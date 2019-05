Jesús Núñez Villaverde: "Las opciones de Navantia para construir 20 fragatas para EEUU se han reducido"

Voz 1727 00:00 Jesús Núñez Villaverde muy buenos días

Voz 1 00:03 hola buenos días es codirector del Instituto de

Voz 1727 00:05 Estudios sobre conflictos y acción humanitaria calculado bien el Gobierno ha medido la manera de hacerlo la decisión y la manera de hacerlo

Voz 2 00:14 entiendo que por lo que respecta a la decisión en obtener

Voz 1 00:18 en sentido que esta niña de Estados Unidos en aventuras unilaterales que no han pasado ni por la A uno por consejos qué seguridad ni por ninguna otra instancia internacional pero también una vez dicho eso hay que entender que las formas tienen su importancia dice el punto en el que España no ha actuado de una manera

Voz 3 00:36 la clara o por lo menos calla

Voz 1 00:39 ha permitido amortiguar las consecuencias porque hay que recordar que esta travesía que está realizando la fragata Méndez Núñez comenzó hace ya mucho tiempo desde no suelen Virginia atravesando todo el Mediterráneo Canal de Suez ya se sabía previamente cuál era la ruta que iba a seguir esa grupo de combate y es un grupo de combate no un grupo de paseo naval por lo tanto sí una fragata como la española que era el único barco no estadounidense incorporado ese grupo va ahí en funciones de escolta tiene que entender que en determinados momentos va a pasar por situaciones de alta tensión no solamente lo que está ocurriendo ahora en el Golfo Pérsico sino mañana en la zona del Mar del Sur de China por donde va a pasar también ese grupo de combate luego creo que España tenía que ser tomados en consideración antes de llegar a esta decisión de una supuesta retirada temporal

Voz 1727 01:28 cuando dices supuesta retirada temporal es porque no cree que sea temporal

Voz 1 01:33 por qué no va a ser fácil de que Estados Unidos haga como que aquí no ha pasado nada quiero decir que la idea de que la fragata se quede a la salida del golfo Pérsico para a partir de ahí continuar singladura hacia San Diego qué es lo que está en principio prevista y como digo con maniobras navales con la Armada india hay otros países en el sudeste asiático pues no es nada no sería extraño que Estados Unidos haga sentirse enfado y dos el compromiso previo de que la fragata que está a fin de cuentas haciendo una vuelta al mundo pues vaya a seguir eh asumiendo ese tipo de funciones porque si no se está en fin dicho coloquialmente signos está a las duras tampoco se bastaron las Maduro

Voz 1727 02:16 qué otra manera de demostrar su malestar puede emplear Estados Unidos

Voz 1 02:22 en Estados Unidos en fin si miramos procedentes quiero recordar lo que ocurrió cuando España decidió abandonar con toda la razón es sí desde luego desde mi punto de vista no hay ninguna duda en eso cuando decidió abandonar aquella campaña de la invasión y ocupación de Irak a partir del año dos mil tres Estados Unidos sencillamente negó la palabra España durante mucho tiempo todavía eh meses y meses en los cuales cuando en el Consejo Atlántico de la OTAN se ponía a hablar el embajador español directamente el embajador estadounidense abandonaba la sala e intentando desairar de esa manera a un socio que consideraba no fiable si eso añadimos que en este caso lo que estaba en juego aunque no sea es el titular principal es que esa fragata construida por Navantia a fin de cuentas era una tarjeta de visita para que Estados Unidos pudiera comprobar cómo funciona esa fragata de la serie A dado que ahora mismo se está estamos ante la espera de que Estados Unidos decida un contrato muy jugoso de no menos de quince mil millones de euros para construir veinte fragatas Ikea Navantia como digo se está presentando ese concurso en colaboración con banda Iron Works una empresa del grupo General Dynamics pues podemos entender que a partir de aquí las opciones de que Navantia podrá conseguir ese contrato seguramente se verán como mínimos reducidas a eso le podemos añadir costes diplomáticos y políticos de esa imagen que Estados Unidos a buen seguro se va a encargar de transmitir de que España no es socio fiable en definitiva que todo eso se podía haber evitado entendiendo que Irán ya en una zona de alta tensión cuando empezó esta travesía y que por lo tanto habría que entender en ese momento ya así estábamos decididos a entrar en zonas de alta tensión o no en cuyo caso podrían haber negado la el inicio ya debería

Voz 1727 04:11 en términos diplomáticos la decisión de retirar a la fragata Méndez Núñez es equivalente a la retirada de las tropas en Irak

Voz 1 04:19 evidentemente en y por eso estoy de acuerdo con algunas declaraciones que se han hecho desde el Ministerio de Exteriores español de que no dramatiza hemos pensando que estamos ante una ruptura de relaciones con Estados Unidos algo parecido por lo tanto hay que dimensionar lo de manera adecuada es decir no es una buena señal lo que ha ocurrido de las maneras en las que se funciona en el mundo diplomático y en el mundo político pero desde luego no es lo más tremendo que ha podido pasar y no no no cabe imaginar que vaya a tener unas repercusiones que como cinco supo alguna algún tipo de ruptura o de parálisis de las relaciones de hecho es el propio Pentágono que inmediatamente se ha encargado de transmitir un mensaje a España diciendo que la fuerte relación militar que sostienen tanto los ejércitos es todo estadounidenses como los españoles se mantiene por lo tanto quiero querer que no interesa ni a unos ni otros porque a fin de cuentas no olvidemos tampoco que para Estados Unidos España no deja de ser un socio importante aunque sólo sea no es lo único porque

Voz 1727 05:16 por los fascismo claro por las bases no aunque sólo sea por eso Jesús Núñez Villaverde codirector del Instituto de Estudios sobre conflictos y acción humanitaria muy claro como siempre gracias buenos días