La opinión de Carles Francino | Vida (y muerte) de escaparate

Voz 0313

00:17

hola buenas tardes el suicidio es un problema demasiado serio como para andarse con tonterías cada día mueren diez personas en España por este motivo las víctimas son el doble de las que provocan los accidentes de tráfico y además cada caso cada historia concreta seguro que algún oyente lo conoce es como una bomba familiar social allí donde impacta así que resulte demasiado serio el problema insisto y existe aún demasiado miedo como para que cualquier noticia sobre el tema no nos conmoción al menos a mí sobre todo si se trata de historias tan especiales como las que voy a contarles a continuación en Reino Unido han cancelado un programa de televisión un programa de máxima audiencia porque uno de sus participantes se ha quitado la vida qué pasó pues que el hombre en cuestión se sometió a un polígrafo para demostrarle a la mujer amada que siempre había sido fiel pero el polígrafo Le desmintió con razón no sin razón eso nunca lo sabremos él ni corto ni perezoso pues decidió matarse eso por un lado por otro en Malasia una chica de dieciséis años se ha suicidado también en este caso tras convocar una especie de referéndum entre sus seguidores en Instagram se lo preguntó directamente vida o muerte me mato o no me mato casi el setenta por ciento respondió que sí optó por la muerte y ella les hizo caso dicho lo cual no sé no no no se me ocurre muchas cosas ante este tipo de de tragedias más allá de la conmoción si acaso una duda es posible es posible que la exposición pública es sabida de escaparate que nos proponen a veces tanto la tele como las redes sociales haya podido influir no tengo una respuesta rotunda pero sí una sospecha bastante clara en cualquier caso que pena