Corrupción, corrupción, corrupción

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa hay acaso una grave epidemia de amnesia se pregunta asombrado el ojo os se trata de un imperioso ataque de Nisman que afecta preferiblemente a los candidatos de izquierda porque ya me explicarán ustedes qué razón encuentran para que el PSOE o si prefieren Unidas Podemos y sus muchas decisiones no han recordando todos los días el historial que adornan al PP principal partido de la derecha como es el día en San Isidro no comencemos por Madrid que tiene su aquel ayuntamiento recuerdan la condena a Ana Botella de veintisiete millones por vender pisos sociales a fondos buitres una operación especialmente repugnante como unidad la hada madrina de las decenas de implicados en Gürtel Esperanza Aguirre convenientemente apartada en un rinconcito su sucesor Ignacio González en libertad condicional acusado de un delito de corrupción el poderoso Francisco Granados jefazos la cosa de los juzgados a la cárcel por lo mismo Iker es vamos a contar de Cristina Cifuentes aficionada a los másteres el último Ángel Garrido tras con premeditación y alevosía un plantel conste que no están solos en la Comunidad Valenciana tenemos a Francisco Camps imputado por la Fórmula uno protagonista en todas las salsas de corrupción en Murcia pero Antón Sánchez dicho sea sin ánimo de exhaustividad Ciudadanos por cierto su complaciente ayuda de cámara