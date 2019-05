La Ventana del Cine | Carlos Boyero y Pepa Blanes analizan el festival de Cannes

Voz 0313 00:00 cada miércoles tenemos una cita con

Voz 1 00:06 señor que ama el cine una historia de amor

Voz 2 00:11 muy bonita y que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores

Voz 3 00:20 el mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una sola palabra es tremendo y que a esta hora abre el cine obras no la verdad

Voz 1 00:35 Carlos Boyero

Voz 0313 00:49 hoy en realidad Roberto deberíamos decir casi Todo Boyero casi todo sí porque tenemos a Carlos Boyero en el Festival de Cannes bueno saludarle hay que recordar algo eh

Voz 5 01:01 pues aquí el cambio hecha sí

Voz 0313 01:22 se cumplen veinticinco años veinte cinco en cinco años Tarantino ganara en Cannes la Palma de Oro con Paul ficción justo su última película es una de las más esperadas en el festival que se acaba de inaugurar Carlos Boyero cómo estás amigo

Voz 6 01:37 qué tal cómo estáis decía muy bien hombre

Voz 0313 01:39 muy bien muy bien qué tal todo como llevas el aterrizaje en Cannes a ver qué iba son poca Icon va a ser mucho curro mucho trabajo campañas bien de momento que

Voz 0324 01:48 bueno me me apaño como puedo porque ha habido se año debido a esa la cosa es Abel Twitter a han cambiado todos los horarios para la prensa ahora tienen que coincidir el el pase para el público los autores la alfombra roja y todo esto

Voz 7 02:10 con el pase para para los medios no debido a

Voz 0324 02:16 a eso de Twitter que hay la gente se soltaba los rollos y de repente los los que iban a concursar veían en las redes que les estaban poniendo a parir de osas con el consiguiente mosqueo que ocurre con eso pues una desorganización brutal que están embargados los momentos en los que puedes hablar de las películas cuando se puede tirar algo cuando lo puedes publicar en fin un rollo un rollo de Carlos

Voz 0313 02:49 oye tiene lugar el arte

Voz 0324 02:52 en el CAM de siempre no

Voz 1084 02:54 cómo estás añorando tu Netflix en casa eh

Voz 0324 02:57 pues no sé si lo añorar lo que pasa es que aunque llevo viniendo aquí es decir pues treinta Mi treinta Hay cuatro Festival no siempre la impresión inicial eh vuelve con con mucha fuerza os quiero decir que es un ambiente humano muy muy espectacular el de K

Voz 0313 03:24 oye tienes ganas de ver lo nuevo de Tarantino Érase una vez en Hollywood con Brad Pitt

Voz 0324 03:29 me apetece mucho pero no sólo a mí sino yo creo a todo va a toda la gente que que estamos aquí ya toda la la cinefilia no

Voz 8 03:40 y por el tema mal no

Voz 0324 03:43 trata no sólo trata eso trata más cosas pero también el asesinato de Sharon Tate que cometió Charles Manson y la su secta no hay lo poco que se sabe de ella porque es un estreno tan esperado que todo va con el da gotas pero tráiler declaraciones al parecer no puede ser pues la la bomba del año no que teniendo en cuenta la la personalidad de el talento de de este tipo pues no sería yo Rania

Voz 0313 04:19 oye tú te acuerdas hace veinticinco años el impacto que provocó al Fiction tú ese día que si estuvieras ese año en el jurado la hubiera votado para La Palma

Voz 0324 04:28 sí probablemente y eso que yo tengo mis reservas con el cine de Tarantino aquí vimos su primera película Reservoir Dogs

Voz 9 04:37 sí sí se se bautizó

Voz 0324 04:39 quién que me parece junto a un talento enorme como guionista para los diálogos llevan su marca me parecía que forzaba las situaciones de violencia de de sadismo todavía recuerdo una secuencia y en la que van apuñalando a un tío que era como algo especialmente salvaje pero Pal fisión es absolutamente brillante no oí yo original es una es una película que yo veo cada cierto tiempo yo me deja me dejas siempre tocado no yo creo que fue una renovación del género total imprimiendo lee un sello que poseen todas las películas de Tarantino sus personajes las situaciones los diálogos entonces reprochándole cosas porque siempre hay algo que me me parece excesivo en el lo que se pasa yo creo que es uno de los directores fundamentales del cine actual

Voz 0313 05:52 oye que te lo tengo que preguntar veintiuna películas compiten por la Palma de Oro este año presentan película Ken Loach Terrence Malick los hermanos Dardenne está Almodóvar tu leves alguna posibilidad dolor y Gloria

Voz 0324 06:05 yo creo que sí que tiene tiene muchas porque entre otras cosas porque nunca le han dado la Palma de Oro al Almodóvar y sin embargo es un director que que aquí en Cannes Le Le aman no desde desde el principio de bueno en Francia en general no

Voz 8 06:26 entonces yo creo que sí sí

Voz 0324 06:30 vas a estar muy competido te quiero decir tiene al lado está pues eso

Voz 8 06:35 Terrence Malick que que

Voz 0324 06:38 qué puede ser pesa disimuló pero también sublime en películas como El árbol de la vida no o están pues pesos pesados de Cannes como los hermanos Dardenne que ya se llevaron la palma de Oro Ken Loach que también tiene la Palma de Oro pero vamos seguro que es la la película de este señor de de la Mancha va a estar ahí va a estar muy cerca no sé hay que saludemos a la Casa de Cultura de la que

Voz 0313 07:09 en la ser que están Khan también Pepa Blanes buenas tardes

Voz 10 07:12 hola buenas tardes Pepa cómo estás

Voz 1463 07:14 embargada también con Carlos Barreda

Voz 0313 07:17 al cabo de un ente oye que habéis visto ya la última de de Jim Jarmusch los y los muertos no mueren que que han comentado el director y los actores Pepa tú que has estado ahí

Voz 1463 07:29 pues mira ha sido una rueda de prensa con muy buen rollo la verdad es que la película pues yo creo que ahora dirá Carlos a él qué le ha parecido no entusiasmado excesivamente pero tampoco ha disgustado estaba muy contento decía que había sido muy divertido todo un privilegio rodar esta historia un poco alocada con sus amigos a los que había trabajado hacía tiempo con Tilda Swinton con la que trabajó los amantes sobreviven con Adam Driver en Patterson o con Bill Murray no estaba también Tom Waits Iggy Pop Easy bueno también con nuevos actores no decía que bueno hay mucho fenómeno fan a que en Cannes para que os hagáis una idea Bill Murray que es probablemente uno de los actores más extravagantes de Hollywood ha estado muy divertido una rueda de prensa metiéndose con los periodistas decía que si algo te da miedo en este mundo es el festival de Cannes Iker los periodistas somos un poco como zombis bueno algunos es verdad que que lo podemos ser le preguntan si creía en la vida después de la muerte decía creo que sí pero no para todo el mundo ha estado muy muy educado y luego pues bien Yarmuk hablaba mucho de de su preocupación por el cambio climático hay también alusiones en esta película el fracking también por la poca capacidad de los políticos para resolver problemas vamos a escucharle

Voz 11 08:35 a ocho

Voz 0019 08:38 a veces los políticos no parecen salvar nada más bien son una distracción y ahora lo que hacen es controlar el planeta con sus corporaciones empresariales este es para mí el problema está en nuestras manos lo que la gente hace que la gente sea consciente eso también lo responsabiliza por ejemplo si todos los que estábamos aquí decidieran boicotear las empresas que no nos gusta cómo actúan podríamos cambiar las cosas tenemos la posiblidad hacer esas cosas pero el tiempo pasa muy rápido creo mucho en la gente joven y entonces movimiento que se está levantando

Voz 11 09:07 madeja eres juez hechos que ensayan

Voz 1463 09:14 pues es una película de zombis que río un poco del consumismo y del fetichismo de los objetos

Voz 1084 09:19 como los discos los tebeos y sobre todo los teléfonos

Voz 1463 09:22 móviles y como decía Boyero de Twitter ese Ría de los hipster se enganchados a los móviles Il actrices Selena Gómez ex niña Disney decía que bueno que ya usan las redes sociales de hecho tiene millones de seguidores pero dice que está muy preocupada ella ha producido una serie de adolescentes en Netflix porque los más jóvenes no sean conscientes los riesgos que conllevan

Voz 12 09:44 jugáis ahora no estuvimos inaugura la osea es verdad que el mundo están mirando pero una generación específicamente tiene el problema de las redes sociales que son realmente terribles la regeneración entiendo que es una plataforma de impresionante y muy poderosa pero mi asusta la exposición de los chicos y las chicas jóvenes creo que no siempre son conscientes de lo que conlleva no quiero decir egoísta no me gusta esa calificación pero sí creo que es peligroso toda la información que la gente puede conseguir en muchas ocasión

Voz 2 10:14 el equipo

Voz 1463 10:17 todo esto con la prensa haciendo fotos con los móviles por supuesto

Voz 1084 10:19 pero oye Carlos

Voz 0313 10:22 decidido a la peli de Gustavo que

Voz 0324 10:25 pues sospechaba que que Jim Jarmusch lo ha pasado muy bien haciéndola indicó con colegas pues tan fantásticos como equipo muy Tom Waits no lleva con ellos toda la vida pero a mí no me resulta con hacía eso ese esa diversión suya me parece no aporta nada a la al género de zombis aunque yo no por supuesto no es uno de mis géneros favoritos tienen muchos guiños demasiados guiños para iniciados para los que veneran su cine a mí me me molestan los me molestan los guiños iraquí que se puede bueno la puedes ver pero en mi memoria no creo que vaya a perdurar

Voz 0313 11:20 todos los Garel gracias por recortar el otro día los hermanos Sister la vía anoche y cantó

Voz 9 11:26 sí sí por favor verdad hoy que bien lo de

Voz 0313 11:30 a crepuscular se queda corto es es lo siguiente al crepúsculo es lo que es

Voz 6 11:34 pues sí me gustó gusto

Voz 9 11:37 también está muy original pero sí no pero muy bien llevada muy muy de todo el aire los tiroteos nocturnos son fantásticos del diez al final como es un nivel hemos pero también no no porque me encantó pues me alegro mucho que te gusta

Voz 0313 11:55 pues bueno Carlos Boyero pasa lo vienen mucho de acuerdo

Voz 0324 11:58 intentaré un beso para todos

Voz 0313 12:01 Pepa Blanes esos para tiene un ánimo de esos adiós José Manuel Romero buenas tardes hola qué tal José Manuel Romero compañero del cine en la SER que viene con los estrenos de la semana tenemos unos cuantos eh enseguida vamos con ellos

Voz 5 13:37 no la guía

Voz 0313 14:01 todos los miércoles hasta ahora ya hemos hablado con Carlos Boyero y Pepa Blanes que están en el Festival de Cannes y ahora vamos a repasar con José Manuel Romero del cine en la SER algunos estrenos de esta de esta semana está sonando fragmento de la banda sonora de casi imposible

Voz 20 14:17 dónde y uno

Voz 0313 14:22 o a política con Charlize Theron de protagonista

Voz 20 14:27 la secretaria de Estado de los Estados Unidos de América

Voz 0313 14:34 cuenta la historia de un aspirante a la presidencia de Estados Unidos que contrata a su primer amor para que el escribe los discursos tal reencuentro de para verdad José Manuel buenas sorpresa que tal a tienes no

Voz 1084 14:46 pues miras de las típicas películas que te enfrentas a ella diciendo huy qué mal pintaban de tiene pinta de las si no si Jamal pinta y te llevas sería uno tranquilo

Voz 0313 14:54 no al decirte es de las te llevas una

Voz 1084 14:57 sorpresa porque es una gamberrada es muy golfa la película hay te lo pasas muy bien y además es que reinventa un poco las comedias románticas más que una comedia política es una comedia romántica le da una vuelta a las comedias de los noventa pone a la mujer en las actuación de poder el hombre ser un periodista que es el que le escribe los discursos in situ intenta mantener la ética de de de la política tienen tres sátira política comedia romántica pues escenas memorables de alocadas de fiestón es que se pegan y es muy divertida muy disfrutó una una sorpresa oye

Voz 0313 15:32 pero pero es verdad no no no

Voz 1084 15:36 es es una de las sorpresas de la pelea y la química de los personajes que no se conocían decían habíamos coincidió dos o tres veces pero encajan muy muy bien

Voz 21 15:47 tú

Voz 22 15:49 con sorna eh

Voz 21 15:52 a ver

Voz 0313 16:02 me cambiamos de música pero no de género este viernes llegue también a los cines otra comedia francesa en este caso necesitamos tu voto mira aquí pero si es una historia ambientada aprender

Voz 23 16:13 en en el mundo de la política pero con algo muy concreto un joven de nada del veinteañero entró en el equipo de campaña de un candidato a las elecciones presidenciales como ayudante de la directora de comunicación

Voz 4 16:24 si lo hacemos J

Voz 2 16:32 la película dirigida por

Voz 4 16:35 no Francia Teresa Francia

Voz 2 16:41 la política es Bono hablo cuatro idiomas en Francia cierto pero yo también

Voz 1084 16:51 bueno pues yo creo que es de las películas que llegan tarde a a su tiempo porque ya lo ha hecho la televisión antes mejor porque intenta entrar en en las entrañas de una campaña políticas una comedia negra intenta ser admitida también con un puntito gamberro pero eso ya ha hecho todo en televisión no sé si alguno de vosotros seguís VIP la la seriedad y bueno pues ahí hoy un director Armando Ghannouchi que es británico entonces los franceses esto lo hacen peor que los británicos porque los británicos a comedia negra mala baba hay sátira política no le ganan hip es la de la periodicidad de susto esa es Irene también otra de hace muchos años que desde las entrañas de las campañas electorales y funcionan mucho mejor que esta que se queda un poco en tierra de nadie esas bambalinas tampoco hay una crítica del poder sí que es bueno ver cómo se cambian los discursos políticos y lo que importa es el marketing no las ideas políticas en estos tiempos de de campañas electorales otra película francesa que sí

Voz 0313 17:45 estrena esta semana un hombre fiel ganadora del premio al mejor guión en el pasado Festival de de San Sebastián cuenta la historia de Marianne que deja a Abel por Paul su mejor amigo el padre del hijo que está esperando ocho años más tarde Paul muere y Abel vuelve con Marianne que pasa que aparecen los celos los del hijo de Marianne hilos de la hermana del fallecido

Voz 21 18:07 sí

Voz 24 18:10 o quizá

Voz 2 18:15 Versión Original has visto cómo ha cambiado la hermana

Voz 24 18:22 la hermana de Paul haya mira pasión doblada

Voz 1084 18:26 ahí ya entramos en otros territorios verdad estas otro territorio y además tiene una cosa a favor diré que dura setenta y cinco minutos o quiere una noticia inusual en el cine películas de menos de dos horas Luis Garrel que es también actor intenta recuperar un poco el espíritu de su padre de la segunda ola de la Nouvelle Vague con una comedia que es un trío amoroso en estos tiempos de relaciones modernas un poco de lo que llaman amor líquido que estado superficial pero yo creo que no lo no lo consigue la puesta en escena está bien pero se queda en tierra de nadie porque narrativa mente da muchos tumbos giros no sabe si es comedia romántica o tiene una vía de suspense con el niño de de una de las protagonistas y luego es curioso porque está su pareja que es Laetitia Casta iba a Rose Depp creo que es que es la hija de Johnny Depp iban esa Paradis en en su primer papel importante en el cine se deja ver Peres de una cosa un poco pretenciosa y grandilocuente francesa con música desactivado entra bien pero no pero no

Voz 0313 19:25 es que la de género sino está muy bien lograda no está ligado a mí

Voz 1084 19:30 en el frío para lo que se presentaba como como una exploración de las relaciones modernas interesante hablamos con el último estreno

Voz 25 19:37 no ministro es uno de los nombres ilustres de los pues

Voz 26 19:45 Fuentes de primera división Zhang Yimou el director chino que regresa a las artes marciales

Voz 21 19:52 a su futuro o cesiones

Voz 2 20:04 el comandante del Ejército de un Rey que tiene bastante peligro utiliza diferentes estratagemas para sobrevivir a las traiciones en la corte Parera ha creado una sombra que es un doble de sí mismo capaz de engañar a sus enemigos

Voz 4 20:21 habíamos pactado un duelo par el si seguimos adelante

Voz 2 20:30 será a vida muerte bueno siempre es interesante

Voz 1084 20:34 lo ha dado en la diana esta vez ha dado esta vez demuestra que está en plena forma y tiene setenta años llevaba unos años irregulares que todo el mundo decía lo daban por acabado vuelve al cine de artes marciales por la puerta grande porque es una película realmente no esto

Voz 0313 20:48 es la casa de las vacas voladoras para entenderlo si los chinos voladores

Voz 1084 20:54 no es una película en la que importe tanto la historia el contenido la narrativa porque la Historia tampoco es original es una historia de poder con un doble que ya lo hemos visto en otras películas pero visualmente es de las películas que dices tienes que ir al cine a verla porque es un Espe Espe la estética el blanco y el negro como juega con las metáforas del yin y el yang con esos enfrentamientos que son coreografías casi danzas la verdad que es una película muy muy interesante que devuelve al al mejor San Yimou que también tiene su parte intimista pero últimamente no no la explora

Voz 11 21:23 sí

Voz 0313 21:23 bueno pues recuerdo eh las recomendaciones de José Manuel Romero del cine en la SER sombra bien bastante bien casi imposible sorpresa muy grata un hombre fiel no está mal voluntariosa voto flojito

Voz 27 21:38 no no

Voz 28 21:44 el cierre simplemente para remontar para rematar remota para rematar lo que antes comentábamos con Carlos Boyero desde Cannes que es esta película este western confirma francesa que para mí es un sorpresón y una película muy muy recomendable que los hermanos Sister este es un fragmento de de la banda sonora

Voz 1084 22:00 a esta le pongo imprescindible porque es como un francés ha sabido redefinir el western del del siglo XXI modernizarlo hizo traer Nos a unos pistoleros que tienen sentimientos no están deshumanizados y que encima tiene muchísimas metáforas lecturas políticas y quieres nuevas masculinidad es hizo una historia hay un viaje emocional con unos diálogo en unos paisajes son western estupendo y que que vaya todo el mundo haberlo y con esta banda sonora que además es de Alexander

Voz 29 22:26 es uno de los grandes qué tal van taquilla pues va bien da unos días pero el estreno del fin de semana fue mejor de lo previsto para en España porque internacionalmente eh ha tenido bastantes problemas y estaba odiar la semana pasada hablamos con él un poco disgustado con con las ventas internacionales y cómo ha ido en Francia la Peris magnífica

Voz 0313 22:44 José Manuel Romero un abrazo amigo