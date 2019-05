Magín Blanco: "Es aconsejable no dejar para el último día la gestión del voto por correo"

no en esta ocasión se del calendario ciertamente diferente al de la Semana Santa y correos adoptado todas las medidas necesarias para que no se produzca aquellos problemas que se produjera una situación anterior desde hoy y hasta el día veinticuatro todas las oficinas de Correos estarán abiertas incluso dos días festivos en las localidades en las que es festivo hoy que es lo que hay festivos más de doscientas localidades de toda España lo que las oficinas de Correos permanecerán abiertas y también el domingo día diecinueve

Voz 1040

03:52

estamos seguros de que no pero pero bueno sería aconsejable no dejan para el último día de las cuestiones relacionadas con el con el voto por correo hay que destacar que en esta ocasión como consecuencia de de las impugnaciones de algunas de las candidaturas que llegaron hasta el Tribunal Constitucional pues la oficina del censo electoral a Correos las documentaciones para votar hasta el día trece de mayo que hemos empezado a repartirlas estas la duda bastante habitual porque claro que el proceso de voto por correo de solicitar el voto por correo se abrió el dos de abril pues muchos ciudadanos dicen caray he pedido el voto el dos de abril estamos a ocho de mayo no me ha mandado nada bueno es que era posible hasta el día trece empezar a mandar ninguna documentación portar Tosar comprimido el calendario en una semana con eso está amplia variedad de medidas que Correos adoptado para evitar cualquier tipo de problema dependencia