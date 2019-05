Un ladrón prefiere el transporte público en los atracos porque coge menos tráfico

Voz 2 00:00 la patria una marcha yo no veo rojo españoles es blanco y expositiva el vino por eso es el más caro así que más que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular aún no lo sabe simpleza no soy yo estaba problema al

Voz 0230 01:47 pasar más tarde más temprano tenía que pasar la inteligencia artificial llega a la política el partido Democracia ourensana ha fichado tiene un robot humanoide para hacer campaña del robot de metro y medio atenderán las dudas de los ciudadanos en una carpa se presenta la se presentará la semana que viene vamos a escuchar como él mismo convocado atentos porque al final dice vota veo que es democracia orensana

Voz 6 02:14 el Kun cuatro años estaría trabajando afirma que al electorado

Voz 7 02:19 habrá un solo

Voz 8 02:22 yo espero democracia orensana corre plata

Voz 0230 02:27 es bueno para qué queremos inteligencia artificial teniendo la inteligencia natural de Isabel Díaz Ayuso esa inesperada inesperada estrella política una clase completamente desconcertante de otra política de otra mujer es una frase de Inés Arrimadas en la línea del desconcierto de los últimos días con Ciudadanos y el resultado electoral

Voz 9 02:48 volvemos vuestra sonándome representando a la mayoría de españoles que quieren un cambio preparándose para ser el futuro presidente del Gobierno de España

Voz 10 02:56 sí vamos a ver si la podemos volver a a escuchar porque lo que

Voz 0230 02:59 dice Inés Arrimadas mientras decía ese pueblo pues si es que Alber Rivera está preparándose para representar a una mayoría de españoles vamos a ver si la podemos Iker

Voz 9 03:09 Alber Rivera bastar toda la legislatura haciendo oposición a Sánchez representando a la mayoría españoles que quieren un cambio preparándose para ser el futuro presidente del Gobierno de España

Voz 0230 03:18 mira que va pero que mayoría de españoles y acaba de haber una selección que previstos para son estas leyes privadas y ciudadanos es el tercer es muy desconcertante

Voz 5 03:32 eh

Voz 0230 03:34 problemas en el paraíso de Pedro Sánchez el Gobierno español ha generado un poco de tensión con el Gobierno de Estados Unidos menos mal que el mundo está a punto de Tercera Guerra Mundial

Voz 10 03:43 y apenas se notará esto ahora lo contaremos es por la fragata hoy día al eso lo tirará el caso

Voz 11 03:50 no

Voz 12 03:56 antes de la tercera guerra mundial twiterías cincuenta y siete con PIN de limón que tiene una aspiración vital muy razonable

Voz 1284 04:05 sí me gustaría tener hijos un día máximo una semana clic filosófico dietético a cargo de Leo la esperanza no es lo último que se pierde es la grasa localizada

Voz 1610 04:18 yo Carolina Jiménez comparte una experiencia que bien podría vivir Marta del Vado

Voz 1284 04:23 sábado noche acaban de pasar por mi calle tres chavales que volvían de juerga como Cubas y desde la ventana le oigo cantar a pleno pulmón Asturias patria querida todo normal sin diera en Vancouver Canadá

Voz 1610 04:37 vamos con el forma que aplica la lógica del negocio

Voz 1284 04:40 si yo fuera el dueño de Ikea en el restaurante sólo se serviría Montaditos para no romper el conjunto

Voz 1610 04:47 ya acabamos con Mister Win que proponen un tuit de parónimos que va a encantar a Isaías Lafuente e atento a Isaías

Voz 1284 04:53 Se dice fuera o fuese de las dos maneras pues vigila que te has puesto el tanga del revés te sale los huevos por fuesen

Voz 13 05:02 bueno

Voz 0230 05:33 que el tiempo está loco es el tema de conversación habrá que van a bajar las temperaturas que estaba muy alta estaban un poco por encima la medieval bajar un poco por debajo de la media

Voz 15 05:41 esto claro nos vuelve locos a todos no

Voz 0230 05:43 es con qué ropa salir de casa sales con tres equipación

Voz 16 05:47 en este sentido hoy tenemos una noticia

Voz 0230 05:49 sí bastante curiosa de gente local un caso un poco de Doctor Jekyll y Mister Hyde un caso de personalidad múltiple que es algo que permite ahorrar en ropa la personalidad múltiple porque lo mismo vale para todos a no ser que sea es el Increíble Hulk que no ganaba para camisas todo lanzara eh señor Hulk contrataques hijos sí hay que cuidar esos nervios señor Hurt en este caso afecta al presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla escuchamos la explicación de Aimar Bretos esta mañana en Hoy por hoy

Voz 0027 06:17 la la Junta de Andalucía que preside el Partido Popular está enfrentada al propio Partido Popular por una causa de supuesta corrupción que tiene abierta la jueza Mercedes Alaya Gobierno de Moreno Bonilla que ejerce de acusación particular pide que se archive esa causa pero el PP andaluz que preside también Moreno Bonilla que también está personado pide

Voz 0230 06:33 se sigue investigando es muy difícil esto desde el Partido Popular piden que se siga investigando que sigue hay que siga pero desde la Junta dice nada amigo

Voz 0444 06:42 hoy estamos en justamente ante delante de lo que era este puticlub entonando el aquí en Sevilla

Voz 0230 06:50 no viene a cuento esta frase no es tan loca

Voz 8 06:54 me el hombre sí sí sí

Voz 0230 06:57 lo bueno era otra campaña electoral Ésta era Juanma Moreno Bonilla en otra campaña electoral la primera de esta última serie de campañas electorales que ahora está acabando que tiene sus estrellas también Nerea Díaz Ayuso no acude a un acto para

Voz 0444 07:11 al ser preguntada por los periodistas Pepe tenía previsto exponer sus medidas en un acto en el foro empresarial de Madrid pero se ha cancelado porque el equipo de la candidata quería que el acto se celebrará sin preguntas y el foro empresarial contestó que no así que se suspendió la

Voz 0230 07:25 claro aquí Díaz Ayuso no no entendió que su principal aportación al mundo del espectáculo está en esta frase la de las preguntas

Voz 0788 07:31 es como si el Barça pero sin Messi

Voz 0230 07:34 por cada día peor todavía va a jugar el Barça pero se anuncia que Leo Messi solo sacar la de banda por entrenado si se suspende el partido lo mismo claro es verdad que incluso sacando de banda Isabel Díaz Ayuso es buena porque ayer ayer el mismo día en que presenta medidas de igualdad

Voz 17 07:52 no a mi querida amiga Ana que también será eurodiputada dentro de poco tiene a su niña desde hace una semana ya está emprendiendo por el mundo es el tipo de mujer que yo defiendo este es el tipo de mujer que a mi me gusta y no el de la mujer de la izquierda que tiene que victimización colectivo Izar los sentimientos eh logró el permiso de maternidad

Voz 10 08:12 es el permiso de maternidad como una cosa de blandengue alambre blandengue

Voz 8 08:18 y a la mujer blandengue también la mujer

Voz 0230 08:22 el texto no pero no estábamos apoyando la maternidad que tiene que ver ser emprendedor con el permiso de maternidad claro es su lema no parir y currar tonos empezar el niño también el niño no duerme

Voz 5 08:33 los niños ver nada más nacer y así poniendo la te vas a la puta

Voz 18 08:44 eh

Voz 19 08:54 exclama ya lo nos ya que Rice no Psicosis

Voz 8 09:05 te vas a la mina y tu madre a trabajar también

Voz 0230 09:09 eso sí el pelo que la madre lo lleve como quiera como dice Ortega

Voz 20 09:12 pues las mujeres tienen derecho a hacer

Voz 21 09:15 en su cuerpo aquello que crean más conveniente pueden comer más pueden comer menos pueden cuidarse pueden cortarse el pelo puede corregir las uñas lo que creemos que no es un derecho es acabar con la vida de un ser inocente que llevas en tu interior

Voz 10 09:26 que hoy se ha publicado que Ortega tiene pasado tiene un pase un pasado falangista no pero bueno también es verdad en defensa de Ortega si vamos a buscar son los que tienen alguna relación algún poquito nada aquí un poquito más

Voz 0230 09:49 Ayuso ya está un poquito más de Díaz Ayuso ya estaba por lo que se refiere a Ángel Gabilondo el candidato socialista como un señor que viene dando lecciones de metafísica no Ángel Gabilondo es catedrático de Metafísica no se sabía que esto pudiera considerarse

Voz 0277 10:02 con sentido un demérito aquí dando lecciones metafísicas a subir impuestos se lleva los tortazos mediáticos que se están llevando estos días lo que no me miren a mí para buscar culpables la culpa es suya porque no entienden qué ha sucedido en Madrid en estos veinte años

Voz 0230 10:20 no sé si se entiende pero va dando lecciones de metafísica pues sabes lo que le digo yo creo metafísicos

Voz 8 10:26 que no me digas señor Gabilondo que no va a subir más impuestos

Voz 22 10:30 has has señor Gabilondo Si bueno

Voz 8 10:32 entrarán subirlos zanja señor Gabilondo

Voz 0230 10:36 no debería ser el final de todos los comentarios de Iñaki

Voz 5 10:42 bueno me has qué sensaciones

Voz 22 10:44 mira fijaros fijaros en este cosa que necesita sería la mejor llamada general cosa que también necesita has señor Gabilondo

Voz 0230 10:56 pero es que es este otro sobre la situación internacional muy conflictiva muy complicada sea lo que sea lo que diga Iñaki

Voz 22 11:03 la marcha de su economía pero hay demasiadas luces rojas encendidas has has

Voz 5 11:09 pero esto es una golosina pero estamos porque bueno porque es que no va a asumir

Voz 0230 11:16 el azúcares suele subir con los noticias

Voz 8 11:19 de la Tercera Guerra Mundial

Voz 0230 11:29 Estados Unidos ha protestado un poco porque España comunicó la saga fuga de Méndez Núñez por vía militar pero no diplomática Méndez Núñez es el nombre de esta fragata

Voz 24 11:38 iba con unos iba con esto con unos buques de guerra

Voz 0230 11:42 Estados Unidos de crucero pero cuando Estados Unidos dijo bando los para el Golfo Pepe dijo hoy me voy a Porto Paco esto se atribuye a un despiste diplomático

Voz 25 11:56 pues

Voz 5 11:58 no

Voz 25 11:59 no

Voz 0230 12:08 Josep Borrell Josep Borrell se ha despistado un poquito y ahora hay un cierto mal rollo fuentes diplomáticas indican esto

Voz 5 12:14 mal rollito ahora el presidente de Estados Unidos

Voz 8 12:18 con esta está molesto

Voz 0230 12:30 Trump tiene un conflicto con China una guerra comercial tiene un conflicto con Irán un conflicto nuclear tiene un conflicto con Europa por el gasto en Defensa qué tiempos aquellos en los que Estados Unidos estaba peleado con la URSS y punto ahora va a la flota americana por el mundo dando un crucero se ve nuestra fragata iba también en acto publicitario porque Estados Unidos quiere comprar fragatas Navarra la empresa española quiere fabricar esas fragata estaba haciendo un poco de Public presencial productor eh es hombres era algo un poco violento lo explicaban esta mañana en Hoy por hoy

Voz 0914 13:02 estamos en la estoy en AVE que Estados Unidos decida un contrato muy jugoso de no menos de quince mil millones de euros para construir veinte fragatas Iker Navantia como digo se está presentando ese concurso en colaboración con Iron Works una empresa del grupo General Dynamics

Voz 0230 13:22 bueno que la fragata Aena como una tarjeta de visita el comandante del buque americano que era el Abraham Lincoln estaban navegando la fragata española se cruzaba no para hacerse la encontró dice

Voz 26 13:31 eh

Voz 5 13:36 bueno

Voz 26 13:40 hay un cambio de planes

Voz 0230 13:41 se va a Abraham Lincoln para el Golfo amenazar un poco Irán la fragata española dice problema técnico nos tenemos que volver ninguno

Voz 4 13:48 yo lo hemos hecho haga una lo eso es un bajón no

Voz 0230 13:52 sabéis quién está en Rusia quienes precisamente el secretario de el americano Mike Pompeo

Voz 5 13:58 ahora

Voz 0230 14:05 extraen Rusia se reúne con Putin para tratar de los conflictos mundiales esto es lo raro antes los conflictos mundiales eran Estados Unidos Rusia desde que gobierna Donald Trump los conflictos entre Estados Unidos y todos menos Rusia Isère reúne con Rusia para ponerse de acuerdo pero para grabar para acabar tenemos una noticia que tranquiliza tranquiliza porque es lógica

Voz 0444 14:25 las empresas que venden máquinas de control de horarios disparan sus ventas las compañías que controla honorarios llegan a triplicar las ventas de tornos insiste más de fichaje en los últimos dos meses sus ventas han crecido un trescientos por cien

Voz 0230 14:38 esto es lógico porque se acaba de implantar este control horario si nosotros quisiéramos una maquinita de control horario aquí para para controlar cuando llega una banda que queda detrás qué ofertas tenemos Nerea lo sabe

Voz 0444 14:50 a ver tenemos muchos precios y muchos mecanismos vale en función de también de lo que se quiera controlar al trabajador

Voz 8 14:56 la la máquina más habitual es la he pasado

Voz 0444 14:59 tarjeta del empleado registrar la hora llegada más o menos está entre treinta y sesenta euros

Voz 1284 15:05 pero bueno este es un mecanismo un poco factible porque yo pasar la tarjeta otra persona con la que se puede

Voz 8 15:12 allí no ya lo he pensado Armando gracias Sonia vale luego tenemos

Voz 0444 15:18 las máquinas con huellas es decir que cada uno estará identificado por su huella dactilar o también las de rostro facial estas tienen unos precios bastante altos los más baratas están por treinta cuarenta euros pero las más recomendables en Amazon ya oscilan entre los cien doscientos trescientos hasta cuatrocientos son las que más fácil podemos encontrar también en las páginas y por último tenemos la app es decir una aplicación que se instala en el móvil que cuando llegas a trabajar indica indican que estás trabajando con la voz nombre el lo pones en la aplicación pero aquí no

Voz 4 15:48 no yo creo que hay una ley de todas llegando que metió tres o cuatro para ver las diferencias eran así

Voz 0444 15:57 tú indicabas que estabas trabajando luego cuando estabas descansando pues decías que estás parando cuando estabas comiendo lo que pasa es que tiene esto es que el jefe parte quede controlan el momento también tiene GPS con lo cual se aseguran

Voz 20 16:07 lo que realmente es que no tiene trabajo y además con la voz con la voz de Dios eso si el precio

Voz 1284 16:14 es uno dos euros como la diferencia es bastante grande pues ya me estoy gordo la voz

Voz 3 16:21 eh

Voz 1610 16:25 Especialistas secundarios bueno en la campaña de las elecciones municipales siempre es podemos ver la imagen de de este político oyendo en transporte público en el metro autobús pitor lo primero que pienso esto es photoshop porque no ellos no lo usan no

Voz 20 16:37 el aprovechar este rollo para hablar un poquito del transporte público y para hacer un homenaje para fomentar su uso desde desde la ventana así que vamos a dar paso a oyentes que nos hablen maravillas del transporte público nada de quejarse sólo cosas bonitas y bueno tenía que tenemos a alguien si tenemos ya tenemos una llamada de alguien de un usuario el transporte público hola buenas tardes

Voz 7 16:54 a todo aquí es nombre Gines iguales ante la amigos me llaman estilos vale estilos bares estilo

Voz 20 17:02 usa el transporte público total soy derrota

Voz 7 17:05 pues el TP de voto será el transporte público sí porque es más barato más ecológico

Voz 20 17:12 acuerdo al cien por cien atracador

Voz 7 17:15 eran como por mi trabajo yo necesito siempre precisión y velocidad para desplazarme

Voz 20 17:20 no usas el coche

Voz 7 17:23 circula para dentro de las ciudades terrible terribles y sus calles cortadas obras de sentido

Voz 20 17:31 hasta la fuga es horroroso y además tengo entendido que cuando tenéis que que esperar a que se acabe la atracó el motor debe estar siempre en marcha

Voz 7 17:38 pero Nacha nunca con lo que salga así que nada nada yo siempre en busca el otro día tráquea una sucursal en Rambla Cataluña esquina con Gran Vía conocer Barcelona sí

Voz 20 17:52 el estatuto de la radio estoy en Roma Cataluña sic qué tal

Voz 7 17:56 la área nada nuevo la nueve pues llegué en el cincuenta y nueve menos tres justo me tome un café delante no delante abrieron en tres el atraco pim pam fuera la fuga corría hasta plaza Cataluña que son cien metros

Voz 20 18:12 el que está muy cerca a lo sumo cariño

Voz 7 18:15 que te lleva a la estación de Sans pasan cada cuatro minutos ya en la estación de San ya me pilló nada de Madrid Si bueno a la nueva estaba trabajando manco en Barcelona yo a la una estaba de vermú

Voz 20 18:30 ganando dinero encima encima

Voz 1610 18:33 bueno pues muchísimas gracias por tu testimonio una bonita declaración de amor al transporte público creo tenemos a otro se llama Malú lo hola Malone

Voz 7 18:43 hola qué tal arte Sanitario de órganos ya me dejé aparcada la ambulancia siempre siempre casi no metafóricamente aparcada fuera parte de atasco excursiones con el imbécil ha destruido la sirena que se que aquí en la cabeza y también de lo que con lo que contamina claro ambulancia porque yo siempre pensaba transportando un órgano salvar una vida

Voz 20 19:09 con lo cual la contaminación de la ambulancia

Voz 7 19:12 cuántas te carga cuando estoy ahora no

Voz 27 19:14 que avalado la balanza va como una

Voz 20 19:17 vaca con una escoba caerá más de lo que pueden compensa desde luego sé que te has pasado de transporta sobre los pero tampoco el transporte público no si no lo mejor

Voz 7 19:28 de de mi vida ahora respiro ahora respiro

Voz 20 19:31 transportas transportas órganos en el metro

Voz 7 19:34 el eso no sea si yo voy con mi neverita con el órgano dentro o lo que sea un corazón porque yo lo tiene lo que había que ir porque el transporte público me gusta muchísimo leer los transportes y todas las combinaciones de todos lados claro llegó a sitio ese momento tranquilo y lo llevan a fines tres tranquilo leyendo leyendo ahora

Voz 20 19:56 está leyendo oye que fantásticas pero no no cuelgue es porque sabiendo tu conocimiento este de la red de transportes urbanos Sanitaria al ser sanitario se ha puesto en contacto con nosotros Paulino que tiene una emergencia quiero aclarar si quiere comentar Javier hola Paulino

Voz 0031 20:13 mí me acabo de pegar un tiro en el estómago al aquí un amigo aquí jugando en el parque ya ya ya lo sé si quisiera ir a un hospital que esté cerca pero no quiere coger un taxi ambulancia porque no quiero no quiero contamina la la emponzoñar más día que respiramos porque qué clase de boom de pudo dejar a nuestros hijos después usted me puede ayudar

Voz 7 20:38 claro que sí pero esto donde ha sido no que lo donde está bueno

Voz 0031 20:43 ver que no estoy en estado en Valencia ella

Voz 20 20:47 la Miguel Hernández de Hernández

Voz 7 20:51 al Hospital Doctor Peset está seca tiraba Fernando dirección Ciudad de las Artes hasta la calle Granell ahí coge el catorce bajas cerca de la plaza el Ayuntamiento coge el nueve y te deja delante el hospital y ya cuarenta minutos Star

Voz 20 21:07 no si vale vale muchas gracias te entonces de las darte cojamos un taxi Camina camina no no sé no no yo creo que no va a tener la bonito qué bonito es de público sobre todo un consejo a toda la gente que usar transporte público hablar en voz faltan muchas veces gritar mucho poner los pies siempre encima de los asientos que eso se agradece mucho cuando

Voz 0444 21:41 en La Ventana con Carles Francino

Voz 3 21:44 no va

Voz 5 21:49 no

Voz 1284 21:56 faltan veintitrés minutos para las seis de la tarde las cinco en Canarias aquí seguimos en Todo por la radio en La Ventana nos metemos en el mundo

Voz 28 22:03 con todo

Voz 0230 22:05 no es tanto

Voz 5 22:08 sí porque tenemos una porque corremos ahora Youtube que Pilar de Francisco hasta hola hola Ana eh

Voz 0277 22:15 hoy cuenta atrás en Youtube muy importante el lunes es el último episodio de Juego de Tronos y sabéis que ahora lo emocionante en Youtube no es ver una serie es poder hablar de ella luego contárselo a los amigos floral está el canal Guadalupe abuela de dragones veinticinco mil seguidores es la abuela youtuber que comenta cada episodio en su canal

Voz 16 22:37 aquí está mal nada que robar

Voz 29 22:45 el móvil móvil y la otra

Voz 0230 22:49 de

Voz 16 22:51 según Sando cuando se encontró apoyo son ciento la muchacha está grande está desde la mano rota mira esta que está hablando

Voz 8 23:08 muere mucha gente

Voz 4 23:11 llevamos dos capítulos que claro he perdido la cuenta ya

Voz 8 23:15 parece estaba hablando de Puente Viejo no se te come la tostada El Puente Viejo nos mete dragones en el colmado mete una matanza un algo

Voz 30 23:24 que se te van también parecen pocos supervivientes no al fin y al cabo es salen famosos que no se lavan es

Voz 8 23:30 me tiene muy bueno aún estáis a tiempo de enganchar a la serie gracias a Pascua y Rodri dos chavales que

Voz 30 23:39 componen canciones tienen más de ochocientos mil seguidores si yo este resumen Juego de Tronos en este momento

Voz 1 23:45 en Mariño pastor encontró unos tacones

Voz 5 23:49 lo he pueblos doméstico el que conquista eh

Voz 31 23:53 on line que no se rindió y quitándose

Voz 0444 24:04 no obstante Karin habían huido Roca Dragón y años después el Príncipe decir que unificar los siete reinos Tegueste dos

Voz 32 24:12 ah no no la verdad

Voz 8 24:17 genial estas líneas bueno ya sabéis Juego de Tronos esa series sobre senderismo gente que camina de un lado a otro cuando llega ya se tiene que ir porque la persona que estaba ahí ya se ha ido en Fine Arts creado su propio género senderismo mejore bueno algo parecido es lo que hace Valentí Sanjuan en la vida real Ésta es un

Voz 0230 24:37 no

Voz 30 24:38 deportista les comunicador y está en la Titan Desert dos mil diecinueve esto no es una un plan de Pelli mantita deducir consiste en ir con la montan Bike por etapas una carrera que se tira semanas íbamos a pillarle pues en un martes cualquiera es decir

Voz 1284 24:53 en medio de una tormenta de arena Irak que vida mira qué pedazo de mujer o cómo lo tendrá tu bien están el

Voz 33 25:01 ahora tratado ya muchas horas

Voz 34 25:04 exagerado así que venga chaval

Voz 8 25:08 la roja

Voz 27 25:10 los último kilómetro chavales

Voz 35 25:16 a ver

Voz 4 25:20 viento

Voz 8 25:33 este es solo un vídeo Un vídeo

Voz 30 25:35 bueno también opaco pueden ser pues eso la Titan Desert la campaña electoral de mi de mi compañero Ayuso vamos a calmar nos vamos a seguir con otra de una actividad por ejemplo cómo llega la gente hacia estos deportes extremos porqué de pequeñito te apuntar nuestras actividades extraescolares y la cosa va más Bahamas y es un poco de lo que han comentado los Prieto flores en su canal han entrevistado a Marc Giró sobre criar niños deben los niños hacer hacer tantas actividades deportivas tantas extraescolares pues la respuesta es sí pero sin volvernos locos

Voz 36 26:07 yo tengo una amiga mía que al señor llevaba flauta el niño lo odiaba de La flauta

Voz 0444 26:12 yo decía pero sí la flauta niños tienen que saber música porque pregunto dirijamos el niño a lo mejor hay que buscar lo que lo que le va a gustar en la vida porque lo fíjate que al final acaban las cosas a la gente esta pacificar ahí está bien cuando hace lo que realmente le gusta pero eso no es lo vas a descubrir tú

Voz 36 26:30 por otra parte vaya a la también me encanta es niños que aunque la falta la batería

Voz 0444 26:35 sería un niño pues no hay que ser idiota porque esto es como los aviones primero pongas usted chaleco y luego a los demás

Voz 4 26:43 bueno sí

Voz 8 26:45 ahí que deja ahí queda recomendación a eso de todo el canal de os Prieto muy

Voz 30 26:50 interesantes y esta conclusión no explote y a los niños a mi se me parte

Voz 8 26:54 alma cada vez que veo Errejón cargando banderolas que tristeza por último vamos con una recomendación que la semana pasada lanzó Iturriaga si es el canal la huerta tan

Voz 30 27:06 claro explica como tener un huerto urbano

Voz 8 27:09 para llevar a la gente no me refiero un ático con cama de agua luces tardamos vale para nada voy mal

Voz 37 27:15 por plantara José macetas muy buenas amigos hoy aprenderemos a plantar bajos en maceta aquí en el hemisferio norte acostumbramos a plantar los sembrados por noviembre diciembre pero nunca lo regresaremos enero recordando el refrán que dice tantos días pasan de enero tantos ojos pierde la Ajero la forma de sembrar muy sencillo siempre queda de que como ahí arriba lo que queda más plano hacía abajo el tacto apretar hemos tienen que estar firmes duros si yo ves mejor no regar en unos diez o quince días aproximadamente veremos aparecer los primeros brotes en lo que siempre digo no vemos en el próximo vídeo Susqueda

Voz 5 27:50 ahí se grito de guerra

Voz 8 27:53 bueno ya lo sabéis todas aquellas que tengáis balcones sino que era no disponer ni banderas ni banderolas tenéis el voto en blanco una unas con macetas Notre cocina

Voz 38 28:11 la tele es la tele Marta Estévez saber quién diríais que es la

Voz 4 28:18 estrella de la campaña municipal Madrid ya lo ha contado con y sin duda Isabel Díaz Ayuso tuvo su imitación el leitmotiv

Voz 0277 28:25 sabes las familias numerosas familias son la prioridad para mí entonces tengo una medida estrella vamos a ilegalizar la regla

Voz 8 28:37 señor ilegalizarlo arreglos

Voz 0277 28:39 pues bien a partir de ahora ni un óvulo a la basura no hay problema es un óvulo una ilusión

Voz 8 28:47 ya muy centrada en política tampoco perdona que te lo diga

Voz 0277 28:52 por último me gustaría añadir algo más quiero que la gente a partir de ahora me llame la ostra

Voz 0788 28:58 por qué por qué cada vez que abro la boca

Voz 0277 29:00 alguna perla

Voz 8 29:03 hay muchas gracias a todos

Voz 5 29:11 era nuestra Pilar

Voz 4 29:14 Trump que está muy bien escucharla hay que tenerla hay que verla hay que verla es que se trabaje mucho

Voz 8 29:20 la cara de loca bueno cierto talento riesgo uno a partir del

Voz 5 29:41 hoy tenemos chute de hombre de música bosques cruzadas Blanco y luego el de música ya que De la Torre que amenaza con clase de Ricky sí señor

Voz 8 29:50 ah sí

Voz 5 29:51 hola adiós

Voz 30 29:53 empezamos feliz San Isidro a todos

Voz 8 29:56 adiós gracias igualmente no le importa pero no pasó nada bueno yo me voy a escuchar uno de esos

Voz 30 30:06 pues del escucharla innumerables veces me he parado a escuchar la letra de ese famoso chotis llamado Pichi que por aquí una mucho recurrentemente cuando Toni Martínez habla de Albert Rivera y la letra madre mía no tiene desperdicio crisis oye chulo que castiga que si dos Morrás la suministro que sí que soy un flagelo Ador bueno pues vamos a revisar esa letra íbamos a tratar de adaptarla a los tiempos que corren cantada por una referencia feminista hoy como es Amaya Romero

Voz 39 30:31 la ganadora de Hotel si del año pasado de una nueva

Voz 30 30:34 era bueno Amaya con esa voz dulce sin giros ni vibrato Issing filetes y que y que siempre canta sonriendo

Voz 8 30:43 bueno pues así cantería maya

Voz 5 30:48 aportadas

Voz 29 30:52 sí sí

Voz 40 30:55 es el caso de en por qué que no quién sí pre le solté más nuestras velas porque soy un inútil entre todas las escuelas le ignoramos luchó Richi que te vayas a casa

Voz 8 31:39 sin revisar eso es algo que lo lanzo ahí

Voz 30 31:43 porque mía es el Paloma castizo esto rocoso sus bueno vamos a esas eso sí sí las letras agüita agüita Enrique Bunbury que le vamos a felicitar desde aquí

Voz 0230 31:57 porque le es un premio muy importante

Voz 30 31:59 en Estados Unidos es el premio especial de la Asociación de autores y editores ESAC latina yo estaba yo pensando que en uno de esos cruces que no ha ocurrido todavía haya que a quién voces cruzadas los hacemos posible

Voz 0444 32:11 porque somos especialistas en cosas imposibles

Voz 30 32:13 quería que cantase ungir como puede ser Maldito duende de héroes pues la mismísima Mónica Naranjo donde las fiestas del Orgullo Gay y ni que tiene esa voz grande esos esos gritos al principio de frase tan característicos

Voz 5 32:35 cuál la cantaora

Voz 41 32:44 que un buen de Indy tras

Voz 42 32:51 todo en ya va

Voz 41 32:54 estáis les hizo cola impresión de pero él no me arrepiento de lo de ayer

Voz 2 33:22 eh

Voz 41 33:31 te cien que piensa

Voz 1 33:38 las que nadie ha

Voz 3 33:48 es la meta que llevas

Voz 0444 33:52 entre todos vende guía yo siempre decía te sirve

Voz 8 33:55 bueno Evelyn estudia la ronda

Voz 30 34:00 bueno vamos a terminar con un recuerdo a esa hora nazi que nos ha dejado esta semana que es Doris Day Calonge vaya tan rubia tan dulce bueno tiene canciones estupendas sí pero siempre será recordada por su que será será no canción oscarizada por cierto con banda sonora de El hombre que sabía demasiado de Hitchcock vamos a cruzar este tema de Doris con otra voz y otro personaje entrañable para todos que es el gran Louis Armstrong preguntes cómo sonaría con esa construcción ese vibrato lento lento del uso

Voz 43 34:31 cuando mamá

Voz 44 34:59 el plan Reus

Voz 45 35:15 eh

Voz 0230 35:20 está

Voz 45 35:24 está estoy estoy a ver si lo prometido es deuda clase de música

Voz 1284 35:48 con Iñaki de la Torre Rigby primera parte sí señor empezar con la segunda mañana

Voz 0788 35:52 segunda efectivamente en realidad día dio una pincelada al otro día el viernes que estaban bailando los músicos porque los músicos de Dani Carbonell de Macaco porque esta canción es una de las fundacionales de lo que fue luego el Rey porque en realidad lo decimos con mucha soltura la palabra pero en realidad es un racimo de varios géneros uno de ellos es como varias variantes el primero fue el Blue Beat que en que luego en que se llamaba en Jamaica pero luego en en Londres llamaron el ska el Rocks Teddy y luego ya se desembocó en el reggae pero todo el mundo dice para decir todo eso bueno empiezo por el principio lo que había antes de que empezase lo que año con el reggae o esto que ahora os voy a contar era el momento que era una especie de de folclore de la familia del Calypso el Calypso ser tocaba en las Antillas francesas ya que yo ahora lo que mandaba

Voz 46 36:46 no no mí me con chance luego no escondí constantes con el energía

Voz 0788 37:05 esta ex Miss constan de clown láser con Charlie Singers Six esto es digamos la música todavía sin contaminar la música que originalmente servía en Jamaica esto era el pop jamaicano antes de que empiece a surgido rico sí pero el empiezan a llegar discos allí de Rich Man Blues sobretodo de Rickman blues del sur de los Estados Unidos de Nueva Orleans ir dejaban dejaban bueno pues mucho sabor de la música que que estaba haciendo es en Estados Unidos dentro de la música pop entonces les empiezan a gustar ese tipo de renos como por ejemplo el de fans dominó en fin que los jamaicanos empiezan a oír mucho la música que venden los Estados Unidos se les empieza a interesar lo que llaman el jazz blues que esto por ejemplo común blues más nailon y el Rain man blues pero en cierto momento aquellos empieza a pasar de moda en Estados Unidos dejan de mandar esos discos a Jamaica empiezan a ser más difíciles de encontrar

Voz 20 38:16 entonces los propios jamaicanos empiezan a gran

Voz 0788 38:18 a imitaciones de ese género del Rey man blues If I pequeñas discográficas jamaicana es que por ejemplo con Chris Blackwell al al frente

Voz 1284 38:26 era bueno un tipo que luego sería muy grande El Mundo el rito

Voz 0788 38:28 lo que era de una familia que se dedicaba a vender con conservas de repente dice bueno vamos a grabar algo que se parezca a esa música que hacen ellos pero la vamos a hacer ya en Jamaica

Voz 31 38:37 pues bien aquí

Voz 0788 38:43 el buque huesos

Voz 31 38:59 hay que no

Voz 0788 38:59 esta canción sí puedo decir es muy famosa fue el primer sin de rhythm and blues hecho en Jamaica que tuvo un gran éxito pero esto era una imitación aunque ya empezaba a tener un sabor especial no estaba hecho como en Estados Unidos no pero llega un momento en el que un tipo que también quedaría muy famoso después que Samak Cox son dos se le ocurre juntar fijado es que bonito que romántico en la trastienda de su tienda de licores la tienda de lejos de su familia aún bajista que tocaba de un modo muy peculiar ya un guitarrista y les dicen vamos a hacer esto del Reitman blues que hacen los norteamericanos pero lo vamos a hacer cambiándole un poco el ritmo usándolas sin copagos esos golpecitos intercalados que ya tenía el momento sea que era su propia música es decir vamos a tener la música de Estados Unidos pero la vamos a mezclar con el folclore que nosotros hacemos y entonces crean una canción que se llama es inapelable

Voz 35 39:39 cuando

Voz 0788 39:55 según el sitio en medio van a piezas en parte del reggae

Voz 35 39:59 a Teófilo

Voz 0788 40:02 con esto es una grabación porque lo que aquí lo dicen en aquella tienen delitos una maqueta que creo que no se ha conservado entonces los jefes de las discográficas que estaban surgiendo en Jamaica era muy gracioso porque ellos tenían dinero para irse a Nueva Orleans a buscar éxitos para hacer versiones osea podían dejarse contaminar pero Prince Buster era otro tipo era otro de otra discográfica no tenía dinero para el visado y lo que hacía era simular que iba a trabajar pero tampoco le dejan entrar porque los aduaneros de dicen que tiene las manos demasiado finas para venir a cortar caña no es verdad total se tiene que volver a Jamaica índice bueno pues tendré que irme Carlos sino oír lo que se está haciendo en Estados Unidos y entonces coge a unos chavales a unos resta Faris les dice mira he compuesto esta canción Chema o Carolina a ver qué te llamaban los Folk es Brothers claro si es que todas las grabaciones de Jamaica sonaba muy mal porque no tenían dinero para hacer las grabaciones bueno pues esto empieza a ser ya algo que dice cómo cómo no han podido ir del Griezmann blues original están haciendo unas versiones que ya suenan un poco raras ya no son exactamente Rickman Blues y entonces en el sesenta y dos que os contaba el otro día se produce la independencia de Jamaica del Reino Unido y hay mucha gente increíblemente que se va al Reino Unido a vivir porque no tienen que hacer no tienen nada que hacer en Jamaica muchos negros se van muchos blancos también emigran a Londres y empiezan a poner la música el Blue Beat que os decía antes aunque lo ponen otro nombre llaman ska y lo pinchan en las fiestas

Voz 5 41:56 a vivir que son dos días no se pone muy amén

Voz 0788 42:00 la sesión de una versión de Amy Winehouse que a su vez es una versión de los Special de Londres bueno pues ese mismo año fundan en el mil novecientos estallidos fundan tres discográficas especializadas en publicar en el Reino Unido música de Jamaica reggae ska rock estén la que hacía Blue Beat osea ska en la que hacía arriman blues y la que hacía Island bueno pues lo que consiguen triunfar en las listas de éxito y de EEUU de Reino Unido por primera vez una canción de música jamaicana que es el mal les