsapp de Larguero si quieres contar hasta diez antes cuenta hasta diez que igual es mejor cuentas hasta diez y mandas luego la nota no vaya a ser que te calientes de más qué opinión tienes de lo de Griezmann si eres del Atlético au sino hombres y desde el Atlético te preocupa su marcha te molesta lo que ha hecho te pareció bien lo que hizo el Atlético se la jugaban Griezmann al Atlético de Madrid seis cuatro ocho cuarenta y siete XXXVII sesenta mandando es vuestras opiniones que enseguida ponemos también eh vuestros mensajes al Whatsapp de la quiero ir quitando todo esto que está ocurriendo en el Atlético de Madrid e como digo como decía al principio en el Barça callan e está Jordi Martí en el mismo lugar en el que Stanton Viana dónde voy a ir enseguida en Cornellà donde está celebrando la Liga de Fútbol Profesional el noventa aniversario de esta bendita competición nuestra de esta Liga por allí dado ver Josep Maria Bartomeu el presidente del Barça y se han encontrado con Tebas por supuesto ni palabra de lo de Griezmann y qué tal el encuentro si es que se puede llamar encuentro hola Jordi muy buena

Voz 0985 12:29 muy buenas más bien un desencuentro porque Josep Maria Bartomeu no se quedó al acto alacena para la gala del noventa aniversario de la liga vino se hizo una foto y se fue pero antes de irse

Voz 0749 12:40 así fuentes de la Liga Javier Tebas hizo una

Voz 0985 12:42 arte con el presidente del Barça hice los reprochó Tebas le recriminó Manu a Bartomeu su actitud que no se quedara para un acto que la Liga celebraban Barcelona su ciudad Fuentes del Barça ICANN sin embargo que Bartomeu tenía cuestiones personales y que ya hace semanas que la Liga habló el Barça de la ausencia de Bartomeu han tenido que retirar la silla de Bartomeu en la mesa presidencial en la misma mesa por cierto donde también ha cenado el gerente del Atlético Clemente Villaverde

Voz 1375 13:12 evidentemente muchas caras allí que nos interesa a interesa buscar y que con las que vamos a intentar hablar no porque no se habla de otra cosa en esa gala la Liga un rato antes de que comenzara los actos de este noventa aniversario se ha conocido la noticia allí tipos del Barça hay directivos del Atlético de Madrid ese desencuentro más que encuentra como nos cuenta Jordi Martí entre Tebas Bartomeu pero de Griezmann ni una sola palabra por parte del Barça en el Atlético ya lo tienen asumido querían saberlo se lo ha dicho a la cara ya hay que empezar a pensar en el Atlético post Griezmann como se que los Atlético está muy pendiente de esto pero también en el Barça está muy pendientes resto en Barcelona que no tenga ninguna duda que Griezmann la temporada que viene va a llevar la camiseta del Fútbol Club Barcelona vámonos esto es el larguero en Volkswagen tiene

Voz 3 14:30 enseguida os voy a poner los dos minutos y cinco según

Voz 1375 14:33 dos creo que dura exactamente el vídeo que ha colgado a cuanto dos cero nueve me dice Álvaro Benito enseguida os pongo los dos minutos nueve segundos que ha durado el mensaje de Griezmann que lo ha colgado porque lo ha hecho el Atlético Antoine por favor acelerador de colgar tu un vídeo grabado si no está Piqué que te lo grave otro porque no vaya

Voz 0017 14:51 dar

Voz 1375 14:52 Piqué no va a llegar que lo grabo yo acogió el iPhone la dicho poner contra la pared porque como oye que Piqué la vamos a liar otra entonces esté no lo ha agravado Piqué a alguien del Atleti la dicho apunte encontrar para grabarlo ha puesto a alargar dos minutos y nueve segundos como vídeo de despedida de los atléticos no sabe nada Griezmann después de jugar repite eludió partiendo el Wanda Metropolitano eh está por el Martín Talavera el lado compañero que narra los partidos del Atlético y los goles de Griezmann que ya no va a narrar más goles de Grima bueno no queda una jornada había o la tala muy buena más que era al mano buenas noches así un titular en titular que ahora entramos en faena pero titular de Griezmann pues pues

Voz 1576 15:33 durar las explica explicado de tu al principio yo creo que el Atlético de Madrid se ha hecho fuerte porque primaba el colectivo por encima de individuo

Voz 1375 15:40 creo que los últimos tiempos sobre todo el de la temporada con Griezmann no así

Voz 1576 15:42 lo así el Atlético de Madrid quiere volver a ser lo que fue en el dos mil catorce

Voz 1375 15:47 qué va a echar mucho de menos en lo deportivo pero es el primer paso para volver otra vez a formar el colectivo titular he Pedro Fullana muy buenas muy buenas pone cordura al sin sentido de hace un año a Pose un buen titular está por ahí uno de los atléticos que cuando habla todos los rojiblancos escuchan y no sólo los rojiblancos con Kiko Narváez muy buenas

Voz 4 16:06 muy buena mano a ver qué es lo que te comento yo después de que

Voz 1266 16:09 ha estado vendiendo por fascículo y episodios tu y a ver qué te digo yo

Voz 5 16:14 algo que no estoy haya dicho por ejemplo en el día de ayer

Voz 1375 16:17 pues mira te voy a hacer buena está para Gustavo López Agus

Voz 0749 16:20 qué tal Manu muy bueno la la pregunta que te hago

Voz 1375 16:23 te preocupa el Atlético pos Griezmann sin Antoine Griezmann y además sin Filipe sin Juanfran sin Godín sin Lucas y lo que acabamos de contar sin Rodrigo que sólo van a llevar también

Voz 1266 16:37 a Armada que creía que estaba preguntando a unos bueno a los dos pero no te pregunta te digo te

Voz 1375 16:42 de culpa el Atlético pos Griezmann

Voz 5 16:44 no a mí sinceramente preocuparme sólo me preocupa el momento en el que se vaya el Cholo Simeone

Voz 6 16:51 a partir de ahí

Voz 1266 16:53 sí muchas veces son buenas noticias cuando hay un jugador que no quiere estar y toman la determinación de te y se quiere decir que no va a tener a alguien obligados y eso es buena señal a la hora de escribirle una cosa es la decisión que ha tomado el el francés y a mí sinceramente la única preocupación que tengo a día de hoy después visto lo visto lo últimos siete ocho años que se fuese el Cholo Simeone ya

Voz 1375 17:19 eso sí sería grave para los atléticos para mí

Voz 1266 17:21 a ver yo no quiero quitar ni mucho menos y luego pues es el tema de la honestidad ahí en el aspecto deportivo lo que es encontrar a un total de veintiséis goles por temporada y que se deje el culo currando trabajando mucho momento estás más cerca del portero rival

Voz 1375 17:40 tú dame cualquier nombre James

Voz 1266 17:42 Epi vaya él me da igual ninguno va a ser el trabajo deportivo que te hace el Klinsmann en estas tres ahora claro si esos que vienen tiene la ilusión y quieren jugar con esa camisa seguramente les saquen mucho más partido a un jugador que no quiere estar con esa camisa

Voz 1375 17:59 Carlos Gustavo y yo creo que no sorprende pero faltaba la confirmación no hay muchos teníamos dudas de si hoy Griezmann se iba a atrever aunque conocíamos la noticia Illa hemos contado y sabíamos que lo tenía cerrado con el Barça que y que su entorno lo tenía claro y que en el Atlético estaban con la mosca detrás de la oreja pero la duda era si hoy se atrevería Griezmann a decirle a Miguel Ángel Gil y al Cholo a la cara me voy el uno de julio Etura esperabas

Voz 0749 18:23 era Chocrón después de lo que comentaba el domingo en el larguero y después de lo que has hablado hoy una forma sencillamente espectacular y el relato que fue aconteciendo prácticamente hora tras hora creo que era un adiós anunciado cuando se firman una cláusula de doscientos millones el primer año baja automáticamente a ciento veinte creo que están abriendo la puerta hay casi el corralón para irte en cualquier momento y eso el futbolista al Atlético de Madrid lo sabía creo que era un adiós anunciado no sabíamos cuándo o cuando lo iba a anunciar pero si se veía o se olía que salir en cualquier momento creo que no lo va a extrañar el Atlético Madrid sí como Florida esta pero no como un líder natural como podía hacer Godín la pregunta que licita Kiko Si se ve un Atlético Madrid pos Griezmann a mí me hizo mucha más mi o come creo que hace más daño la salida por ejemplo de Lucas hubiese hecho más daño la salida de de hola la salida de Godín también puede hacerle daño Alves es lo que transmite lo que da en el campo pero la salida de Griezmann es verdad que es un gran jugador que te marca las diferencias pero en partidos clave en obtuvo no es el líder que necesita el Atlético Madrid es un excelente futbolista te marca la diferencia concurra muchísimo se pone el mono de trabajo es un jugador que te da ese salto de calidad pero a mí me molestaron por ejemplo la salida de Lucas que creo que tiene una proyección de futuro espectacular que te puede jugar en varias posiciones que ese esa posición es difícil de encontrar un central sur un lateral zurdo que también pueda jugar ahí que te su a la banda que es un campeón del mundo más joven es así que gol un poquito más

Voz 7 20:02 sí pero la serie Griezmann creo que el Cholo Simeone lo ha

Voz 0749 20:05 a ir coincido con Kiko que aquel el capital este barco hay sí haría daño el que estoy acordando el bacalao

Voz 1375 20:12 yo lo que tiene ante sí un reto yo creo que bonito para mucho más claro para muchos preocupante porque dirán ojo es bonito pero que casi es a recoger casi empezar de cero es reconstruir buena parte de de seis de momento pero seis jugadores

Voz 1576 20:26 pero con una carta manuscrita con una dificultad que el dos mil catorce venías de tocar fondo iré reconstruir a un equipo y venías de la nada

Voz 1375 20:34 ahora la exigencia para mí la máxima dificultad de tienes

Voz 1576 20:37 Leone que estoy de acuerdo con Kiko es la piedra angular del Atlético de Madrid en los años anteriores y lo vas a partir de ahora

Voz 1375 20:43 es que ahora la exigencia no va a ser

Voz 1576 20:45 la del año dos mil catorce cuando caía con el Albacete en Copa y cuando te ganaba el último en el Calderón al Betis cuando se produce el relevo en Manzano entonces eso ese es el problema que oyó que tiene que aglutinar muchas cosas pero que al equipo se tiene que ver arriba compitiendo

Voz 1266 21:00 la manera tala y comparándolo con aquella época también que puede afectar tu lado o de otro de aquel los ciento cincuenta ó ciento ochenta millones de euros también es una tranquilidad entre comillas si si a la hora de poder gastar un dinero y traer jugadores a mí lo que me deja la duda es si miramos Manu lo últimos fichajes del Atlético de Madrid no es que el Atlético Madrid haya sido un especialista en hacer estar el dinero ni mucho menos que si tú Telia con Uruguay la construcción que no se pero no lo hemos comentado otras veces hasta ocho nueve jugadores que han venido un han terminado de consolidarse en la titularidad exceptuando Rodrigo como no como el fichaje top del tirón se adaptó pero claro lo decía tala pero claro la comparación es que yo creo que se va uno a otro y el otro y el otro fan tres cuatro se coge doscientos cincuenta millones a ver qué es lo que tiene preparado esta Atlético Madí a la hora de potenciar el equipo ochenta millones por Luca

Voz 0749 22:01 noventa y seis Griezmann porque XXIV Semana a la Real Sociedad que tiene el veinte por ciento El futbolista setenta Rodrigo es decir entre los tres doscientos cuarenta y seis millones de euros y me da la sensación que el Atlético de Madrid lo que va a hacer es un un cambio de plan Se la jugó el año pasado a mantener una estrella por encima de todo teniendo una buena van un buen bloque viviendo que tiene que firmar a dos laterales a dos centrales el centrocampista que

Voz 1375 22:23 va a llegar ahora un recambio para Griezmann arriba me dan

Voz 0749 22:26 la sensación que van a proyectar un bloque

Voz 1375 22:29 muy buen bloque volver un poco a los orígenes de la cima tengo una estrella de hecho de hecho yo os contaba no sé si ayer o anteayer que hay nombres que ahora evidentemente el Atlético ya está trabajando y suena les ofrecen una nota que te parece este vamos a pero es verdad que uno de los nombres que siempre ha gustado ha sido Cavani lo han intentado por tierra Mariaire también pero el Atlético Madrid no les salen las cuentas y no quieren repetir el error que han cometido con Griezmann eso es lo que lo que se deduce de la operación Cavanilles que gusta mucho que están soledad muchas vueltas pero que al final va a ser algo parecido a lo de lo de Antoine Griezmann ficha multimillonario traspaso del copo

Voz 3 23:05 pues no que dijiste en en el comienzo el programa

Voz 0749 23:09 algo importante no que la fisión cómo se lo tomaría y que voz piensas que lo mensaje te puede llevar a la radio sería de de que no pasa nada

Voz 1375 23:18 en qué se iba a Griezmann y no pasa seguido los sabemos que hay un porrón ya

Voz 0749 23:20 efectivamente yo creo que la afición y eso lo que me llama muchísimo la atención y la indiferencia ante la salida de futbolista como Lucas cómo puede ser Griezmann el tema Godín que hubo una bonita despedida la afición también es realmente contenta por esa despedida pero la indiferencia que transmite la afición ante la salidas inminente jugadores que fueron claves como el caso de Griezmann Godín o el propio Lucas creo que lo que decía Kiko va en base a eso hay no va a haber indiferencia si en algún momento que se tendrá que ir por algún motivo por otro el Cholo creo que la la afición sigue confiando en la mano el Cholo Simeone para poder volver a hacer un equipo competitivo que gane títulos independientemente de quién esté si quiere estar siempre que quiera estar estando el Cholo creo que la afición del Atlético Madrid bastante con el Cholo Simeone

Voz 1266 24:10 pero las cosas si hay que decirlo claro no es están gestionada para mí bien desde el primer momento en el que se les da la posibilidad y lo comentaba Moner día de ayer no sé si Gustavo

Voz 1375 24:20 ya

Voz 1266 24:22 conmigo en el que les dan la posibilidad de una puerta o con ciento veinte millones de euros

Voz 1375 24:25 claro estoy Chávez

Voz 1266 24:28 metropolitano se entonces yo te dejo la puerta abierta hoy se ha consumado pues lo que él había hecho a la hora de firmar de dejarse una posibilidad de de de ir tú a un jugador no le puede obligar ni mucho menos a querer ya sentir una camisa si tiene que exigir una profesionalidad que en la que ha tenido en este caso

Voz 1375 24:49 totalmente eso no sólo puede reprochar no

Voz 1266 24:52 en absoluto ahora actúa como aficionado yo como tú sabes que muchas veces me encanta quitarme

Voz 1375 24:57 se lo que es el micrófono me pongo la bufanda

Voz 1266 24:59 a mí Griezmann el día de mañana me va a quedar en la retina o en el corazón atlético y me va a la retina como un gran profesional Gabi Torres Koke y alguno más se me quedan en el corazón

Voz 1375 25:13 son totalmente yo sé que cuando si algún día claros si algún dirá si algún día le toca al Atlético con el Inter en competición europea ahí viene el Inter con Godín Godín se llevará una ovación del del Wanda Metropolitano encima

Voz 1266 25:25 cuando uno yo tampoco porque llaman El club firmo eso totalmente

Voz 3 25:31 sí pero pero hay un pequeño matiz ir ir coincido con

Voz 1375 25:34 digo para palabra Gustavo coincido con Kiko en que él ha sido un profesional nadie le podrá reprochar a Griezmann su actitud en el campo lo que ocurra fuera del campo pero sí que se le puede reprochar yo es lo que no les gustan los atléticos y lo que no le perdonan lo del coqueteo permanente lo de dejarte querer Isabel pero sobre todo lo del verano pasado por eso yo digo cuando algún día venga Godín si es que viene con el Inter le aplaudieran hizo lo mismo a Gabi lo mismo a Torres y porqués gente elegante que ha salido por la puerta grande si mañana bueno si mañana no la temporada que viene cuando venga el Barça con Griezmann al Wanda Metropolitano le van a pegar una pitada porque porque porque no deja ese buen recuerdo oye está en su derecho que quede claro eh no Griezmann no está haciendo nada más que lo que hacen muchos futbolistas pero las formas la manera de hacerlo es lo que no le gusta a la afición del Atlético Gustavo

Voz 0749 26:23 pero siempre fue el año pasado fue el Barça el coqueteo con el Barça anteriormente fue claro

Voz 7 26:28 por eso fue el United en su momento

Voz 0749 26:31 a mí lo que me da la sensación que al único que le duele la salida de Griezmann ahora mismo es el Cholo está el Cholo al único que el Estado oliendo ahora mismo es al Cholo por lo que transmitía dentro del campo pero al Atlético de Madrid no sé si lo duele tanto Kiko por ahí lo puede saber mucho más ni al propio aficionado porque ese coqueteo al aficionado no le gusta o te gusta el Atlético Madrid corre ir

Voz 1375 26:51 totalmente ahora lo voy a preste habla de Nieto mano

Voz 1266 26:53 me retina o corazón no lo evidentemente deportivamente lo que le hace un daño porque que crack un tipo como de los top cinco se van a dejar el o como se lo deja a en todo en todos los tomos

Voz 1375 27:08 enseguida me voy a Barcelona lo hacemos una pausa y seguimos hablando de la gran noticia de del notición del día con Talavera con Pedro Fullana con Kiko Narváez con Gustavo López pero ahora le pregunta si que Rodríguez en Barcelona y le pregunto también a Marcos López que dicen allí de el asunto Griezmann y de lo que ha pasado esta tarde ir están pendientes de que Jordi Martí Antón Meana nos pidan paso en la gala de la liga donde hay directivos del Barça directivos del Atlético está también por ahí Adrià Albets junto con Antón Meana y con Jordi Martí pero mañana es fiesta en Madrid mañana San Isidro bueno en dos minutos son las doce y comienza el día quince de mayo hay gente en la calle mañana se trabaja enseguida dio una vuelta por las calles de Madrid con Paco Hernández a ver qué dicen muchos atléticos están por ahí tomando una cervecita pero me pide paso Antón Meana desde la gala de la Liga en Cornellà hola Anton M

Voz 0231 27:50 te disculpe déjame que la buena pregunta en directo por favor que se marcha Clemente Villaverde por el ascensor del portal

Voz 1375 27:56 estadio del Espanyol

Voz 0231 27:57 se quiere ir directamente al parking la Liga queridos pondera Clemente Villaverde ronquidos sacar por la puerta de atrás se va con cara seria Clemente un segundo para el larguero para hablar de él mismo a favor se cierra la puerta del ascensor así un poco triste un poco raro como si haciéndolo oficial el club en sus redes sociales con el medio de Griezmann tiene que salir Clemente Villaverde escondido en un ascensor trasero del campo del Espanyol se marcha sin hablar

Voz 1375 28:26 sido directivo del Atlético de Madrid nadie quiere hacer ninguna valoración por parte del Athletic de Madrid además de la que han hecho colgando la noticia en redes social es con el video Antoine Griezmann que enseguida vamos a escuchar e os voy a poner los dos minutos de la despedida de Griezmann de los atléticos pero pide paso además que Antón Meana no quería hablar Clemente Villaverde sí que querrán hablar algunos aficionados que están con Paco Hernández por por las calles de Madrid hola Paco que dicen los atléticos muy buenas qué tal Manu la noche aquí estamos en el centro de Madrid y hoy es festivo en la capital en mucha gente por la calle íbamos a preguntar a los primeros aficionado del Atlético que les parece ese anuncio de Antoine Griezmann de que se va del Atleti a ver que qué piensa el jugador francés

Voz 8 29:01 me parece muy mal lo que ha hecho el equipo pero bueno ya está claro por lo que hice el año pasado que sino al pasado si va a ir este

Voz 1375 29:09 a ver por aquí que te parece a ti que Griezmann haya decidido marcharse del Athletic después de que hace un año en dijera que se iba a quedar

Voz 1023 29:16 mercenario más del fútbol que se va por los intereses económicos a Kemal le paga

Voz 1375 29:21 tú crees que se va a ir al Barça te molestaría si se va el Barça Clarín

Voz 1023 29:23 mete al Barça o al Juventus todo al que más le pague saca está molesto le importa tres pepinos los colores del Atleti le interesa el dinero y lo demás le trae al pairo

Voz 1375 29:32 de qué te parece la marcha de Iman fue muy

Voz 7 29:36 muy bien pues son las palabras de alguno de los aficionados que

Voz 1375 29:38 están por las calles de Madrid que opinan sobre la marcha de lujo jugador del delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann luego vuelvo contigo va como muy triste decía la última de las entrevistadas la niña muy triste lo de Griezmann para el Athletic pero enseguida los dos minutos de servicio de la despedí ha de Antoine Álvaro Benito hola hola Manu Eloy

Voz 1704 29:53 bueno aquí en El Larguero para hablar de juego limpio dentro y fuera del campo el partido más espectacular de la temporada llega a Madrid el uno de junio por fin vamos a vivir la final de la UEFA Champions League en el Wanda Metropolitano jugamos en casa y queremos lograr que la ciudad sea un ejemplo mundial de deportividad y convivencia entre afición pues para eso os necesitamos a todos vamos a crear juntos el decálogo del aficionado de Champions Si en el campo existe un reglamento de un árbitro encargado de que respete por qué no crear uno para los aficionados aquí viene el reto hagamos juntos el decálogo del buen aficionado entra en Cadena Ser punto com participa cómo debería comportarse el perfecto aficionado de la Champions que reglas deberían seguir los seguidores que visite Madrid en junio participa y vota los valores que crees que son esenciales o a tu propia propuesta es muy fácil participar entra en Cadena Ser punto com ayúdanos juntos de la mano de Master Card patrocinador oficial de la UEFA Champions League vamos a hacer que esta final sea histórica por su fair play dentro y fuera del campo

Voz 9 30:57 porque no lo está

Voz 10 30:58 el Club Carrefour ahora te permite ahorrar disfrutar de beneficios exclusivos en todos

Voz 9 31:03 cien por ejemplo

Voz 10 31:05 acumulen tu cheque ahorro el uno por ciento de tus compras en alimentación productos frescos mucho más ya en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour Express y Carrefour contó en Carrefour

Voz 10 34:09 todo se oye le parecía interesante parece creíble y me parece

Voz 9 34:37 no me gusta ya va a tener mucho mejores ya es bastante mayor

Voz 20 34:42 el equipo que se cabrea cuando le tocaban jugadores como Figo e también hacer lo mismo las varas de medir donde están una pena creo que Fernando Torres

Voz 21 34:54 en su momento yo como Atlético quiero

Voz 7 34:58 los jugadores quieren

Voz 21 34:59 ahora en el Atlético de Madrid a mí me fastidia que aquí

Voz 10 35:02 es más se vaya como Atlético pero creo que

Voz 1375 35:05 la mejor solución para todos que una pregunta

Voz 20 35:08 que me haría eso sí sobre todo la política de fichajes del Atlético de Madrid de renovaciones del Atlético de Madrid que además el conflicto cae con el profe Ortega es la puede ser el detonante de que tantos jugadores se quieran marchar del Atlético

Voz 22 35:24 haré todo el mundo va a ganar con esta operación espero que el Atleti Se para reforzarse confiemos en el Cholo teniendo al Cholo teniendo una afición que no tiene cláusulas ninguna y nadie puede pagar la cláusula de nuestra afición

Voz 1375 35:36 que el Atleti va a salir adelante es un buen mensaje para los agredidos este mensaje pone tengo hay algún Atlético dando botes no sólo Manolete que Manolete está me dice que hasta hasta no está preocupado nuestra preocupadas por lo de Griezmann bueno son mensajes de los oyentes de Larguero seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta seguir mandando mensajes algo Whatsapp de El Larguero estamos con Kiko Narváez y Gustavo López con Talavera y analizando la despedida de Griezmann si alguien se ha perdido esta tarde Griezmann le ha dicho lo que ya contamos aquí el domingo que se va no le he dicho a donde yo si te lo digo se va al Barça se conocerá cuando toque conocerse de momento el Barça tiene que Jorné final de Copa tiene más cosas de las que hablar hasta que llegue el uno de julio y pague los ciento veinte millones que hoy ha dicho a Griezmann al Atlético que va a venir un club los va a pagar y además también contra Laporta El Larguero que va a pasar algo muy ha sido con Rodrigo va a venir a otro club se va a llevar a Rodrigo no sabemos si el City de Guardiola si el Bayern el Barça también está interesado pero saben en el Atlético que también se va a ir Rodrigo del Atlético de Madrid es antes de nada me voy a Barcelona ya pero estos son los dos minutos nueve segundos que dura el vídeo de Antoine Griezmann despidiéndose de la feria en rojiblanco

Voz 1 36:44 hola a todos y nada después de hablar con con el chulo

Voz 1375 36:50 con el a el

Voz 1 36:52 con la gente de de los despachos en quería enseguida hablar con con vosotros críticos en que siempre me ha dado mucho cariño y para deciros que he tomado la decisión de de irme de otras cosas tener otros desafíos y la verdad que me ha costado no coge el he ese camino pelo es lo que siento y lo que necesito quería agradecer los todo el cariño que más hay que me habéis dado durante esos cinco años donde gana o mis mis primeras copas mis primeros trofeos importantes con Klum y la verdad es que ha sido así momentos increíbles y que siempre recordaré la verdad es que os llevo en el

Voz 1375 37:46 el corazón no es

Voz 1 37:49 es fácil para un jugador tiene él en tanto cariño oí por eso y a deshielos hoy y que esa ahí los los siguientes después del del entrenador del club en sabe él muchas gracias por todo

Voz 1375 38:05 por otra vez pues llevo

Voz 1 38:08 el corazón y en muchas gracias por todo y que han sido cinco años increíbles donde disfrutado mucho lo he dejado todo en el en el campo intentado ese es el chico bueno con las con las fotos son los fotógrafos que me habéis pedido intentado darle muchas alegrías a la gente que venía en el Wanda Metropolitano o los aficionados que que vienen que son muchos en los partidos fuera de casa China sólo agradecimiento a a todos vosotros y muchas gracias de corazón y aquí

Voz 1375 38:53 hasta luego no sabía muy bien cómo termina Rincón no cortar ese brillo después de dos minutos y nueve segundos que han sido sus últimas palabras despidiéndose yo creo que de ver seguramente haya muchos atléticos dolidos y lo estamos oyendo en muchos mensajes si no estoy mandando pero Kiko lo decíamos antes hoy la despedida la charla empezó un poco tensa sobre todo porque Rickman estaba me pongo nervioso pero la directiva ha entendido que si se quiere ir que se vaya y sobre todo esto no puede empañar los cinco años que ha dejado Griezmann en el Atlético eso también queda ahí no

Voz 1266 39:20 es que yo creo Manu y lo venimos hablando de que hay que saber diferenciar una cosa de la otra deportivamente les hace daño al club evidentemente encontrar un futbolista como Griezmann nada reprochar Nati tú la profesionalidad y el trabajo y el curro que ha tenido siempre predisposición de lo que su facultad de tu forma de jugar en pos del equipo que buscar en los beneficio individuales hasta ahí de acuerdo después estamos ahora en la otra pantalla a otra pantalla es el día de hoy sentimientos es difícil que se pueda haber sentimientos exigirle a no ser que haya nacido de cuna en plan rojiblanco ahora el detalle de la agradecimiento cuando un club hace el esfuerzo tan grandísimo que ha hecho el Atlético de Madrid se merecía no vive hoy en su casa hecho a la ligera y haber hecho o haberlo hecho otra forma por supuesto que que sí pero es que hoy es el punto final mano algo que empezó a inscribirse en el momento de que te ponen es rodilla hace es que la cláusula baje a ciento veinte millones el primer paso para que Griezmann se puede del Atlético de Madrid en el momento que tú firmas que le baje el uno de julio de dos mil diecinueve la cláusula a ciento veinte millones de

Voz 1375 40:36 el euro

Voz 1266 40:37 mi como Atlético lo que me sabe mal es que de puede que haces el esfuerzo yo creo que Griezmann debería de haber firmado una cláusula de equipamiento y en caso de que el francés no hubiese querido firmar esa cláusula de quinientos esfuerzo que yo estoy haciendo ponen yo lo que hago es que no lo firmo hago una rueda de prensa más digo señores ha propuesto la llave del Metropolitano capitán traerle más de veinte millones de euros netos todo esto lo que quiere bajar la cláusula no podemos permitirnos bajar no eso porque el año que viene en cualquier equipo

Voz 1375 41:08 como llevárselo

Voz 1266 41:11 yo creo que son dos pantalla ido cosa totalmente esa diferentes aquel sentimiento por un lado

Voz 1375 41:15 totalmente lo que es lo que nadie duda Gustavo lo que ha hecho el campo nadie duda casi un profesional intachable con la camiseta en el terreno de juego pero la sensación que tiene todo el mundo es que ritmo Ángela clavado sí

Voz 0749 41:25 es esa la sensación que queda en el aire no yo creo que lo que Kiko

Voz 1375 41:29 te firmo debajo

Voz 0749 41:31 por un lado lo que fue deportivamente y por otro lado lo que han negociado aunque yo creo que el Atlético de Madrid también ha accedido a esa cláusula corrígeme si me equivoco porque tenía a finales

Voz 3 41:40 eh en el que hay lo que esperaba era que Si

Voz 0749 41:45 bueno tenía la fortuna hice daba unos cruces y podía llegar a la final Grima estaban Eluana pueda ver qué era lo que sucedía en todo sea accedió para tener a su máxima estrella ha pedido también del cuerpo técnico en este caso el Cholo Simeone a pedir del capitán como era Diego Godín hizo amigo íntimo en El Vestuario de que pueda estar Griezmann este año y que decir

Voz 1375 42:03 pues bueno yo dirá Chocrón

Voz 0749 42:06 qué fue lo que se negoció en su momento decir bueno tiene la final el Wanda vamos a esperarlo sino es verdad vuelo pone con una alta si queréis bien sino no firmas después hacer la rueda de prensa y realmente lo que tirase a los caballos es al propio futbolista diciendo nosotros lo damos todo pero él no quiere porque lo que quieres rebajarse blusa para la temporada que viene poder irse

Voz 1576 42:27 sí pero también hay otra razón yo estoy de acuerdo con lo que comenta aquí que das tú pero al final no nos engañemos el Atlético de Madrid esto sí dañan Notes

Voz 23 42:36 si no estoy siendo testigo viendo algo que no es

Voz 1576 42:39 Aral pero competir todos los años con los equipos mucho más grandes que tú es una es una cosa que les está dando un poso de normalidad que no es para nada anormal que para mí es un milagro entonces en ese milagro tú nunca vas a poder competir mientras pasos ni en sueldos con o por lo menos ocho equipos que hay en Europa como mínimo ocho equipos en Europa no vas a poder competir con ellos en Sar en traspasos lo que tienes que demostrar ya no te digo con bajando la cláusula pero con determinados guiños es que tú les tienes que ganar a ellos se gana otros futbolistas que quieran estar

Voz 1375 43:12 tu equipo porque más dinero

Voz 1576 43:15 porque más títulos te van a dar en otro sitio yo estoy aquí

Voz 1375 43:17 con lo que dice Kiko al que le preocuparía de verdad la afición sería que se fuera el Cholo porque el Cholo ha conseguido ser tan grande como el que más ya está a punto de ganar dos Copas de Europa con el Cholo dos que las hace siete años está a punto de conseguir eso porque en el campo no había nadie mejor que ellos eh si el Atlético pretende ser igual de grande también en los despachos en los contratos y los salarios creo que se va a equivocar sí pretende darle más y pretende competir en el campo con todos ellos creo que lo puedo hacer como ellos son mejor ahora si fuera del campo el Cholo hoy el Atlético pretenden competir con el United con el City con el PSD con el Madrid y con el Barça Se va a meter un batacazo de mucho V estoy seguro que esto ha servido de lección que no van a acometer es eso lo que dice tú él como Vinyes

Voz 1266 43:59 ya ya de hoy digo es el Cholo Simeone y a partir de ahí lo que es buscar un jugador con los veinte veintidós veintitrés millones porque ya hace lo paga tu al Cholo Simeone

Voz 1375 44:10 sí

Voz 1266 44:11 es buscar la media de cuatrocientos millones de euros de presupuesto comparado con los setecientos seiscientos de de otro es mantener un equilibrio de muy buenos jugadores grandísimo jugador de seis cinco siete millones verte