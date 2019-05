Mª Luisa Merlo: "El milagro del escenario me sacaba de la depresión"

Voz 1 00:00 Pipi lastró que es un personaje ideal cuando viste por primera vez a Astún te acuerdas pues yo pero ya ya tenía hijos yo y todo cuando son creo que la vi cuando estaba casada con Larrañaga

Voz 2 00:29 siempre preguntando a mis invitados su relación con el mar

Voz 1 00:34 hoy bueno soy Valencia no hay cariño mirar hacia el mar es que me da una vida verlo nadar en el que me deja me enamora el mar me enamora completamente

Voz 2 00:48 lo vincula a tu vida practicamente desde que eres una niña

Voz 1 00:50 desde que era una desde que nazca yo yo no es con Valencia ya los diecisiete días como mi padre estaba haciendo cine y teatro el AVE a los diecisiete días me habría que me conozca mil ya si estoy yendo a Valencia hasta los nueve años que llame instalado en Madrid a estudiar no

Voz 1 01:11 Mar los veranos luego a Valencia era el malware Locomía pero no me gusta estar en la playa eh lo que me gusta nadar la playa y la arena no me divierten nada

Voz 2 01:24 fíjate que llevábamos dos minutos de conversación ya han salido dos hombres fundamentales en tu vida Larrañaga tu padre Ismael Merlo María Luisa Merlo que está detrás de esta Pepín Armstrong si alguien joven no conoce a Ismael Merlo como lo definirías

Voz 1 01:49 como el mejor actor de este país y de esta familia se parece mucho me dijo Luisa curiosamente un actor absolutamente genial

Voz 2 02:01 estaba mucho fuera de casa que has dicho me llevaron a los diecisiete días y además eso

Voz 1 02:05 depararon mis padres teniendo yo nueve años cosa que en el teatro no pasa nada yo no tuve ningún problema se separaran porque además mi padre me siguió adorando Hinault siguió tratando de maravilla y vivíamos aquí en el mejor sitio de la Gran Vía bueno increíble el Merlo era increíble

Voz 2 02:25 hay una cosa muy graciosa que cuentas que dice es que en el mundo de los actores de las actrices y el teatro había relaciones constantes y antes había un dicho que era Juani ve han juntado

Voz 1 02:38 exactamente pero un día hoy Pepita hay Juanita han junto al baúl lo recuerdo perfectamente debía ser pequeñísima que nadie lo volvió a comentar tampoco una ya el mundo liberal en el que me crea tengo que estar yo dando gracias todo el rato al universo

Voz 2 02:58 qué niña era María Luisa Merlo

Voz 1 03:00 sea niña que muy solitaria que es con mucha imaginación que hablaba muy poco recuerdo me cuentan una vez que yo estaba jugando nunca Merino de Valencia ya alguien les estaba contando mi padre una bronca que había tenido yo simplemente dije no le grite Sami padre e hijo

Voz 5 03:22 Jaén todo osea hablaba poquísimo jugaba mucho hijo jugaba con chicos

Voz 1 03:28 no tenía amigas hasta que vine a Madrid que ya empecé a tener amigas chicas pero jugaba con con chicos Llera imaginativa con los Juegos a tope

Voz 2 03:48 pero todas para bailarina no si yo

Voz 1 03:50 de hecho no es que iba para bailarina este fui bailarina mide como profesionales en en el teatro de ópera de Verona récord roto toda Italia los teatros de ópera La Fenice de Venecia recorre lo voy a toda Alemanía toda Francia hay toda Suiza luego vengo aquí me contratos de primera bailarina me contrata Luis Escobar en en un espectáculo que fue un éxito tremendo que se llamaba Te espero en Eslava de ahí me empiezan a ver los directores del cine empiezan a llamarme el primero Forqué al que estoy agradecido me contrataron como bailarina pero me empezaron a dar frases y alargar

Voz 3 04:31 el papel juegan todo luego ya me escribió cero noventa y uno policía La Bella dejé el baile aquí en España

Voz 1 04:38 pues me tenía que fuera no quería dejar a mis

Voz 2 04:41 padres que tiene la interpretación que toda tu familia ha dado a la a la interpretación Chipre lo que más le gusta es enorme ya es la que más más que tu padre soy yo

Voz 1 04:54 no porque yo me me temo hasta que me estaba en una sillita sentada entre Caja así veía me aprendía los papeles de mi padre dice no me aprendía los papeles de las mujeres le admiraba tanto ya desde pequeña que me aprendía a los papeles del y entonces claro pues para mí ha sido la escuela esa

Voz 1 05:19 más o menos pero no tanto porque eran muchos para tenerlos entre cajas

Voz 2 05:24 cuando conoces a Carlos Larrañaga de pequeños

Voz 1 05:28 me de pequeños porque las familias eran amigas María Fernanda Ladrón de Guevara y Amparo Rivelles pues eran muy amigas de hecho yo he sido amiga hasta el final de de Amparo hermana

Voz 4 05:40 ella me compraron una muñeca creo que vi Carlos

Voz 1 05:48 yo tenía yo cuatro años me hicieron que me la entregase Carlos luego ya no lo reconoce hasta que volvió de Cuba im coincidía con él en cosas hasta que un día decidimos que no sabíamos enamora no sé porqué quizás esa tener hijas

Voz 1 06:15 fue preciosa yo estaba hecha un lío tremendo porque venía de Roma de hacer cine que me me metí en el baño y le dije a mi madre mamá no soy un poco mayor para un poco

Voz 1 06:39 la aquello fue una cosa de ha de gente admiradoras pero más de Carlos mujeres que Le Pen bueno aquello fue un escándalo la boda sí fuimos más amigos de separados que juntos juntos no nos aguanta vamos por eso nos separamos no yo es que no aguanto realmente a ningún señor por eso estoy sola hace veinte años soy rebelde para para mi generación subrayó enamorar muy extraña las mujeres M generación eran unas mujeres más sumisas vi claro los hombres estaban acostumbrados a otro tipo de mujer y yo lo pasaba fatal teniendo que ser sumisa porque era rebelde y acabe separando me lógicamente como me separado del suelo

Voz 2 07:53 sabes que te hemos traído a este programa a propósito sí que iba hoy de la filosofía

Voz 1 07:57 si cuéntame te voy a contar una historia cuando vine a Madrid con la edad que tenía no me dejaron entrar en el colegio tuve profesores particulares eso le dio la oportunidad a mi padre de quitar la cosa religiosa todo lo quitó la madre entonces con doce años estudiaba la Historia de la Filosofía que es estudiaban primero de de Filosofía y Letras pero sabes que hay que no me acuerdo de nada bien

Voz 2 08:26 nada de nada sin embargo yo creo que tiene una filosofía de vida admirable eso sí siempre has contado que llevas alegría a dónde vas habiendo pasado una tapa más

Voz 1 08:39 muy difícil en tu vida en una profunda depresión una profundísima depresión de la que salí completamente hacia arriba cuando nació mi último nieto Levi dije yo no me puedo perder esto ahora están este nieto mío estudiando en Canterbury con ve yo ya cumplido veinte de años aunque Lito entre es el hijo pequeño de amparo entonces cuando Levy divide que yo no me puedo perder esta familia que esto es una maravilla y entonces es eso es levantarte y trabajan Tele estar primero querer teatral y luego querer a todos me pasa por tu lado yo lo noto no toque la gentes se da cuenta de de cómo estoy

Voz 1 09:23 gente no creo que el amor es una de las cosas más sanador es que hay el amor incondicional es la cosa más sanador del monto

Voz 2 09:31 ahora cuando piensas que has podido estar en un pozo oscuro cómo estás ahora después de veintidós años te parecerá que otra persona era otra persona

Voz 1 09:41 te no sé ni lo que era porque no quería ni ver a mis hijos imagínate no quería que me vieran así estaba todo el día en la cama me acuerdo que veía esa así al Barça al teatro me acuerdo que Anne Igartiburu trabajaba conmigo cuando el momento peor depresión hijos increíble que que la veo entre cajas arrugada ya plasmada sale a escena se estira ahí tiene todo toda la fuerza del mundo es un milagro el escenario para nosotros para mí por lo menos es que es el público la energía

Voz 2 10:16 ya que te da

Voz 1 10:18 yo es que no tú no energía de amor muy fuerte cuando salgo al escenario pero eso que dices de mi padre sabes que no hay día que no me no me hable de la alguien por la calle todavía que ahora hubiera cumplido cien años mi padre ya hace muchísimos que murió me siguen hablando de El Bono me hablan mucho también de mis hijos como actores

Voz 2 10:40 la muerte de su padre fue uno de los momentos duros de tu vida

Voz 1 10:42 muy duro muy duro porque me quedé de líder de la de una familia pues que todavía no estaban colocados se fueron colocando enseguida Mis hijos pero yo tenía ese refuerzo siempre de Don Ismael Merlo que era muy niña Hero muy buen abuelo y les ayudó mucho en todo y me quedé a completamente que soy el jefe de la familia terrible porque yo creo que ha sido el hombre de mi vida yo he ido persiguiendo a Ismael Merlo todo el rato lo que pasa es que encontraba primeros actores pero no es mi padre a lo mejor como marido era un desastre la pelajes se separó de mi madre con nueve años teniendo yo nueve años pero pero lo cómo era tan maravilloso que yo el pedirán buscando siempre estabas en nombre es la imagen de mi padre pero no la encontró

Voz 2 11:32 Carlos no tenía no

Voz 1 11:34 Carlos tenía una parte si una parte estupenda pero bueno era más desigual que me

Voz 2 11:41 María Luisa Merlo estás haciendo una alta comedia

Voz 1 11:44 Stephen Conversaciones con mamá

Voz 2 11:47 es una obra hecha para la protagonista la mujer que tú interpretas tiene tu edad habla prácticamente como tú

Voz 1 11:54 en principio empieza la función con ese tremendo desastre de los hijos que que sí

Voz 1 12:04 a lo largo de ya en el tercer cuadro ya está entregada o a la madre ya lo creo porque es tan interesante lo que le cuenta la madre porque le envuelve As a hacer el hombre que era el hombre que ya educó el hombre liberal se ha convertido en un burgués que sólo piensa en el coche el la suegra las vacaciones en los que la madera va llevando a su terreno con una habilidad eso personaje precioso y luego trabajar con Jesus ha sido una maravilla como todo como empresaria como actriz trabajar con él es que trabajamos el uno para el otro entonces déjate que antes de empezar la función nos damos un beso ante cuando dicen faltan tres minutos estamos entre Caja nos damos un beso ITC a disfrutar se va al otro lado ya salimos a disfrutar de verdad ya ya pasarlo bien el uno con el otro son

Voz 2 13:02 energía que es alucinante tremenda

Voz 1 13:05 pero supongo que es porque en un momento dado deje de hacer tonterías eso te te digo cuando deje de fumar no he bebido nunca el es hago ejercicio osea alguna tasa Nisman meditó también a hago facilitó meditaciones a gente en público que son de psicología espiritual no son de ninguna iglesia

Voz 2 13:29 cuenta Filosofía María Luisa Merlo hay una casa hay en una sobremesa entre una madre y un hijo

Voz 1 13:34 sabes que te voy a decir una cosa yo aprendo muchísimo de ellos mucho osea Amparo es un ser excepcional es la se ha convertido en la matriarca de la familia yo ya pequeñita ya selló una niña que cuidan todos mucho con ellos pero es que no les pasa a todas las madres eso yo tengo que estar dando gracias porque realmente es que se divierta esos chicos hoy los chicos los chicos Luis Sampedro y Caco pues todos los días hablamos de todo pero a a quién es Amparo pero luego están los nietos que son cuatro un bisnieto que ha cumplido ayer ocho años hijo de mi nieto Carlitos osea nieto de Pedro

Voz 3 14:22 por nada y una niña que va ser la primera Larrañaga después de Amparo una niña que acaba de nacer tiene un mes Salma estoy encantada con la niña a la que conocí el otro día me ya se me pondré punta

Voz 2 14:38 María Luisa tenemos que despedirnos ya unos H corta siempre preguntamos a los invitados también para despedir quién ha sido o es el faro de su vida

Voz 1 14:50 Far de mi vida son mis hijos mis nietos y bisnietos sin duda alguna ha sido un placer tenerte aquí está toda igualmente cariño