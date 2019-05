Lo Que Queda Del Día | Del chotis de VOX a los 25 años de la Palma de Oro a Pulp Fiction

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0827 00:05 de la ventana entreabierta sigue entre abierta pero la vamos cerrando en este quince de mayo que es fiesta en muchas localidades especialmente en Madrid es un día muy castizo al que hoy han unido sean unido con su voz los de Vox

Voz 2 00:19 vamos nadie madre más de ahí Carmela que

Voz 0827 00:24 poco

Voz 2 00:27 madre y Madrid Madrid

Voz 0827 00:30 bueno esto Francino Roberto sería la versión ultraderecha hemos te digo otra versión un poquito mejor la él las voces cruzadas de Sheila Blanco el Pichi en este caso por Amaya Romero

Voz 3 00:41 sí sí

Voz 4 00:44 es el caso de en por qué no que no quién

Voz 5 00:55 eres como eh

Voz 0827 01:00 Nos ha cruzado la fiesta con la campaña electoral Il alcaldesa actual de Madrid pues ha puesto una vela al santo

Voz 6 01:07 yo al santo a pedir es que sea

Voz 1410 01:10 para Madrid todo lo mejor eso es lo que no voy a pedir hombre de eso yo creo que se deduce que el santo me va a decir Manuela quédate tu gente muy bien sabes yo creo que el Santos me va a decir eso perdió el Santo lo que voy a pedir es que Madrid cada vez vaya Major y luego ya te digo estoy casi segura que me dices el santo que continúe

Voz 0827 01:26 el Santo hasta donde sabemos no vota desde luego pero Manuela Carmena no defrauda la que no defrauda ni un solo día es la candidata del Partido Popular a la comunidad

Voz 7 01:34 María Isabel Díaz Ayuso es buena eh porque ayer el mismo día

Voz 0313 01:39 se presenta medidas de igualdad dijo esto

Voz 0809 01:42 la amiga Ana que también será eurodiputada dentro de poco tiene a su niña desde hace una semana ya está emprendiendo por el mundo es el tipo de mujer que yo defiendo este es el tipo de mujer que a mi me gusta y no el de la mujer de la izquierda que tiene que victimización colectivo Izar los sentimientos eh

Voz 0827 01:58 permiso de maternidad como una cosa de

Voz 6 02:00 cuando hay miles hombre blandengue de texto ya la mujer blandengue también su lema no parir y currar todos empezar el niño también el niño no

Voz 8 02:11 los niños nada más nacer nada más nacer y así poniendo late

Voz 0827 02:18 no

Voz 9 02:20 el proceso al todo

Voz 0827 02:25 no sabemos si llegar a la Casa de Correos sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid de momento sí que ha llegado al programa de Andreu Buenafuente su alter ego convertida en una si la blanco de la política es Pilar de Francisco

Voz 0277 02:39 como sabes las familias numerosas familias son la prioridad para mí entonces tengo una medida estrella vamos a ilegalizar la regla se vio a partir de ahora ni un óvulo a la basura nuevo lema es un óvulo una ilusión

Voz 10 02:58 ya no se te ve muy centrada en política tampoco eh perdone que se lo diga

Voz 0277 03:03 quiero que la gente a partir de ahora me llame la ostra por qué porque cada vez que abro la boca suelto alguna perla

Voz 10 03:10 sí hay muchas gracias Isabel

Voz 0827 03:13 pues sí la verdad es que es la ostra When este es un modelo de televisión pero tristemente hay otros

Voz 9 03:23 sí

Voz 12 03:24 sí sí eh

Voz 0827 03:30 hoy hemos contado en La Ventana dos historias tremendas la de una joven de dieciséis años en Malasia que se ha suicidado después de preguntar en Instagram a sus seguidores Si debía quitarse la vida o no y siete de cada diez Le dijeron que sí lo hizo y la otra humor de que se sometió al polígrafo en un programa de una televisión británica para demostrar a su pareja que no había engañado pero el polígrafo dijo que mentía la reconciliación no fue posible ir él acabó con su vida Begoña Arce nos contaba cómo funciona este programa basura en cuestión

Voz 0273 04:01 son personas a veces muy jóvenes es salidas a penas de la adolescencia aunque hay de todo a menudo tienen problemas de alcohol los que participan de autoestima problemas de drogas y problemas que de haber estado por ejemplo en la cárcel también es muy habitual en el programa las parejas denuncien a gritos la sinceridad de ese pegan insultan

Voz 0277 04:19 los participantes se someten al detector de

Voz 0273 04:22 tiras o a las pruebas de ADN para determinar la paternidad de un bebé y el público aplaude abuchea grita el presentado se ríe a menudo de los invitados se burla de ellos los provoca armonía

Voz 0827 04:33 pero no solamente en Gran Bretaña estos programas también los hay y los ha habido aquí Mariola Cubells trabajo hace tiempo en alguno de ellos y de decía La Ventana que en la producción de estos programas hay juego sucio

Voz 1504 04:45 a mí siempre me preocupa que esto tiene que ver con que tú a la hora de alimentar ese programa cuando eres periodista con del ex redactor de esos programas tú utilizas toda tu capacidad atún simpatía para engañar de alguna manera al que es más débil que tú que esa es la gran tragedia de este tipo de de formatos y luego está ese presentador híper simpático que acaba consiguiendo reírse del tonto del pueblo utilizar el escalón más débil de la sociedad para hacerle daño

Voz 0313 05:12 estos dos casos pues nos hacíamos una pregunta en el arranque de la ventana es posible es posible que la exposición pública esa vida de escaparate que nos proponen a veces tanto la tele como las redes sociales haya podido influir no tengo una respuesta rotunda pero sí una sospecha bastante clara en cualquier caso que pena pues si sentíamos penal no teníamos respuesta a la pregunta porque tienen Hoon

Voz 0827 05:36 día hice la hemos trasladado a nuestro psiquiatra

Voz 0313 05:38 hora de cabecera a Jesús de la Gándara

Voz 13 05:41 los sus que habéis comentado había patología pero era evidente que en ambos casos cuando uno se horda como la chica esta pues está mal cuando una persona está con setenta años y una ruptura de pareja se va a quedar solo en el mundo y se pierde totalmente de las perspectivas vitales por lo tanto ese señor tenía un alto riesgo por lo tanto si que los medios han actuado como detonantes hay causas y con causas siempre en el determinación de suicidio siempre

Voz 0827 06:09 son dos historias desde luego que nos han impactado ya Jesús de la Gándara que está acostumbrado a tratar con este tipo de perfiles también y estas eran sus sensaciones

Voz 13 06:18 me viene en el angustiados yo padecido esta mañana con dos personas que han estado en mi consulten que tienen días ellas deslucido y que hemos perdido contener me viene la realidad clínica de cualquier ni de que cada día AVE este resurgimiento nos hacen terrible porque pasen este tipo de cosas

Voz 14 06:40 se le he dicho que no lo soy muy leal

Voz 0827 06:57 en la polémica de hoy sobre una sentencia polémica la Audiencia de Pontevedra absuelto a una empleada de hogar condenada a dos años de cárcel por el presunto robo de nueve mil euros la razón es que la empleadora instaló una cámara de vigilancia sin avisar y aquellas imágenes que sirvieron en su día para condenar pues ahora se han rechazado por su dudosa legalidad el abogado laboralista Iván López García de la Riva nos decía esto en La Ventana que incluso podría haber una posible denuncia de la denunciada hacia la denunciante

Voz 15 07:28 pues probablemente por cuestión de plazos no pero si hubiera actuado frente a la creadora con más agilidad pues también probablemente sí

Voz 0827 07:38 la verdad es que el derecho no es una ciencia exacta tenemos en España un sistema muy garantista que está muy bien pero que tiene que ajustarse también en algunos casos como este

Voz 6 07:47 lo que esto afectaba a un derecho

Voz 15 07:49 la intimidad en el uso de la de la protección de datos efectivamente estamos en una situación de bastante inseguridad hay una ley nueva siempre siempre era yo también lo tuvo todo saben de protección de datos y la verdad es que existen algunos aspectos que son ciertamente bueno pues discutidos no

Voz 16 08:14 yo

Voz 9 08:17 bueno ahí estamos ahora en tiempo de primeras comuniones

Voz 0827 08:20 es algún bautizo también cae y cómo no Bodas ciento setenta mil bolas se hacen cada año en España muy bien como unos mil trescientos millones de euros es lo que nos gastamos en estas celebraciones yo ya han hablado en Hoy por hoy con el mejor fotógrafo de bodas del año dos mil diecinueve Se llama Daniel Alonso estudió Comunicación Audiovisual hizo un master de cine quería ser director y en el fondo dice que bueno retratar una boda es como hacer una mini película

Voz 6 08:48 bueno en realidad es como hacer una mini película en un día tienes que encargarse de todo lo tienes que encargarse de localizar de iluminar de dirigir a los actores entre comillas claro es porque es no no puedes controlar prácticamente nada no puedes controlar la luego no puedes controlar a dar las reacciones de las personas tienes que estar atento a y alerta lo que va sucediendo y sobre todo transmitir emociones que es básicamente la al fin y al cabo las bodas son son emoción en la fotografía de moda es es emoción

Voz 0827 09:14 puede parecer fácil su trabajo eh pero hay que bregar con mucha gente con muchas situaciones y supone un gran esfuerzo físico y psíquico

Voz 6 09:22 parece una tontería pero los domingos acabamos reventados y bueno levantamos por la mañana con con casi como de resaca y no has oído nada pero es que es la tensión durante todo el día el el el estar permanentemente en tensión alerta lo que está sucediendo todo es eso es un desgaste físico y mental bastante bastante grande

Voz 0827 09:40 iré una historia que al menos Heredia la boda suele tener final feliz a otras con un final mucho menos feliz es la de aquellas primeras mujeres transexuales españolas que tuvieron que pelear el doble para conquistar sus derechos después de la dictadura de hecho los homosexuales y transexuales no se beneficiaron de la amnistía hasta mil novecientos setenta y nueve dos años después de que los presos políticos lo hicieran Raúl Solís que es periodista ha escrito un libro en donde cuenta su historia un libro que se titula La doble transición y que arranca con una imagen icónica

Voz 0695 10:25 en aquella manifestación habría como una cinco seis mil persona muchos homosexuales poquitas lesbianas transexuales cuando la policía empezó a cargar todo el mundo salió despavorido huyendo por las Ramblas de Barcelona pero la foto icónica que ha pasado a la historia es la de ocho mujeres transexuales que amarradas al a la pancarta que decía nosotras somos no tenemos miedo y sin embargo cuando el relato épico de la lucha LGTB se ha empezado a contar con cierto éxito curiosamente de las que han desaparecido han sido las primeras

Voz 0827 10:57 pues sí encabezaron la lucha y después han sido como orientadas en el movimiento LGTB por lo menos en su relato también en el relato de la memoria histórica Raúl tiene una teoría sobre esto

Voz 0695 11:09 pues yo creo que porque el sistema en el que vivimos escapar de integrarlo todo siempre y cuando tenga capacidad de consumo y el denominador común de la mujer transexual de la época él la pobreza la exclusión social porque sufrieron un Apartheid laboral y educativo que les impidió vivir con dignidad por lo tanto como no son animales exóticos para el consumo

Voz 0313 11:28 ya no han sido integradas dentro de

Voz 0695 11:31 bueno pues como como ha ocurrido por ejemplo con la población eh

Voz 0827 11:36 en el libro cuenta la historia de ocho mujeres concretas mujer Strands una de ellas Mar con la que ha hablado Sonia Ballesteros nació en Sevilla en una familia muy pobre fue un niño vi barato listo que era el orgullo de su padre hasta que con cinco seis años su verdadera identidad salió su comportamiento más femenino cambió todo lo cambió todo en la relación con su

Voz 0538 11:55 la cuarta edad percibí como uno odio en piezas de Cívica correctivos por parte de mi padre con siete años que dejó marcada a toda la parda con un cinturón de cuero era cuando sonaba la puerta que ya se marchaba cuando podía conciliar el sueño

Voz 0827 12:11 ya esa incomprensión incluso familiar había que unir la represión del régimen franquista

Voz 0538 12:16 el franquismo no solamente a la figura de Franco el franquismo era todo un régimen cultural social con lo cual también se encargaron la sociedad y el entorno de recordarme que yo no era una niña de más de una manera brutal y al mismo tiempo confundiendo a la persona no

Voz 0827 12:34 para más desde luego no todos se colocó con el paso del tiempo pero algunas cosas

Voz 0538 12:37 sí y muy importantes la relación con su padre que volvió un día estar orgulloso de ella yo ya estaba en proceso de Ormond acción vestía vivía hiciera una chica india de estos de los que llego fue mi padre quién me dice qué guapa estás me das un beso

Voz 0827 12:56 no podía contener la emoción al recordarlo

Voz 18 12:59 enviar como eh

Voz 0827 13:04 le en Charles que pasa por ser la primera azafata de la historia en realidad también quería ser piloto pero a pesar de que obtuvo el título para pilotar aviones el responsable de la compañía le dijo que siendo mujer ni a tiros

Voz 1626 13:16 el hecho soñaba desde pequeñita con poder volar así que estudió para ello y sacó su título de piloto pero a la vez por cumplir con el capricho de su padre Ellen también se graduó como enfermera por eso cuando se encontró con la negativa de el directivo de la boina Air Transport Company a dejar en sus manos un avión de pasajeros estuvo lista contraatacó de inmediato con otra propuesta los vuelos de aquel mil novecientos treinta eran muy incómodos la verdad se movían mucho los pasajeros se marea van algunos sufrían ataques de ansiedad Yellen se acordó de su título de enfermera y ofreció como profesional para ayudar al pasaje aquel quince de mayo el en realizó su primer servicio o CRAM Chicago como trabajadora de una compañía aérea el piloto no le dirigió la palabra hasta su cuarto vuelo

Voz 0827 14:04 una pionera en el transporte público como lo es también pionero piscina con el que han hablado y los especialistas ese ladrón que va en metro o lo que es hurga o lo que surja después de sus robos estilo usas transporte público

Voz 19 14:17 ahora total soy derrotó el PP porque es más barato más ecológico más de acuerdo al cien por cien mira yo sé atracador de bancos de blancos voy por mi trabajo yo necesito siempre precisión y velocidad para desplazarme no usas el coche no Nilo como circula para dentro de las ciudades terrible terrible calles cortadas grácil de sentido así que nada nada yo siempre en voz cubrirá el otro día atraqué una sucursal en Rambla Cataluña si ahora nueve estaba atacando manco en Barcelona

Voz 0827 14:53 Ello pispás vamos un ladrón rompedor el tal piscina como rompedora son cada día las twiterías

Voz 20 14:59 empezamos los criterios con Ping de limón que tiene una aspiración vital muy razonable me gustaría tener hijos un día máximo una semana vamos Colón CRIT filosófico dietético a cargo de Leo la esperanza no es lo último que se pierde es la grasa localizada vamos con el forma quiero aplica la lógica del negocio

Voz 21 15:20 pero si yo fuera el dueño de Ikea en el restaurante sólo serviría Montaditos

Voz 20 15:26 ya acabamos con Mister Win que proponen un tuit de parónimos que va a encantar a Isaías Lafuente e atento a Isaías

Voz 21 15:32 Se dice fuera o fuese de las dos maneras pues vigila que te has puesto el tanga del revés y siete sale los huevos por fuesen

Voz 9 15:40 pues ha encantado desde luego íbamos acabando

Voz 22 15:45 lo hacemos en Cannes ahí está Carlos Boyero en un festival que Veinticinco años después del exitazo de Pulp ficción espera lo último de Tarantino Érase una vez en Hollywood Boyero también lo espera

Voz 0324 15:57 me apetece mucho pero no sólo a mí sino yo creo a todo va a toda la gente que que estamos aquí por el tema al no sólo trata eso trata más cosas pero también El asesinato de Sharon Tate aquí lo poco que se sabe de ella al parecer puede ser pues la la bomba del año

Voz 0827 16:18 puede ser la bomba de y él espera que les que la misma huella que le dejó hace veinticinco años

Voz 0324 16:24 sí fisión es absolutamente brillante y original

Voz 23 16:30 es una película que yo veo cada cierto tiempo me dejase

Voz 15 16:34 siempre he tocado

Voz 0313 16:36 un cuarto de siglo ya parece mentira un cuarto de siglo mira hoy se cumplen hoy se cumple es menos eh ocho años del 15M ocho años estado presente lo tenemos muy el cm bueno ese movimiento tampoco haremos un análisis muy profundo ahora trajo aire fresco a la política de los movimientos sociales parecía que ve girar el mundo en una dirección yo me temo que va más bien en la dirección contraria en algunas cosas por lo menos tema derechos de las mujeres por ejemplo ayer escuchamos al dirigente de Vox a Javier Ortega Smith decir aquello de que cortarse las uñas y el pelo sí pero lo de abortar ahí amigo bueno pues hoy en Estados Unidos en Alabama

Voz 19 17:10 no no no

Voz 24 17:12 en nada

Voz 0313 17:18 a esta canción es una de las más coreadas en los mítines de Trump su letra es un homenaje a las tradiciones a las raíces y al modo de vida de los estados del sur bueno pues en ese estado en Alabama el aborto está a punto de ser prohibido en todos los casos incluida la violación sólo falta el visto bueno de la gobernadora pero de momento ya está aprobada la ley más restrictiva en esta materia desde los años setenta conclusión vamos para atrás como los cangrejos o al menos hay alguna gente que nos empuja a ir para atrás será será un dulce hogar Alabama como cantan estos pero son carca para aburrir hay por cierto otros cuatro estados norteamericanos están esperando turno para hacer lo mismo así que al loro ya pelearle hasta mañana adiós adiós