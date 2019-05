Mujeres transexuales que lucharon por la libertad

Voz 1913 00:00 en primer lugar quiero que conozca Samar que nació en Sevilla en una familia muy pobre muy pobre que fue un niño Ibaraki listo aprendió a leer tan rápido que era el orgullo de su padre hasta que con cinco seis años su verdadera identidad su comportamiento más femenino lo cambió todo

Voz 1 00:15 la cuarta edad percibir como uno odio en piezas de Cívica correctivos por parte de mi padre con siete años que dejó marcada a toda la espalda con un cinturón de cuero Mi padre solía irse a trabajar más cinco de la mañana por ahí hay siempre antes de se bueno poco tenía que preparar la comida para el trabajo cuando yo escuchaba el cajón de los cubierto siempre me imaginaba como que mi padre cogió un cuchillo venían a matarme no era cuando sonaba la puerta que ya se marchaba cuando podía conciliar el sueño

Voz 1913 00:50 Mar vivió el miedo y el rechazo de quién tenía que haberla protegido pero también de una sociedad de toda una época

Voz 1 00:56 el franquismo no solamente a la figura de Franco el franquismo era todo un régimen cultural social con lo cual también se encargaron la sociedad y el entorno de recordarme que yo no era una niña de más de una más ya brutal y al mismo tiempo confundiendo a la persona no

Voz 1913 01:13 Mar fue fundadora del movimiento homosexual de acción revolucionaria cuando aún ni siquiera había podido poner nombre a lo que era a lo que le pasaba

Voz 1 01:21 todas contando yo lo hacía bajo la vivencia de de un gay porque yo todavía no le ponía nombre a lo que me pasaba para mi fue algo fundamental cuando yo veo en la revista Interviú a Bibiana Anderson fue lo suficiente para encontrar el referente para encontrar el igual para decir esto soy yo o no pero lo importante creo no

Voz 1913 01:46 es esto soy sino el cómo soy para que ese país quiénes realmente Mar he querido recuperar un momento de la conversación en la que hablamos del padre

Voz 1 01:55 yo iba todas las semanas a ver a mi madre a mis hermanos y mi madre siempre me decía tu padre digo y aquí estoy yo no le hablabas pero uno estos hacía yo ya estaba en proceso de armonización vestía vivía hiciera una chica india de esto de lo que llegó fue mi padre quién me dice qué guapa estás me das un beso

Voz 1913 02:18 han pasado los años de aún se emociona al recordar ese momento cuentan lo mucho que les reconforta ver cómo hoy muchos padres apoyan a sus hijos en esa búsqueda de su auténtica identidad lo mucho que le duele no haber podido estudiar aunque sin hacerlo ha sido capaz de extraer de la vida enseñanzas que muchos que sí han pasado por las aulas nunca

Voz 1 02:38 al llegar al entender que también la vida ha hecho saber que de la ignorancia solamente puede crecer el prejuicio y la discriminación idea el conocimiento el respeto

Voz 2 02:51 oye que has hablado también con Míriam no todas las mujeres que bueno a la a la transexualidad que ya en fin era lo que era en ese momento sumaba su condición

Voz 1913 02:58 gitanos pues si en este caso y a algunos les sorprenderá la respuesta de la familia fue totalmente opuesta a la vivida por mar

Voz 3 03:05 mi padre me compró un juego de un bol de balón pantalón pitos fuimos a jugar bueno pues cuando la casa Mi padre le dijo a mi madre me he comprado un Tutu es el equipo capitular que estoy quitan y entonces en una enmienda gitanos mucho más y más difícil todas estas cosas no porque los gitanos tenemos unas normas unas leyes unos unas tradiciones muy diferentes pero ya digo tuviese estuve en un ámbito en una familia que no era del siglo XIX el siglo XX era del siglo veinticinco por lo menos

Voz 1913 03:37 en la escuela sufrió bullying Le gustaba el espectáculo se fue a Barcelona y allí con solo quince años empezó con las hormonas clandestinas

Voz 3 03:45 el Barcelona que puedan de la lo que es el Barrio Chino allá habían una especie de digamos practicantes qué está mal para sobre todo para las mujeres para la prostitución pues pues si tenían alguna enfermedad algo iban allí allí compraban las gomas los condones y entonces ellos mismos pues tenían hormonas para ellas digamos que es como un abortivo allí no las compras sino la exponía él mismo entonces nos costaba veinticinco pesetas el dinero ya en el setenta y seis setenta y siete ya era era dinero

Voz 1913 04:15 en el setenta y siete Miriam participó en la primera manifestación por la libertad sexual que hubo en este país estaba harta dice de la policía franquista

Voz 3 04:23 yo creo que lo que verdaderamente me vi muy volvió una verdadera guerreras fue no los palos que nos daban palos duele lógicamente destino las humillaciones que sentíamos como no humillaba como unos de bajaban en los dejaban tirar por tierra en el sentido de que insultos baratos gratuitos y eso pues lo que me hizo más que nada pensar en que es que no tenía que ser así que si tenía que luchar por ellos este sería nutrían no son

Voz 1913 04:48 es evidente de nada de lo que ha hecho de lo malo aprendes de lo bueno sabes me dice y le pregunto si hay algo que no haya podido conseguir por su condición de mujer transexual no