David Calle: "Los chicos, a veces, ven mis videos durante el examen. Son chuletas tecnológicamente avanzadas"

Voz 1995 00:00 once horas once horas pasamos al día de media los españoles frente a una pantalla

Voz 1 00:09 yo trabajo ocho horas delante de una pantalla pero mañana yo llego a casa quieras que no desea tener un rato lo

Voz 2 00:16 tarde bien lo miras el móvil cada dos por tres

Voz 3 00:19 ha sido un más de seis horas detrás de la pantalla en el ordenador como el móvil Twitter Instagram Tele gran estoy lo reconozco estoy enganchado por motivos laborales me paso de las dieciséis diecisiete horas que todo el mundo

Voz 4 00:34 lo contándoles hablando no son de esos datos Pons

Voz 1995 00:36 muy buenas de media pasamos los españoles

Voz 2 00:39 delante de una pantalla Casilda

Voz 1995 00:41 a mitad de cada jornada mirando un rectángulo parecen formas y colores históricamente la lucha fue entre el bien y el mal en estos días la verdadera pelea es entre el regular tirando a mal dos corrientes de pensamiento arriman el ascua a su sardina están los que creen que la tecnología y la atención que exige nos vuelve más idiotas y los que creen que ya éramos un poco idiotas antes de la tecnología estos últimos además son los que tratan de utilizar precisamente avances para regar de conocimiento el planeta

Voz 5 01:12 el conocimiento

Voz 1995 01:14 mundo estos así está disponible para cualquier persona en cualquier parte del planeta con un acceso a Internet hay una revolución en marcha es una revolución ni política ni económica ni tan siquiera ecológica mal que nos pese es una revolución planetaria es la revolución de la educación abierta eso fue precisamente lo que quiso premiar hace unos días la Fundación Princesa de Asturias otorgando su Premio de Cooperación Internacional dos mil diecinueve a Salman Khan que es el fundador de la CAM académica

Voz 6 01:40 decide conceder el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional dos mil diecinueve al matemático e ingeniero estadounidense

Voz 7 01:49 Salman Khan ya la plataforma por él creada Khan Academy

Voz 1995 01:55 que anacarada ni ofrece material gratuito para todas las edades en cualquier lugar del mundo desde hace ya más de diez años la CAM Academy tiene setenta millones de usuarios registrados en más de ciento noventa David calle muy buenos días buenas ideas Daniel un placer debemos candado que estés con nosotros debemos preguntarnos sí sí estamos once horas previas a preguntarse qué hacemos esas once eso esas once horas

Voz 8 02:20 yo me tiro un perder ya viendo series seguro que mucha gente por trabajo escuchábamos los comentarios mucha gente por trabajo mi experiencia me dice que que sí que pasamos muchas horas pero también me dice que es útil que puede servir para para ayudar y en mi caso pues pues los chavales y los profes in y los padres incluso de envidia de matemáticas pueden aparte de líder de gatitos en Youtube hay evidente matemáticas de Física de Química de filosofía de cualquier asignatura

Voz 1995 02:46 muchos de ustedes ya conocen a David Calle es ingeniero de telecomunicaciones da clases de Ciencias en su academia de forma presencial también lo hace de manera online a través del portal únicos con más de un millón de suscriptores en todo el mundo David fue uno de los diez finalistas el global Prize dos mil diecisiete El profesor global premio para el profesor global y es considerada una de las cien personas más creativas del mundo según la la revista Forbes esto depende siempre de cómo lo miramos y la tecnología como tal

Voz 8 03:15 buena ni mala tecnología maravillosa en os dan millones de posibilidades somos nosotros la esquela lo podemos convertir en algo peligroso pero yo siempre digo a mis alumnos que lo que podría haber hecho Newton no Copérnico Einstein Si hubiera tenido móvil o la capacidad de comunicarse con otros compañeros y un día le contesto un alumno dice bueno a lo mejor habría

Voz 9 03:34 esta es el habría estudiado nunca troncales

Voz 1995 03:39 les recuerdo es una conversación que tenemos recurrentemente en este programa y que se está siempre por lo menos ir sospecha de la misma electricidad como elemento de es que está abierto escepticismo incluso con la con los beneficios de la de la electricidad esta revolución es planetaria en fin porque llega a todas partes donde haya me enchufe con Internet ahí está

Voz 8 04:02 la revolución es increíble el poder que tiene Internet di la oportunidad que nos da de comunicarnos eso es espectacular a mí me llegan comentarios de todas las partes del mundo del lugar más insospechado y pensar que lo que tú puedas hacer mi caso siempre hablo desde una buhardilla en Madrid a que llegue a Panamá o a la isla de Pascua o Australia o o cualquier país del mundo lo que dices cualquier persona que tenga conexión a Internet que cada vez hay más gente conectada es es increíble y ese poder tenemos que aprovecharlo de hecho ya se está aprovechando ahí probablemente de ahí el premio a Salman Khan

Voz 1995 04:35 bueno llevamos a manos las manos a la cabeza lo hacemos no pasa nada pero hay que ver el reverso nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos a nuestros hijos mirando todo el día Youtube pero tal vez la estrategia inteligente eso es culpa de la padres e ella se padre eso

Voz 9 04:49 una mezcla bueno es una mezcla de de culpabilidades pero es verdad

Voz 1995 04:52 es decir bueno está todo el día viendo yo te bueno que depende de lo que esté haciendo en Youtube de lo que está bien porque por ejemplo nuestro admirado Jaime Altozano que crea vídeos maravillosos explicando

Voz 10 05:03 Crack cómo funciona la música el señor de los anillos es la historia de un viaje de ida y vuelta o como titula Bilbo su libro ver anda querían

Voz 1995 05:15 que la música de las explica conceptos muy complejos matemáticos musicales y lo hace de una forma brillante Martí que tiene un canal que se llama CD ciencia despertando la curiosidad de miles de chavales sino

Voz 11 05:27 ha echado el dice José del setenta y dos en plena luz del día en las Montañas Rocosas de Norteamérica una luz empezó a brillar en el cielo el resplandor del objeto de tamaño considerable fue incrementándose pero

Voz 1995 05:38 hemos ejemplos como el de Javier rebusca que animan lectura hay da consejos para estudiar a más de doscientos ochenta mil usuarios

Voz 12 05:43 los Hijazi roscas y aquí se habla de libros os recomiendo algunas aplicaciones algunos programas que yo utilizo una aplicación que sirven para crear

Voz 1995 05:50 fin los científicos más relevantes del planeta están divulgando a través de las redes este es un ejemplo

Voz 13 05:56 permitidme que empiece con salud chimpancé

Voz 10 05:59 uu

Voz 13 06:03 qué significa soy yo soy quién

Voz 1995 06:08 tenemos cientos centenares de canales de información entretenimiento donde los niños aprenden cosas sin enterarse

Voz 10 06:15 bienvenidos al Drolma del Rey Arturo entre la historia y la leyenda el rey Arturo es una de las figuras más importantes de la literatura inglesa quince siglos después muchos pasaba hoy porque no somos capaces

Voz 1995 06:27 de forma general hay gente que lo hace de aprovechar todo ese ese potencial que está en las redes y nos dedicamos simplemente a criticar

Voz 8 06:34 porque no lo conocemos está genial que haya has puesto esos ejemplos hay ejemplos hay muchísimos más ejemplos de hecho yo lo tiene controlado que seis de cada diez vídeos que se suben a la plataforma son educativo eso sirven para aprender algo

Voz 14 06:46 es lo que hay que hacer es divulgar lo comentó

Voz 8 06:49 Eloy decírselo

Voz 14 06:52 de qué que yo tuve está ahí yo tuve otras plataformas muchísimo contenido en impresionante utiliza Ximo

Voz 8 07:01 para aprender cualquier cosa desde arreglar un lavavajillas a aprender música como decías eso o aprender un idioma nunca ha sido más fácil aprender un idioma en mi caso me asignatura pendiente como ahora millones de ganadores de inglés de cualquier lengua que te puedas imaginar ni matemáticas y física hay yo creo que no hay ningún

Voz 15 07:20 tema bajo el sol que no tienes un documental series de documental claro sí pero ahora como llama irá de calidad como es tan fácil

Voz 8 07:27 en subir contenido además que Sadam no sea sabe democratizado muchísimo cualquiera con un móvil de última generación de los que tenemos a cualquiera de nosotros puede subir un vídeo de una gran calidad y sólo hace falta saber qué contar Isabel como contarlo llegas al mundo y está ahí todo el conocimiento y además esta genial que la gente comparta conocimiento ni nada más maravilloso que eso

Voz 1995 07:47 no vamos a incorporar a alguien esta conversación hablamos de él hace unos días se llama Juan Jesús explica suelos es conocido a las redes como el profesor inquieto da Historia de clase en un instituto de Granada pero además es el autor de los pocas en estos momentos más escuchados más reconocibles El País se llama Historia de España para selectividad que el título no engaña

Voz 9 08:09 vine muy muy muy bien lo que tiene esto estuvo ahí

Voz 1995 08:13 Brown lleva más de un año entre los contenidos más escuchados en Spotify más de cien mil chavales llegan de clase se ponen

Voz 16 08:20 esto tenemos que destaca también el año setecientos once la batalla de Guadalete en la que los musulmanes ganan el Rey visigodo pierde

Voz 1995 08:30 un apunta boticas sobre la batalla de Guadalete no me digan que no es asombroso está hecho aquí en nuestro país por un procede

Voz 7 08:38 nada somos muy buenos días muy buenos días qué tal aparte

Voz 1995 08:44 si me permites como yo trajo la radio si me permite la crítica hemos aprendido porque lo primero si hoy Anne horrorosamente mal

Voz 5 08:51 sí bueno yo empecé a grabar lo audios con el mismo móvil sea con eso empecé bueno he ido evolucionando oí

Voz 17 08:58 hace unos meses pude comprarme un buen micrófono y bueno la cosa va mejor

Voz 1995 09:01 es que aquí los profesionales

Voz 18 09:04 es sumó somos así es decir

Voz 1995 09:06 lo que sí está muy bien pero no se oye era una de las críticas en primer lugar enhorabuena de verdad sinceramente rendida admiración a gente como tú mucha gracia mucha gracia y en segundo lugar poner en manos de gente que lo necesita que está en un momento crucial en su vida porque el sistema que tenemos David es el que es y la selectividad es fundamental va a determinar en gran medida tu futuro coinciden es la nota es el capítulo cinco de la última temporada de Juego de Tronos las Ltd giraba spoiler claro es que es una cosa eso va a determinar tu futuro entonces que un tipo como tú se dedica no no voy a hacer podcast para que aprendan esto

Voz 19 09:45 sí sí consigo meter este programa en B

Voz 1995 09:49 del minuto volveré a

Voz 17 09:51 Isabel II busca sobre Pizarro Imperio inca

Voz 1995 09:54 ya tenemos un gobernador en Castilla del Oro

Voz 16 09:57 rabias Dávila y están escuchando rumores

Voz 1995 10:00 de los indígenas ayudar a que la gente despeja un poco la la incertidumbre su futuro Jesús es verdad tiene mucho mérito

Voz 5 10:10 sí bueno así me lo dicen cada día en mensaje hayan comentario que gracia a mí audio bueno hay mucha gente que está rellenando esa laguna que por lo que sea no pudieron completar en en el colegio en el instituto

Voz 1995 10:26 no porque hay mucha gente que utiliza yo los he escuchado a mucha gente que sí que están a punto crucial y luego están los demás que tienen curiosidad dice oye voy a ver si en este caminito de casa a al trabajo trabajo aprendo

Voz 15 10:38 algo sobre los visible aprender es poner cada cosa en su sitio no es nada nuevo nada

Voz 1995 10:50 te de una pantalla vamos a preguntarnos qué hacemos delante que aparte de hemos cubierto todo el espectro del Bachillerato son procede de Ciencias en uno de les así que vamos bien con nosotros David Calle uno de los mejores profesores del mundo y me da mucha vergüenza miedo e uno de los diez mejores profesores del mundo global Tíncer Price muy buenas no David y fundador del portal únicos que tenemos en Granada al profesor de Historia de instituto uno de los

Voz 5 11:15 pot castellers se dice pot clusters sí sí podcast

Voz 1995 11:18 no es influencer Girona entonces yo locutor bueno

Voz 15 11:25 en pro Castells que existe que es la antigua al hablado

Voz 1995 11:31 me di el influencer de de Educación algunos de los más importantes de este país David tú crees contenido educativo gratis de acceso libre sin ánimo de lucro

Voz 8 11:42 en quién te regala nada tú que ganas la satisfacción de ayudar lo que comentabas antes con con nuestro compañero de Granada la satisfacción de ayudar a millones de chavales cuando están pasando lo peor además cuando están solos en casa cuando tienen problemas no tiene exámenes de selectividad sólo los mensajes de cariño que llegan todos los días te dan energía para para para años y años

Voz 1995 12:07 se parece más eso que tú les das a través de de Internet porque siempre está el debate encima de la mesa sobre ellos estamos los padre los expertos las empresas los alumnos los profesores tienen que claro que el sistema no te prepara para el mundo por ejemplo laboral de dos mil de finalmente prepara para con obtener no unos conocimientos un examen los exámenes dudosos se parece más lo que tú haces a las necesidades del dos mil diecinueve que lo que hace hoy en marino que están de fiesta un chaval en el colegio

Voz 8 12:36 se parece mucho a lo que hace un profesor habitualmente en clase en el fondo porque yo me grabo con una pizarra ahí en rotulador en casi todos los vídeos Si doy la misma clase quedarían profesor si no le interrumpiera la ventaja es que un lo puedes pararlo pues rebobinar lo puedes ver en cualquier momento y siempre contra la gracia de que alguna vez en comentar que lo ven incluso durante le examen no caso que eso son chuletas tecnológicamente avanzada pero chuleta como pero

Voz 1995 12:58 todo momento como cómo se hacen chuleta es ver el vídeo

Voz 8 13:03 pues con el móvil están viendo un vídeo durante el examen de un ejercicio parecido y bueno no es el caso de todos pero vamos a alguno que otros atrevido a hacerlo lo puedes ver a cualquier hora en cualquier lugar pararlo rebobinar lo oí pueden prestar atención y lo pueden ver en el salón porque las teles ya son inteligentes si tiene Internet lo puede tener cualquiera sí eso es eso es eso es de un valor incalculable hilera Un punto a todos esos alumnos porque en el fondo todos eso necesitado ayuda alguna vez

Voz 1995 13:30 a los dos que sois profesores Juan Jesús como como profesor muchos muchos se quejan de los incentivos de la falta de incentivos no de que realmente la Administración no te empuja a seguir aprendiendo a seguir formando te va a seguir trabajando para ti esto es un incentivo maravilloso

Voz 5 13:50 bueno ahora mismo el único incentivo que tiene un profesor para esforzarse ponerle pasión y hacerlo lo mejor posible el única el reconocimiento de los alumnos y la mayoría tarde o temprano lo hacen y es el único incentivo pero dice anti sistema note no te premia absolutamente nada es una realidad

Voz 1995 14:09 ya Spotify que tú eres ahí de lo tope tope de gama después no te paga nada

Voz 5 14:14 no esto me cuesta explicarlo pero porque todo el mundo me lo pregunta pero yo hasta ahora a mi esto me ha costado desde hace unos mese bueno ya Active mi libro un libro que tengo la mazos se está vendiendo gracia eso bueno ahora ya no me cuesta pero hasta hace unos meses yo he estado tres años que a mi esto me ha costado dinero claro

Voz 10 14:32 sí sí ya por

Voz 1995 14:35 cuánto te ha costado ya por ejemplo

Voz 5 14:38 servidor lo los dos Servi lodo tengo el servidor en Stricker tengo que parar los servidor de Miguel Ortega tengo que pagarlo el micrófono del que hablaba que me compré ya un buen micrófono pues me lo tengo que pagar yo del bolsillo sintonía no pongo porque cuestan dinero etcétera

Voz 1995 14:52 que la gente debe saber que cuanto más éxito tienen tus vídeos fotos audios más pagas porque en el fondo tu servidor tiene más tráfico soporta más cantidad de datos y esto la compañía lo saben dice bueno pues éste tiene un oyente pues

Voz 2 15:07 pues nada poco pero como te García mil vas a poner dinero imagínate con millones eh

Voz 8 15:12 por eso lo de Salman Khan ya me llevan a alegro muchísimo muy grande cuando lo escuché pero claro evidentemente Salman Khan recibe quince o veinte millones de dólares al año en donaciones y únicos que practicamente los mismos números que Salman Khan la lista de patrocinadores el cero lo que hace nuestro con bien Granada pues lo debía pagar la Administración debería echarle un cable para potenciar precisamente ese tipo de profesores que dedican más horas de las de las que están en el aula a dar clase y a los profesores en este país se les debería incentivar muchísimo en estas cosas pero no se hace por

Voz 1995 15:42 hilos ex porque claro traducir todo esto más allá de la emoción que supone que el alumno pero los laico y cómo cómo te trata la audiencia en en Internet Juan Jesús que te dice

Voz 5 15:55 mira yo he casi cuatro años que llevo el la curva ascendente no dejó de crecer no deja de crecer yo siempre esperaba digo tienen que los haters

Voz 2 16:05 a dejarlo a mí me han llegado donde donde ha ido creciendo he ido creciendo ha ido creciendo ilógico que reciba

Voz 5 16:13 mira una tonelada de cariño enorme sea una cosa que me abruma cada día cada día por la mañana cada día por la noche no hay otros profesores

Voz 1995 16:22 el dato sobre el Imperio austro húngara no es la mente correcto porque fue sí sí sí sí

Voz 5 16:28 hay mucha gente amante de la Historia gente que sabe mucho de historia si te equivocas en Un

Voz 20 16:34 me veo en un número te lo te

Voz 5 16:36 lo dicen sí pero en general ya digo eso en esta bien que me lo diga si me equivocada que me lo dio me están ayudando llamadas equivocado yo puede editar el audio Iker

Voz 1995 16:47 los los haters antiguedad diciendo hay que pero van a poner te dicen

Voz 8 16:51 bueno de que que no tiene mérito lo que hacemos por ejemplo en algunos casos pero son muy poco se sabe yo recibo copas aquí siempre pues pues llega algún Haider a nuestro conviene llegar algún día uno de Irak que seguro que debería hacerlo en sus horas de clase y no hacerlo fuera porque está poniendo en mal lugar a sus compañeros porque él hace cosas excepcionales sillón yo no siempre siempre dijimos que siempre algún haters siempre hay algún pero

Voz 1995 17:14 in a ver como digo esto sin parecer impertinente que estas iniciativas son maravillosas las vamos a empujar siempre éramos apreciar pero debería ser la Administración a que incentivar a la que manejar a estos asuntos porque acabó sólo estamos hablando de educación quería ver claro ya alguien tomando

Voz 8 17:35 bueno es un cuánto cuánto segundo sólo de educación en los debates de las últimas elecciones pero es así puesta por ello a los profesores en este país se les debería prestigiar muchísimo Manolo por mí habló por por todos los profesores que están diaria en el aula se les debería pagar más y se les debería dar formación horario laboral y se les debería dar todas las posibilidades y las herramientas para que hagan su profesión de la mejor manera posible porque el futuro de este país están las aulas ahora mismo estudiando no se hace mientras no se haga prestigia la carrera docente no no no va tener solución y yo soy un poquito pesimista en ese sentido hay profesores maravillosos pero que tienen que hacer por impulso autónomos digo digo yo por por propia pasión personal pero pero es que la burocracia y las horas que le dedican a clase el tener treinta y cinco alumnos en el aula hace imposible que tengan energía para llevar a casa y hacer más todavía aún porque el prestigio sigue siendo el mismo y la repercusión que tienen es es la misma pena

Voz 1995 18:30 estoy pensando qué pasa entonces con la educación de élite porque durante Ramos históricamente los buenos profesores han estado en los colegios que costaban un ojo de la cara no conoce no estoy de acuerdo sí pero bueno hay que decir se prestigiar va mucho la educación privada y la educación de élite de las élites iban donde semana formar ahora las élites porque si está todo abierto si tenemos acceso todos a todo donde ese forma a la élite

Voz 8 18:57 aunque los colegios públicos privados también pero pero vamos que profesores los hay maravillosos en la pública en la concertada también supongo que la privada

Voz 1995 19:05 pura seguro tiene mirarme mi

Voz 8 19:07 supongo que seguirá teniendo en colegios privados intentarán tener otro tipo de formación no habrá canales en You Tube de Paco no

Voz 6 19:15 yo lo digo venir de los que confesó Sarkozy

Voz 8 19:18 deben también ofrece muchas veces pero no no no Gratis gratis

Voz 1995 19:21 es hijo Jesús no has pensado en poner hay efectos especiales música Un poco redondearía a la historia

Voz 5 19:26 bueno lo lo que comentaba digo si algún en algún momento empieza a ganar dinero con esto bueno pues entonces sí me puede permitir dar dar un paso adelante pero ahora mismo quiero mantener la edición lo más simple posible para poder hacer más audios que al final es lo que interesa al alumno que quería decir una cosa sobre la que se ha comentado ante que muchas veces cuando se habla de innovación siempre nos vamos al extranjero siempre hablamos de los países nórdicos vemos documentales donde nos ponen colegio donde las cosas parecen maravillosa yo quiero decir que muchas veces el el la aulas que tenemos al lado yo tengo compañeros que están haciendo cosa increíble tan innovando por su cuenta por supuesto nadie se lo reconoce la administración no sólo reconoce pero yo tengo compañeros que están a la última para verlo para ver lo que se está avanzando mucho

Voz 1995 20:11 fuera sino dentro del mismo colegio y dentro del mismo

Voz 5 20:13 Tito ver quién quiénes son esos profesores son maestro que se están esforzando bueno debe de manera denodada por alumnos que los hay

Voz 1995 20:21 ahora se seguro Juan Jesús Play que fue Los el profesor inquietos si tienen oportunidad vayan Spotify ha revisado algunas esas historias maravillosas profesor muchísimas gracias gracias David Calle fundador del podcast de la página del portal únicos uno de los grandes qué voy a decir uno de los mejores profesores de del mundo según la más prestigiosa de profesores un verdadero placer muchísimas gracias un placer esta cantidad que va bajando