Entrevista a Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública sobre la importancia de la vacunación

Voz 1727 00:00 vacunar a un hijo es protegerlo no hacerlo es exponerlo innecesariamente un riesgo el uso la aplicación de la ciencia nos ha dado algún disgusto a lo largo de la historia pero mayoritariamente nos ha dado alegrías nos ha hecho progresar como civilización el movimiento anti vacunas afortunadamente residual en nuestro país en España pero en otros países de la Unión Europea no tanto de hecho la Organización Mundial de la Salud acaba de lanzar una alerta sobre el aumento sin precedentes de los casos de sarampión en Europa y uno de los países en los que más ha aumentado el número de casos de sarampión es Italia Ismael Monzón buenos días

Voz 0831 00:41 qué tal buenos días ahí las estadísticas

Voz 1727 00:43 empiezan a ser muy preocupantes no

Voz 0831 00:45 pues sí sí porque Italia es el tercer país de la Unión Europea con más casos de sarampión sólo por detrás de Francia Grecia una situación de la que ya ha alertado la vamos no sólo ahora sino también en el pasado que habla de una epidemia que no debería producirse debido precisamente a la relajación a la hora de de vacunar el año pasado se produjeron dos mil quinientos casos de los cuales el noventa y uno por ciento no estaba vacunado y en algunas regiones como como en Sicilia por ejemplo las tasas de vacunación están en torno al ochenta y cinco por ciento que es mucho menos de lo que las autoridades recomiendan en cualquier caso las cifras de dos mil dieciocho son algo mejores que las del año anterior porque en ese momento sí que hubo un boom muy grande con cinco mil trescientos casos más del doble incluso indicar suavidad que además fue ese año cuando se comenzó a aplicar una ley en más severa con la vacunación que de algún modo ha conseguido rebajar el fenómeno

Voz 1727 01:38 además en Italia Ismael a diferencia de otros países el movimiento anti vacunas ha sido jaleado por un partido tan relevante en el país tan relevante Keko gobierna como es el Movimiento cinco Estrellas

Voz 0831 01:51 sí sí exactamente ha sido una de las banderas tradicionales del Movimiento cinco Estrellas sobretodo cuando estaba en la oposición cuando por ejemplo el líderes como Beppe Grillo decían que las vacunas podrían provocar enfermedades crónicas o autismo Se trata Se trataba de su estrategia habitual de desmontar la verdad establecida pero ahora es Movimiento Cinco Estrellas como decías está en el Gobierno y la ministra de Sanidad es de este partido decíamos que el anterior Gobierno había aprobado leyes más estrictas aunque ha habido muchas disputas en este Ejecutivo por estas posiciones escépticas como en otras materias el cinco estrellas ha rebajado un poco el tono viendo que las anteriores disposiciones funcionan la ley que rige actualmente ese la anterior por la que niños pequeños no vacunados no pueden entrar en los colegios

Voz 1727 02:37 Ismael un abrazo gracias un abrazo

Voz 0831 02:39 buenos días en Italia año dos mil

Voz 1727 02:42 diecinueve La otra cara de la moneda afortunadamente como les decía la pone España porque aquí ese movimiento anti vacunas es absolutamente residual los datos lo demuestran

Voz 1 02:52 Ildefonso Hernández buenos días hola buenos días Pepa como está

Voz 1727 02:57 muy bien es portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración sanitaria se acercan las vacaciones himnos planteábamos en el equipo de Hoy por hoy habrá padres madres abuelos que vayan a viajar con los niños con niños pequeños protegidos afortunadamente por vacuna la mayoría de los españoles pero que se preocupe por el lugar de destino porque pueden ir a Italia que están escuchando esta noticia hay que tomar alguna precaución especial al viajar ante este aumento de de los casos de enfermedades que creíamos erradicadas

Voz 2 03:31 con claridad las personas que están vacunadas no tienen ningún problema en general vacuna es muy efectiva tiene una pequeña parte que pueden no llegar al Qal a alcanzar a tener es suficiente protección pero en general es de una por lo tanto las personas vacunadas además que están completamente vacunadas con las dos dosis recuerdo que están protegidas y las personas de cierta edad también están protegidas

Voz 1727 03:55 qué pasa si hay un bebé recién nacido y tienen que viajar a un país de nuestro entorno donde se han incrementado los casos de sarampión que tienen que hacer

Voz 2 04:03 bueno si es una persona recién nacida hay una parte de protección hasta los seis meses materna in Si es especialmente necesarios particularmente necesario el viaje a partir de los seis meses se podría vacunar aunque después se procediera a hacer la vacuna de calendario cuando cumpla el año se podría vacunar pero también hay que tener en cuenta que si uno va a viajar con un bebé pequeño menos de seis meses a una zona donde hay una alta transmisión como puede ser Ucrania donde donde en los dos primeros meses de dos mil diecinueve han se han declarado hasta más de veinticinco mil casos pues entonces hay que plantearse la pena hacer el viaje

Voz 1727 04:42 sarampión que otra enfermedad y que considerábamos erradicada esta de repente brotando alrededor porque te Teodoro León Gross me me contaba que en Málaga habéis detectado en la universidad papel trasteo

Voz 1804 04:54 eso sí un brote de paperas que que los especialistas atribuyen a una vacuna utilizada en los años noventa de una calidad de un en fin una eficacia algo más reducida no se trata de un brote digamos particularmente el masivo no pero sí significativo tanto que los alumnos en la Universidad han presentado incluso algunas quejas ilegal se ha hecho un llamamiento a una vacuna

Voz 1727 05:17 a mí me constan casos de paperas en adultos también en Madrid Ildefonso Hernández no tiene nada que ver

Voz 2 05:23 no no tiene que ver de todas formas la clave está en mantener esa parte nuclear del Estado que es la salud pública en el sentido concebir coberturas de vacunación España no tiene ahora transmisión endémica sarampión los casos que tenemos el informe completo dos mil diecisiete por ejemplo los casos son importados y los que se dan son relacionadas con los importado sobre todo en personas no vacunadas qué quiere decir esto si conseguimos no relajarnos porque ahora nos hemos relajado un poco en la cobertura de la segunda dosis la ampliación que no llega al noventa y cinco por ciento que sería el objetivo sino que está alrededor del noventa y dos por ciento en dos mil diecisiete consigue Diego mantener esa eliminación a la erradicación es otra cosa pero sí la eliminación es decir que no hay transmisión dentro de España y los casos son siempre importadas por lo tanto esa es la clave

Voz 1 06:10 que como como bien decía el pañal quizás a mí

Voz 2 06:14 en por el papel que ha jugado tan relevante en los medios de comunicación no dando demasiada espacio a lo al al movimiento anti vacunas en España las tasas son buenas pero deben ser mejores ahí hay que trabajar intensamente porque incluso alguna comunidad autónoma está incluso por debajo el noventa por ciento acercándose a algunas coberturas que se dan en Italia y Francia y que son indeseables desde luego

Voz 1727 06:41 eh si se tiene un bebé recién nacido no vacunado por lo tanto que los que ya están vacunados van protegidos ahora que se va a viajar por Europa en vacaciones muchas familias lo tienen planificado qué pasa con un adulto que no recuerde si está vacunado o que no sepa si ha pasado el sarampión tienen que tomar alguna medida

Voz 2 06:58 sí sí sí desde luego no sabes si está vacunado y desde luego tampoco recuerdo no y recuerdo no pasa nada de vacunar a proceder a la vacunación como cualquier otra persona con eso tendrá cobertura ha de recordar que la segunda dos Si se ponen los veintiocho días lo digo por lo de los viajes

Voz 1727 07:16 se va al médico de cabecera se solicita ser masivas

Voz 2 07:18 mente porque es una vacuna que está a disposición en el Sistema Nacional de Salud

Voz 1727 07:23 es muy curioso no que esto ocurra en este momento de la historia cuando la Unión Europea se había propuesto erradicar el sarampión y la rubeola en el dos mil penúltimos

Voz 2 07:31 sí bueno él lo curioso es que también ha dado la el el año este también el dos mil dieciocho con todos esos casos también de fondo alcanzó la máxima cobertura vacuna lo cual quiere decir que las perspectivas pueden ser mejores pero aún así tengamos en cuenta que si la cuestión de lo público parte nucleares como digo del Estado que son las que hacen en silencio pero tienen grandes efectos en salud en bienestar se tocan no se cuidan lo suficiente las consecuencias después a medio largo plazo esa es la parte del Buen Gobierno que a veces no falta

Voz 1727 08:02 le veo preocupación con eso eh con que este toque el núcleo duro de la atención pública

Voz 2 08:07 sí porque las cuestiones éstas que se ven poco que se resultados a largo plazo como la investigación la educación la prevención entonces estas cosas como en efecto Fargo plazo la política mal llamada política cuando sólo se fijan no refutó a espacio corto hace que se prescinda de ella

Voz 1727 08:24 Argelia tú dices las anti vacunas los anti vacunas son simplemente insolidarios

Voz 0247 08:30 bueno no simplemente pero yo creo que con sus decisiones la cal la sus malas decisiones las podemos acabar pagando el resto no es y sus hijos sobre todo en Estados desarrollados no se contagian no no cogen determinadas enfermedades no es porque las vacunas no sirven para nada sino porque las vacunas que tienen los demás niños y niñas son las que ponen a salvo a sus hijos

Voz 2 08:53 bueno como dice como dice nuestro nuestro posicionamiento selecciones Seat proteger tu salud Isla de toque techo la cuestión solidaria L el hecho de la solidaridad que en España tiene buenos ejemplos el de trasplantes

Voz 1727 09:06 bueno no tiene que ver también con la vacunación

Voz 2 09:09 que cuando la gente se vacune consiguen altas coberturas se consigue un beneficio para el conjunto de la comunidad por eso es tan relevante esa idea de solidaridad que está en la base también de de una mejor salud para todos

Voz 1727 09:22 los que tenemos hijos que ya han pasado la de la vacunación no estamos en detalles como este que me hace llegar una oyente y que le trasladó a él de foso Hernández pregunta un oyente de la SER qué pasa con los niños de menos de cuatro años que sólo tienen puesta la primera dosis

Voz 2 09:38 pues ande pues vencer Bakú a vacunarse correctamente tienen que acudir a su pediatra irle dirá cuál es la pauta que tiene que seguir

Voz 1727 09:45 esto iban a viajar a un país verdad iban a baja muy claro

Voz 2 09:48 Isaac noventa de vacunarse sólo tiene sí solos en su fundador si tiene que completar la vacuna

Voz 1727 09:53 claramente lo que pregunta el oyentes que hacer este verano vamos a viajar este verano a Italia tenemos un miembro

Voz 2 09:58 que se vacune correctamente que consiga la máxima cobertura

Voz 1727 10:03 aunque no tengan los cuatro años todavía el niño o la niña

Voz 2 10:06 sí porque no se va Cuno correctamente sólo fundados es

Voz 1727 10:10 pues no sé si los padres madres que me acompañan esta esta mañana en el programa tienen alguna alguna otra duda Teo

Voz 1804 10:18 no no pero que ha sido una entrevista muy clarificadora yo yo además creo que en fin que es muy de agradecer su defensa de la salud pública de la importancia que esta tiene no de mantener todos los estándares decide mantener

Voz 1727 10:31 digamos el apoyo público para que hay no haya ninguna clase de relajación la inversión el trabajo de hormiguita el que no se ve el que rinde frutos al cabo del tiempo

Voz 2 10:42 ahí está España tiene muy buenas capacidades hay que aprovecharlas

Voz 1727 10:46 Ildefonso Hernández ex portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria muchas gracias