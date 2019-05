Salto generacional de alcaldes en La Ventana de Madrid con Luis Partida (PP) y Juan Lobato (PSOE)

Voz 1 00:00 sí

Voz 0867 00:03 siete de la tarde y treinta y un minutos cuarenta años se han cumplido precisamente este año de las primeras elecciones municipales en la actual etapa democrática cuarenta años en los que los municipios de Madrid se han transformado además radicalmente desde el punto de vista urbanístico pero también desde el punto de vista de la gestión política o de los servicios hoy queremos dedicar esta ventana a los alcaldes

Voz 2 00:26 no

Voz 0579 00:28 es el vecino el que elige al alcalde es el alcalde el que quiere sea los vecinos

Voz 3 00:51 una mayoría por el cambio

Voz 0579 00:53 pues yo creo que voy a ser alcalde aproximadamente unos veinticinco años La Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 0867 01:04 Luis Partida alcalde de Villanueva de la Cañada qué tal muy buenas tardes bienvenidos grandes sonreía cuando escuchaba las distintas voces hemos escuchado a Tierno hemos escuchado a Gallardón a Carmena y Abel

Voz 1610 01:17 con todos ellos se ha tenido algún trato de alguna forma cada el

Voz 0867 01:21 lo dice veinticinco años mal hay al frente de la alcaldía de Vigo bueno Luis Partida ex alcalde de Villanueva de la Cañada como digo yo usted de la alcaldía desde mil novecientos setenta y nueve desde las primeras elecciones democráticas

Voz 1610 01:33 pues sí pero entonces llegó y además me siento muy contento muy orgulloso

Voz 0867 01:39 no tiene usted constancia el que sea el más mayor de edad

Voz 1610 01:42 bueno da igual yo pero que la edad de los años no cuenta lo mismo seis el espíritu de las personas la voluntad de las personas de ganas de querer hacer cosas asistiendo cálculos

Voz 0867 01:52 no es que en el setenta y nueve por existir no existía ni mis actual partido el Partido Popular existía Alianza Popular en el mejor de los casos

Voz 1610 01:58 estaba Alianza Popular estaba la UCD al cual el partido que yo pertenecía con el que me presenté a la alcaldía ganamos estaba el Partido Socialista Partido Comunista sí la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de aquellos años de empezar la política que por cierto no teníamos ninguno de idea de lo que era la de lo que era la administración local mientras yo creo que a ninguno pero todos confiábamos en las mismas cosas había que relanzar había que construir había que hacer había que mejorar y había que olvidar la transición no se hizo únicamente desde Moncloa se hizo también desde los ayuntamientos hay que tener en cuenta que los ayuntamientos somos estados somos institución vertebradora de lista

Voz 0867 02:38 el guarda algo de aquella época de aquella primera campaña no según llavero un pin bueno Pino habrían y Pine

Voz 1610 02:42 a ver si había llavero yo recuerdo que había unos llaveros de la UCD muy muy bonito y muy bonitos tengan los tengo en casa encarecerá el cual había carteles electorales también pegaba así parece que lo pagamos nos pegamos de tapadillo no nos damos cuenta pegar carteles porque entonces las juntas no designaba en el espacio donde había que pegar los Catair y cada uno lo pegaban donde podía no pero qué bando muy buenos recuerdos si tiene escenifican

Voz 0867 03:07 en este hotel Hyatt Centrica Gran Vía hoy en un salto generacional de alcaldes madrileños Juan Lobato alcalde de Soto del Real buenas tardes alcalde bienvenido buenas tardes bueno Juan tu llegas a la alcaldía con treinta años exacto hace ahora cuatro justo no tienes treinta y cuatro evidentemente eh casi con la misma edad por cierto que llegó Luis Partida bingo

Voz 1610 03:25 hay uno con XXXI bueno veremos a ver

Voz 4 03:28 el libro cuarenta años también es cuestión de pero

Voz 1610 03:30 ponérselo y sobre todo es cuestión de servir a los ciudadanos

Voz 4 03:34 sí sí sí sí va a los ciudadanos y lo haces con vocación

Voz 1610 03:36 con ganas con ilusión estoy seguro que llegará

Voz 4 03:39 pues de eso tenemos mucho que Juan tú crees que INTA

Voz 0867 03:42 con generacional que que la generación que que trajo las libertades que trabajó en que impulsó la la transición cuando decía Luis partía no desde Moncloa como desde los ayuntamientos tapó a otra generación de políticos que están ahí tratando de hacerse un hueco llegar a puestos de responsabilidad

Voz 4 03:56 bueno es verdad que hubo un momento histórico en el que especialmente en el PSOE hubo una necesidad de conseguir cuadros muy alta incorporó la política ya al PSOE muchísima gente que hacía falta para bueno pues para desarrollar todos los proyectos de cambio no es verdad que fue una generación muy muy muy brillante a la que se sumó muchísima gente de la sociedad civil bueno porque fue una generación que ha desarrollado durante muchos años muchas tareas no y quizá bueno no sé si amar de tapón pero es verdad que han que han estado pues al frente de las instituciones si del partido durante todos estos años aunque yo creo que ahora no sólo al PSOE sino en todos los partidos bueno estamos en en un nuevo momento en el que nuevos cuadros se van incorporando Ocón

Voz 0867 04:33 con naturalidad Luis eh en en algún momento que que ha tocado escuchar incluso dentro de tu partido compañeros tuyos dicho bueno Luis ya está viene

Voz 1610 04:40 bueno de algunos años son cuarenta años hubieran hubieran deseado que que lo hubiera dejado no pero quién y quién quita son los ciudadanos son los vecinos de su pueblo es decir que siga sí les sirven eres eficaz en todo aquello que está gestionando te van a decir a usted ahora tenido un problema importante que me veían por la calle y me decían alcalde espero que sigas pues mira no lo sé pero lo más probable es que si no porque claro tampoco me iba a definir claramente porque el partido no había decidido si se me iba a presentar o no me iba a presentar ya sabes que dependemos mucho de los partidos y poco de los ciudadanos y que hay que a depender más de los ciudadanos y menos de los partidos

Voz 0867 05:25 trasladarles a los dos eh la misma pregunta una cuestión que me inquieta no viendo eh los sinsabores que provoca muchas veces la política incluso en ocasiones sobre todo a nivel local otros que no pero lo lo lo poco o lo mal pagada que llega a estar que lleva a un político no a a seguir en las brecha y con ganas de batalla volver a presentarse en el caso de Juan Lobato bueno entiendo que todavía por la juventud y sólo una legislatura le queda todavía mucha carrera por delante

Voz 4 05:49 sí bueno es verdad que hay una legislatura de alcalde pero desde los dieciocho años de concejal en el Ayuntamiento seguirá tengo dieciséis años a las espaldas y bueno pues sí que a nivel local atentado regional vivir la regional efectivamente portavoz de de Hacienda esta legislatura el sí que verdad que a nivel local bueno pues pues hay sinsabores sí pero también hay muchas más cosas que en otros niveles políticos no se ven puedes llevar a cabo proyectos muy tangibles con un nivel de ejecutiva inmediato hay un problema ya las dos hora está solucionado y la satisfacción de ver cómo un vecino llega la nueve de la mañana con un problema ya las once esta solucionaba hoy a la una viene a darte un beso a la mujer con la alegría de haber ningún problema eso no tiene precio ni comparación con ningún otro el nivel político

Voz 1610 06:29 sí yo creo estoy totalmente de acuerdo a la política municipal la política alocada y sobretodo en estos ayuntamientos que pues son pequeños Villanueva la cañada tiene una población de derecho veintitrés mil habitantes es verdad que de hecho tenemos unos cuarenta sí tenemos dos universidades que tienen una población universitaria de más de veintidós mil universitarios y eso hace que tengamos que los servicios duplicar los todos para poder atender la demanda de los ciudadanos pero la realidad es que un alcalde de un pueblo de nuestro tamaño

Voz 0862 07:00 pues es evidente que eres eres todos de eres

Voz 1610 07:04 el auxilio que está ahí para algunas personas para algún como bien ha dicho él para algún vecino que tiene algún problema para un niño que no tiene una plaza escolar

Voz 0867 07:12 estará parte bonita de la parte fiascos de los encuentra por la calle Gómez inútil un problema eh que aún no se puede resultar en un despacho neopreno te Javier yo yo hicimos

Voz 4 07:20 una cosa esta legislatura que este en mi teléfono móvil personal que tengo aquí encima de la mesa está publicado en todos los boletines que publica el Ayuntamiento en la contraportada aparece el número y cualquier vecino me puede contactar para lo que necesita

Voz 0867 07:30 le llaman

Voz 4 07:31 me llaman la me decían estás loco van a estar todo el día molestando te al revés lo que consigue ser muchísima información de qué problema hay que qué ideas tienen que propuestas que formas de mejorar no yo creo que es tremendamente útil no es para nada lo desagradable molesto que

Voz 0867 07:46 bueno sepultados enseguida vamos a comunicar con una alcaldesa que se marcha que ayer celebró su último pleno pero a esta hora hacemos una pausa rápida a los oyentes de la SER en Madrid siguen escuchando esta venta en especial XXVI EM pero sí tienen escuchar a Carles Francino en el programa sigue por ser más en ciento cuatro punto tres que la F1

Voz 0374 08:16 con el nuevo Reglamento del Taxi de la Comunidad de Madrid con el que llegan los vehículos de nueve plazas a la flota además ahora sin reservas por teléfono vía tendrás la opción de compartir tu trayecto con otros pasajeros o saber lo que te costará tu viaje antes de hacerlo

Voz 4 08:32 taxis al al once Madrid Comunidad de Madrid mal

Voz 5 08:35 el Madrid Madrid Destino está a la derecha destino está a la izquierda

Voz 0867 08:41 este lunes veinte el empate definitivo

Voz 6 08:44 Isabel Díaz Ayuso que el Gabilondo Ignacio Aguado a Serra Íñigo Errejón Rocío Monasterio

Voz 0867 08:51 debate de candidatos a la Comunidad organizado por La Ser Ia el país en directo desde las doce y media del mediodía en el Colegio de Arquitectos sigue lo en Radio Madrid en Cadena Ser punto com El País punto com con la colaboración del COGAM elecciones municipales dos mil diez ocho menos veinte alcaldes a saludar a una compañera suya que saltó a la política por casualidad y que fue la pionera de lo que dio en llamarse en los ayuntamientos del cambio el primero en la oposición y después en el Gobierno no ha tenido siempre una experiencia satisfactoria con la política Elena Biurrun alcaldesa de Torrelodones qué tal muy buenas tardes Elena qué tal buenas tardes Javier bueno ayer presidió alcaldesas último pleno municipal como fue despedida

Voz 0911 09:32 bueno pues fue muy emotiva después de ocho años al frente de la Alcaldía hay cuatro más de la oposición que se han sido doce bueno pues pues momentos de emoción lógicamente no pero bueno muy positivo

Voz 0867 09:45 alcaldesa usted ha recibido todo tipo de presiones de denuncias en los meses me reconocía en una entrevista que que se marchó un poco cansada harta no cuando intentaron condicionar a través de presiones que su proyecto político sea para ese mapa sea dejara en las urbano que no siguieran las urnas que ha cambiado un poco esa sensación la despedida los de esperarlo todo al final

Voz 0911 10:06 bueno a ver la estoy a lo que hayamos hecho un compendio de Cannes estos ocho años al frente la Alcaldía y lógicamente la balanza me quedo con lo positivo porque lo me habría ido antes no aquí no estás obligado como siempre digo esto es un trabajo voluntario estamos porque queremos no ha habido momentos de flaqueza vivir momentos de de querer tirar la toalla no porque no todo vale no debería valer en política especialmente en mi caso personal el último año y medio ha sido excesivamente duro no pero dicho esto a una revisión de los ocho años y me quedo con lo positivo la transformación del municipio el apoyo que recibimos de los vecinos que es tremendo no lo estoy notando muchísimo en estas semanas que me voy despidiendo poco a poco me quedo pues bueno pues con todo el producto de Vecinos por Torrelodones y me quedo con eso no con con el trabajo hecho con los funcionarios me quedo con lo positivo sino si no me puedo ir no la van a quitar esa alegría no los han pretendido

Voz 0867 10:56 Elena vecinos fue el primer movimiento ciudadano frente a la política clásica usted llegó como vecina Se marcha no sé si como vecina como alcaldesa o todo se termina profesionalizado tanto que se marcha como político profesional también

Voz 0911 11:11 un averno en principio bueno Nunca digas nunca densa sabida pero en principio el catorce de junio corto completamente mi vida política yo vuelvo a mi mundo personal familiar y civil y de hecho yo llevo ya estoy en búsqueda activa de empleo desde hace unos meses por tanto no no estado un tiempo estado temporalmente de la política encantada de la vida yo orgullosísimo de la vida hecho lo que creo que tenía que hacer para aportar a esta sociedad poner en común lo que es mi micro mundo que era mi municipio me vuelvo a mi mundo que no era este

Voz 0867 11:44 Elena Biurrun gracias por atendernos esta tarde mucha suerte un saludo

Voz 0911 11:49 un abrazo fuerte

Voz 0867 11:54 que es algo mis partía como ha cambiado el papel de la mujer y los ayuntamientos también de unos cuarenta años gracias a fleco la Cañada alguna mujer

Voz 0862 12:03 sí yo tuve la primera legislatura tuvo de cuatro mujeres de nueve a la sucesivamente siempre han sido mayoría en mis corporaciones siempre ha habido una más que hombre

Voz 0867 12:14 en el caso de lo cuatro entiendo que esto está más normalizado ya afortunada

Voz 4 12:17 sí sí en Hoy por hoy si estamos totalmente repartidos entre hombres y mujeres pero sí que sorprende Luis que que hace tanto tiempo mira oye que buena que buenas señales

Voz 0862 12:25 sí tengo buena amistad con ellas la verdad que fueron muy eficaces y lo hicieron muy bien lo que es que se casaron pronto de la política una una de ellas que era muy buena que lo hacía al las cosas brillantemente me dijo en la segunda legislatura Luisiana ya no puedo más estos demasiado eh Hamelin

Voz 4 12:42 tan aportan algo distinto en la forma de ver las cosas de de de trabajar de de ser eficaces la empatía que generan el ambiente en los equipos de trabajo es es una gozada pero Enrique Otero

Voz 0862 12:52 nosotros lo hicimos sin la ley de cupos no había necesidad y entonces creo que es una ley que era es totalmente innecesaria no porque a la mujer se lo está ganando a pulso se está ganando su todo en cualquier actividad de la vida en la política y en cualquier actividad empresarial

Voz 0867 13:08 a alcaldes hemos hablado de de movimiento que era Vecinos por Torrelodones de un cambio que se produjo en los ayuntamientos en Torrelodones antes pero luego en otros muchos ayuntamientos que fue lo que se sirvió en llamar los los ayuntamientos del cambio se acabó el bipartidismo bueno en el caso de los ayuntamientos siempre ha habido grupos de todo tipo independientes siempre han estado mucho más abiertos de lo que ha estado una administración regional o el Congreso de los Diputados no pero pero como se negocia ahora esto ha cambiado mucho las reglas del juego Luis

Voz 0862 13:34 ha cambiado muchísimo que tienen más cintura no esté ya no es bueno el Roquillos yo creo que el problema de ahora no es el problema de de antes antes independientemente del partido al que pertenece decías llegabas acuerdos sin ningún problema llegar a acuerdos con el Partido Comunista con el Partido Socialista con entonces la verguenza oportunidad popular que yo era de la UCD la verdad no teníamos ningún problema a la hora de pactar cualquier cosa y defender los intereses de cualquier municipio nunca tuvimos ningún problema ahora es muy complejo todo es muy difícil ahora nos aprovechamos de titular de prensa de la demagogia del Oporto mismo del y tú más quítate tú para ponerme yo ir realmente yo he hecho muy de menos esa esos políticos de verdad que querían cambiar las cosas que es a lo creían no por supuesto hay gente muy buena en la sigue habiendo el sin lugar a dudas gente nueva que vienen con ilusión yo a mi en mi la corporación municipal tengo gente muy joven que que son vamos un auténticos servidores de de de la ciudadanía hay fieles a su trabajo Juan yo creo que no se trata solo

Voz 4 14:41 de que ya no hayan iba ya ver en muchísimos sitio mayorías absolutas sino el concepto de la forma de trabajar quién no entienda que ahora para ser capaces de construir proyectos de sacar adelante iniciativas potentes hay que estar abiertos a escucha negociar tener la flexibilidad la inteligencia de saber que aporta el otro mejor que tú y utilizarlo también para para el propio proyecto quién no se de cuenta de esto está fuera de juego completamente y esto a todos los niveles al local también vamos nosotros en Soto lo hemos entendido hasta tal punto que el último boletín que hemos sacado el escrito de los partidos políticos es conjunto y único de todos que lo firmamos todos conjuntamente no hay los último pleno prácticamente todo por unanimidad ese concepto de aprender a trabajar con los demás es clave para que los proyectos salgan con muchísimo más el nivel que se consoliden en el tiempo que sean más aceptado compartidos por por los ciudadanos bueno exige más trabajo si es muy fácil llegaron pleno con tu mayoría decide este proyecto Se acabó el debate esto exige muchas reuniones previas tardar más en armar los temas en que cuando lleguen al pleno generen ya ese consenso pero es que es nuestro trabajo que o entendemos que hay que ponerse las pilas arremangarse y empezar a trabajar todo junto o es muy difícil construir cosas importantes y trascendentales

Voz 0862 15:51 en Juan espíritu de la Transición no merecerlo

Voz 0867 15:53 eh que estamos hablando en el año dos mil diecinueve de cosas de las que podríamos estar hablando en mil novecientos setenta

Voz 8 15:58 siete sin lugar a dudas sino de mil novecientos ochenta y siete setenta y siete setenta y siete ochenta y siete bueno de de mil novecientos setenta y siete setenta y nueve pero setenta y uno y el caso es que estoy tal si se tiene una transición

Voz 0867 16:11 yo honestamente me inquieta mucho también otra cuestión que que no sé cómo ustedes por cierto tienen redes sociales Juan Lobato sí que sí que maneja Twitter y redes sociales usted de Luis Pardo

Voz 0862 16:19 yo digo la verdad es que soy muy reacio a todo esto estemos sí evidentemente desde la institución como Ayuntamiento poster estamos con todas la tierra pero pero ya saben lo que es la revolución tecnológica sí sí somos un municipio muy avanzado tecnológicamente no se ahora envía no un papel entra un papel se escanea ya se reparte informáticamente a través de todos los departamentos a través de e administración y a través de cualquier aplicación informática la verdad es que todo ha cambiado muchísimo ha cambiado lo que es que yo tengo la suerte porque así lo han querido los vecinos que siempre gobernada en mayoría y esto no quiere decir que no haya escuchado a la oposición porque yo les digo a los de la oposición que desde la oposición también se gobierna se puede gobernar también de la oposición no tenido graves problemas con la oposición la verdad no he tenido graves problemas no hemos llegado a acuerdos sobre todo en esos proyectos que son importantes e interesantes para el municipio que dijeran que generan actividad comercial que de genera actividad de cualquier tiene decía esto de las redes sociales

Voz 0867 17:24 de los cambios tecnológicos que se han producido no tanto desde el punto de vista de la gestión administrativa que evidentemente ha evolucionado sino desde luego

Voz 9 17:31 la lista de hacer política no que yo creo que hay que Luis no sé si

Voz 0867 17:35 Juan comparte esta opinión pero algunas cosas y han pervertido un poco no que las peleas eh

Voz 9 17:40 que ha habido escenas de de de de navajas

Voz 0867 17:42 eso en redes sociales que nos podríamos haber evitado por parte de políticos de los mayores y de los pequeños de todo tipo de administraciones nacionales regionales o locales

Voz 4 17:50 totalmente de acuerdo a las redes sociales tienen una ventaja que es que permiten comunicar de forma inmediata ya muchísima gente pero también tienen problemas que es primero la limitación de las posibilidades de explicación de los asuntos la limitación en el propio tono que se utiliza en la comunicación que es que es muy importante yo creo que en las redes sociales pasan también por diferentes etapas también van madurando hemos vivido etapas en los que las redes sociales será una locura hay mucha gente que acabó abandonando las porque no había más que ruido y era imposible que fuera en un medio útil interesante pero yo creo que va madurando también y que se van puliendo esas formas de utilizar las redes sociales y que cada vez pues los ciudadanos van entendiendo mala la utilidad que tiene y son más capaces de excluir ese ruido no y bueno pues yo espero que esto siga avanzando y que sea así porque realmente son un medio interesante importante para mucha gente que no puede venial Op le no que no puede venir a reuniones abiertas que haremos etcétera no y bueno pues yo creo que es un viaje dio que debería ser útil y que todos deberíamos enfocarlo con con esa utilidad quizás falte un puntito de transparencia es elemento de anonimato que está bien pero quien pudiera estar un poco en fin de de de de otra manera utilizado para que bueno pues todos los comentarios y aportaciones e fueran más más Transpac

Voz 0867 18:59 quién quiero sacar un tema espinoso para para cualquier administración y para cualquier político que es la corrupción no que es amigo también a muchos ayuntamientos anteriores hemos arrastrado buena innumerables casos de corrupción urbanística de prevaricación en concursos públicos los sindicatos para controlarla realmente han mejorado en Vigo donde hay un contrato Luis hay un peligro público cuenta

Voz 0862 19:19 a mí me han mejorado muchísimo tanto han mejorado que lo único que están alargando por ejemplo la la nueva ley de contratos del Estado es tremenda es tremenda nos pone un montón de pegas es es es con muy muy muy complicada y lo que antes tardaba vamos pues seis meses en adjudicar un ahora podemos tardar y dos años es terrible no puede ser no y se ha hecho para dar entrada a las principalmente las empresas pequeñas aquí dividido en lotes todos es experto en la materia además hay que debilite en lotes y eso no garantiza que va a entrar mucha empresa pequeña garantiza que vayan en seguían entrando las grandes haciendo pequeñas de que hay expresas que que se presentan a los concursos es es extremo éste es tremendo pero luego ha mejorado muchísimo la la administración pero siempre hay la tentación las declaraciones si señaló que tienes que Benítez no que que no hay Sagi no es agilizar control que si si los controles de los que había podido que no es ágil pero podía haber el mismo control pero un poco más ágil

Voz 4 20:21 yo yo diría dos cosas primero ha habido un efecto péndulo clarísimo en la corrupción pues ahora toda la normativa administrativa absolutamente restrictiva y eso genera un problema segundo la clave cuál es la claves transparencia total pero totales total John el Ayuntamiento en la Asamblea de Madrid lo exige nosotros nada más entrar dimos las claves de todos los programas informáticos de contabilidad convenios decretos factura nóminas a todos los grupos políticos todos los político ven a la vez que el alcalde cualquier registro que entre cualquier informe que se haga cualquier adjudicación que se realice todo a la vez de tal forma que los concejales tienen clarito que bromitas ninguna los técnicos municipales exactamente

Voz 0862 21:00 ya

Voz 4 21:00 esta porque todo el mundo lo va a haber a la vez con lo cual se acabó la historia yo creo que eso es un elemento clave sencillo de hacer porque simplemente dará acceso a programas informativo como decía Luis ya está todo absolutamente informatizado Otro en niveles de hacer exactamente igual yo lo exigía en la Asamblea de Madrid

Voz 0867 21:15 cuántas veces ustedes como como alcaldes desde su posición de ese supuesto han tenido que decir esto no

Voz 0862 21:22 muchas veces técnicos ocho personas veces muchas veces dio muchas gracias ha tenido que decir que no porque hay que decir que no es que no vale todo no vale todo en política como no vale todo en cualquier faceta de la vida no

Voz 4 21:35 yo la verdad que nunca ha tenido un caso de que alguien viniera a pedir una cosa rara Ny sí que hay vez

Voz 0867 21:41 a escaldado si no Gemma

Voz 4 21:44 sino que será también pues no es el alcalde nuevo joven que no se atreven a me imagino que Irak un poco la cosa por ahí pero sí que los técnicos alguna vez pues situación límite que esto puede caer para aquí para allí y bueno pues ahí sí que tienes que que que aportar criterio no pero bueno yo creo que el tema está bastante distinto que hacia otras que hace años imagino Luis vamos todos

Voz 0862 22:03 si no sea hombre sí sin lugar a duda evolucionando y evolucionando favorablemente ahora es más complicado ya digo pero puede haber porque la tentación está ahí puede haber alguien que caiga en la misma no hallará un disparate y puede hacerlo no pero ha cambiado todo el muchísimo ahora hay que evitar por todos meció la denuncia fácil el tema de las redes sociales algo muy útil pero bien utilizado mal utilizado es un auténtico desastre dice de verdad es la denuncia falsa excusa escudarse detrás de una pantalla de cualquier soporte informático es decir auténtica la ríe barbaridades que no sea controla porque yo concretamente hace poco hubo una persona que dijo una auténtica barbaridad y automáticamente me quedé con ella y me dio la razón en la al juzgado pero pero no fue más allá no yo creo que eso hay que hay que poner control la a cómo se utilizan estas redes que en este momento no hay ningún control ordenada

Voz 0867 23:01 me voy con los números cómo van ustedes de deuda que ha sido uno de los grandes problemas de los consistorios

Voz 0862 23:07 yo tengo deudas cero tengo la suerte de tener a pues puede ser de los pocos que Pérez

Voz 0867 23:15 como de ello no hay hay hay ayuntamientos

Voz 0862 23:18 además con la Ley Montoro es una ley que que fue útil para sanear las corporaciones locales sin lugar a dudas para sanear las administraciones muy mala para los que estamos saneados como es mi caso y al Ayuntamiento más que no nos ha permitido es triste que yo tenga triste billones en el banco que no me pueda gastar número de stem es que ni un euro me puedo gastar lo que ingreso en además hiló superado es que tenga esto es una realidad hombre le pedimos a entoces Montoro les pedimos hombre muy viene a gusta esto pero a los que estamos viendo cómo no obstante igual pongan otra otro límites modernos el listón un poquito más alto o no ni por esas el el Parlamento cargada no pero pero bueno afortunadamente yo estoy de cedros eh

Voz 4 24:02 sí bueno nosotros la verdad que situación financiera muy buena hemos pasado de dos millones y medio a poco más de cien mil euros que tenemos ahora de deuda con lo cual prácticamente deuda cero será en febrero marzo del del año que viene pero es verdad lo que decía Luis hizo una normativa que no era sólo para los ayuntamientos sino para el conjunto de las administraciones públicas de tal forma que a costa de los ayuntamientos que estamos reduciendo la deuda que tenemos superávit millonarios que tenemos un beneficio cada año enorme eso no podemos utilizarlo para beneficio nuestros vecinos pero si va a la contabilidad nacional que de tal forma que Montoro o Montero cuando van a Bruselas con la cuenta

Voz 0867 24:35 venga vamos mucho mejor gracias a los ayuntamientos que paga el ayuntamiento de turno en la factura no pregunta sienten ustedes criticamos sin Madrid capital de cierto centralismo que habló mucho de Carmena que que se habla mucho de la Gran Vía de esta Gran Vía que tenemos aquí delante de Madrid central y que se habla poco de los municipios de la Comunidad de Madrid

Voz 0862 24:56 yo creo que habría que hablar más de todos los municipios de la Comunidad es la Comunidad de Madrid es más que matriz sin lugar a dudas de que en la población de fuera de Madrid es igual a la aprobación de dentro de Madrid yo creo que habría que hablar un poquito más porque los municipios estamos ahí depende la el el municipio además muchos de los municipios de su entorno sin lugar a dudas en cuanto a vivienda que la gente vive en los pueblos se viene a trabajar que viene a trabajar a Madrid o que la gente de Madrid donde sale precisamente a los pueblos yo creo que debe haber una mayor integración Madrid capital con los pueblos que antes existía de verdad nos entendíamos muy bien ahora no sé por qué

Voz 1610 25:38 Nos entendemos mal con el Ayuntamiento de Madrid lo ordena

Voz 0862 25:41 los ayuntamientos no sé muy bien porque la verdad es que no sé si es la nueva política la que hace que no nos entendamos

Voz 0867 25:47 Nos ha con Carmena o pasado de antes no no no

Voz 0862 25:50 pero pasaban nos entendemos muy bien otra cosa distinta

Voz 1610 25:52 pero sí lo hicieron y de yo yo te da siempre he tenido muy buena relación bueno ya hace muchos años y muchos años con barranco lo tuvimos con Tierno

Voz 0862 26:04 ten en cuenta que el famoso las famosas Federación de Municipios se creó a través de el en un Consejo de Municipios que presidió tiene uno de los enterado nos entendíamos perfectamente todo el mundo yo estaba en ese Consejo

Voz 1610 26:18 la verdad es que no habían igual en todos los pasó igual

Voz 4 26:21 en cuanto al tema del del centralismo pese a mal lo entiendo casi como autocrítica Javier así que te lo agradezco y por supuesto que reivindicar aquí el papel de los municipios

Voz 0867 26:29 ella insistimos tiene un poco de autocrítica hay muchísimo proyecto

Voz 4 26:31 los importantes innovadores transformadores en todos los municipios en que que bueno que pueden también ser ejemplo para la ciudad de Madrid yo tenía gente en la de Madrid yendo a Soto aprender cosas que estamos haciendo para intentar aplicarlas en Madrid y es verdad que ahí pues hombre sí que reclamamos más espacio más presencia seguramente sí la Ser aparte en periodo electoral ya en horario de de Madrid a partir de de la próxima semana pues encantado de poder estar aquí para hablar de tú

Voz 0867 26:55 porque si yo fuera un entrevistado Iria esa frase mítica de me encanta que me ya de paso aprovechó y lo reivindico

Voz 0862 27:03 bueno yo estuve ocho años en una tertulia

Voz 0867 27:06 venga venga él fue hablando de los ayuntamientos

Voz 0862 27:09 el Foro de Madrid la verdad que fue muy útil muy útil tengo que decir nada que merezca la pena me quedo me queda me alegro que todo comenta me queda un minuto con ampliación sin ampliación por favor se pueden dar un consejo mutuo yo lo único el Consejo que además parece que lo hace es escuchar a la gente escucha que es a veces el vecino nos plantea grandes problemas lo que quiere es que la escuches para ver si le puedes dar solución o contacte Supremo yo creo que es escuchar y servir vocación de serlo

Voz 4 27:39 ah pues yo te digo que mientras tengas energía adelante

Voz 0579 27:42 muchos de los que pone Luis Partida adelante gracias