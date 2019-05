Flash Deportes SER de las 14:30 (15/05/2019)

Voz 0198

00:11

quería enseguida habla con con vosotros eh atléticos la afición que siempre me ha dado mucho cariño en nada para deciros que he tomado la decisión de de irme de otras cosas tener otros desafíos y la verdad es que me ha costado no coge el eh ese camino pelo es lo que siento y lo que necesito ir quería agradecer todo el cariño que más de que me habéis dado durante esos cinco años donde gana o Mis mis primeras copas mis primeros trofeos importantes con incluso y la verdad que ha sido ha sido momentos increíbles e que siempre recordaré