Voz 1

00:00

ya sé que parece que está todo hecho pero no es así quienes votaron el veintiocho de abril pensando en los servicios públicos pueden perder todavía la educación depende de los gobiernos autonómicos la sanidad y la ayuda a la dependencia también es importante que el Gobierno central defiendo las empresas públicas pero cuando los autonómicos optan por privatizar las es muy difícil parar el proceso los andaluces lo están aprendiendo ahora en otros lugares de España lo sabemos desde hace décadas en Madrid sin ir más lejos estuvieron a punto de privatizarlos hasta el agua parece que todo está hecho porque hemos parado a la ultraderecha tenemos motivos para estar orgullosos de haberlo logrado pero el Parlamento Europeo Vox logra integrarse en un grupo poderoso con capacidad para bloquear la política comunitaria no habrá servido de mucho algunos de los temas que llevaron a los españoles a votar masivamente en las generales como las políticas de inmigración los derechos de los refugiados su integración en la sociedad dependen más del resultado de las elecciones europeas que de la voluntad del Gobierno de cada país integrado en la Unión así que lamentó darles un disgusto pero no está todo hecho queda el segundo tiempo del partido hoy es igual de importante pero quizás más decisivo que el primero aunque ustedes crean que no merece la pena perder otro domingo el veintiséis de mayo perderá mucho más que eso sí no van a votar por qué nos lo estamos jugando todo otra vez y estas elecciones no son una faena sino una oportunidad