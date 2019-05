La malicia de Inocencio

yo no sea vosotros pero a mí no hay día que no me llamen de otra compañía telefónica para convencer Miquel a mi actual es menos fiable que Donald Trump

que la suya en cambio me traerá unos placeres telefónicos tan magníficos que mi triste cerebro no tiene insuficientes llegas para imaginarlo yo siendo como soy una persona educada y sabiendo que me llaman de un call center en Colombia intento argumentales que ya fui uno de sus adeptos la experiencia fue bastante menos satisfactoria que el masaje para mí sentidos que me está intentando describir cómo sé que no estoy solo en este mundo de llamadas anónimas qué quieren parte de nuestros míseros sueldos os traigo como siempre el consuelo del pasado para que veáis que cualquier tiempo pasado fue bastante fecal y aquí tengo hoy al papa Inocencio IV para demostraron que los métodos de venta eran bastante peores en mil doscientos cincuenta y dos porque Inocencio que supongo que escogió su nombre con una dosis importante de ironía publicó el quince de mayo de mil doscientos cincuenta y dos una bula papal los que salir un poco Laicos os diré que una bula es un documento que escribe como mínimo firma el jefe de la Iglesia y que explica sus fieles los cristianos que también son católicos que cosas deben y pueden hacer esta que firmó el amigo Inocencio tenía por nombre extirpa anda sin nombres ha hecho sospechar sois unos linces ibéricos claro porque la bula lo que venía a decir es que era justo y necesario torturar a los herejes Si estos persistían en su energía y también si persistían en negar que herejes vamos que los herejes tenían una bifurcación bastante complicada por delante pero tampoco creáis que Inocencio era un desalmado supongo que tuvo presente las palabras del creador de su religión ésas que decían Amaral a tu prójimo como a ti mismo puso las siguientes cláusulas relativas al tratamiento de los herejes que no debían perder la vida ni ninguna de las extremidades que ese los torturada una sola vez Iker inquisidor estuviera convencido de las acusaciones contra su cliente y otra cosa también decía que el Estado se podía quedar con buena parte de las posesiones del acusado así que en verdad os digo Si hoy os llama un inquisidor telefónico recordar que sus métodos son bastante más inocentes que los de Inocencio