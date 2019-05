Dani Martínez: "Mis mejores monólogos los escribo a las 3 de la mañana viendo partidos de la NBA"

Voz 1 00:00 Darío Martínez muy buenos días hola qué tal buenos días Dani Martínez

Voz 1995 00:04 es una de las caras más reconocidas de la televisión de este país cómico actor presentador durante años pareja de baile Florentino Fernández bien

Voz 1 00:13 muchas gracias has faltado estafador también estafador puede que es una cosa que utiliza Mis amigos de León silente

Voz 1995 00:19 mías cuando dices Colita actor presentador

Voz 2 00:21 no de abrir esto se da por entendido

Voz 1 00:24 pues siente líneas Mis amigos con lo estoy de gira por ahí dicen que tal la estafa ayer en Murcia o como fue la estafa en Granada es qué tal pues ayer por cierto muy muy bien muy muy muy bien estoy muy contento la verdad puesto en Madrid ya sabes que es plaza grande ve muchos espectáculos de mucho tipo hay que dar calidad

Voz 1995 00:44 vale luego hablamos de eso pero antes coger una leyenda que dice que tú escribes tus espectáculos en la madrugada mientras los partidos de la NBA en la tele

Voz 1 00:54 si este esto es real es Torreal es real de hecho hay un vídeo que es el más potente mi espectáculo que funciona muy muy muy bien que lo lo edite ello porque allí todos mis vídeos yo lo edite a las dos tres de la madrugada viendo NBA dije es buenísimo para para para Destatis no al acto de la mañana habiendo NBA gesto puesto en un teatro a las nueve la noche a ver qué pasa

Voz 1995 01:14 vale pero que este programa tiene un espíritu en pista muy notable queremos poner siempre la verdad por delante vamos a crear las circunstancias para conocer bien el proceso creativo de uno de los mejores cómicos de este país así que tenemos este entorno

Voz 4 01:33 a no

Voz 1995 01:35 ayudar a crear las condiciones perfectas consigo como un laboratorio aséptico una mesa blanca algunas televisiones tenemos una narración de la NBA una de las buenas con gran Andrés Montes el más extraordinario narrador de baloncesto cabida nunca en este país Daimiel Antoni Daimiel este es el sonido anotados los últimos palmos

Voz 5 01:59 no no puedo hacerlo con él suele algo de beber algo eh

Voz 1 02:05 tengo siempre mi botella de agua grande ahí pero intento no comer ya a esas horas eh porque eso luego se queda ahí van en nada de alcohol entiendo entiendes bien ni la lectura y la escritura desoyendo el nuevo momento

Voz 6 02:16 jamás ropa de calle chándal

Voz 1 02:19 depende la temporada pero suele ser al

Voz 1995 02:23 cómodo es amplio elenco en un cómico cómodo pues lo debo que estafador entiéndase si no pero no sé si cada uno va a imaginar lo que quieren yo ahora vemos entonces introducir este ambiente que ya es perfecto para la creación sigue sonando el baloncesto debemos introducir elementos reales no porque lo inmersa en la venta de la vida mira real que voy a hacer si quieres algunas noticias dimos horas y tú me dices cuál de ellas puede constituir una buena semilla para un chiste negó que tu después trabajaría un material que puede dar paso a algo que al sujeto vamos autorizar no tenemos mano inocente debemos un sueco va a ser un poco el receptor del maletón receptor de humor bueno

Voz 2 03:09 la confiabilidad venga

Voz 1995 03:14 que los titulares serían los siguientes que fíjate te voy a dar una que ya lo voy a leer ya con desgana los secesionistas vetan el plan de Sánchez para Keith trasbordos

Voz 1 03:24 sabes que no hago nada de humor político en todo el espectáculo ni una línea afortunada

Voz 1995 03:31 gracias cero gracias Sergio Ramos se va así bautiza a un mes de su boda

Voz 1 03:36 esto puede ser bueno intento tampoco habla de fútbol porque antes estábamos arribista con el Barça llora ahora después lo que pasaba esté calladito lo pongo que hacía lo que lo quita

Voz 1995 03:45 va bien una obra de Monet Jean Claude Monet bate todos los récords al ser vendida por ciento once millones de dólares eso sí me podría dar pie algo por ejemplo en yo hago muchas tripas sacaría este diría

Voz 1 03:59 esta obra de arte que pienses que más arte esto o estos videoclips de Camela y lo comparo con Camela veo diferencias Si cosas por las que creo yo que es mejor Camela que esta pregunta claro claro claro en España supongo yo ganador acción no nada

Voz 1995 04:13 nada supera Camela

Voz 1 04:15 está otra noticia cubren ochenta y uno euros

Voz 1995 04:17 los turistas en Roma por dos hamburguesas y tres cafés que se debata está ya está hecho ya era que la estabilidad ya está contado pero la realidad con lo que se teje el humor y demás uf a veces es cuesta cuesta hacer porque ya están ellos haciéndola no no no no reviente con la clase política

Voz 1 04:38 muchas veces con la política sobre todo eh lo decía aflora en el informal aquella época de Aznar y muchas cosas por allí decía claro los guionistas encantado decía salían titulares diez Ayuso por ejemplo para los cómicos todo el día tengo lo hace ella no tienes que darle una vuelta a exponer el el tuit con lo que ha dicho

Voz 1995 04:57 si no diócesis mejoras de eso que la frase es que los periodistas me tiene manía entonces

Voz 1 05:01 como el profesor en clase no claro

Voz 1995 05:03 bueno Dani Martínez se enfrenta en solitario a los grandes retos del mundo del espectáculo con un show titulado Guía lo digo yo con el que ayer se estrenó en la Gran Vía si esto humorista presentador de televisión imitador actor has valorado en algún momento la posibilidad de ponerte a trabajar para que esto se decía lo contamos la tía de Miguel Ríos después hacer la gran gira un año ochenta y tantos el rock de una noche el sueño de una noche eran el rock de una noche de verano quizá Ríos una cosa maravillosa y no se podía triunfar más no se podía ser más famoso ganaba dinero y le dijo a su hijo sepia Miguel tú vas a seguir cantando o te vas a poner a trabajar saber lo que dice mi madre

Voz 1 05:52 mi madre dice que trabajo que no es levantarse a las seis siete de la mañana no es trabajar cuando yo le digo nada me recoge el programa hora las once ve levantado a las diez dice no pero que luego éste está sano eso no sea eso

Voz 1995 06:05 te de la España que madruga

Voz 1 06:07 y además intento no sabes que ahora soy me he vuelto más estafador cuando la gente dice queremos hacer una reunión contigo a las nueve la mañana yo tengo libre toda la mañana pero digo uf hasta las doce de doce a dos puedo es que es imposible antes imposible llevo al límite todo eso hasta casi cancelar la reunión por no madrugar pero sí seis noctámbulo y luego dio lo que es madrugar para mí hoy esta sido madrugar un poco pero poco y me he duchado coreografía que tengo en todos los tropa

Voz 5 06:36 de que yo madre mía que te piden alguno

Voz 1995 06:40 ahora a venir a la radio cuando unos trenes Brad Grecia se un este no siempre es un escenario donde sea y es verdad que Madí para para tu gremio tiene una con una connotación especial pero mostrar al algo a alguien también o sea lo que se ahí hablamos hace un rato con un fotógrafo de bodas mostrar algo que tú has creado da miedo siempre

Voz 1 07:01 pero mucho miedo sobre todo yo siempre pienso en el día que lo probó por primera vez porque yo hago con mi equipo marcarle un poquito y tal pero siempre hago con público y además público ya pagando una ganó con amigos en un público a gol primera vez todo ese día estoy claro que puede funcionar todo o igual de repente no entra Yeray que en tu cabeza lo que digo en tu cabeza todo suena siempre muy bien y tú confías sentí que luego yo lo hago así tal pero pero sí es una satisfacción increíble porque eso escribo yo todo el espectáculo evitó todos los vídeos a mí miro hasta la música con la que la gente entra el teatro alguna please de cuarenta minutos seleccionada expresamente a nivel medio volumen medio alto sabes para que parezca eso sea todo mi espectáculo está medido desde que empieza hasta que hasta que termine música Wagner depende sobre el Papa Levante siempre no la verdad que no hago hago una lista que está desde Coldplay o a todos son canciones de buen rollo entonces está Coldplay con Viva la vida pero está Spice Girls

Voz 1995 08:04 donde aparece una de las mejores frases de todos los tiempos

Voz 1 08:08 Spice Girls Gone baby si quieres

Voz 1995 08:10 futuro dice las Spice Girls en esa canción Si quieres mi futuro tendrás que olvidar mi pasado

Voz 2 08:16 eso vale para Pablo Casado con el PP eso vale para más adelante Pato Donald Trump

Voz 1995 08:22 si quieres hay mucho más Ártico conocimiento del que tú te crees en una canción de las Girls

Voz 1 08:27 yo me podría levantar ahora e irme yo ya no sabía estoy encantado saberlo porque llevan Avi Malloch bueno

Voz 2 08:34 seguimos asombrando a Dani Martínez en unos segundos en Hoy por hoy

Voz 6 08:52 sin no es Rovira no Dani Martínez El espectáculo ya lo digo yo

Voz 1995 09:00 le va a estar en teatro que de P de la Gran Vía porque confunden a han hecho fotos Natalia imaginas

Voz 1 09:09 el que más Martín Dani Martín Dani Mateo son vestido pero Daniel hubiera pasado hasta en Málaga en una pastelería Málaga donde Rovira me dijo una señora Dani Rovira o la señora que está petando y es de aquí por favor

Voz 1995 09:20 ya has tenido que se comenta mucho

Voz 6 09:23 firmar fotos fotos de otro

Voz 1 09:29 no me ha pasado pero por ejemplo

Voz 1415 09:31 eh

Voz 1 09:32 sea firmar fotos yo por ejemplo una cosa eso pasa es mi hermano se parece bastante a vi bastantes cámara de Tele además se parece bastante a mi mi hermano cuando le confunden conmigo hace hace le piden una foto mi hermano salas hace todas yo digo que haces dice para no dejarte mal

Voz 2 09:51 total total queda bien eso es un hermano eh

Voz 1 09:55 la recámara algún recuerdo de uno Fuentes le vio fue a saludarle dijo hombre qué haces aquí claro que diría que mide cámara IMI hermano les saludo a todos con un abrazo fusible a tope no baja la guardia ni un segundo

Voz 1995 10:05 esta ese amor de hermano

Voz 1 10:08 yo sé que mi hermano no que mal efectivamente no

Voz 1995 10:11 la foto que haga falta esas está fenomenal bueno el el espectáculo estos tiempos pie esto en serio con con un humor muy sensible con temas que aburren con lo cual hay que salir de ahí parece que lo tuyo cada vez es más difícil

Voz 1415 10:25 sí es es es verdad que que

Voz 1 10:28 hacer un espectáculo y además con el nivel que hay por ejemplo de comedia en España y con la de pues eso el background que llevamos no de de cómicos haciendo monólogos y demás todo el rato sorprender al público el público de

Voz 1415 10:39 además a su público que

Voz 1 10:42 ya ve mucha comedia de todo tipo y hay gente muy graciosa tú ya verás en Twitter cuando pasa algo la gente hace unos meses una cosa son buenísimos entonces hay que evolucionar todo oí yo hace tiempo dejé un poco la estela digamos del monólogo puro y hago más un so de de comedia con proyecciones que canto improviso muchísimo con el público bajo mucho al público improviso entonces claro en cada ciudad hago cosas totalmente

Voz 1995 11:04 diferente el el espectáculo que estén actuó en octubre los tres de octubre se cómo evoluciona porque claro la la actualidad misma ya no es que de repente de octubre a mayo haya cambiado sino que la semana pasada el aire de la vida iba a poner un sitio distinta donde ahora cómo evoluciona un espectáculo que tiene que estar el humor necesita estar muy pegado a la vida

Voz 1 11:25 total eso sí hay una cosa que me gusta el espectáculo llama ya lo digo yo que es una una frase que se utiliza mucho en mi pueblo gente que dice ya lo digo yo a este tío no sé qué sabes para cortar conversaciones de dejemos de andar con medias verdades pues el espectáculo a mí lo que me gustaba era que la gente se iba a pensar ya lo digo yo este política aseguró que dice cuatro cosas sobre no no eso es a este dice cuatro verdades en dichas pues por ejemplo lo que hago en el espectáculo que siempre es atemporal es alguna comparativa pero un simposium sobre Malú My Andy Lucas que es lo mejor que he escrito en mi vida y es lo que mejor funciona de lo que he hecho en en diez años desde que actuó en teatros

Voz 1995 12:03 de entender

Voz 1 12:05 por qué me estás contando entenderlo y Uma Andy Lucas si yo critico que son las dos corrientes que marcan la música en el mundo y quiero compararlas comparo portadas de discos videoclips fusionó videoclips bueno es es una auténtica locura

Voz 1995 12:22 eso claro trasladado a todo el mundo contrito me es difícil conseguir

Voz 9 12:25 no no no no esto no viaja eso cosas no cruza fronteras culturales y musical pero es curioso que me hace pensar que cuando tú estás creando la madrugada hubo estás en Pamplona a las siete de la tarde claro entonces es un funciona THP sexy uno mira tú has tenido una idea brillante este sistema se estaba funciona Lugo llega al público llega la tarde

Voz 1 12:51 no fue real si es el caso por favor cuéntalo ahora tienes que decir que si no se dio de sí sí sí es verdad que hay veces que te pasa que no pero las que tú confías mucho que cree que son muy brillantes también te digo yo solo testar muchas cosas con amigos el típico mantenimiento la a mi grupo de amigos de Leo Se lo manda Flo siempre tan con eso lo sé por dónde va pero sí que hay mucho sale lo que decía Toni empezó en octubre vas quitando este vídeo aquí no esto no esto lo hecho muy largo voy a quitar esta no entra también y lo vas puliendo y puliendo puliendo

Voz 2 13:26 así que hay que me este final de temporada esto que quieren se vaya aunque lo hayan visto

Voz 1 13:33 se como los equipos de Klopp que parece que acababa muy alto el año se acabó acabó el alto siempre las

Voz 1995 13:39 es cierto es cierto has mencionado varias veces tus orígenes será que León es recurrente en tu conversación final en España hemos visto por supuesto el sur hemos visto como crecía el humor manchego gracias a los chanante es crees que le llegó el turno al humor castellanoleonés

Voz 1415 13:54 una cosa siempre me decía una cosa de León de su humor que al final

Voz 1 13:59 ejemplo a Calleja le pasa conoce sus programas no es un cómico pero Flo siempre me dice tú eres un humor eres un cómico de vida tú no haces el yo es verdad no soy un cómico de chistes brillantes ni de grandes líneas tan yo soy un cómico de vida del amigo que está ahí que te vacila que te busca te que te pica y entonces Callejas muy eso también eso se relaciona con las señoras cómo se relaciona llegó pues lo que pasa que se que estas cosas sacan ahí tal ese es el

Voz 1995 14:22 lo More enamora de León vale por confirmar tenemos algunos algunos extremos que la radio si dice si tengo algunos extremos por confirmar pero tú en tu pueblo suele llevar chaquetilla

Voz 1 14:36 sí Inda es quién restaba están me el pueblo si has quedado alguna vez en el reloj de la plaza de Santo Domingo que por supuesto todo el mundo qué quiere decir diría yo muy arriba aquí quiere decir ir de cortos iré es es la mitad una caña es como muertos en corto eso no la mitad es como para beber a cortos de pequeños pido medio corto doble corto doble pasotas tengo una caña de agraciada

Voz 1995 15:08 que entenderse León yo tengo un amigo decía eso ahora bebo mucha menos a la pido siempre en medio Whisky Doble

Voz 2 15:14 no queda otra médico tiene tú

Voz 1 15:17 los que te dice León por matar judíos que esta Gravina todo eso es una tradición en Semana Santa de ver limonada sí señor Very debería enfadarse alguien adquiere dices estás

Voz 1995 15:29 eh

Voz 1 15:31 hombre bueno tampoco cariño

Voz 10 15:34 es un poco que esta esta como un trullo

Voz 1 15:37 es un poco

Voz 10 15:39 sí gordo

Voz 2 15:42 forniquen

Voz 1995 15:44 ciento por cierto declaraciones extraordinarias en las últimas horas de Ronaldo presidente del Valladolid a cuenta de he visto manifestaciones a favor de los derechos de los gays al borde de los la gente color pero no he visto nunca a nadie defender a los gordos ojo con esa que yo he estado confió mucho tiempo y ha defendido esa causa Ronaldo de forma que si estás común trullo te podría alguna vez a ver dolido el Tarzán

Voz 6 16:12 pero donde Sara estás a jerga leonesa

Voz 1995 16:15 es que además voy yo no es que la tengamos sino como la Garzo sabes

Voz 1 16:18 no no no no adscrito tal no

Voz 1995 16:21 el cuál es el castigo en León por confundir vuestra catedral con la de Burgos pero esto hay algo ya dicho no no sé por seis

Voz 1 16:29 este castigo no no yo siempre siempre estado lounge en eso soy un Picallo con las cosas de León entonces siempre que dicen es espectacular dicen es la de la confunde en un sello hace poco creo que se confundió León con la catedral de Burgos siempre digo tiene había toreras de León todo visto ahora de León tú has visto ahora lidera desde dentro el mundo en serio hoy las ha visto el de León se que espectáculo en Burgos lo ahí no te dan no te dan ahora no hay en ningún lado esa sólo está en León sólo en León hizo León vez esa catedral es es sabido enfrente para ver la todos los días y puedes entrar

Voz 1995 17:04 que era seguimos si no no es que se claro

Voz 1 17:07 volvió sobre León toca aprovechar que este programa paralelo a ver si le visite León

Voz 1995 17:12 al hilo de la tele porque también es el mejor concurso como también lo de la tele estará vendo sea qué va a pasar con la televisión porque es verdad que hay grandes programas como el tuyo que compite además con programas informativos que que vemos en en la SER del que estamos muy pendientes pero que exigencia en constante cambio necesita la televisión para mantenerse con vida

Voz 1 17:36 total yo creo que vamos hacia el mundo plataformas hacia el mundo consumo de cuando uno quiera al bajo demanda

Voz 1415 17:42 a ese la tele le va a costar sobrevivir yo creo que la tele

Voz 1 17:46 tendrá su hueco sobre todo al directo la información directa y todo ese tipo de cosas pero por ejemplo no está mira me han pasa la audiencia de ayer y hemos hecho uno de los datos después de llevar nueve meses da hubo uno de lo hemos hecho un siete y medio de ser que en cuatro es una una pasada aquel probaba sigue hay manteniéndose la gente les divierte que si es un programa que te engancha porque es adivinar la edad recuerdo más estar con Iñaki Urrutia que este programa por desgracia

Voz 1995 18:11 queda tiene o no lo sé pero lo llevo muy mal

Voz 1 18:13 los que sean me da igual que sean treinta decir que cincuenta y dos estábamos de vacaciones en Tarifa ahí está el programa puesto que no lo hemos puesto nunca hay nada esto la baza medio de refilón dijo la concursante tiene cuarenta dos a y cuarenta y cinco mínimo ya se sentó se picó de digo pues esto está pasando la gente te quedas sin querer te queda es verdad

Voz 1995 18:35 la guerra bueno vamos a dar terminó la entrevista con vamos a regalarte el tráiler ayer espectáculo que hasta el domingo en el teatro en Madrid en la Gran Vía y ya lo digo yo si dura así que vamos a darte la oportunidad de hacer el tráiler reinado tuvo algunos huecos

Voz 6 18:53 Dani Martín lo de los cómicos más leoneses de nuestro país presenta un nuevo show

Voz 1 19:01 yo lo digo yo un espectáculo para olvidarte de todo durante un rato interpretado por un Dani Martínez en estado de

Voz 6 19:07 de de estado de gracia te gracias sí

Voz 1 19:15 los ofrece el mejor humor visto desde desde desde tu casa incluso no se lo pierde ya lo digo yo les gustará si le gustó Florentino Fernández la versión mejorada Dani Martín

Voz 1995 19:27 con Dani Martínez ya lo digo yo en el Teatre de P antiguo Teatro de la luz en plena Gran Vía madrileña

Voz 6 19:32 Daniel muchísima suerte muchas gracias