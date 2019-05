La Ventana de los números | Las horas extra no pagadas

Voz 2 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:34 a ello Becerra buenas tardes amigos que qué tal Santiago rueda hoy seguro que hay muchísimos oyentes de la no lo sabíamos pero nos han preguntado seguidores de La Ventana de los números que están esperando para escuchar tu análisis tu opinión tu reflexión sobre la noticia de una de las noticias de la semana sin duda que es la entrada en vigor del registro obligatorio de de empleados los tornos la ficha de la tarjetas las apps todo eso para vamos a ver lo primero exactamente qué lo que estamos buscando con esto el otro día lo comentamos es un poco de pasada muy bien que afloren las horas extras que no se pagan bueno también las que se trabajen no sé no se cotizan imagino no

Voz 1869 01:12 bueno a ver vamos a ver una una cosa esta esta por favor Carla Roberto Ésta es mi lectura del tema eh vayan por delante y que sea hundido lo que se ha vendido a la opinión pública es que lo que se busca con esto es acabar con la explotación de trabajadoras y trabajadores y que son obligados a trabajar más horas de las que marca su jornada es decir una persona a la contratan va a trabajar ocho horas y el empresario le obliga a estar dos tres horas más no se las paga esto es como se ha vendido lo que se pretende tal y como yo lo entiendo lo que se pretende es que afloren unas cotizaciones sociales por horas que no se trabajan ese trabajan no se cotiza por ellas para aumentar los ingresos de la Seguridad Social bien porque a ver no nos engañemos aquí con esta con esta medida no se va a perseguir a Seat sea tiene sus horas vamos a mirar metro al milímetro determinadas a quién se va a buscar sea busca a las pymes básicamente a mí en el sector servicios hostelería restauración etcétera etcétera y también por otro lado a pequeños talleres de chapa de arreglos de fin de que tienen una cantidad traducía de trabajadores y que van pues bueno de alguna forma Parga tras un zapato para relata claro esto esto no se ha dicho así se ha dicho lo otro como yo creo como creo yo que esto va a evolucionar yo creo que se van a detectar bastantes menos horas de las que de las estimaciones que sea fundamentalmente por una razón porque no hay medios para controlar todo esto es decir si lo que se quiere se han hablado de estimaciones de millones de horas de de de muchos millones que se trabajan no se no se cobran ese cotizan por ellas pero pero claro es que insisto estos millones de horas no no no están y teniendo lugar no están sucediendo en sea ni están sucediendo en Iberia en estas grandes empresas que están sucediendo en pequeñas empresas de polígonos perdidos de en bares en Iker seguir esto va a ser va a ser una una obra Titán

Voz 0313 03:48 el otro día el otro día le he preguntado a perdona Roberto le preguntaba Javier Ruiz al jefe de Economía de la SER que de esto tiene muchos datos oye se ha reforzado a la Inspección de Trabajo casi se le escapó la risa lo sabes algo que te referías cuando dice es que no hay ni Dios no ha a nada

Voz 1869 04:02 yo no no hay medio eso se es absolutamente imposible luego además por otra parte de la ley es es es muy ambigua en por ejemplo hay aquí yo voy a explicar el el caso nuestro yo creo que nosotros allí la universidad lo hemos hecho muy bien sea es decir sea poner medidores de huella digital demente Se también una una aplicación en el ordenador para que tú puedas fichar a distancia imagínate que estás dando una conferencia en un sitio etcétera etcétera y por otro lado una también de móvil pero claro es que en en el sí tú todo químicos ese sabéis cuánto cuesta implementar esto no diez mil euros claro sí sí sí sí sí no se va a gastar una Pine diez mil euros cimentar esto

Voz 1826 04:51 cuando decía lo de la AP y lo de la huella dactilar yo conozco el caso de algún empresario que lo ha tenido que implementar por obligación pero le ha dicho a sus empleados hay tenéis la APP en el móvil poned estéis donde estéis no tienen ningún control de GPS poned estéis donde estéis la huella para que haya un control de esto ya está

Voz 1869 05:13 insisto e insisto yo es una medida una medida que evidentemente es muy electoral o sea es decir porque claro hay hay muchos millones de horas parece ser que es están haciendo no están ni cobrando por ellas las personas ni por otro lado de cotizando por ellas pero es que en primer lugar no hay medios para para perseguir estos en segundo lugar luego hay situaciones especiales por ejemplo despachos de abogados especializados en temas fiscales y auditor auditoras a ver una una auditoría Grandio pequeña hay una serie de meses al año que la gente los empleos tienen que trabajar sesenta horas al día no es broma porqué porque hay unos meses que el trabajo es máximo tienen que presentarse las cuentas del año etcétera etcétera y luego hay otros meses en las que hay muy poco trabajo pero esas horas habrá que pagarlas manifestarlas bueno lo que está hablando lo que es lo que es lo que se está hablando es hacer una especie como lo que hacen en el automóvil de tener bolsas de horas bueno eso eso es otra cosa el automóvil por ejemplo esto lo tiene resuelto hace muchos años es que el automóvil es un sector que está muy muy avanzado en en todo tienen bolsas de horas que se negocian cada año con correos con los con el comité de empresa de esta bolsa se mete en horas sacan horas en momentos puntuales de puntas sacan las horas y el momento está al entonces

Voz 0313 06:44 por eso se puede aplicar también al bufete de abogados

Voz 1869 06:47 lo que pasa lo que pasa Carlas Roberto esquisto yo creo que somalí que está muy coja esa está no está bien definida me explico

Voz 0313 06:55 sí cuánto tiempo cuanto más o menos cuánto tiempo le harías tú para para saber para comprobar si ha sido una fino a la decisión que va a tener efectos prácticos va a notar en resumen si va a servir para algo cuánto tiempo que habrá que esperar un año

Voz 1869 07:08 no desde luego no menos de seis meses

Voz 0313 07:11 menos de seis meses

Voz 1869 07:14 se ha ido un año será evidentemente lo ideal porque entonces tú podrás comparar la masa recaudada en la Seguridad Social un año con la masa recaudada de la Seguridad Social años yo desbordaban a ver qué pasa con estos millones de horas yo entre nosotros ahora que no nos oye nadie yo soy muy escéptico con respecto a los resultados prácticos algo

Voz 0313 07:35 eso había deducido si ya muy sencillos

Voz 1869 07:38 es que muy escéptico porque son situaciones muy concretas muy puntuales muy específicas

Voz 0313 07:44 oye Santiago la semana pasada hablábamos aquí en La Ventana del del ERE de los despidos en en Caixabank de los que eso es que entre comillas despidos de oro porque son fines en condiciones bastante más ventajosas de lo que habitualmente suele suele ocurrir y ahora tenemos que Santander propone a los sindicatos casi cuatro mil despidos Stop pero más allá del del de la historia concreta esto tiene que ver con algún cambio algún alguna transformación del modelo de banca estamos cambiando eso total

Voz 1869 08:13 es decir si recordáis en los años ochenta años noventa a principios de dos mil el objetivo era que debajo de casa tuvieras una oficina de Banco de Caja de ahí exactamente lo mismo o como máximo cruzar la calle ese era el objetivo sea llevar los servicios bancarios es decir aproximar los servicios bancarios oficios financieros a las personas esto cambia radicalmente ahora todas las entidades financieras han construido han montado unas unas webs un banco a distancia cada uno tiene un nombre no que son brutales hoy en día cualquier aplicación de banca y excepto darte dinero a través del ordenador pues hacer todo pero cuando digo todo es todo o sea todo ir el evidentemente el eso por un lado en segundo lugar se están dedicando a banca privada patrimonios fortunas a altas y a partir de ahí aquí están cerrando oficinas y evidentemente despidiendo a personas que ya no son necesarios aplicados que no son necesarios por qué porque ese ese modelo ese modelo oficina debajo de casa en citando a un modelo en el que haga hágase lo mismo

Voz 1869 09:33 y cuando tenga algo que sea reprocha en patinete entonces bueno pues vaya usted si hace falta recorra veinte kilómetros al a la oficina donde donde haya un experto que se resuelve esto claro entonces claro esto tiene consecuencias yo pienso que esto que ha empezado con la casa el Santander esto va a continuar en julio

Voz 0313 09:51 pues mira con todas estas noticias no me extraña que las previsiones del Gobierno que hemos conocido esta misma semana nos digan que los niveles de paro que teníamos en dos mil siete antes de que empezara la gordo de la crisis de la recesión no se iban a recuperar bueno calculan que bien medio siglo se pueden hacer una previsión medios a ver yo yo sinceramente lo primero teníamos en España en dos mil siete el típico no llegaba los siete coma siete coma seis en pillara eso sí sí

Voz 1869 10:18 pero un cuidado ese dato es un poco falso porque había mucho desempleo pero bueno al fin desigual siete coma seis bueno de entrada yo ni mi pregunta es la pregunta que yo haría el Gobierno es porqué ahora dice esto sea porque es que no no viene a cuento ahora decir que dentro de medio siglo el el no se va a recuperar esto por un lado que resultado

Voz 0313 10:38 en tuyas

Voz 1869 10:39 es que no lo sé realmente se me escapa es que no veo la necesidad de decir esto ahora realmente no lo veo porque es que cincuenta años es la eternidad y esto liga con lo que decías tú Roberto sea es absorbente imposibles que a mí me ha llamado mucho la atención propio Roberto imposible hacer una previsión de cincuenta años además decir el paro que teníamos en dos mil siete usa imposible imposible en en en tercer lugar el cuarto no sé en es ya no quedan de los más cerca quedándonos a un en una perspectiva de quince veinte años teniendo en cuenta con estos cambios de modelo bancario modelo financiero un modelo productivo que estamos teniendo es que es que yo creo que lo que es paro osea paro entendido como CEO de trabajo yo creo que va a bajar lo que pasa es que el subempleo se va a disparar es decir lo lo normal dentro yo creo que hacía el dos mil treinta la lo normal si no lo excepcional lo normal van a ser contratos por el servicio pongamos el nombre que queramos es decir yo usted necesito tres horas de lunes a jueves cuatro horas el resto de la semana así un mes y luego ya veremos yo creo que va a ser lo lo la norma esto

Voz 0313 11:54 después tenemos otra otra noticia otro tema de conversación con Santiago Niño para para cerrar la ventana de los números que yo creo que enlaza perfectamente con esto que está comentando y es que España es es un dato muy interesante España está por encima de la media mundial en robotizada ción

Voz 1869 12:10 bueno otra otra variable para dos

Voz 0313 12:13 a la media mundial eh bueno claro

Voz 1869 12:15 ya con lo que decíamos es que somos no bueno it hoy dobla a la media mundial de todas maneras está lejos de Corea y tal pero bueno dobla la dobla la media mundial la media déjame es decir que son setenta

Voz 0313 12:28 a cuatro robots por cada diez mil trabajadores estamos en ciento y pico nosotros

Voz 1869 12:32 sí en Corea está en me parece que está en el XXXVII un o ahí en ciento cincuenta una sí y bueno a ver en esta noticia se complementa con otra cosa esto es así esto que habéis dicho es totalmente cierto no esto se complementa con una noticia de hace unos días que leí que comentaba que precisamente España es uno de los países que tiene más riesgo de que se robotizada en trabajos de que esas tareas por qué porque son tareas muy manuales de bajo valor añadido a medida que vaya bajando de precio la la automatización serán más fáciles serán más es más idónea su automatización sólo cotización entonces claro si juntamos esta noticia con la noticia extras de de de que ya España dobla la media mundial de robots con la anterior que comentábamos de las previsiones el Gobierno para el año dos mil setenta todavía hace más imposible a hacer esa previsión no daba una previsión que es esto es pura ciencia ficción o sea yo insisto no sé si tienes oportunidad de de entrevistar a alguien del Gobierno bien ese trabajo no no de verdad pero el caso es que si se pregunta el porqué ancha han sacado esta previsión ahora sinceramente

Voz 0313 13:44 depende de qué depende que ésta de robo distracción se acelere más o menos en los próximos digamos cinco diez años ya por no ir tan lejos

Voz 1869 13:51 del precio de la tecnología es decir la tecnología tiene tres tres características que son inmutables la primera es que la la tecnología cada vez es más barata la segunda es que cada vez es más sofisticada y la tercera es que es cada vez es más fácil de utilizar entonces claro si juntamos esto recordemos no sé si recordamos ya lo que era escribir un texto en en un ordenador de hace veinte años que había que hacer un máster prácticamente hoy en día pues esto pasa absolutamente con todo en entonces claro en cuanto cuanto más sofisticada tecnología más se acelerará la sustitución de trabajo

Voz 0313 14:33 Santiago Niño Becerra da la próxima semana miedo

Voz 5 14:35 estoy enamorado muy un abrazo ahí hasta luego robot

