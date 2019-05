Manu Carreño: "Esto suena a una desbandada importante, no es normal"

Voz 1375

00:00

si yo fuera el Atlético de Madrid me preguntaría esta noche qué coño está pasando Juanfran Filipe Griezmann Rodrigo espera ve que a lo mejor no ha terminado esto suena a una desbandada importante esto no es normal pero ni mucho menos más Gabi el año pasado más Thiago más Torres qué está pasando eso esto es una reflexión mía no sé si la compartir sólo Si yo fuera el Atlético de Madrid me preguntaría ostrás qué está pasando aquí repito salvo que el Atlético se vuelva loco en las próximas horas le coja Rodrigo y le diga te vamos a dar también la Torre Eiffel parte también de la fuente de Neptuno que queda un trocito de Griezmann esta quinta que no quiso Griezmann de la damos Hadid Rodrigo va a dejar el Atlético de Madrid y en el Atlético de Madrid también lo saben