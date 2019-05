El alcalde de Cobeña justifica la compra de ordenadores a la empresa donde trabajaba su hermano

Voz 1

00:00

pero bueno efectivamente se hizo unas compras Mi hermano trabajaba en en esas empresas vale hicieron esas compras de ordenadores material informático eran la oferta más ventajosa eran unos precios que no habíamos encontrado entonces que lógicamente yo tengo el interés municipal le compraron porque era la oferta más ventajosa es igual que si yo mañana al a cocaína bicicleta para el concurso de los chavales trabaja a la hermana once de calor contra no sea socio instaladores perfectamente puedo comprarlos