La Vida Moderna | Sashimisidro

Voz 1 00:00 ah mira a Cesc esta gran mira ahora que no ha venido David que que guardaba esto para una ocasión como ésta cuando estuviéramos tú yo sólo que no se te da bien vuelvo traer los arándanos para nosotros

Voz 2 00:14 los arándanos dos juegos Du Toit la falta e almuerzo de posguerra al mosso de cazador recolector cuarenta y dos una vida humana la faltaran jamás que se nota muchísimo en el en el programa si es verdad que sólo ha habido un desierto de arándanos no no no

Voz 1 00:38 esa es la chispita necesita que aporta vitamina

Voz 2 00:43 Nos queda un motocarro cómodo carril

Voz 1 00:47 no hay nada o en Algete Algete la idea de una superó suerte madre mira la gente ya lo sabe partir luego nuestras abuelas te acordarás era así amasando

Voz 3 01:02 no así lo sea es decir sí o lo sé lo sé a mí no me sale a nosotros se nos ocurre pues qué es lo que ocurre a una generación como la nuestra de Mazinger Z de dar pues el puñetazo pero esto en realidad es

Voz 1 01:18 promesa o una amoladora los chavales no bajarán una una app que les explico un tutorial para romper voz dura pelea tuvo mira mira el payaso payaso payaso a flipado

Voz 0470 01:35 si el payaso flipado

Voz 2 01:38 pero ahora si a él no se olvida a saludar

Voz 3 01:41 no llega tarde pero primero hay que saludar a los compañeros un fuerte aplauso para David loca no

Voz 4 01:49 un fuerte

Voz 2 01:52 pero ya no hubo ni un minuto ya que ahora habíamos dicho que había que empezar no soy el único

Voz 1 02:02 tranquilos no llevamos ni un minuto

Voz 2 02:05 tú estás ahí está grabando sale pero toda esta conversación entre entretenido no lo estuvo muy bien yo traje arándanos que los tenía guardado para cuando no viniera

Voz 3 02:19 y lo estaba hablando que tenemos dos huevos duros comida de posguerra claro de pero a tu cómo como rompe duros dándole atacando a los no te acuerdas que la gente ya pro nuestros abuelos era como haciéndolo rodar sobre exacto lo hacían rodar ahí hace rompe una me muy delicada ha dicho es que no me salen ha dicho nuestros abuelos que yo yo no recuerdo poco

Voz 2 02:43 no

Voz 1 02:45 si no no pero

Voz 2 02:47 claro dentro por una cierta vuela huevo hasta luego del mira mira hacia me bueno como ha traído arándanos con Pages

Voz 5 02:55 la Liga a Webó cuando habla andarín

Voz 2 02:57 la comida comida de de estaban laurel

Voz 6 03:00 el Jordi yo había un rato

Voz 0470 03:02 que no me acordaba subiendo que hoy eras Asimo y cuando lo he visto Manolo tranquilidad porque te la borracho Lapo porque

Voz 2 03:09 es bien le queda el tío yo te quedas

Voz 6 03:11 que ni siquiera que Pichi sea así mi sidra

Voz 0470 03:17 ese es el nombre de Plame evidentemente ya sé que esa Madrid mirarle Nacho que es un programa que según ha dicho es así Misilo ya estaba buscando el título el drama hoy es así Mis sidra evidentemente

Voz 2 03:27 sí

Voz 3 03:27 bueno la canción Juan donde en casa como huela a muy voy a hacer pero actriz de ahí es Alfambra la es la bebé A y a bañar te con con Benito de dejó no

Voz 0470 03:52 un canario castizo lo que me faltaba aporta

Voz 2 03:55 el canario bien Pichi está claro porque llevo aquí más tiempo que en Canarias Coalición Canaria quitado puntos del carnet por puntos parecen mi mío Coalición Canaria tendrá que cantaron Aisa para recuperar al día

Voz 1 04:13 ahora para ponerme al día

Voz 0470 04:17 en Hoy hay algún tipo de orden del día de esa así minuto la vida no es así sin implica crear donde el día

Voz 2 04:22 la verdad que Eva de esos que te va para la de ser que te va a bonita esa eh yo voy a ponerme a las órdenes del orden de la canariedad bajo el yugo a las órdenes de José Fernando

Voz 0470 04:44 tengo una bajada que gane estoy eso he venido todo el camino bastante emocionado esa si me permite la charla distendida no hombre porque estaba escuchando el Concierto para ellos de Barón Rojo cuál es muy bueno casi se me ha puesto y no broma eh

Voz 2 04:59 es algo para ellas me salgo a la comedia eh

Voz 0470 05:01 en una canción de esto es que claro el rock no lo maneja no

Voz 3 05:04 trabajo manejo petróleo fuera de ahí el rock me es ajeno espera pues ya verás que no lo controlará para Rojo uno de los grandes grupos de pero previo a Extremoduro de los sesenta coetáneo a Obús

Voz 7 05:16 pero el grupo que es no no estaba por debajo de

Voz 2 05:20 grupos americanos ingleses e no Barón Rojo jamás tuvo mucha si algún concierto

Voz 8 05:25 ello

Voz 2 05:26 es era más a ver a la pretensión de estadio de sí sí sí el más volumen brutal en ese sentido lo más potente que lo malo más mayores

Voz 0470 05:37 tiene una canción que es Concierto para ellos que dice que que antes de cada concierto se rememora las campanas también por los rockeros que han muerto

Voz 2 05:48 va enumerando SCO que Lennon

Voz 0470 05:50 Llop Lins Bonham

Voz 2 05:53 el petróleo me emociona un poco eh pensando en la cavidad la pinchado nunca en las paleta de

Voz 0470 06:04 Concierto para ellos no pueden bueno puesto la versión inglesa yo creo conservarlo

Voz 2 06:08 además terminar hoy podemos terminado hoy para escucharle yo por lo menos se puede ser una excepción sería una excepción para que la escucha cuarenta parcelas puede estando

Voz 0470 06:18 no es que yo no sé cantar vocal no David cantada tu a las campanadas no las campanas todavía no eran las campanas doblan doblan

Voz 7 06:32 va a añadir doblan por Bon Scott

Voz 0470 06:35 las campañas no la campanas campanas las campanas

Voz 7 06:38 dobla por con SCO por le no no ya veinte

Voz 2 06:46 a Kuwait no había dado tiempo olfato de rockero me dice que ahí hay algo no conozco el tema de verdad pero pero hay hay petróleo y hay petróleo hay petróleo

Voz 0470 06:57 cuando lo tengáis vecino Lois la paremos es una decisión de esa sí pero sólo para que Don Juan Ignacio

Voz 1 07:02 aviso una cosa sólo para tenerlo en cuenta si traigo una historia ETA es que el otro día me inicié en el mundo de la historia

Voz 0470 07:08 en la novela La Bella bueno Historia

Voz 1 07:10 bueno estoy incorrecta hoy traigo Historia de un ascensor pero ya es con pretensiones de de que la literatura infantil me me me eche el ojo bueno entonces bueno son

Voz 0470 07:21 cito nuevo en el cuento infantil Muchachito no

Voz 1 07:23 Cuenta infantil la autoría infantil entonces bueno eso sí

Voz 0470 07:27 pero lo luego yo creo que lo vais a disfrutar pero mientras tanto hablamos de dejémoslo allá tenemos la él

Voz 9 07:38 maletas en directo no

Voz 2 07:41 con emocionas

Voz 1 07:45 sí

Voz 10 07:49 a partir de la calidad

Voz 2 07:50 no no puede ser el género más flipado

Voz 11 07:54 así sí ese hombre que sólo iniciales que son unos genios hasta luego

Voz 2 08:03 cuéntale mal acabar entre ellos hay dos facciones dos hermanos pero no nos hermanos de nuevo ha estado escuchando por los con música mientras subía no pero creo en tu caminando viene lo escuchado en degradación mira cómo ve perdí todo el duende tampoco tenía quince años pero perdona con lo de no coger el sida sí esta canción se han vuelto más han muerto futuro podía haber durado quince minutos Winehouse se colgó venia Alberto Cortés sabes qué estaba haciendo yo cuando cuando me hubiera correspondido hace unos meses puede dejar por debajo así no es es sus asimismo un poco cocinado cuando me hubiera correspondido a esta música yo estaba siendo el jarrón escuchando a Prince muy debutaba el gran es que tiene por ahí pero de aspecto y mi actitud la gente se se resiste a creer eso pero es la verdad pero no dejó de sonar también dejó sin un poco de fuerzas y de repente en otro la movida Intrum metano antes fue esos años una gustaba mucho más a la radio porque se perdió todo este de todo este Carlos perdimos en rojo pero ganamos dinamita Merino tenemos tiene un poco esa elegía no de por yen Lennon plena hemos hemos salido para cambiar demagogia populista pero pero no menos que lo de que no juega Miguel Ángel no desde luego exactamente quitando lo que demasiados que ojo si oye que no me han dicho la calidad que hubo en la movida injusto que que eso supusiera el destierro de esta gente y el destierro de más bandas como Los Bravos no hemos cuenta con una rama y Nacho Cano Nacho Cano programa va a llevar a Nacho Cano pero hay Valdepolo

Voz 0470 10:48 igual no queremos decir nada no de personas que hay allí

Voz 12 10:53 estaría feo que nadie nadie

Voz 2 10:56 es una persona se ha arrancado a decir que no soy Sólo le pido a Dios no coincidir en horario yo creo que la gente se va a comportar ya nosotros no animamos a eso pero

Voz 0470 11:07 qué raro sería que yo yo creo que ya

Voz 2 11:10 cerrado página sí pero son amigas Cerredo mantengamos el pasado martes

Voz 1 11:19 pero yo que sé malo será que alguien no diga Miguel Ángel Miguel Ángel

Voz 2 11:22 pero a lo mejor bajito bajito suelo yo creo que si alguien que viva el Rey cómo iba al Rey pero yo creo que si alguien dice Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel no creo yo que nadie siga coleando por qué mal malo es el que lo inicia pero peor que lo continúa pero seguro que alrededor sólo afean

Voz 8 11:45 esto es bonito esto estás

Voz 1 11:48 estás abaratando la canción de Nacho Cano le dirá y me dirán llamarle a capítulo acaba pues que no le dirá te insto

Voz 2 12:00 a pesar a pensar en tu actitud

Voz 1 12:03 que está emborronar un concierto no puedo

Voz 0470 12:05 me cuesta mucho me gustó mucho verte porque estás tan casual

Voz 12 12:08 eso hizo incluso diría sexy

Voz 0470 12:11 cuenta tú no te lo bien que te sientan la jornada

Voz 2 12:14 verán me pongo gorro te ponen pero a lo mejor es es eso también el encanto que mire es momentos muy puntuales para disfrutar exacto parece Pío Baroja es poco a poco pero mira mira qué perfil tiene el tío que yo es que igual no te sale el cazador igual me de una Haji dejas que me atraca en una esquina los bajos fondos de Madrid de principio de sin ánimo fíjate que llevo que es lo mismo podría ser de Palomo Spain

Voz 0470 12:42 sí lo lleva camiseta de topos que votante de Vox

Voz 2 12:45 total que no hay término medio

Voz 3 12:50 pues sí que también él mismo se confunde mucho con la extrema derecha

Voz 0470 12:53 sí habrá nivel digamos

Voz 1 12:57 bueno Gabinete Caligari tenían esa previno

Voz 2 13:00 estaba en ese ese rock castizo ya con con

Voz 1 13:02 la esvástica Si para principio buenos así una broma que no sentenció partido los morros el cantante de ilegales subió al concierto salen el docudrama las hormigas maravilloso veinticuatro es así llevamos veinticuatro sea similar a la gente

Voz 0470 13:22 estuve mirando un poco cinco ya hubiera estado bien si el otro día estuve comisario lo odian yo creo tuvimos una reunión de para ver cómo va el programa de la tele que tenemos una cada ocho meses con la gente de redes y todo eso yo estoy moviendo y los programas se problemas en Youtube bien tienen bastante reproducciones pero claramente no se puede obviar que lo programas así Simi tienen cien mil reproducciones menos siempre que lo normal

Voz 2 13:48 pues y sin contar los sin contando yo creo que hay

Voz 0470 13:51 a la gente en global hay mucha gente que esto no le gusta

Voz 1 13:55 pero el XXIV llevamos creo me atrevería decir una cosa que ahí la gente cambia el chip y hay un torrente subterráneo querrá que no que no que no es visible realmente son fans de desayuno

Voz 0470 14:06 sí pero si lo ve mucha menos gente no hay que decir salvo que queden muchos en una habitación insiste estén viendo quince cuenta como una es que yo creo que va por ahí

Voz 2 14:14 este busquen la manera para que eso lo quede reflejado en ninguna estadística apuntan entre varios juntan entre Barrio o lo ven en un

Voz 8 14:20 par sólo se ven bares

Voz 2 14:22 del Barça a cargar el vídeo y luego desconectarse la red para hacerlo

Voz 0470 14:30 sí posiblemente igual pasa esto igual gente que está descargando archivos de Youtube no no no no directora Fadden permite Pajín nada hay páginas para la gala te descargas el vídeo a Youtube y luego te lo ves ya of the Green

Voz 1 14:45 y esto pasa a una cuenta con lo de la polémica está tonta del juego de Tronos fans enfadados no vamos a hacer spoiler anoche

Voz 2 14:54 que ha pegado la la ESA

Voz 1 14:57 es que la gente no vio venir será un icono feminista poquito peso político

Voz 0470 15:03 de repente has hecho un momento que Pablo porque hace ST porque a este plano de Alex porque no ha visto igual eludió teniéndose en esas

Voz 2 15:13 semilla de perdona esto al parecer

Voz 0470 15:15 el Simi INVI me ha dicho Pablo un primer plano de ALE al dolor ay con reflejos es que es terrible el cabrón de Pablo y además va buscando cuando a la gente Guadalhorce lo espero

Voz 1 15:26 está Paris

Voz 2 15:31 a veces un poco porque sabe jugar sabe todo el está es el que mueve los hilos dice cuál ha sido el giro ese no vamos camino importan los spoiler pero no he dicho aquí en alguna ocasión a mí

Voz 0470 15:49 en el caso no se les puede la energía la reacción

Voz 2 15:52 cuando hay algo que no te aunque poco pelo

Voz 0470 15:54 qué pero cómo hacer esto pues es arduo

Voz 2 15:57 no es exactamente es verdad

Voz 0470 15:59 a mí me parece que no que el facsímil la temporada ocho de Juego de tronos el Nacho Vigalondo está comparando está comprando el SAS Simi con la mayor producción audiovisual de la historia

Voz 2 16:09 la reacción de entregarle hecho Vigalondo desorganizada algo con lo que nos podemos comparar Vigalondo es que está enganchado no a la serie Siero a la reacción del desenfado ahí yo yo lo he visto ninguna

Voz 0470 16:24 el uno Por qué no te pega mucho verdad

Voz 2 16:26 no sé qué me he encontrado la oportunidad dentro y dañan su siempre hay cosas que me quedo hay lagunas culturales que desde qué hacía yo hace veinte años que no estaba viendo joven jarras restos lo único que sé es que tiene muchos giros este tipo pero eso es lo que le da personalidad no muertes inesperadas la gente todo esto ha sido una temporada uno la gente todavía le extraña haciendo que la gente tonta

Voz 0470 16:53 haciendo giros locos con los que mejor porque no pero desde el capítulo uno

Voz 2 16:58 ese es el estilo claro es que ya no pero eso te muestra es el momento de la sociedad que estamos totalmente infantil izado con cuatro años vamos saber Netflix no me casos como el Semana Santa de la gente que va Semana Santa que lo cual otra vez que lleva el susto de su vida al porque no ha leído la Biblia por no le gustaba leer

Voz 0470 17:28 su afán que el de los libros decían bueno lo que pasa es que ahora Estoyanoff ya no está basado en un libro no bueno es que lo están inventando claro no como Olot

Voz 2 17:37 por otro que era una crónica más

Voz 3 17:43 también perdona ahora vamos con eso

Voz 2 17:45 ahora la habitación

Voz 1 17:48 la gente que no esto no puede ser porque este personaje no hice

Voz 2 17:52 lo de los dragones volando todo inventado por eso está todo perdona el Evangelio

Voz 0470 18:00 el perderemos un resumen de cuadros hasta el día de hoy para que sepas

Voz 2 18:02 lo que hablamos sale podría hacer el verano

Voz 0470 18:05 de siete temporadas juegos si eso ahí en los último

Voz 2 18:07 siete años del PP es un cronómetro en el móvil decía yo bueno aprovecho mientras tú y el cronómetro aprovechó para lanzar ese guante que aguante recoge guantes en la Iglesia porque estaría bien lo que lo que decimos luego Evangelios con nuevas versiones de cómo sucedió todo claro de auto una revisión sí sí sí sí yo cambio eso está ahí parado desde hace tiempo no no cuando estás como cuando haces una película por a remasterizan repare el Rey León hará con humanos ahora el Evangelio ahora con alegría pero mira un momento no

Voz 0470 18:50 es que esto la gente de Raj de porque no lo está viendo pero estamos tenemos ánimo a un móvil a un terrorista del del ISIS en la a haciendo planos totalmente absurdos que como plano Pablo Up in da Pinchao casi a tienen bueno ha girado la Cámara robótica las saca City Pablo silueta

Voz 2 19:10 la duda como recorta la gente de la radio

Voz 0470 19:16 cuando hayan estamos viendo a Pablo saludando a sí mismo con su cámara las sombras chinescas hombre tiene

Voz 3 19:21 que fue Pablo tienes que es que ella ella el Kubrick de la radio para que el se perderá eh tú has visto todos los capítulos David se pueden contarme una serie en un minuto luego en treinta segundos luego en quince bueno

Voz 1 19:37 yo es que es que no me acuerdo es que la gracia es que me cuenten lo mismo pero menos tiempo vale vale venga treinta segundos empezar la serie Juego de Tronos treinta segundo empezamos ya

Voz 0470 19:48 consiste sólo en serio

Voz 7 19:50 has perdido cinco se tardó eh fue su mundo mundo

Voz 0470 19:54 fantasía es un mundo de bandas y yo creo que te que te como os ha son como bares y las comunidades en las Canarias

Voz 2 20:00 bueno más bien las Baleares porque entre sí la yo creo

Voz 0470 20:02 son tres y la gordas en entonces hay una gente está al norte y otros al sur uno está muerto si vienen esta área

Voz 12 20:10 sin estar ya que es

Voz 0470 20:13 que al principio pero luego le dan una una vajilla se carga todo Dios

Voz 2 20:18 juega ahora lo mismo pero en quince según eso AMPAs

Voz 0470 20:20 dentro de las

Voz 1 20:22 iba por la temporada dos claro qué tal había avisado vale vale ahora en quince intenta ahora toca ahora hora más recorrido narrativo en menos tiempo esto es un reto en treinta segundos contacte dos temporada quince Tienes que contarlo todo vale unos tres

Voz 0470 20:39 están en el norte al principio invernal de ahí que son cae uno que más tarde no sé qué hay uno tiene un lobo sale el lobo Guardo Herrera no te acuerdas sale el lobo que luego Juanes que lo da gusto verlo como un perrete como si pues un jaque pero encaje con poderes es que precioso el caudillo quise segundo me perdió con el perrete cartas llora

Voz 2 20:58 todas las series y segundo mes cinco segundos

Voz 0470 21:03 que detener al gusto verlo los quizás

Voz 2 21:09 yo creo que la explica bastante bien si no sea el final cree que tengo han ido depurando perrete igual es el que cuenta la historia el único que no muerto a lo mejor por ahora yo creo que no muertos ahí vale poco que rige está escondiendo los bultos Descubriendo el pues mira hemos hecho como una alambicada veinte minutos ya hemos hecho como Bike de lo que Juego de Tronos ha ido destilando si si tú lo has ido destilando hemos cogido el néctar que es el perro el pelaje del perrito habrá que se bueno está olvidado es muy difícil reflejar que sobretodo al principio aparte esto hay mucha violencia mucho sexo beige a si luego se va haciendo un poquito más más intriga

Voz 0470 21:55 las vale antes de contar la historia no yo

Voz 2 21:59 no tengo ahí tiene quieres no queremos oir la historia de la vais comentando igual cuánto tiempo tiempo

Voz 0470 22:08 me dentro dejó tiempo para que incluso pueden hacer más cosas

Voz 2 22:10 las cinco folios cinco minutos más o menos es bueno lo vean como un personaje soy Juan Ignacio Bolaños pequeño como una rata fue un personaje nuevo personaje va sabérselo de audio o sea no lo no lo cuenta mi imagen

Voz 0470 22:26 hay que pensar personajes nuevos para el show de Madrid al final de temporada del veintiocho de junio cárdeno lo hay que hemos a personajes nuevos

Voz 2 22:31 ahora quince mayo

Voz 0470 22:33 la espera de mayo personal directo personal

Voz 1 22:37 se puede contar ya que ya la gente pagos

Voz 2 22:39 de entrada lo que pasó en Barcelona

Voz 1 22:42 aprobar textos

Voz 3 22:44 a a probar delante de cuatro pero bueno

Voz 0470 22:49 no aprobar texto que tuve que hacer un show con las últimas dos semanas nuevo mucho el nuevo a Doc de la situación política profeso pero la casualidad que estábamos probando lo primero pero pero hoy como salió muy gracioso que Madrid mucha mandan a Nueva sí sí sí sí sí

Voz 3 23:09 hemos cogido yo le tenía miedo no lo hemos de vosotros también hay más valientes que ellos yo le tenía miedo era más conservador cogiendo como vamos a meter cosas nuevas sobre la marcha

Voz 0470 23:18 y al final salió al final va a cantar la de siempre o va cantando una ternura adelantarla de gracias por venir tengo el rock del calvario que yo me adelantado un poco también

Voz 1 23:27 les hace ya visto este momento eh como que vez que hay nuevas tú no sabes lo que va a pasar pero proveen mañana van el canario va a estrenar el rock del calvario para los dos últimos porque la otra se llamaba

Voz 0470 23:39 gracias por venir no no gracias por venir

Voz 5 23:42 eh pero eso ya está dejando

Voz 2 23:45 moderno hay otra no menos mal ahora hay otra la obra justo la otra lista pero nosotros ni a ninguno de los del pueblo

Voz 0470 23:56 a nadie le gusta a a lo mejor

Voz 2 23:59 con algunas veces no que tenían todo lo mejor en alguna pero tú siempre has estado ahí aparte está yo ya has venido a nuestros tú tampoco con sus modernos no oportunista normal hoy tengo otra que hoy escuchaban poquito no quiero adelantar creo que si ésta se va mejor que la otra claro pero es menos arriesgada pero

Voz 1 24:28 la fresca muy fresquita entonces escrita vale el cuento

Voz 3 24:32 el cuento vale pues esto eso le tiró los tejos a una botella de agua forma a editoriales editoriales infantiles hasta os lo digo en serio eh no hay gente ahora mismo los en ninguna infantil

Voz 1 24:44 pero bueno gente de la editorial La Uña Rota seis de Socorro Rojo

Voz 0470 24:52 Galaxia Gutenberg Alfaguara durante no tienen una sola usaron nada en la SER y Santillana Anaya cantará Alfaguara no lo sabes tú pues bueno los gestos las iniciales Bin no no no

Voz 2 25:09 habrá habrá algunas cosas que a lo mejor suenen que de de refilón alguna vez las comente pero tener paciencia

Voz 3 25:14 que luego luego terminado ahí conviene ya lejano investigaría Pablo como les saca empiece a Ignasi música en simplemente si se me oye bien esperemos no

Voz 1 25:23 vida

Voz 8 25:24 el día con mucha prisa hay cada uno va a lo suyo

Voz 2 25:28 se habla un vídeo electoral

Voz 1 25:31 era hombre no me interesa demasiado pero vive

Voz 8 25:36 el día con mucha prisa y cada uno va a lo suyo y no nos damos cuenta del milagro que son los ascensores

Voz 2 25:41 Juan Ignacio por vecindarios

Voz 8 25:44 hoy me iba a montar en un ascensor y al llegar este abrir sus puertas

Voz 1 25:47 la salió del una persona enana

Voz 8 25:50 y que me caiga un rayo ahora mismo sí al menos por un instante mi mente lo interpretó es quiere que ese ascensor me llevaría algún lugar mágico

Voz 0470 25:59 con ahora son dos tuits y pero espera por ahora son dos turistas pues

Voz 2 26:03 ah pero bueno lo ha contado aquí

Voz 0470 26:05 lo ha contado palabras son que ya es cuando aquí Carla cambia la voz pero ahora he comentado que llevamos porque sí

Voz 1 26:14 no nos damos cuenta de igual

Voz 8 26:17 el desafío que son los ascensores no nos damos cuenta del poder que ejercen sobre la mente humana cuando fue la última vez que manejaba los tiempos dentro un ascensor no era simplemente arrastrado por el funcional artefacto

Voz 1 26:31 esto

Voz 8 26:32 cuándo fue la última vez que tú sentiste es que te revelaban con trece milagro de la ingeniería

Voz 2 26:38 yo creo que parece un poco Alberti los últimos años

Voz 1 26:42 a su propio pueblo

Voz 8 26:45 rebelarse contra el progreso no suele llevar a ningún sitio solo digo que al menos una vez en la vida nos enfrentemos a un ascensor con todas las consecuencias que eso implica sólo tú ya esa especie de dinámica motorizada carente de pelo y sudor sólo tuvo neutral divino engranaje control relojero si hago sólo tú contra el mixto

Voz 1 27:08 serio

Voz 8 27:09 mirarle fijamente amargarle a pagarle de nuevo a pagarle otra vez y salir corriendo escaleras abajo para llegar a la calle

Voz 1 27:16 eh ningún Early volver

Voz 8 27:20 subir esas cadera henchido de orgullo entonces pletórico Arrabal Hero pisando cada peldaño como si fuera una victoria como si fuera un moderno Prometeo

Voz 0470 27:31 es un pacto ahora que ha robado

Voz 8 27:33 fuego a las diócesis se lo devuelve a los hombres de nunca de donde nunca debió haber salido

Voz 2 27:38 es increíble que la hacernos deje

Voz 8 27:41 pero un buen mito este margen un buen mito lo se alimenta sólo de alardes de fanfarrón nada sutiles soluciones sobre un contrastado tablero de pesca

Voz 2 27:52 a que lo que está haciendo el hacer de verdad que es un ejercicio que a veces

Voz 8 27:56 en el último mito se alimenta sobre todo de realidades

Voz 2 28:02 también habrá que es fiesta escucha el joder no le pierdes el hilo

Voz 8 28:08 no hay que entrar en la boca del lobo en el estómago de la ballena coger por los cuernos a ese ascensor mirada al abismo de sus poleas al paraíso de sus mecanismos casi divino a la enajenado y todo poderosa razón que le gobierna

Voz 0470 28:26 eh

Voz 8 28:27 esto sin caer en una épica de escaparate en el cliché barato del hombre controlaba aquí el el populismo Kay detrás de todas esas bandas juveniles que ponen el grito en el cielo al Bashir Rage Against the Machine

Voz 2 28:43 sí

Voz 1 28:44 señor Roque pero tenga usted al menos un poquito de dignidad señor Roca el Grupo PRISA Radio lo que está permitiendo

Voz 2 28:54 que hay que entrar

Voz 8 28:57 en ese ascensor sí pero sin rabia sin dejarnos llevar por los sentimientos sabe sabiendo que es parte de nuestro destino al fin y al cabo los hombres y las mujeres también somos una especie de semi dios

Voz 2 29:12 otro día si recuperan SER Historia encara en lo de Rice pero bueno ya pero a ya

Voz 1 29:20 ahora a veces hay gente que me pregunta las personas les podemos mirar a los ascensores de tú a tú a mí tanto pero por supuesto claro que sí

Voz 2 29:34 es una pena que los que están oyendo se están viendo la interpretación final y al final Federico Luppi canarios claro pero podemos mirar

Voz 8 29:43 los ojos de tú a tú a un ascenso

Voz 1 29:46 tanto que puedo pero por supuesto que puede porque si te tanto en ese hace para para para abocar al final el párrafo final ya viene hay que entrar en ese ascensor ya sea para subir

Voz 8 30:02 pero para bajar ya estar entre dos pisos tener la valentía de darle al botón de stop parar T

Voz 1 30:09 ahí no hacer nada

Voz 8 30:12 lo difícil el tiempo el espacio el ascensor y tú cada uno de los cuatro con sus pistolas cargada todos apuntan entre sí formando una figura geométrica mortal y extraña que llamamos vida

Voz 0470 30:31 es increíble si eso no es el final de de la gente aplaude más en el yo ya no sé nada

Voz 7 30:37 es increíble ha apuntado